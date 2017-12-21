Дайджест по изменениям валютного законодательства-2018

Рассмотрим основные новшества по валютному регулированию, с которыми мы начали работать в 2017 году или начнем в 2018-м. Касаются, по большей части, компаний и ИП.

Основные новшества в валютное регулирование в РФ в 2017 г. внесены следующими документами (в хронологическом порядке):

Указанием Банка России от 25.04.2017 N 4360-У (вступило в силу 22 июля 2017 г.);

г.); Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (зарег. в Минюсте России 31.10.2017 N 48749), вступает в силу 1 января 2018 г.;

г.; Федеральным законом от 14.11.2017 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (действует с 14 мая 2018 г.);

г.); Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (опубликован и вступил в действие 27 ноября 2017 г., положения применяются с 1 января 2018 г.)

Напомним, что контроль за соблюдением правил валютного регулирования осуществляют органы и агенты валютного контроля, — это Банк России, ФТС и ФНС.

Если сумма договора менее 1000 долларов, нужна только справка

С 22 июля 2017 г. Указанием Банка России от 25.04.2017 N 4360-У был упрощен документооборот для резидентов (юрлиц и ИП) по операциям, где сумма договора (контракта) не превышает 1 тыс. долларов США.

Теперь при операциях по валютным счетам резидент должен предоставлять только справку о валютных операциях. Другие документы обязательными не являются.

Если валюта списывается с рублевого счета, резидент обязан представить только расчетный документ по валютной операции.

Дата, на которую определяется сумма операции — это либо дата заключения договора, либо, если договор был изменен относительно суммы, дата последних изменений.

Курс валюты к рублю рассчитывается также по состоянию на эту дату.

Также отменена обязанность представлять в банки статистическую форму учета перемещения товаров (установлена Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза).

Новый порядок предоставления банкам подтверждающих документов

По заявлению ЦБ, требования новой инструкции направлены на «либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций».

Действие документа распространяется на резидентов-юрлиц (кроме кредитных организаций и Внешэкономбанка), ИП и лиц, занимающихся частной практикой, а также на нерезидентов-юрлиц.

Новшества заключаются в следующем:

1. Требование об оформлении паспорта сделки отменено. Вместо паспорта банк ставит на учет контракт. Контракту присваивается уникальный номер, после чего его заносят в базу «Банк-ФНС». Номер указывается при оформлении платежей. Порядок постановки на учет контракта банк утверждает самостоятельно.

2. Увеличено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка контрактов на учет (сегодня это 50 тыс. долларов США):

для импортных контрактов или кредитных договоров — 3 млн. рублей;

для экспортных контрактов — 6 млн. рублей (п. 4.2. Инструкции).

Сумма определяетсялибопо официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю;

ВНИМАНИЕ! 01.01.2018 все действующие паспорта сделок закроются, данные перенесут в реестр действующих контрактов (п.18.2). Проконтролируйте процесс.

3. Требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях отменено. Сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций;

4. При зачислении на транзитный счет или списании с расчетного счета валюты в сумме 200 и более тысяч рублей по договору с нерезидентом резидент предоставляет банку вместо справки информацию о коде вида операции (приложение 1 к Инструкции). Требование об указании кода вида операции относится и к нерезидентам;

5. Для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов — не позднее следующего рабочего дня после предоставления всех необходимых данных (п.5.5 Инструкции).

Ужесточение ответственности — 325-ФЗ

Федеральным законом ФЗ-325 внесены изменения в ст.ст. 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ и усилена ответственность за административные правонарушения в этой сфере, предусмотренные КоАП РФ.

У резидентов появилась прямая обязанность указывать сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам, заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности (ч. 1.1 ст. 19 ФЗ-173). Действующая сегодня редакция нормы предусматривает предоставление банкам информации «об ожидаемых максимальных сроках» получения валюты от нерезидентов и передаче ими товаров и услуг по договорам.

Изменениями, внесенными в абз.4 ч. 5 ст. 23 ФЗ-173, предусмотрено право уполномоченных банков отказывать в проведении валютной операции еще на нескольких основаниях (пока что отказ возможен только в случаях, если возникают подозрения, что операция проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма).

С мая 2018 г. отказать могут в случаях, если операция нарушает положения ФЗ-173, касающихся:

валютных операций между резидентами (ст.9 ФЗ-173);

счетов резидентов в банках за пределами РФ (ст.12 ФЗ-173);

прав и обязанностей резидентов при валютных операциях (ст; 14 ФЗ-173).

Отказ в операции будет в случае непредставления требуемых ФЗ-173 документов, представления недостоверных либо не соответствующих требованиям закона документов, а также если банк решит, что эта операция противоречит любым актам валютного законодательства.

Этим же ФЗ-325 внесены изменения в ст. 15.25 КоАП «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» — увеличились штрафы.

Осуществление незаконных валютных операций (ч. 1 ст. 15.25) грозит штрафом для граждан, ИП и юридических лиц в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Штраф за невыполнение резидентом в срок обязанности по получению на свои банковские счета в банках валюты (ч.4 ст. 15.25) для ИП и юрлиц составит 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, зачисленной с нарушением срока, за каждый день просрочки и (или) в размере от 3/4 до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.«

Штраф за такое же правонарушение по внешнеторговым контрактам, для которых предусмотрено оформление паспорта сделки по ч.4.1 ст. 15.25 для ИП и юрлиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Штраф за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ сумм, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в страну товары/работы и пр. По ч.5 ст. 15.25 — для ИП и юрлиц — 1/150 ключевой ставки от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением срока, за каждый день просрочки и (или) в от 3/4 до одного размера этой суммы; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Как дополнительная мера ответственности должностных лиц для них предусмотрена дисквалификация.

Международный обмен информацией — ФЗ-340

Реализация Россией плана BEPS продолжается — в рамках автоматического обмена информацией между налоговыми органами разных стран принят новый закон, устанавливающий правила сбора, предоставления и обмена информацией о финансовых счетах и отчетностью о финансово-хозяйственной деятельности(МГК).

В этих целях НК РФ дополнен главой 14.4-1 и разделом VII.1. «Данные требования соответствуют международным стандартам, которые были разработаны ОЭСР и одобрены Группой двадцати», — отмечает налоговая служба в информации ФНС от 28 ноября 2017 г.

МГК — это группа юрлиц или структур без образования юрлица, участники которой одновременно:

связаны между собой владением и/или правом контроля за решениями;

являются налоговыми резидентами разных государств;

составляют консолидированную отчетность.

Правила действуют в отношении участников МГК, общая годовая сумма дохода (выручки) которой по консолидированной финансовой отчетности превышает 50 миллиардов рублей. Такие компании обязаны предоставлять в налоговые органы ряд сведений, в т.ч. так называемые страновые сведения.

Страновыми сведениями по МГК считаются сведения о доходах, расходах, налогах и пр., полученных (понесенных) в связи с деятельностью участников МГК в РФ. Включают в себя глобальную и национальную документацию, а также страновой отчет МГК по государствам, налоговыми резидентами которых являются ее участники.

Новые положения НК РФ предусматривают предоставление страновой отчетности МГК за финансовые года, начинающиеся в 2017 году, в течение 12 месяцев с даты окончания финансового года. Налогоплательщики-участники МГК также имеют право представить страновую отчетность добровольно за финансовые года, начинающиеся в 2016 году. В этом случае они смогут избежать вторичного истребования отчетности через дочерние подразделения в других государствах.

Кроме того, ФЗ-340 введена обязанность для российских организаций финансового рынка проводить процедуры по выявлению среди своих клиентов и их бенефициаров иностранных налоговых резидентов и ежегодно представлять сведения об их счетах в ФНС России.

Первую отчетность о счетах клиентов-нерезидентов РФ планируют увидеть до 31 июля 2018 года.