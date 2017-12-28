Структура КБК: справочник для бухгалтера

Коды бюджетной классификации (КБК) — это не просто набор цифр, это по сути план счетов учета доходов и расходов бюджета России. Предлагаем вам краткое описание структуры кода доходов по налоговым поступлениям в бюджет. Полное можно найти в Приказе Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Структура кода доходов
|1
|2
|3
|4
|Главный администратор доходов бюджета
|Код вида доходов бюджетов
|Код подвида доходов бюджетов
|Группа подвида доходов
|Аналитическая группа подвида доходов
|Группа
|Подгруппа
|Статья
|Подстатья
|Элемент
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
ПоясненияСтруктура кода доходов представлена в виде трех составных частей.
- Администратор
- Вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент)
- Подвид доходов бюджета (группа, и аналитическая группа)
Вид доходов является единым для всех бюджетов страны и включает в себя:
- группу
- подгруппу
- статью
- подстатью
- элемент (определяет вид бюджета).
- 100 — налоговые и неналоговые доходы;
- 200 — безвозмездные поступления.
- 101 — налоги на прибыль, доходы;
- 102 — страховые взносы на обязательное социальное страхование;
- 103 — налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;
- 104 — налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;
- 105 — налоги на совокупный доход;
- 106 — налоги на имущество;
- 107 — налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;
- 108 — государственная пошлина;
- 109 — задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
- 110 — доходы от внешнеэкономической деятельности;
- 111 — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- 112 — платежи при пользовании природными ресурсами;
- 113 — доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- 114 — доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- 115 — административные платежи и сборы;
- 116 — штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- 117 — прочие неналоговые доходы;
- 118 — поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
01 — федеральный бюджет;
02 — бюджет субъекта Российской Федерации;
03 — бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;
04 — бюджет городского округа;
05 — бюджет муниципального района;
06 — бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
07 — бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
08 — бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
09 — бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования;
11 — бюджет городского округа с внутригородским делением;
12 — бюджет внутригородского района;
13 — бюджет городского поселения.
Код подвида доходов бюджетов применяется для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов. Он состоит из двух частей: группа подвида доходов бюджетов (14 — 17 разряды КБК) и аналитическую группа подвида доходов бюджетов (18 — 20 разряды КБК). Все эти коды утверждены Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
Группа подвида при администрирование налогов и сборов установлены следующие:
- 1000 — налог (сбор)
- 2100 — пени
- 2200 — проценты
- 3000 — штрафы
Для уплаты административных и налоговых штрафов используется группа подвида 6000.
Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из двух групп: 100 — доходы и 400 — выбытие нефинансовых активов. Нас интересует только первая.
Группа доходов детализирована статьями 110 — 180:
- статья 110 «Налоговые доходы». По этой статье уплачиваются налог на прибыль, НДФЛ, НДС и прочие налоги и сборы, уплачиваемые в соответствии с Налоговым кодексом;
- статья 120 «Доходы от собственности». Сюда относятся доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- статья 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат». К этой статье относятся доходы от оказания платных услуг (работ) организациями госсектора и органами власти;
- статья 140 «Суммы принудительного изъятия». По этой статье уплачиваются, в частности, недоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
- статья 150 «Безвозмездные поступления от бюджетов». Из названия понятно, что туда относится;
- статья 160 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование». Сюда относятся поступления во внебюджетные фонды страховых взносов, а также пеней и штрафов.
- статья 170 отсутствует
- статья 180 «Прочие доходы». К этой статье относятся все те доходы, которые не включаются в вышеперечисленные статьи.