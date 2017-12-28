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Структура КБК: справочник для бухгалтера

Коды бюджетной классификации (КБК) — это не просто набор цифр, это по сути план счетов учета доходов и расходов бюджета России. Предлагаем вам краткое описание структуры кода доходов по налоговым поступлениям в бюджет. Полное можно найти в Приказе Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Структура кода доходов

1 2 3 4
Главный администратор доходов бюджета Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов
Группа подвида доходов Аналитическая группа подвида доходов
Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Пояснения

Структура кода доходов представлена в виде трех составных частей.

  • Администратор
  • Вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент)
  • Подвид доходов бюджета (группа, и аналитическая группа)
Администратор состоит из трех знаков и определяет код администратора поступлений. Администраторами, например, являются Федеральная налоговая служба (код 182), Фонд социального страхования (код 393), Пенсионный фонд (код 392)

Вид доходов является единым для всех бюджетов страны и включает в себя:

  • группу
  • подгруппу
  • статью
  • подстатью
  • элемент (определяет вид бюджета).
Группа доходов имеет следующие значения:

  • 100 — налоговые и неналоговые доходы;
  • 200 — безвозмездные поступления.
Группа 100 «Налоговые и неналоговые доходы» (а нас в этой статье интересует только она) содержит следующие подгруппы доходов:

  • 101 — налоги на прибыль, доходы;
  • 102 — страховые взносы на обязательное социальное страхование;
  • 103 — налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;
  • 104 — налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;
  • 105 — налоги на совокупный доход;
  • 106 — налоги на имущество;
  • 107 — налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;
  • 108 — государственная пошлина;
  • 109 — задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
  • 110 — доходы от внешнеэкономической деятельности;
  • 111 — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
  • 112 — платежи при пользовании природными ресурсами;
  • 113 — доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
  • 114 — доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
  • 115 — административные платежи и сборы;
  • 116 — штрафы, санкции, возмещение ущерба;
  • 117 — прочие неналоговые доходы;
  • 118 — поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Код вида доходов бюджетов имеет один из следующих кодов элемента доходов:

01 — федеральный бюджет;
02 — бюджет субъекта Российской Федерации;
03 — бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;
04 — бюджет городского округа;
05 — бюджет муниципального района;
06 — бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
07 — бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
08 — бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
09 — бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования;
11 — бюджет городского округа с внутригородским делением;
12 — бюджет внутригородского района;
13 — бюджет городского поселения.

Код подвида доходов бюджетов применяется для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов. Он состоит из двух частей: группа подвида доходов бюджетов (14 — 17 разряды КБК) и аналитическую группа подвида доходов бюджетов (18 — 20 разряды КБК). Все эти коды утверждены Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации

Группа подвида при администрирование налогов и сборов установлены следующие:

  • 1000 — налог (сбор)
  • 2100 — пени
  • 2200 — проценты
  • 3000 — штрафы
При администрировании взносов возможны другие группы. В частности, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование имеют группу подвида 1010, а взносы на медстрахование 1013.

Для уплаты административных и налоговых штрафов используется группа подвида 6000.

Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из двух групп: 100 — доходы и 400 — выбытие нефинансовых активов. Нас интересует только первая.

Группа доходов детализирована статьями 110 — 180:

  • статья 110 «Налоговые доходы». По этой статье уплачиваются налог на прибыль, НДФЛ, НДС и прочие налоги и сборы, уплачиваемые в соответствии с Налоговым кодексом;
  • статья 120 «Доходы от собственности». Сюда относятся доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
  • статья 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат». К этой статье относятся доходы от оказания платных услуг (работ) организациями госсектора и органами власти;
  • статья 140 «Суммы принудительного изъятия». По этой статье уплачиваются, в частности, недоимки, пени и штрафы по отмененным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
  • статья 150 «Безвозмездные поступления от бюджетов». Из названия понятно, что туда относится;
  • статья 160 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование». Сюда относятся поступления во внебюджетные фонды страховых взносов, а также пеней и штрафов.
  • статья 170 отсутствует
  • статья 180 «Прочие доходы». К этой статье относятся все те доходы, которые не включаются в вышеперечисленные статьи.
Надеемся, что вам стало понятнее, что такое КБК и почему там так много цифр.

КБК-2018 есть в наших инструментах. И помните, что коды прошлого года могут не действовать в текущем, даже если вы уплачиваете налог за прошлый год.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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