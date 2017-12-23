Какие доходы при УСН за 2017 год можно не учитывать, а какие обязательно

Учет доходов для «упрощенцев» фактически имеет решающее значение, поскольку независимо от применяемого объекта налогообложения непосредственно влияет на налоговую базу.

Соответственно, перед составлением налоговой декларации при УСНО необходимо еще раз тщательно проанализировать все поступления за 2017 год денежных и неденежных средств на предмет их отнесения к доходам, учитываемым при УСНО.

О том, какие виды доходов вызвали наибольшее количество вопросов у «упрощенцев» в 2017 году и какие разъяснения дали представители контролирующих органов по этим вопросам, читайте в статье.

Общий порядок учета доходов при УСНО

Порядок учета доходов при УСНО, регламентированный ст. 346.15 и 346.17 НК РФ, принципиально отличается от учета доходов при других налоговых режимах.

Основные правила учета доходов при «упрощенке» следующие:

порядок учета доходов не зависит от применяемого объекта налогообложения, то есть он одинаков и для объекта «доходы», и для объекта «доходы минус расходы»;

учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ . К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав ( ст. 249 НК РФ ) и внереализационные доходы ( ст. 250 НК РФ ). При этом из доходов исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав) – речь идет об НДС, выставленном «упрощенцем»;

и . К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав ( ) и внереализационные доходы ( ). При этом из доходов исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав) – речь идет об НДС, выставленном «упрощенцем»; не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ , а также доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по налоговым ставкам, предусмотренным п. 1.6 , 3 и 4 ст. 284 НК РФ , в порядке, установленном гл. 25 НК РФ , и доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2 , 4 и 5 ст. 224 НК РФ , в порядке, установленном гл. 23 НК РФ ;

, а также доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по налоговым ставкам, предусмотренным , и , в порядке, установленном , и доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по налоговым ставкам, предусмотренным , и , в порядке, установленном ; применяется кассовый метод учета доходов, то есть датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом;

установлен особый порядок учета доходов:

– в виде выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест,

– в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209‑ФЗ);

– в виде средств финансовой поддержки, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ по сертификату на привлечение трудовых ресурсов в субъекты РФ;

доходы определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета.

Доходы, учитываемые при УСНО

В таблицеприведены разъяснения представителей Минфина и ФНС по вопросу учета доходов при УСНО, которые были даны в 2017 году: приведенные доходы учитываются при определении налоговой базы.

Позиция контролирующего органа Реквизиты документа Доходы ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний Обязательные платежи, поступающие на счет ТСЖ, в частности суммы платежей собственников жилья (как членов ТСЖ, так и не членов ТСЖ) за жилищно-коммунальные услуги, а также поступления от лиц, не являющихся членами ТСЖ, учитываются в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО. В случае если предпринимательская деятельность ТСЖ исходя из договорных обязательств является посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников помещений в многоквартирном доме жилищно-коммунальных услуг, доходом ТСЖ будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение Письма Минфина России от 27.01.2017 № 03‑11‑11/4260, от 03.07.2017 № 03‑

11‑11/41853 Статьей 251 НК РФ исключение из доходов управляющей компании сумм платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу потребления соответствующей услуги, поступающей от потребителей – собственников помещений в многоквартирных домах, не предусматривается. Соответственно, указанные суммы учитываются в доходах при УСНО Письмо Минфина России от 27.03.2017 № 03‑11‑06/2/17393 Суммы платежей собственников жилья за жилищно-коммунальные услуги, поступающие на счет коммерческой организации, должны учитываться в составе ее доходов при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО. В случае если предпринимательская деятельность управляющей организации исходя из договорных обязательств является посреднической деятельностью по поручению собственников помещений в многоквартирном доме по закупке коммунальных услуг, доходом указанной организации будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение. Доходы управляющих организаций (в том числе ТСЖ, ЖСК) в виде платежей собственников помещений за предоставленные им коммунальные услуги не относятся к целевым поступлениям и средствам целевого финансирования. Поэтому данные доходы учитываются в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В случае если предпринимательская деятельность ТСЖ (ЖСК) исходя из договорных обязательств является посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников помещений в многоквартирном доме жилищно-коммунальных услуг, доходом ТСЖ (ЖСК) будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение Письма ФНС России от 17.07.2017 № СД-19-3/195@, Минфина России от 04.08.2017 № 03‑11‑11/49885, от 18.08.2017 № 03‑11‑11/53260 Посреднические договоры Доходом индивидуального предпринимателя – комитента, полученным в рамках договоров комиссии, признается вся полученная комитентом сумма денежных средств, включая комиссионное вознаграждение комиссионера. Датой получения доходов для комитента будет являться день поступления указанных средств на счета в банках и (или) в кассу комитента Письма Минфина России от 20.04.2017 № 03‑11‑11/23918, от 15.06.2017 № 03‑11‑06/2/37038 Налогоплательщик, применяющий УСНО, осуществляющий деятельность по агентскому договору и получающий за оказываемые услуги вознаграждение, при определении налоговой базы учитывает только сумму агентского вознаграждения Письма Минфина России от 27.06.2017 № 03‑11‑06/2/40301, от 14.08.2017 № 03‑

11‑11/51901 При определении объекта налогообложения при исчислении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, доходом организации-агента является сумма полученного агентского вознаграждения. Датой получения доходов для принципала (поставщика товара, работ, услуг) будет являться день оплаты клиентами оказанных им услуг, то есть день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал Письмо ФНС России от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ Доходы принципалов, применяющих УСНО, не должны уменьшаться на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации, поступающей ему от покупателей товаров. В данном случае доходом принципала является вся сумма выручки от реализации услуг, поступающая на счет агента Письмо Минфина России от 27.06.2017 № 03‑11‑06/2/40309 Результаты инвентаризации Стоимость излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, включается в состав доходов, учитываемых при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО. Доходы, которые будут получены в ходе дальнейшей реализации излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, организация должна учитывать при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО Письма Минфина России от 18.05.2017 № 03‑11‑06/2/30304, от 24.08.2017 № 03‑

11‑06/2/54380 Компенсации, субсидии Сумма денежной компенсации, полученная из бюджета г. Москвы собственником снесенного объекта недвижимого имущества, являющегося самовольной постройкой, учитывается в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО, в отчетном (налоговом) периоде ее получения Письма Минфина России от 16.02.2017 № 03‑11‑06/2/8712, от 17.02.2017 № 03‑

11‑06/2/9151 Субсидии, полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, в ст. 251 НК РФ не поименованы, следовательно, подлежат учету при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО Письмо Минфина России от 24.08.2017 № 03‑03‑07/54271 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определены в ст. 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим. Субсидии, полученные в соответствии с Федеральным законом № 209‑ФЗ, в данном перечне не поименованы, в связи с чем учитываются налогоплательщиками в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО Письмо Минфина России от 28.09.2017 № 03‑11‑06/2/62961 Лизинговые платежи Сумма лизинговых платежей, полученных по договору финансовой аренды (лизинга), определяется налогоплательщиками-лизингодателями, применяющими УСНО, исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные услуги. Таким образом, вся сумма лизинговых платежей (включая выкупную цену предмета лизинга) учитывается налогоплательщиками-лизингодателями в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО Письмо Минфина России от 04.08.2017 № 03‑11‑11/49896 Вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав Доходом правообладателя признается вся сумма вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав. При этом доходы признаются в момент (на дату) поступления денежных средств на расчетный счет в банке и (или) в кассу правообладателя авторских и смежных прав Письмо Минфина России от 01.03.2017 № 03‑11‑11/11479 Стоимость квартиры Налогоплательщик, применяющий УСНО, в доходы от реализации товаров (работ, услуг) включает стоимость квартиры, полученной в качестве оплаты оказанных услуг, а также стоимость реализованной квартиры Письмо Минфина России от 17.07.2017 № 03‑11‑11/45308 Арендные платежи и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг В случае, когда деятельность по предоставлению в аренду нежилого помещения осуществляется в рамках УСНО, арендные платежи у собственника арендуемого помещения – индивидуального предпринимателя учитываются в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО, в отчетном (налоговом) периоде их получения Письмо Минфина России от 14.02.2017 № 03‑11‑11/8272 Сумма возмещения расходов на оплату коммунальных услуг учитывается налогоплательщиками в доходах при исчислении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО Письма Минфина России от 21.03.2017 № 03‑11‑11/16222, от 22.05.2017 № 03‑

11‑06/2/31137, от 28.09.2017 № 03‑

11‑06/2/62942 Доходы индивидуального предпринимателя Доходы в виде процентов, полученные индивидуальным предпринимателем от осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению займов, учитываются в составе доходов при определении объекта обложения налогом, уплачиваемым в связи с применением УСНО Письма Минфина России от 22.03.2017 № 03‑08‑05/16586, от 01.08.2017 № 03‑11‑

11/48831, от 17.02.2017 № 03‑11‑11/9073 Индивидуальный предприниматель, применяющий УСНО, при получении дохода от уступки права требования по договору участия в долевом строительстве физическому лицу учитывает данный доход при определении налоговой базы Письмо Минфина России от 18.07.2017 № 03‑11‑11/45709 В случае если земельный участок и расположенные на нем строения использовались индивидуальным предпринимателем в предпринимательской деятельности, доходы от продажи указанного имущества следует учитывать в составе доходов при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО Письмо Минфина России от 16.05.2017 № 03‑11‑11/29521 Налогоплательщик, применяющий УСНО, при определении налоговой базы доходы от реализации определяет с учетом выручки от реализации имущества, ранее использовавшегося в предпринимательской деятельности, независимо от использования в целях реализации такого имущества текущего или расчетного счета физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Письма Минфина России от 18.10.2017 № 03‑11‑11/68158, от 25.10.2017 № 03‑

11‑11/70108 Дата получения доходов При оплате физическими лицами услуг организации, применяющей УСНО, через отделения банков доходы учитываются на дату поступления денежных средств на ее расчетный счет Письмо Минфина России от 05.10.2017 № 03‑01‑15/65071 Датой получения дохода организацией, применяющей УСНО и не являющейся участником бюджетного процесса, является дата зачисления средств на расчетный счет организации Письмо Минфина России от 26.07.2017 № 03‑11‑06/2/47414 Датой получения дохода строительной организации – подрядчика, оплата услуг которой осуществляется заказчиком путем заключения договоров долевого участия в строительстве жилья, является дата подписания сторонами акта взаимозачета встречных требований. В случае передачи заказчиком подрядчику договоров долевого участия в качестве аванса в оплату предстоящих строительных работ подрядчика датой получения дохода подрядчика является дата получения указанных договоров от заказчика. При уступке подрядчиком права требования по договорам долевого участия физическим лицам и получении денежных средств датой получения дохода является дата поступления денежных средств на расчетный счет и (или) в кассу подрядчика. Письмо Минфина России от 31.07.2017 № 03‑11‑11/48724 Датой получения дохода организацией, применяющей УСНО и являющейся исполнителем по государственному контракту, является дата зачисления средств на расчетный счет организации в банке Письмо Минфина России от 20.10.2017 № 03‑11‑06/2/68759



Доходы, не учитываемые при УСНО

В таблице представлены доходы, которые, по мнению представителей Минфина и ФНС, не надо учитывать при определении налоговой базы при УСНО. Соответственно, их не отражают в книге учета доходов и расходов и не учитывают при расчете предельного дохода для целей применения УСНО.