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Изменения по НДФЛ-2018: таблица

Закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации, утверждены новые коды доходов и вычетов, применяемых для заполнения справок 2-НДФЛ. Отчитаться по доходам за 2017 год надо по обновленной форме 3-НДФЛ.

Налог на доходы физических лиц
Что изменилосьС 1 января 2018 годаДо 1 января 2018 года

Закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации

 

Статья 230 НК РФ

 

Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Если   реорганизуемая компания – налоговый агент до завершения реорганизации (независимо от ее формы) не подала сведения по форме 2-НДФЛ, расчет по форме 6-НДФЛ или приложение 2 к «прибыльной» декларации, то представить эти отчеты должен правопреемник в инспекцию по месту своего учета.

Когда правопреемников несколько, обязанность отчитаться за реорганизованную организацию каждого из них определяется исходя из передаточного акта.

ФНС подготовила проекты с поправками в формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, благодаря которым расчет и справку смогут подавать правопреемники реорганизованных юрлиц

Действующие формы справки о доходах физлиц (утверждена приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@) и расчета (утверждена приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@)  не позволяют правопреемникам отчитываться за реорганизованных юрлиц

 

Примечание редакции:

В расчете 6-НДФЛ предлагают:

— ввести для правопреемника реквизиты:

1) «форма реорганизации (ликвидация) (код)», где указывается одно из значений: 1 — преобразование, 2 — слияние, 3 — разделение, 5 — присоединение, 6 — разделение с одновременным присоединение, 0 — ликвидация;

2) «ИНН/КПП реорганизованной организации», где правопреемник проставляет свой ИНН и КПП (остальные ставят прочерки);

— установить коды для правопреемника (215 или 216, если он является крупнейшим налогоплательщиком), проставляемые в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)»;

— в поле «налоговый агент» указывать название реорганизованной организации или ее обособленного подразделения;

— установить возможность правопреемнику подтвердить достоверность сведений.

Также предлагают поменять коды для юрлиц, не являющихся крупнейшими налогоплательщиками: вместо кода 212 в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)» им надо будет указывать 214.

Чтобы подтвердить полномочия представителя надо будет указать не только название документа, но и его реквизиты.

Кроме того изменится штрих-код.

Аналогичные новшества внесут и в формат расчета.  

Предполагается, что поправки заработают начиная с расчета за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования приказа.

В справке 2-НДФЛ   планируют:

— по аналогии с предыдущей формой ввести поля для заполнения правопреемником: «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации» (остальные юрлица данные поля не заполняют).

— уточнить поля «Налоговый агент» раздела 5: правопреемник налогового агента должен будет вносить цифру 1 в это поле, а представитель правопреемника — цифру 2;

— для подтверждения полномочий представителя указывать название документа и его реквизитов;

— ввести новый штрих-код;

— из разд. 2 убрать поля «Адрес места жительства в Российской Федерации», «Код страны проживания» и «Адрес», а из разд. 4 — упоминание об инвестиционных вычетах.

Изменится и порядок заполнения формы, так правопреемник:

— в поле «Признак» проставляет цифру «3», если подает обычную справку, и цифру «4», если сообщает о неудержанном налоге;

— указывает код ОКТМО по месту нахождения реорганизованной компании или ее обособленного подразделения;

— в поле «Налоговый агент» отражает название реорганизованной компании или ее обособленного подразделения;

— указывает форму реорганизации, ИНН/КПП в соответствующих полях.

Правопреемнику также придется сообщать в свою инспекцию о налоге, не удержанном реорганизованной фирмой, если она сама этого не сделала. Новый порядок исключат возможность подачи таких сведений на электронном носителе.

Уточнят и формат справки.

Измененная справка пригодится начиная с отчетности за 2017 год

Обновляется перечень кодов доходов и вычетов, применяемых  в справке 2-НДФЛ

 

Приказ ФНС РФ от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@

(находится на регистрации в Минюсте РФ)

Предусмотрены новые коды доходов:

— 2013 — компенсация за неиспользованный отпуск;

— 2014 — выходное пособие, в виде среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсация руководителю, заместителям руководителя и главбуху организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего заработка (или шестикратный для организаций в районах Крайнего Севера);

— 2301 – штрафы и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с законом о защите прав потребителей;

— 2611 — сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;

— 3021 — сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях.

Коды вычетов дополняются кодом 619 — сумма положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

ВАЖНО. Пока документ не вступит в силу, справку нужно оформлять по старым правилам

Действующие коды доходов и вычетов утверждены приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@

Указанные доходы (под новыми кодами) отражаются в справке под кодом 4800.

 

Расширен список не облагаемых НДФЛ доходов

 

Пункт 37.3 статьи 217 НК РФ

 

Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

1. Физлиц освободили от уплаты налога с компенсации (из средств федерального бюджета) части первоначального взноса по автокредиту, оформленному в порядке, установленном Правительством РФ.

2. Днем списания безнадежного долга с баланса организации признается дата фактического получения дохода, облагаемого НДФЛ, только если такая организация является взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику.

(пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ).

3. Иначе станет исчисляться НДФЛ-база при реализации физлицом ранее приобретенных ценных бумаг. До поправок полученные доходы уменьшались на расходы, в которых учитывались суммы, с которых исчислялся и уплачивался налог при приобретении этих ценных бумаг, а также сумма уплаченного налога (абз. 9 п. 13 ст. 214.1 НК). Теперь сумма налога в расходах учитываться не будет

1. Граждане платят НДФЛ с такой компенсации.

2. Не регламентировано.

3. При определении налоговой базы в указанных расходах учитывалась сумма уплаченного НДФЛ

Обновлена декларация по форме 3-НДФЛ

 

Приказ   ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@

Отчитаться за 2017 года надо по новой форме.

Поправки связаны с необходимостью учета изменений, внесенных в главу 23 НК РФ, предусматривающие:

— введение социального налогового вычета в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации;

— предоставление инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного физлицом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

— установление особенностей налогообложения доходов граждан, полученных в результате продажи недвижимого имущества (форма дополнена расчетом таких доходов – приложение 6).

Конкретные изменения коснулись заполнения  титульного листа,  пункта 4 раздела 2,  листа Д1,  листа Е1,  листа З и  листа И декларации.

Также обновлен формат 3-НДФЛ и порядок ее оформления.

Примечание редакции: отчитаться по форме 3-НДФЛ надо до 30.04.2018

 Действует форма, утвержденная Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@

НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами будет взиматься только в определенных случаях

 

Статья 212 НК РФ

 

Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 333-ФЗ

Установлено, что материальная выгода будет облагаться НДФЛ только в следующих случаях:

— заемные деньги получены от лиц (компании, ИП), которые взаимозависимы от физлица либо являются его работодателем;

— экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения компанией или ИП обязательств перед физлицом, в том числе оплатой за поставленные им товары (работы, услуги)

 

 Не регламентировано

Вырос коэффициент-дефлятор в целях гл. 23 НК РФ

 

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579

Коэффициент-дефлятор на 2018 год установлен в размере 1,686.

С учетом этого показателя индексируется фиксированный размер авансового платежа по НДФЛ (1 200 руб.), установленный для иностранных работников на патенте.

Примечание редакции: иностранный работник на патенте платит авансовый НДФЛ-платеж.

Фиксированная его величины определена НК РФ на месяц в сумме 1200 руб. Она ежегодно индексируется на два коэффициента (федеральный и региональный).

В 2018 году мигранты, трудоустроенные в Москве станут платить на 300 рублей больше — 4 500 руб. (1 200 х 1,686 х 2,2242).

Столичные власти подняли коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, до 2,2242 (Законом г. Москвы от 29.11.2017 № 45)

Коэффициент установлен в размере 1,623 (Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2016 № 698)

 

 

 

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Источник: "Время бухгалтера"

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