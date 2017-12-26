Изменения по НДФЛ-2018: таблица

Действующие формы справки о доходах физлиц (утверждена приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@) и расчета (утверждена приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@) не позволяют правопреемникам отчитываться за реорганизованных юрлиц

ФНС подготовила проекты с поправками в формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, благодаря которым расчет и справку смогут подавать правопреемники реорганизованных юрлиц

Когда правопреемников несколько, обязанность отчитаться за реорганизованную организацию каждого из них определяется исходя из передаточного акта.

Если реорганизуемая компания – налоговый агент до завершения реорганизации (независимо от ее формы) не подала сведения по форме 2-НДФЛ, расчет по форме 6-НДФЛ или приложение 2 к «прибыльной» декларации, то представить эти отчеты должен правопреемник в инспекцию по месту своего учета.

Закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации