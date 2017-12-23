Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести

Многие считают, что индексация заработной платы зависит от желания работодателя, но это вовсе не так.

Согласно ст. 130 и 134 ТК РФ право работника заключается не только в том, чтобы получить заработную плату своевременно и в полном объеме, но и в повышении ее материального содержания. Это значит, что она должна индексироваться в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Мнение Роструда

Несмотря на то, что на законодательном уровне порядок индексации не установлен, сотрудники Роструда считают, это не освобождает работодателя от ее проведения.

Если Росстат зафиксировал рост потребительских цен по итогам года, то работодатель должен учесть данный факт и проиндексировать заработную плату своих сотрудников.

В обратном случае, он должен быть привлечен к ответственности согласно законодательству РФ.

При этом наличие соответствующего локального акта у работодателя не важно.

Напоминаем, что порядок индексации работодатель определяет в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

так и в части принятия локального акта при отсутствии такового». По официальному мнению Роструда , « надзорные и судебные органы обязаны принудить работодателя к устранению допущенного нарушения законодательства, как в части проведения индексации,».

Мнение судей

Требования ТК РФ в части индексации достаточно ясно изложены и не допускают разночтения. Индексация зарплат обязательна для всех работодателей, в том числе и тех, кто не относится к бюджетной сфере.

Недопустимо, чтобы работники лишались гарантий повышения уровня реального содержания заработной платы.

В коммерческих организациях порядок индексации может быть изложен не только в коллективном договоре, ином соглашении, в локальном нормативном акте, но и в трудовом договоре (Определение КС РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О, Определение КС РФ от 17 июля 2014 г. № 1707-O).

Штрафы за нарушение ТК РФ

Если работодатель проигнорировал рост потребительских цен, установленные Росстатом, то ему грозит штраф.

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ:

для компаний – от 30 000 до 50 000 руб.

для руководителя – от 1 000 до 5 000 руб.

Более того, организацию могут обязать пересчитать заработную плату работников с учетом инфляции и доплатить НДФЛ в бюджет.