Структура КБК: справочник для бухгалтера

Коды бюджетной классификации (КБК) — это не просто набор цифр, это по сути план счетов учета доходов и расходов бюджета России. Предлагаем вам краткое описание структуры кода доходов по налоговым поступлениям в бюджет. Полное можно найти в Приказе Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Структура кода доходов

1 2 3 4 Главный администратор доходов бюджета Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов Группа подвида доходов Аналитическая группа подвида доходов Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Пояснения

Структура кода доходов представлена в виде трех составных частей.

Администратор

Вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент)

Подвид доходов бюджета (группа, и аналитическая группа)

состоит из трех знаков и определяет код администратора поступлений. Администраторами, например, являются Федеральная налоговая служба (код 182), Фонд социального страхования (код 393), Пенсионный фонд (код 392)

Вид доходов является единым для всех бюджетов страны и включает в себя:

группу

подгруппу

статью

подстатью

элемент (определяет вид бюджета).

Группа доходов имеет следующие значения:

100 — налоговые и неналоговые доходы;

200 — безвозмездные поступления.

Группа 100 «Налоговые и неналоговые доходы» (а нас в этой статье интересует только она) содержит следующие подгруппы доходов:

101 — налоги на прибыль, доходы;

102 — страховые взносы на обязательное социальное страхование;

103 — налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;

104 — налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;

105 — налоги на совокупный доход;

106 — налоги на имущество;

107 — налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;

108 — государственная пошлина;

109 — задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;

110 — доходы от внешнеэкономической деятельности;

111 — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

112 — платежи при пользовании природными ресурсами;

113 — доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

114 — доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

115 — административные платежи и сборы;

116 — штрафы, санкции, возмещение ущерба;

117 — прочие неналоговые доходы;

118 — поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Код вида доходов бюджетов имеет один из следующих кодов элемента доходов:

01 — федеральный бюджет;

02 — бюджет субъекта Российской Федерации;

03 — бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;

04 — бюджет городского округа;

05 — бюджет муниципального района;

06 — бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;

07 — бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;

08 — бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

09 — бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования;

11 — бюджет городского округа с внутригородским делением;

12 — бюджет внутригородского района;

13 — бюджет городского поселения.

Код подвида доходов бюджетов применяется для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов. Он состоит из двух частей: группа подвида доходов бюджетов (14 — 17 разряды КБК) и аналитическую группа подвида доходов бюджетов (18 — 20 разряды КБК). Все эти коды утверждены Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации

Группа подвида при администрирование налогов и сборов установлены следующие:

1000 — налог (сбор)

2100 — пени

2200 — проценты

3000 — штрафы

При администрировании взносов возможны другие группы. В частности, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование имеют группу подвида 1010, а взносы на медстрахование 1013.

Для уплаты административных и налоговых штрафов используется группа подвида 6000.

Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из двух групп: 100 — доходы и 400 — выбытие нефинансовых активов. Нас интересует только первая.



Группа доходов детализирована статьями 110 — 180:

статья 110 «Налоговые доходы». По этой статье уплачиваются налог на прибыль, НДФЛ, НДС и прочие налоги и сборы, уплачиваемые в соответствии с Налоговым кодексом;

статья 120 «Доходы от собственности». Сюда относятся доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

статья 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат». К этой статье относятся доходы от оказания платных услуг (работ) организациями госсектора и органами власти;

статья 140 «Суммы принудительного изъятия». По этой статье уплачиваются, в частности, недоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

статья 150 «Безвозмездные поступления от бюджетов». Из названия понятно, что туда относится;

статья 160 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование». Сюда относятся поступления во внебюджетные фонды страховых взносов, а также пеней и штрафов.

статья 170 отсутствует

статья 180 «Прочие доходы». К этой статье относятся все те доходы, которые не включаются в вышеперечисленные статьи.

Надеемся, что вам стало понятнее, что такое КБК и почему там так много цифр.