Изменения с 1 января 2018 года: обзор для кадровика, бухгалтера, директора и ИП

В таблицах мы учли поправки, необходимые для работы инспектора по кадрам (кадровика), бухгалтера, директора. Также статьи может пригодиться индивидуальным предпринимателям. Вы сможете узнать про новшества трудового, налогового и бухгалтерского законодательства. Что меняется в ТК РФ? Как изменились налоги и взносы? Какие пособия потребуется выплачивать работникам? Какие появились новые КБК для перечисления обязательные платежей?
Изменения в 2018 году для кадровика
|Изменение
|Комментарий
|С 1 января 2018 года повышен МРОТ
|Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года с 7800 рублей увеличен до 9489 рублей. Эта сумма больше на 1689 руб. (9489 руб. – 7800 руб.).
|МРОТ начали приближать к прожиточному минимуму
|
Планируется произвести повышение МРОТ в два этапа:
– с 1 января 2018 года;
– с 1 января 2019 года.
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года составила для трудоспособного населения 11 163 рубля (постановление Правительства РФ от 19.09.2017 № 1119). Соответственно, МРОТ с 1 января 2018 года составляет 85% от этой величины.
С 1 января 2019 года МРОТ должны окончательно приравнять к прожиточному минимуму.
|Некоторым работодателям нужно поднять зарплату сотрудникам
|С 1 января 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц. Соответственно, с 1 января 2018 года работодатель, уплачивающий своим сотрудникам минимальную зарплату, обязан ее повысить до новых значений.
|С 2018 года трудовые инспекторы начнут приходить на проверки с листами-опросниками
|
С 1 января 2018 года при проведении плановых проверках работодателей будут применяться опросные. В опросниках приводится закрытый перечень вопросов для компании.
Сначала новые правила коснутся только компаний, которым Роструд присвоил умеренный класс риска. А с 1 июля 2018 года этот порядок распространят на всех работодателей. Основание: Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1084.
|С 17 февраля 2018 года действуют новые правила при осуществлении охраны объектов и (или) имущества
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Приказом Минтруда России от 28.07.2017 № 601н утверждены правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и имущества.
Правила определяют требования к охране труда при охране объектов и имущества работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, ведомственной охраны, а также частных охранных организаций.
|Утвердили переносы выходных дней в 2018 году
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Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 утвержден порядок переноса выходных дней в 2018 году. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно.
Также переносятся дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. Таким образом, в 2018 году будут такие дни отдыха:
– с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.;
– с 23 по 25 февраля;
– с 8 по 11 марта;
– с 29 апреля по 2 мая;
– 9 мая;
– с 10 по 12 июня;
– с 3 по 5 ноября.
|С 1 февраля 2018 года детские пособия нужно проиндексировать
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С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы «детские» пособия на коэффициент 1,032. Вот новые значения по пособиям:
– единовременное пособия при рождении ребенка: 16 873,54 р. (16 350,33 × 1,032);
– минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком: 3163,79 р. (3065,69 × 1,032);
– минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми: 6327,57 р. (6131,37 × 1,032);
– единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности: 632,76 р. (613,14 × 1,032).
|Ввели ежемесячную выплату на рождение первенца
|Президент РФ В. Путин решил с 2018 года выплачивать ежемесячное пособие на первого ребенка до достижения им возраста 1,5. Размер пособий будет зависить от прожиточного минимума в регионе
|Пособие по безработице не увеличили
|Повышения размера пособия по безработице в 2018 году не будет. Минимальный размер пособия по безработице в 2018 году, как и в прошлом, – 850 рублей, а максимальный размер – 4900 рублей. (Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 № 1326).
|К пилотному проекту ФСС не присоединятся новые регионы
|В период с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г. к пилотному проекту должны были присоединиться Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Волгоградская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тверская области. Однако Правительство отменило такое присоединение, без объяснения причин
Бюджетникам проиндексируют зарплаты
Распоряжением Правительства РФ от 06.12.2017 №2716-р предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам. Согласно распоряжению, с 1 января 2018 года на 4% будет повышена оплата труда работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях федерального подчинения. Это повышение распространяется на все федеральные учреждения – автономные, бюджетные и казенные. К таким учреждениям отнят, в том числе учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
Снизили квоты на иностранных рабочих
Правительство РФ своим постановлением от 04 декабря 2017 года № 1467 утвердило на 2018 год квоты на иностранную рабочую силу в организациях, которые занимаются определенными видами деятельности.
В частности, с 30 до 28% от общей численности персонала сокращена квота для прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3), а также автогрузового транспорта (код 49.41).Остальные показатели остались на уровне 2017 года.
До 1 января работодатели, у которых число сотрудников-иностранцев превышает новые показатели, должны это исправить. Напомним, что для увольнения работников в такой ситуации есть специальное основание – пункт 9 статьи 327.6 Трудового кодекса РФ.
Для организаций нарушение допустимой доли иностранных работников может обернуться штрафом от 800 тыс. до 1 млн руб. либо приостановлением деятельности на срок от 14 до 90 суток. Должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.
Разрешили не вносить в трудовые договоры нормы выдачи работникам мыла
С 12 июня 2018 года вступает в сиду Приказ Минтруда РФ от 23.11.2017 № 805н. Им внесены изменения в порядок обеспечения работников смывающими или обезвреживающими средствами.
Напомним, типовые нормы выдачи и стандарт по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами утвержден приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н. Новые поправки закрепляют, что нормы выдачи смывающих или обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника или в локальном нормативном акте работодателя. При этом они доводятся до сведения работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с указанными нормами.
Раньше предусматривалось, что нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств указываются только в трудовом договоре работника.
Стало больше оснований для внеплановых проверок
Принят законопроект № 1181957-6 с поправками в статью 360 ТК РФ, которые дополняют основания для внеплановой проверки работодателей.
Согласно законопроекту N 1181957-6 вносятся изменения в статью 360 Трудового кодекса РФ. Они дополняют основания для внеплановой проверки работодателей. Поэтому трудовая инспекция сможет проводить внеплановые проверки работодателей, если узнает о фактах:
- уклонения от оформления трудового договора;
- ненадлежащего оформления трудового договора;
- заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения.
О таких фактах Роструд может узнать из обращений и заявлений граждан, ИП или юрлиц, из информации органов государственной власти, местного самоуправления и профсоюзов, а также из средств массовой информации. Уведомлять работодателя заранее о проведении такой проверки запрещено.
При проверках будут особо проверять на доступность рабочих мест для инвалидов
С 1 января 2018 года проверяющие из Роструда будут особо проверять рабочие места и условия труда для инвалидов (постановление Правительства от 22.11.2017 № 1409). Однако с такой проверкой придут только к работодателям, у которых есть сотрудники — лица с ограниченными возможностями. Заметим, что проверяющие и раньше могли проверить, соблюдают ли работодатели требования к рабочим местам для инвалидов. Однако эти вопросы не являлись основными и могли оставаться на усмотрение проверяющих.
Изменения в 2018 году для руководителя
Далее приводится таблица с главными изменения законодательства с 2018 года, которые могут быть полезны руководству организаций.
|Изменение
|Комментарий
|С 1 июня 2018 года на сайте ФНС откроют данные о компаниях (сервис «Прозрачный бизнес»)
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С 1 июня 2018 года на сайте ФНС можно будет ознакомиться с информацией (п. 1.1 ст. 102 части первой НК РФ):
- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
- о налоговых правонарушениях и ответственности за них;
- о специальных налоговых режимах;
- об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской отчетности.
|Долги по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам разрешили списывать с банковских счетов в драгоценных металлах
С 1 июня 2018 года ИФНС смогут взыскивать задолженность по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам организаций и физических лиц (включая ИП) со счетов в банках, открытых в драгоценных металлах.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 343-ФЗ).
|ФНС обновила «черный» список офшоров
|С 1 января 2018 года вступает в силу Приказ ФНС от 01.09.2017 № ММВ-7-17/709, которым утвержден новый перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Он включает 108 государств и 18 территорий. В новой редакции из «черного» списка исключены Южная Корея и Британские Виргинские острова.
|Решили, когда договор между физическими лицами должен быть в письменной форме
|С 1 июня 2018 года договор займа между «физиками» должен заключаться в письменной форме, если его сумма превышает 10 000 руб. Для соблюдения письменной формы стороны, например, могут составить один документ и подписать его. Основание: п.2 ст.2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ.
|Решили, как определять проценты по займу, если их нет в договоре
|С 1 июня 2018 года если в договоре не установлен размер процентов за пользование займом, то он определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в те периоды, когда должны начисляться проценты. Основание: п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ.
|Установили, в каких случаях можно потребовать досрочного возврата займа
|Если кредит предоставляется юридическому лицу или ИП, то в договор можно включить условие о праве кредитора требовать досрочного возврата кредита. Поправка действует с 1 июня 2018 года. Основание: п. 13 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ.
|Разрешили снижать проценты по обременительным кредитам
|С 1 июня 2018 года действует такое положение: если размер процентов за пользование займом в два и более раза превышает обычный размер процентов в сравнимых обстоятельствах, суд вправе его снизить. Основание: п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ.
|Обязали платить проценты за выдачу кредитов, связанных с бизнесом
|С 1 июня 2018 года помимо процентов за пользование суммой кредита заемщик обязан оплатить предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. Это могут быть комиссии, платежи за оказание услуг (совершение действий), сопутствующих выдаче кредита. Основание: п. 12 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ.
|Ввели отсрочку на применение онлайн-касс на спецрежимах
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До 1 июля 2019 года вправе не применять ККТ:
– организации и ИП на ЕНВД (кроме розницы и общепита);
– предприниматели на ПСН (кроме розницы и общепита);
– организации и предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розницы и общепита, если не нанимают работников;
– ИП, которые торгуют через автоматы и не нанимают работников;
– организации и ИП, которые оказывают услуги населению и выдают бланки строгой отчетности (кроме бизнесменов с работниками из сферы общепита).
|Ввели новый вычет на покупку онлайн-касс
|ИП смогут получить вычет при покупке онлайн-касс. Максимальный размер вычета составит 18 тыс. рублей за один экземпляр техники. Обязательные условия получения вычета – применение патентной системы или ЕНВД, а также регистрация ККТ в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. Если ИП совмещает УСН и ЕНВД (патент), то в вычет можно поставить те кассы, которые используются на ЕНВД или патенте.
|Отменили паспорта сделки
|С 1 января 2018 года ЦБ РФ установил новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях. Паспорта сделки заменит учет экспортных контрактов в банке.
|Установили порядок международного обмена финансовой информацией в налоговых целях
|С 2018 года организации будут представлять уведомления об участии в международных группах компаний.
|Ввели курортный сбор
|С 1 января 2018 года введен курортный сбор в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Взимать курортный сбор будут не ранее 1 мая 2018 года.
|За перевозку немаркированного алкоголя ввели штраф
|С 2018 года введен штраф за перевозку физическими лицами немаркированной алкогольной продукции объемом свыше 10 литров. Штраф за такое нарушение составляет от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции (ст. 14.17.2 КоАП РФ). Основание: Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ.
|Ввели запрет на производство и оборот энергетических напитков
|С 2018 года введен запрет на производство и оборот энергетических напитков с содержанием спирта менее 15%. Производить такие напитки можно только для последующего экспорта.
|Введены новые составы административных правонарушений в сфере валютного законодательства.
|С 14 мая 2018 года в КоАП РФ появятся новые составы административных правонарушений в сфере валюты. Должностных лица организаций смогут привлекать к административной ответственности, в частности, за осуществление незаконных валютных операций. Генерального директора смогут штрафовать на суммы от 20 000 до 30 000 рублей.
|Оплачивать административные штрафы станет проще
|С 31 июля 2018 года налоговики будут прикладывать реквизиты платежек к протоколам на штраф, которые передают в суд. Поэтому не придется искать реквизиты для уплаты штрафа. Также будет меньше потенциальных рисков допустить неточность в платежке. Основание: Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 264-ФЗ.
|Увеличен штраф для водителей
|Увеличен штраф для водителей (до 2000 руб.), которые не пропустили пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, когда у последних было преимущество (ст. 12.18 КоАП РФ).
Изменения в 2018 году для бухгалтера
Далее приведем таблицу, в которой обобщены основные изменения в сфере налогового и бухгалтерского законодательстве с 2018 года:
|Страховые взносы
|Повышены лимиты доходов для начисления страховых взносов
|В 2018 году база для начисления страховых взносов в ФСС (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) составит 815 000 рублей, а база для начисления взносов в ПФР по «обычному» тарифу — 1 021 000 рублей. Основание: Постановлениее Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378.
|До 2020 года сохранили тарифы страховых взносов
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Тарифы пенсионных, медицинских и страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году не изменятся (Федеральный закон от 27.11.2017 № 361-ФЗ). Если у организации или ИП нет права на применение пониженных тарифов, то в 2017 года она должна начислять взносы по основным тарифам.
Общая ставка взносов составляет в 2018 году, как и раньше, 30% (ст. 425, 426 НК РФ):
– 22 % – на пенсионное страхование;
– 5,1 % – на медицинское страхование;
– 2,9 % – на социальное страхование.
|Страховые взносы ИП «за себя» отвязали от МРОТ
|Чиновники убрали привязку страховых взносов ИП от МРОТ, чтобы не увеличить нагрузку на бизнесменов. Ведь к 2019 году МРОТ приравняют к прожиточному минимуму, а этот показатель выше. С учетом поправок в 2018 году фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС составят 32 385 рублей. Также как и раньше потребуется отчислять 1% с доходов сверх 300 000 рублей.
|Изменили срок уплаты страховых взносов ИП
|С 2018 года ИП обязан перечислять страховые взносы с суммы превышения 300 000 рублей не позднее 1 июля следующего года. Поэтому «однопроцентные» страховые взносы ИП за 2017 год нужно перечислить не позднее 1 июля 2018 года. Однако эта дата выпадает на воскресенье. Поэтому заплатить взносы можно не позднее 2 июля 2018 года. Раньше платеж нужно было вносить не позднее 1 апреля.
|Сохранили право на льготы по страховым взносам
|С 2018 года продлены льготы для организаций, работающих в сфере информационных технологий (IT). Льготы касаются компаний, которые продают, разрабатывают, сопровождают компьютерные программы, базы данных. Для них тариф взносов в ПФР составляет 8% от общего 14% (8% – в ПФР, 2% – в ФСС и 4% – в ФОМС). Также сохранена скидка по взносам для работодателей в отношении выплат инвалидам. Такие страхователи продолжат платить взносы в размере 60 % от общих тарифов.
|Уточнили перечень видов деятельности, при которых можно применять пониженные тарифы взносов на УСН
|Названия льготируемых видов деятельности с 2018 года совпадают с ОКВЭД 2
|Вводится новая форма расчета по страховым взносам
|ФНС собирается менять форму расчета по страховым взносам и порядок его заполнения. Налоговики решили внести изменения в отдельные показатели расчета, а также уточнить электронный формат. Применять новую форму надо будет с отчетности 2018 года
|У налоговиков теперь больше оснований не принять расчет по взносам.
|С 2018 года инспекторы не примут расчет по страховым взносам (РСВ), в котором не сойдутся выплаты между разделами 1 и 3.
|Выплаты в рамках чемпионата мира по футболу освободили от взносов
|С 2018 года выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимавшим участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, освобождены от страховых взносов. Основание: Федеральный закон от 30.10.2017 № 303-ФЗ.
|НДФЛ
|Изменили налогообложение НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах по займам
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С 1 января 2018 года материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ только в случаях:
– средства получены от взаимозависимой организации (ИП) или работодателя;
– такая экономия фактически является материальной помощью или формой встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком.
|Уточнили дату получения дохода при прощении долга
|Если организация прощает физическому лицу долг, то у него возникает доход (экономическая выгода) в виде суммы прощенной задолженности (п. 1 ст. 41 НК РФ). С 1 января 2018 года определять доход на эту дату надо, только если компания взаимозависима по отношению к гражданину. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Если факта взаимозависимости нет, то и дохода в целях уплаты НДФЛ не возникнет.
|Изменили порядок уплаты налога с выигрышей в азартных играх
|С 1 января 2018 года выигрыши до 4000 руб. не облагаются НДФЛ. Налог с выигрыша от 4000 до 15 000 руб. физлицо уплачивает самостоятельно. Налог с выигрыша более 15 000 руб. удерживает налоговый агент.
|Часть первоначального взноса по автокредиту за счет бюджета освободили от НДФЛ
|С 1 января 2018 года от НДФЛ освободили компенсацию за счет бюджетных средств в части первоначального взноса по автокредиту. В этих целях ввели новый пункт 37.3 статьи 217 НК РФ. Основание: Федеральный закон Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
|Дисконты по рублевым облигациям освободили от НДФЛ
|С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ дисконты по российским рублевым облигациям, эмитированным после 1 января 2017 года. Это предусмотрено пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 3 апреля 2017 № 58-ФЗ (введен новый абзац 4 п.17.2 ст.217 НК РФ).
|От НДФЛ освобождены выплата участникам программы реновации
|Участники реновации в Москве не будут платить НДФЛ. От налога освобождают суммы, которые жильцы получат в качестве компенсации, а также превышения стоимости новой квартиры над ценой жилья, которое попало под реновацию.
|Новый коэффициент-дефлятор по НДФЛ – 1,686
|Коэффициент увеличивает аванс по НДФЛ, который платит работник-иностранец за патент. В 2018 году новый коэффициент – 1,686, поэтому платеж вырастет и составит 2023,20 рубля (1200 руб. x 1,686). Сумма будет больше, если власти субъекта введут региональный коэффициент.
|Вводится новая форма справки 2-НДФЛ
|Изменится форма и порядок заполнения справок о доходах. В бланке появятся реквизиты: ИНН, КПП реорганизованной компании и код формы реорганизации (преобразование, слияние и т. д.). Из порядка следует, что после реорганизации правопреемник сдает справки за старую компанию. Когда появится новый приказ с обновленной справкой, неизвестно. Так же неизвестно, с какой даты он будет применяться
|Новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ
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В справках 2-НДФЛ появятся новые коды доходов и вычетов:
– 2013 – компенсации за неиспользованный отпуск;
– 2014 – выходное пособие при увольнении сверх трехмесячного заработка (для Крайнего Севера – шестимесячного);
– 2301 – штраф и неустойка по решению суда за то, что компания не удовлетворила добровольно требования потребителей;
– 2611 – списанные безнадежные долги;
– 3021 – процент (купон) по облигациям российских организаций.
Раньше перечисленные выплаты показывали кодом 4800 (иные доходы). Отчетность за 2017 год надо будет сдавать уже с новыми кодами.
|Новая форма расчета 6-НДФЛ
|Готовится приказ с новой формой расчета. Но он точно не успеет вступить в силу к моменту сдачи отчности за 2017 год .Изменения в расчете аналогичны тем, что налоговики вносят в справки 2-НДФЛ. На титульном листе появится ИНН и КПП реорганизованной компании, а также код формы реорганизации. С какого периода 2018 года надо будет сдавать новую форму, на данный момент неизвестно.
|Новая форма декларации 3-НДФЛ
|Новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@. Однако он вступит в силу только в середине февраля.
|Налог на добавленную стоимость (НДС)
|Уплата НДС компаниями-покупателями
|С 1 января 2018 года покупатели черного и цветного металлолома, сырых шкур животных, а также вторичного алюминия и его сплавов признаются налоговыми агентами по НДС.
|В России запускают систему «tax free»
|В Налоговый кодекс введена новая статья 169.1 о компенсации НДС иностранным гражданам, которые вывозят за пределы таможенной территории ЕАЭС товар, купленный у российских организаций в розницу. Но есть условие: при реализации этого товара был исчислен НДС, который уплачен иностранцем в составе цены товара. Это не касается подакцизных товаров, например табака и алкогольных напитков.
|Продление ставки НДС для перевозок на воздушных линиях
|До конца 2020 года продлен период применения ставки 10% для пассажирских перевозок на внутренних воздушных линиях. Применение нулевой ставки теперь распространено на воздушные перевозки в Калининград
|По экспорту разрешили отказываться от нулевой ставки НДС
|С 1 января 2018 года экспортеры смогут отказаться от применения нулевой ставки налога по экспортным поставкам и некоторым услугам, связанным с экспортом.Чтобы отказаться от нулевой ставки, в налоговую инспекцию нужно подать заявление. Отказ возможен на срок не менее 12 месяцев в отношении всех экспортных операций, по которым разрешили начислять НДС по ставкам 10 или 18 процентов.
|Для вывоза товаров в процедуре реэкспорта установлена нулевая ставка НДС
|Нулевая ставка теперь распространяется на процедуры реэкспорта товаров. Кроме того, ставку 0% при предоставлении ж/д транспорта и контейнеров теперь могут применять любые лица, а не только те, кто владеет подвижным составом на праве собственности или аренды.
|Уточнили порядок ведения раздельного учета
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С 2018 года «правило 5 процентов» будет применяться только к тем товарам (работам, услугам), которые используются одновременно как в облагаемых НДС операциях, так и необлагаемых.
Кроме того, с этой даты раздельный учет будут вести все налогоплательщики, которые осуществляют как облагаемые, так и необлагаемые операции. Исключений для тех, кто соблюдает правило 5 процентов, нет. Такие изменения закреплены в пп. «г» п. 12 ст. 2 Закона № 335-ФЗ.
|Решили, как будут освобождаться от НДС услуги в аэропортах
|От НДС освобождена реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание (пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ). Федеральным законом от 30.10.2017 № 305-ФЗ установили, что с 1 января 2018 года перечень услуг в аэропортах, которые не облагаются НДС, будет устанавливать Правительство РФ.
|Запретили вычеты по НДС по бюджетным субсидиям
|С 2018 года запрещен вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных субсидий. Также закреплен порядок восстановления НДС, если субсидии выданы для возмещения уже потраченных расходов с НДС. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
|Налог на прибыль
|Вклады от любых участников организации освободили от налога на прибыль
|Компании могут принимать от участников с любой долей в уставном капитале деньги, имущество или права и не платить с них налог на прибыль. Но целью безвозмездной передачи должно быть пополнение чистых активов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ). С 2018 года оговорки о чистых активах в Налоговом кодексе не будет. Поэтому теперь освободить от налога на прибыль можно деньги, вещи и права, которые участники внесли как вклад (но без увеличения уставного капитала).
|Ввели новое распределение ставок между бюджетами
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Налог на прибыль резидентам особых зон надо платить по новым ставкам. С 2018 года они будут платить 2 % в федеральный бюджет и не выше 13,5 % – в региональный.
Остальные компании в 2018 году будут отчислять 3% налога в федеральный бюджет, 17% – в региональный бюджет.
|Разрешили учитывать больше расходов на обучение персонала
|Компании, которые за свой счет повышают квалификацию работников, смогут учесть больше расходов. С 2018 года можно будет списать стоимость обучения по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ. Эта форма обучения, когда вуз и компания обучают сотрудников вместе (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ).
|Изменили порядок учета расходов на НИОКР
|В 2018 году компании продолжат применять коэффициент 1,5 к фактическим тратам на научные разработки, которые перечислены в постановлении Правительства РФ от 24.12.2008 № 988. А значит, учесть даже больше расходов, чем потратили на разработку. Списывать расходы с учетом коэффициента можно сразу как прочие или постепенно как нематериальные активы. Компании смогут без опасений включать в расходы на НИОКР не только зарплату сотрудников-разработчиков, но и трудовые премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за мастерство. Учесть можно будет и страховые взносы с этих выплат, в том числе на социальное страхование (подп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ). В расходах на науку также можно учесть покупку исключительных прав на изобретения, полезные модели, образцы (подп. 3.1 п. 2 ст. 262 НК РФ). Можно не сдавать в ИФНС отчеты об исследованиях и конструкторских разработках, если компания разместит эти отчеты в государственной информационной системе (ст. 262 НК РФ).
|От налога на прибыль освободили активы, выявленные в ходе инвентаризации
|С 1 января 2018 года при расчете налога на прибыль не нужно учитывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выявлены в результате инвентаризации с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.
|Расширили действие нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль
|С 2018 года на Дальнем Востоке станет выгодно работать в туристическом бизнесе. С 2018 по по 2022 год компании туристической отрасли смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль (ст. 284.6 НК РФ).
|Ввели новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль
|С 1 января 2018 года вместо амортизации организации смогут исключать часть стоимости основных средств непосредственно из суммы налога на прибыль. Максимальный размер вычета – 90 процентов от первоначальной стоимости объекта. Инвестиционные вычеты разрешено применять к основным средствам, которые относятся к 3–7-й амортизационным группам, а также к расходам на достройку, реконструкцию, модернизацию, дооборудование основных средств.
|Уточнили порядок признания сомнительных долгов
|С 1 января 2018 года при расчете резерва дебиторскую задолженность уменьшают на встречную кредиторскую задолженность начиная с самой старой.
|К безнадежным долгам отнесли долги гражданина- банкрота
|С 2018 года увеличен перечень долгов, которые признаются нереальными ко взысканию и списываются на внереализационные расходы (либо погашаются за счет резерва по сомнительным долгам). Имеются в виду те долги, по которым гражданин он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
|Изменили порядок применения повышающих коэффициентов амортизации
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С 1 января 2018 года:
– запретили применять повышающий коэффициент (2,0) при амортизации зданий с высокой энергетической эффективностью;
– разрешили применять повышающий коэффициент (3,0) при амортизации объектов, которые используются в сфере водоснабжения и водоотведения. Перечень таких объектов должно установить Правительство РФ.
|Налог на имущество организаций
|Изменили порядок применения льгот по налогу на имущество
|В 2018 году налог на движимое имущество составит 1,1 %. Раньше организации не платили налог по движимым активам, принятым к учету после 2013 года. Исключение – имущество от взаимозависимых контрагентов при ликвидации или реорганизации (п. 25 ст. 381 НК РФ). С 2018 года льгота по налогу будет действовать, только если ее установят региональные власти. Если они решат, что движимость облагается налогом, то установят ставку. Максимум – 1,1 %. Если власти региона не утвердят свой закон о льготе, то налог платите по ставке 1,1 %.
|Прописали порядок применения кадастровой стоимости, установленной в течение налогового периода
|С 1 января 2018 года при расчете налога на имущество по недвижимости иностранных организаций и по жилым объектам, которые не входят в состав основных средств, используется кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации объектов в ЕГРН. Новый порядок касается объектов, кадастровая стоимость которых установлена в течение года.
|Ввели новую форму декларации по налогу на имущество
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За 2017 год компании сдают новую декларацию по имуществу. Срок сдачи – не позднее 30 марта 2018 года. В бланке теперь не обязательны печать и код ОКВЭД на титульном листе. А в раздел 3 добавили три новые строки:
001 «Код вида имущества»;
030 «Доля в праве общей собственности»;
035 «Доля кадастровой стоимости.
|Упрощенная система налогообложения (УСН)
|Ввели новую книгу учета доходов и расходов (КУДиР)
|Новая книга (КУДиР) для «упрощенки» введена с 2018 года на основании Приказа Минфина России от 7 декабря 2016 № 227н. Форму книги дополнили разделом V, в котором отражают сумму торгового сбора.
|Коэффициент-дефлятор по УСН увеличили до 1,481
|Новый индекс-дефлятор для упрощенцев – 1,481. Однако величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перехода на УСН, в 2018 году не индексируется на коэффициент-дефлятор. Действие положений абз. 2 п. 2 ст. 346.12 и абз. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 г.
|Лимит дохода для перехода на УСН
|Для перехода на УСН с 2018 года сумма доходов от реализации и внереализационных доходов организации за 9 месяцев 2017 года не должна превысить 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Для предпринимателей ограничение доходов не установлено
|Расширили перечень расходов, которые можно учесть при расчете единого налога
|С 1 января 2018 года в расходы можно включать обязательные отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд.
|В расходы по УСН разрешили включать затраты на сетевое обучение
|С 1 января 2018 года на УСН можно списать расходы на содержание помещений, оборудования и персонала, которые предоставляет вузам по договорам о сетевой форме обучения. Расходы можно учесть, если фирма приняла на работу хоть одного выпускника вуза на один год или бессрочно. Основание: Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ. Ранее НК РФ никак не разъяснял порядок учета подобных расходов.
|Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
|Потребительским кооперативам продлили возможность оставаться на ЕНВД
|Организации потребкооперации, у которых средняя численность сотрудников за прошлый год превысила 100 человек, могут применять ЕНВД до 31 декабря 2020 года. Раньше предельный срок был – 31 декабря 2017 года.
|Предпринимателям предоставят вычет на покупку онлайн-касс
|С 1 января 2018 года предприниматели могут уменьшить сумму ЕНВД на расходы, связанные с покупкой и наладкой онлайн-ККТ (до 18 000 руб. за одну кассу). Чтобы воспользоваться вычетом, зарегистрировать ККТ нужно в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для розничной торговли и общепита – до 1 июля 2018 года).
|Вводят новую форму декларации по ЕНВД
|ФНС вносит корректировку в форму декларации по ЕНВД. Внесение изменений в форму декларации связано с тем, что предпринимателям на вмененке предоставят вычет при покупке онлайн-касс. В новой форме отчетности будут предусмотрены специальные строки для отражения вычета. Новая форма в лучшем случае появится к отчету за 1 квартал 2018 года
|Новые коэффициенты-дефляторы
|При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). В 2017 году и значение коэффициента К1 было равно 1,798. Однако с 2018 года коэффициент увеличился до 1,868 (Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2017 № 579).
|Земельный налог
|Установлен порядок расчета земельного налога при изменении категории земли
|С 1 января 2018 года при расчете земельного налога используется кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации изменений в ЕГРН. Новый порядок касается земель, у которых в течение года меняется категория или вид разрешенного использования. Сумму земельного налога после изменений рассчитывают с учетом коэффициента владения.
|Упростили порядок подтверждения льгот по земельному налогу
|Заявление на льготу по земельному налогу разрешили сдавать без оправдательных документов. Если данные о льготе ИФНС не удастся получиться самостоятельно, то налогоплательщика известят о необходимости представить подтверждающие документы. Основание: Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ
|Утвердили новую форму декларации по земельному налогу
|Утверждена новая декларация по земельному налогу, формат ее представления и порядок заполнения. Она применяется с отчетности за 2017 год. Основание: Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347.
|Патентная система налогообложения
|Новый коэффициент-дефлятор для расчета величины патента увеличили
|Коэффициент-дефлятор для расчета максимальной величины патента увеличили до 1,481. Максимальная сумма потенциально возможного годового дохода для «патентного» бизнеса составит 1,481 млн. рублей (1 млн. руб. × 1,481). А максимальная стоимость патента на месяц будет равна 7405 рублей (1,481 млн. руб. × 6%: 12 мес.). Заметим, что региональные власти могут увеличить размер потенциально возможного годового дохода для отдельных видов деятельности в три, пять и даже в 10 раз (п. 8 ст. 346.43 НК РФ).
|ИП на патенте одобрили вычет на покупку онлайн-касс
|Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), разрешили уменьшать патентный налог на расходы по приобретению онлайн-кассы, включенной в реестр ККТ. Вычет будет предоставляться в размере не более 18 000 рублей на каждую кассу.
|Налог на имущество физических лиц
|Регионы смогут отложить начисление пеней
|С 2018 года субъекты РФ смогут отложить начисление пеней на долги физических по «кадастровому» налогу, образовавшиеся в 2016-2017 годах. Раньше такое право установлено лишь для 2015 года. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
|Утвердили новую форму заявления для физических лиц
|ФНС РФ своим приказом от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897 утвердила новую форму заявления о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам. Она вводится с 1 января 2018 года.
|Транспортный налог
|Снизили налог на дорогие автомобили
|С 2018 года вступит в силу поправка в статью 362 НК РФ. В связи с этим, транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.
|Упростили процедуру получения льгот
|С 1 января 2018 года установили новое правило. Если гражданин подал в налоговую инспекцию заявление на льготу, а документы, которые подтверждают такое право, не представил, налоговая запросит их у органов или организаций, которые располагают этими сведениями. Если документы по запросу не предоставят, то инспектор запросит их у самого гражданина.
|Персонифицированный учет
|Нужно сдать новый отчет
|Не позднее 1 марта 2018 года впервые нужно сдать в ПФР новый отчет о стаже работников. Форма: СЗВ-СТАЖ.
|Коды бюджетной классификации
|Новые КБК по налогу на прибыль
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Введены новые коды для налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года:
- 182 1 01 01090 01 1000 110 – налог на прибыль;
- 182 1 01 01090 01 2100 110 – для пеней;
- 182 1 01 01090 01 3000 110 – для штрафов.
|Новые КБК по акцизам
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Минфин дополнил перечень кодов бюджетной классификации по акцизам. Введены новые коды для электронных сигарет, никотинсодержащих жидкостей, нагревательного табака:
-182 1 03 02360 01 0000 110 — акцизы электронные сигареты производства РФ;
-182 1 03 02370 01 0000 110 — жидкости с никотином;
-182 1 03 02380 01 0000 110 — табак, который предназначен для потребления путем нагревания.
|Новые КБК по курортному сбору
|С 2018 года вводится новый КБК для уплаты курортного сбора – 000 1 15 08000 02 0000 140 (“Плата за пользование курортной курортной инфраструктурой (курортный сбор)”.
Про новую форму РСВ за 2017: можно ссылку на документ?
Неверный размер пособия. Минимум должен быть не ниже МРОТ х 40%. А с 1 января он составит с учетой новой минималки 3795,6 руб. (9489 руб. х 40%).
Аноним, Вы писали:
Огромное спасибо Клерку!!