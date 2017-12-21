Когда вызов в налоговую незаконен: реальные примеры, когда можно проигнорировать уведомление

Вызов в инспекцию налогоплательщика четкими правилами не регламентирован. Подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ не содержит закрытый перечень случаев вызова, что толкуется налоговыми органами как основание применять эту норму практически по любому поводу. Попробуем разобраться, насколько правомерен и обоснован бывает вызов налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента).

Унифицированная форма по КНД 1165009 «Уведомление о вызове в налоговый орган», используемая обычно при такой процедуре, предполагает «подробное описание оснований для вызова» (см. приложение N 2 к приказу ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@).

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ основания для вызова налогоплательщика ограничены кругом вопросов, по которым могут быть даны пояснения, а именно: уплата (удержание, перечисление) налогов и сборов, налоговая проверка, а также иные вопросы, связанные с исполнением налогоплательщика законодательства о налогах и сборах.

Поскольку законодательство о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах (пункт 1 статьи 1 НК РФ), то, следовательно, основания для вызова в налоговый орган должны быть связаны исключительно с исполнением Налогового кодекса РФ и соответствующих федеральных законов, касающихся налогообложения.

Между тем на практике встречаются вполне неправомерные основания.

«Информационный ресурс»: пример нарушения № 1

Пример № 1. Выдержка из реального уведомления (наименование организаций изменено):

«Согласно информационного ресурса налогового органа установлено, что ООО "Ромашка" в 2016 г. было произведено отчуждение имущества.

Необходимо представить пояснения по вопросу отражения доходов от реализации в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016 г. в разделе 2.1.1 по строкам 110 - 113 "Сумма полученных доходов за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, налоговый период"».

Оставим за скобками синтаксическую ошибку (норма русского языка требует употребления дательного падежа в конструкции с предлогом «согласно»), и рассмотрим цитату из уведомления с юридической точки зрения.

Некие сведения из неназванного (а, значит, анонимного) информационного ресурса налогового органа (к тому же недоступного налогоплательщику) не упоминаются ни в Налоговом кодексе, ни в федеральных законах по налогообложению, не значатся при формировании налоговой базы и не имеют непосредственного отношения к исчислению налогоплательщиком сумм налогов.

Доходы от реализации в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, отражаются не на основании информационного ресурса, а в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ, нарушение норм которой уведомление не содержит. Следовательно, отсутствуют законные основания для вызова налогоплательщика и предоставления им пояснений.

«Осуществление финансово-хозяйственной деятельности»: пример нарушения № 2

Пример № 2 также основан на реальных фактах. Уведомлением вызывается в налоговый орган налогоплательщик для:

«представления пояснений по вопросу, осуществления финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. [здесь и далее пунктуация оригинала - прим. автора]. Согласно Расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2016г. общая сумма дохода составила - 3 456 000 руб., тогда как в налоговой декларации по УСНО за 2016 г. сумма дохода составила - 0 руб.»

Проанализируем доводы налогового органа. Во-первых, законодательство предписывает налоговому органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах (пункт 1 статьи 30 НК РФ), а не за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что не одно и то же.

Следовательно, незаконно требовать от налогоплательщика пояснений по его финансово-хозяйственной деятельности без уточнения конкретной нормы законодательства о налогах и сборах, к соблюдению (или несоблюдению) которой эта финансово-хозяйственная деятельность относится, и претензии к которой имеются у налогового органа.

Во-вторых, суммы доходов физических лиц, указанные в Расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, никак не соотносятся с суммой дохода, отраженного в налоговой декларации по УСН. Доход, выплаченный физическим лицам, и доход, подлежащий налогообложению при УСН, – это разные виды дохода, а при объекте налогообложения «доходы минус расходы» выплаченные физическим лицам суммы заработной платы в декларации по УСН и вовсе отражаются по строке «расходы».

Итак, налоговым законодательством не предусмотрено отражение в налоговой декларации по УСН по строке «Сумма полученных доходов» доходов, начисленных и выплаченных налоговым агентом физическим лицам, и, значит, к законодательству о налогах и сборах этот довод налоговиков отношения не имеет.

Следовательно, и в данном случае нет правовых оснований для вызова налогоплательщика в налоговый орган.

Можно не давать пояснения и не ходить в ИФНС?

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уведомления о вызове в налоговый орган налогоплательщика для предоставления пояснений далеко не всегда соответствуют нормам законодательства о налогах и сборах. Хорошая новость: ответственность за непредставление пояснений НК РФ не установлена, и, в силу подпункта 7 пункта 1 статьи 21 НК РФ, представление пояснений является правом, а не обязанностью налогоплательщика.

Между тем неявка в налоговый орган может рассматриваться как административное правонарушение, за которое должностным лицам организации грозит штраф в размере от 2000 до 4000 руб. (часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ).

Однако такая санкция имеет место при неповиновении «законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего контроль», а, как было сказано выше, законность в данном случае под большим вопросом, на что и следует обратить внимание при необходимости в судебном заседании.

И, напоследок, о дне вызова в налоговый орган. Уведомление по форме КНД 1165009 позволяет устанавливать не конкретную дату, а ограничиться указанием приемных дней и часов работы налоговой инспекции, что зачастую и делают налоговики.