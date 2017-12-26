Изменения по НДФЛ-2018: таблица

Закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации, утверждены новые коды доходов и вычетов, применяемых для заполнения справок 2-НДФЛ. Отчитаться по доходам за 2017 год надо по обновленной форме 3-НДФЛ.
|Налог на доходы физических лиц
|Что изменилось
|С 1 января 2018 года
|До 1 января 2018 года
Закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации
Статья 230 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
Если реорганизуемая компания – налоговый агент до завершения реорганизации (независимо от ее формы) не подала сведения по форме 2-НДФЛ, расчет по форме 6-НДФЛ или приложение 2 к «прибыльной» декларации, то представить эти отчеты должен правопреемник в инспекцию по месту своего учета.
Когда правопреемников несколько, обязанность отчитаться за реорганизованную организацию каждого из них определяется исходя из передаточного акта.
ФНС подготовила проекты с поправками в формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, благодаря которым расчет и справку смогут подавать правопреемники реорганизованных юрлиц
Действующие формы справки о доходах физлиц (утверждена приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@) и расчета (утверждена приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@) не позволяют правопреемникам отчитываться за реорганизованных юрлиц
Примечание редакции:
В расчете 6-НДФЛ предлагают:
— ввести для правопреемника реквизиты:
1) «форма реорганизации (ликвидация) (код)», где указывается одно из значений: 1 — преобразование, 2 — слияние, 3 — разделение, 5 — присоединение, 6 — разделение с одновременным присоединение, 0 — ликвидация;
2) «ИНН/КПП реорганизованной организации», где правопреемник проставляет свой ИНН и КПП (остальные ставят прочерки);
— установить коды для правопреемника (215 или 216, если он является крупнейшим налогоплательщиком), проставляемые в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)»;
— в поле «налоговый агент» указывать название реорганизованной организации или ее обособленного подразделения;
— установить возможность правопреемнику подтвердить достоверность сведений.
Также предлагают поменять коды для юрлиц, не являющихся крупнейшими налогоплательщиками: вместо кода 212 в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)» им надо будет указывать 214.
Чтобы подтвердить полномочия представителя надо будет указать не только название документа, но и его реквизиты.
Кроме того изменится штрих-код.
Аналогичные новшества внесут и в формат расчета.
Предполагается, что поправки заработают начиная с расчета за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования приказа.
В справке 2-НДФЛ планируют:
— по аналогии с предыдущей формой ввести поля для заполнения правопреемником: «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации» (остальные юрлица данные поля не заполняют).
— уточнить поля «Налоговый агент» раздела 5: правопреемник налогового агента должен будет вносить цифру 1 в это поле, а представитель правопреемника — цифру 2;
— для подтверждения полномочий представителя указывать название документа и его реквизитов;
— ввести новый штрих-код;
— из разд. 2 убрать поля «Адрес места жительства в Российской Федерации», «Код страны проживания» и «Адрес», а из разд. 4 — упоминание об инвестиционных вычетах.
Изменится и порядок заполнения формы, так правопреемник:
— в поле «Признак» проставляет цифру «3», если подает обычную справку, и цифру «4», если сообщает о неудержанном налоге;
— указывает код ОКТМО по месту нахождения реорганизованной компании или ее обособленного подразделения;
— в поле «Налоговый агент» отражает название реорганизованной компании или ее обособленного подразделения;
— указывает форму реорганизации, ИНН/КПП в соответствующих полях.
Правопреемнику также придется сообщать в свою инспекцию о налоге, не удержанном реорганизованной фирмой, если она сама этого не сделала. Новый порядок исключат возможность подачи таких сведений на электронном носителе.
Уточнят и формат справки.
Измененная справка пригодится начиная с отчетности за 2017 год
Обновляется перечень кодов доходов и вычетов, применяемых в справке 2-НДФЛ
Приказ ФНС РФ от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@
(находится на регистрации в Минюсте РФ)
Предусмотрены новые коды доходов:
— 2013 — компенсация за неиспользованный отпуск;
— 2014 — выходное пособие, в виде среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсация руководителю, заместителям руководителя и главбуху организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего заработка (или шестикратный для организаций в районах Крайнего Севера);
— 2301 – штрафы и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с законом о защите прав потребителей;
— 2611 — сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;
— 3021 — сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях.
Коды вычетов дополняются кодом 619 — сумма положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
ВАЖНО. Пока документ не вступит в силу, справку нужно оформлять по старым правилам
Действующие коды доходов и вычетов утверждены приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@
Указанные доходы (под новыми кодами) отражаются в справке под кодом 4800.
Расширен список не облагаемых НДФЛ доходов
Пункт 37.3 статьи 217 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
1. Физлиц освободили от уплаты налога с компенсации (из средств федерального бюджета) части первоначального взноса по автокредиту, оформленному в порядке, установленном Правительством РФ.
2. Днем списания безнадежного долга с баланса организации признается дата фактического получения дохода, облагаемого НДФЛ, только если такая организация является взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику.
(пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ).
3. Иначе станет исчисляться НДФЛ-база при реализации физлицом ранее приобретенных ценных бумаг. До поправок полученные доходы уменьшались на расходы, в которых учитывались суммы, с которых исчислялся и уплачивался налог при приобретении этих ценных бумаг, а также сумма уплаченного налога (абз. 9 п. 13 ст. 214.1 НК). Теперь сумма налога в расходах учитываться не будет
1. Граждане платят НДФЛ с такой компенсации.
2. Не регламентировано.
3. При определении налоговой базы в указанных расходах учитывалась сумма уплаченного НДФЛ
Обновлена декларация по форме 3-НДФЛ
Приказ ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@
Отчитаться за 2017 года надо по новой форме.
Поправки связаны с необходимостью учета изменений, внесенных в главу 23 НК РФ, предусматривающие:
— введение социального налогового вычета в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации;
— предоставление инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного физлицом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
— установление особенностей налогообложения доходов граждан, полученных в результате продажи недвижимого имущества (форма дополнена расчетом таких доходов – приложение 6).
Конкретные изменения коснулись заполнения титульного листа, пункта 4 раздела 2, листа Д1, листа Е1, листа З и листа И декларации.
Также обновлен формат 3-НДФЛ и порядок ее оформления.
Примечание редакции: отчитаться по форме 3-НДФЛ надо до 30.04.2018
|Действует форма, утвержденная Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@
НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами будет взиматься только в определенных случаях
Статья 212 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 333-ФЗ
Установлено, что материальная выгода будет облагаться НДФЛ только в следующих случаях:
— заемные деньги получены от лиц (компании, ИП), которые взаимозависимы от физлица либо являются его работодателем;
— экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения компанией или ИП обязательств перед физлицом, в том числе оплатой за поставленные им товары (работы, услуги)
|Не регламентировано
Вырос коэффициент-дефлятор в целях гл. 23 НК РФ
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579
Коэффициент-дефлятор на 2018 год установлен в размере 1,686.
С учетом этого показателя индексируется фиксированный размер авансового платежа по НДФЛ (1 200 руб.), установленный для иностранных работников на патенте.
Примечание редакции: иностранный работник на патенте платит авансовый НДФЛ-платеж.
Фиксированная его величины определена НК РФ на месяц в сумме 1200 руб. Она ежегодно индексируется на два коэффициента (федеральный и региональный).
В 2018 году мигранты, трудоустроенные в Москве станут платить на 300 рублей больше — 4 500 руб. (1 200 х 1,686 х 2,2242).
Столичные власти подняли коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, до 2,2242 (Законом г. Москвы от 29.11.2017 № 45)
Коэффициент установлен в размере 1,623 (Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2016 № 698)