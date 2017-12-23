Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести

Многие считают, что индексация заработной платы зависит от желания работодателя, но это вовсе не так.
Согласно ст. 130 и 134 ТК РФ право работника заключается не только в том, чтобы получить заработную плату своевременно и в полном объеме, но и в повышении ее материального содержания. Это значит, что она должна индексироваться в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Мнение РострудаНесмотря на то, что на законодательном уровне порядок индексации не установлен, сотрудники Роструда считают, это не освобождает работодателя от ее проведения.
В обратном случае, он должен быть привлечен к ответственности согласно законодательству РФ.
При этом наличие соответствующего локального акта у работодателя не важно.
Напоминаем, что порядок индексации работодатель определяет в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.
Мнение судейТребования ТК РФ в части индексации достаточно ясно изложены и не допускают разночтения. Индексация зарплат обязательна для всех работодателей, в том числе и тех, кто не относится к бюджетной сфере.
Недопустимо, чтобы работники лишались гарантий повышения уровня реального содержания заработной платы.
В коммерческих организациях порядок индексации может быть изложен не только в коллективном договоре, ином соглашении, в локальном нормативном акте, но и в трудовом договоре (Определение КС РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О, Определение КС РФ от 17 июля 2014 г. № 1707-O).
Штрафы за нарушение ТК РФЕсли работодатель проигнорировал рост потребительских цен, установленные Росстатом, то ему грозит штраф.
В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ:
- для компаний – от 30 000 до 50 000 руб.
- для руководителя – от 1 000 до 5 000 руб.
«Демократия – это аристократия негодяев» - (Джордж
Ноэл Гордон Байрон)