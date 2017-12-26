Изменения с 1 января 2018 года: обзор для кадровика, бухгалтера, директора и ИП

Страховые взносы

Повышены лимиты доходов для начисления страховых взносов В 2018 году база для начисления страховых взносов в ФСС (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) составит 815 000 рублей, а база для начисления взносов в ПФР по «обычному» тарифу — 1 021 000 рублей. Основание: Постановлениее Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378.

До 2020 года сохранили тарифы страховых взносов Тарифы пенсионных, медицинских и страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году не изменятся (Федеральный закон от 27.11.2017 № 361-ФЗ). Если у организации или ИП нет права на применение пониженных тарифов, то в 2017 года она должна начислять взносы по основным тарифам. Общая ставка взносов составляет в 2018 году, как и раньше, 30% (ст. 425, 426 НК РФ): – 22 % – на пенсионное страхование; – 5,1 % – на медицинское страхование; – 2,9 % – на социальное страхование.

Страховые взносы ИП «за себя» отвязали от МРОТ Чиновники убрали привязку страховых взносов ИП от МРОТ, чтобы не увеличить нагрузку на бизнесменов. Ведь к 2019 году МРОТ приравняют к прожиточному минимуму, а этот показатель выше. С учетом поправок в 2018 году фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС составят 32 385 рублей. Также как и раньше потребуется отчислять 1% с доходов сверх 300 000 рублей.

Изменили срок уплаты страховых взносов ИП С 2018 года ИП обязан перечислять страховые взносы с суммы превышения 300 000 рублей не позднее 1 июля следующего года. Поэтому «однопроцентные» страховые взносы ИП за 2017 год нужно перечислить не позднее 1 июля 2018 года. Однако эта дата выпадает на воскресенье. Поэтому заплатить взносы можно не позднее 2 июля 2018 года. Раньше платеж нужно было вносить не позднее 1 апреля.

Сохранили право на льготы по страховым взносам С 2018 года продлены льготы для организаций, работающих в сфере информационных технологий (IT). Льготы касаются компаний, которые продают, разрабатывают, сопровождают компьютерные программы, базы данных. Для них тариф взносов в ПФР составляет 8% от общего 14% (8% – в ПФР, 2% – в ФСС и 4% – в ФОМС). Также сохранена скидка по взносам для работодателей в отношении выплат инвалидам. Такие страхователи продолжат платить взносы в размере 60 % от общих тарифов.

Уточнили перечень видов деятельности, при которых можно применять пониженные тарифы взносов на УСН Названия льготируемых видов деятельности с 2018 года совпадают с ОКВЭД 2

Вводится новая форма расчета по страховым взносам ФНС собирается менять форму расчета по страховым взносам и порядок его заполнения. Налоговики решили внести изменения в отдельные показатели расчета, а также уточнить электронный формат. Применять новую форму надо будет с отчетности 2018 года

У налоговиков теперь больше оснований не принять расчет по взносам. С 2018 года инспекторы не примут расчет по страховым взносам (РСВ), в котором не сойдутся выплаты между разделами 1 и 3.

Выплаты в рамках чемпионата мира по футболу освободили от взносов С 2018 года выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимавшим участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, освобождены от страховых взносов. Основание: Федеральный закон от 30.10.2017 № 303-ФЗ.

НДФЛ

Изменили налогообложение НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах по займам С 1 января 2018 года материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ только в случаях: – средства получены от взаимозависимой организации (ИП) или работодателя; – такая экономия фактически является материальной помощью или формой встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком.

Уточнили дату получения дохода при прощении долга Если организация прощает физическому лицу долг, то у него возникает доход (экономическая выгода) в виде суммы прощенной задолженности (п. 1 ст. 41 НК РФ). С 1 января 2018 года определять доход на эту дату надо, только если компания взаимозависима по отношению к гражданину. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Если факта взаимозависимости нет, то и дохода в целях уплаты НДФЛ не возникнет.

Изменили порядок уплаты налога с выигрышей в азартных играх С 1 января 2018 года выигрыши до 4000 руб. не облагаются НДФЛ. Налог с выигрыша от 4000 до 15 000 руб. физлицо уплачивает самостоятельно. Налог с выигрыша более 15 000 руб. удерживает налоговый агент.

Часть первоначального взноса по автокредиту за счет бюджета освободили от НДФЛ С 1 января 2018 года от НДФЛ освободили компенсацию за счет бюджетных средств в части первоначального взноса по автокредиту. В этих целях ввели новый пункт 37.3 статьи 217 НК РФ. Основание: Федеральный закон Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Дисконты по рублевым облигациям освободили от НДФЛ С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ дисконты по российским рублевым облигациям, эмитированным после 1 января 2017 года. Это предусмотрено пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 3 апреля 2017 № 58-ФЗ (введен новый абзац 4 п.17.2 ст.217 НК РФ).

От НДФЛ освобождены выплата участникам программы реновации Участники реновации в Москве не будут платить НДФЛ. От налога освобождают суммы, которые жильцы получат в качестве компенсации, а также превышения стоимости новой квартиры над ценой жилья, которое попало под реновацию.

Новый коэффициент-дефлятор по НДФЛ – 1,686 Коэффициент увеличивает аванс по НДФЛ, который платит работник-иностранец за патент. В 2018 году новый коэффициент – 1,686, поэтому платеж вырастет и составит 2023,20 рубля (1200 руб. x 1,686). Сумма будет больше, если власти субъекта введут региональный коэффициент.

Вводится новая форма справки 2-НДФЛ Изменится форма и порядок заполнения справок о доходах. В бланке появятся реквизиты: ИНН, КПП реорганизованной компании и код формы реорганизации (преобразование, слияние и т. д.). Из порядка следует, что после реорганизации правопреемник сдает справки за старую компанию. Когда появится новый приказ с обновленной справкой, неизвестно. Так же неизвестно, с какой даты он будет применяться

Новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ В справках 2-НДФЛ появятся новые коды доходов и вычетов: – 2013 – компенсации за неиспользованный отпуск; – 2014 – выходное пособие при увольнении сверх трехмесячного заработка (для Крайнего Севера – шестимесячного); – 2301 – штраф и неустойка по решению суда за то, что компания не удовлетворила добровольно требования потребителей; – 2611 – списанные безнадежные долги; – 3021 – процент (купон) по облигациям российских организаций. Раньше перечисленные выплаты показывали кодом 4800 (иные доходы). Отчетность за 2017 год надо будет сдавать уже с новыми кодами.

Новая форма расчета 6-НДФЛ Готовится приказ с новой формой расчета. Но он точно не успеет вступить в силу к моменту сдачи отчности за 2017 год .Изменения в расчете аналогичны тем, что налоговики вносят в справки 2-НДФЛ. На титульном листе появится ИНН и КПП реорганизованной компании, а также код формы реорганизации. С какого периода 2018 года надо будет сдавать новую форму, на данный момент неизвестно.

Новая форма декларации 3-НДФЛ Новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@. Однако он вступит в силу только в середине февраля.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Уплата НДС компаниями-покупателями С 1 января 2018 года покупатели черного и цветного металлолома, сырых шкур животных, а также вторичного алюминия и его сплавов признаются налоговыми агентами по НДС.

В России запускают систему «tax free» В Налоговый кодекс введена новая статья 169.1 о компенсации НДС иностранным гражданам, которые вывозят за пределы таможенной территории ЕАЭС товар, купленный у российских организаций в розницу. Но есть условие: при реализации этого товара был исчислен НДС, который уплачен иностранцем в составе цены товара. Это не касается подакцизных товаров, например табака и алкогольных напитков.

Продление ставки НДС для перевозок на воздушных линиях До конца 2020 года продлен период применения ставки 10% для пассажирских перевозок на внутренних воздушных линиях. Применение нулевой ставки теперь распространено на воздушные перевозки в Калининград

По экспорту разрешили отказываться от нулевой ставки НДС С 1 января 2018 года экспортеры смогут отказаться от применения нулевой ставки налога по экспортным поставкам и некоторым услугам, связанным с экспортом.Чтобы отказаться от нулевой ставки, в налоговую инспекцию нужно подать заявление. Отказ возможен на срок не менее 12 месяцев в отношении всех экспортных операций, по которым разрешили начислять НДС по ставкам 10 или 18 процентов.

Для вывоза товаров в процедуре реэкспорта установлена нулевая ставка НДС Нулевая ставка теперь распространяется на процедуры реэкспорта товаров. Кроме того, ставку 0% при предоставлении ж/д транспорта и контейнеров теперь могут применять любые лица, а не только те, кто владеет подвижным составом на праве собственности или аренды.

Уточнили порядок ведения раздельного учета С 2018 года «правило 5 процентов» будет применяться только к тем товарам (работам, услугам), которые используются одновременно как в облагаемых НДС операциях, так и необлагаемых. Кроме того, с этой даты раздельный учет будут вести все налогоплательщики, которые осуществляют как облагаемые, так и необлагаемые операции. Исключений для тех, кто соблюдает правило 5 процентов, нет. Такие изменения закреплены в пп. «г» п. 12 ст. 2 Закона № 335-ФЗ.

Решили, как будут освобождаться от НДС услуги в аэропортах От НДС освобождена реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание (пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ). Федеральным законом от 30.10.2017 № 305-ФЗ установили, что с 1 января 2018 года перечень услуг в аэропортах, которые не облагаются НДС, будет устанавливать Правительство РФ.

Запретили вычеты по НДС по бюджетным субсидиям С 2018 года запрещен вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных субсидий. Также закреплен порядок восстановления НДС, если субсидии выданы для возмещения уже потраченных расходов с НДС. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Налог на прибыль

Вклады от любых участников организации освободили от налога на прибыль Компании могут принимать от участников с любой долей в уставном капитале деньги, имущество или права и не платить с них налог на прибыль. Но целью безвозмездной передачи должно быть пополнение чистых активов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ). С 2018 года оговорки о чистых активах в Налоговом кодексе не будет. Поэтому теперь освободить от налога на прибыль можно деньги, вещи и права, которые участники внесли как вклад (но без увеличения уставного капитала).

Ввели новое распределение ставок между бюджетами Налог на прибыль резидентам особых зон надо платить по новым ставкам. С 2018 года они будут платить 2 % в федеральный бюджет и не выше 13,5 % – в региональный. Остальные компании в 2018 году будут отчислять 3% налога в федеральный бюджет, 17% – в региональный бюджет.

Разрешили учитывать больше расходов на обучение персонала Компании, которые за свой счет повышают квалификацию работников, смогут учесть больше расходов. С 2018 года можно будет списать стоимость обучения по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ. Эта форма обучения, когда вуз и компания обучают сотрудников вместе (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ).

Изменили порядок учета расходов на НИОКР В 2018 году компании продолжат применять коэффициент 1,5 к фактическим тратам на научные разработки, которые перечислены в постановлении Правительства РФ от 24.12.2008 № 988. А значит, учесть даже больше расходов, чем потратили на разработку. Списывать расходы с учетом коэффициента можно сразу как прочие или постепенно как нематериальные активы. Компании смогут без опасений включать в расходы на НИОКР не только зарплату сотрудников-разработчиков, но и трудовые премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за мастерство. Учесть можно будет и страховые взносы с этих выплат, в том числе на социальное страхование (подп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ). В расходах на науку также можно учесть покупку исключительных прав на изобретения, полезные модели, образцы (подп. 3.1 п. 2 ст. 262 НК РФ). Можно не сдавать в ИФНС отчеты об исследованиях и конструкторских разработках, если компания разместит эти отчеты в государственной информационной системе (ст. 262 НК РФ).

От налога на прибыль освободили активы, выявленные в ходе инвентаризации С 1 января 2018 года при расчете налога на прибыль не нужно учитывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выявлены в результате инвентаризации с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.

Расширили действие нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль С 2018 года на Дальнем Востоке станет выгодно работать в туристическом бизнесе. С 2018 по по 2022 год компании туристической отрасли смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль (ст. 284.6 НК РФ).

Ввели новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль С 1 января 2018 года вместо амортизации организации смогут исключать часть стоимости основных средств непосредственно из суммы налога на прибыль. Максимальный размер вычета – 90 процентов от первоначальной стоимости объекта. Инвестиционные вычеты разрешено применять к основным средствам, которые относятся к 3–7-й амортизационным группам, а также к расходам на достройку, реконструкцию, модернизацию, дооборудование основных средств.

Уточнили порядок признания сомнительных долгов С 1 января 2018 года при расчете резерва дебиторскую задолженность уменьшают на встречную кредиторскую задолженность начиная с самой старой.

К безнадежным долгам отнесли долги гражданина- банкрота С 2018 года увеличен перечень долгов, которые признаются нереальными ко взысканию и списываются на внереализационные расходы (либо погашаются за счет резерва по сомнительным долгам). Имеются в виду те долги, по которым гражданин он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Изменили порядок применения повышающих коэффициентов амортизации С 1 января 2018 года: – запретили применять повышающий коэффициент (2,0) при амортизации зданий с высокой энергетической эффективностью; – разрешили применять повышающий коэффициент (3,0) при амортизации объектов, которые используются в сфере водоснабжения и водоотведения. Перечень таких объектов должно установить Правительство РФ.

Налог на имущество организаций

Изменили порядок применения льгот по налогу на имущество В 2018 году налог на движимое имущество составит 1,1 %. Раньше организации не платили налог по движимым активам, принятым к учету после 2013 года. Исключение – имущество от взаимозависимых контрагентов при ликвидации или реорганизации (п. 25 ст. 381 НК РФ). С 2018 года льгота по налогу будет действовать, только если ее установят региональные власти. Если они решат, что движимость облагается налогом, то установят ставку. Максимум – 1,1 %. Если власти региона не утвердят свой закон о льготе, то налог платите по ставке 1,1 %.

Прописали порядок применения кадастровой стоимости, установленной в течение налогового периода С 1 января 2018 года при расчете налога на имущество по недвижимости иностранных организаций и по жилым объектам, которые не входят в состав основных средств, используется кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации объектов в ЕГРН. Новый порядок касается объектов, кадастровая стоимость которых установлена в течение года.

Ввели новую форму декларации по налогу на имущество За 2017 год компании сдают новую декларацию по имуществу. Срок сдачи – не позднее 30 марта 2018 года. В бланке теперь не обязательны печать и код ОКВЭД на титульном листе. А в раздел 3 добавили три новые строки: 001 «Код вида имущества»; 030 «Доля в праве общей собственности»; 035 «Доля кадастровой стоимости.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Ввели новую книгу учета доходов и расходов (КУДиР) Новая книга (КУДиР) для «упрощенки» введена с 2018 года на основании Приказа Минфина России от 7 декабря 2016 № 227н. Форму книги дополнили разделом V, в котором отражают сумму торгового сбора.

Коэффициент-дефлятор по УСН увеличили до 1,481 Новый индекс-дефлятор для упрощенцев – 1,481. Однако величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перехода на УСН, в 2018 году не индексируется на коэффициент-дефлятор. Действие положений абз. 2 п. 2 ст. 346.12 и абз. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 г.

Лимит дохода для перехода на УСН Для перехода на УСН с 2018 года сумма доходов от реализации и внереализационных доходов организации за 9 месяцев 2017 года не должна превысить 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Для предпринимателей ограничение доходов не установлено

Расширили перечень расходов, которые можно учесть при расчете единого налога С 1 января 2018 года в расходы можно включать обязательные отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд.

В расходы по УСН разрешили включать затраты на сетевое обучение С 1 января 2018 года на УСН можно списать расходы на содержание помещений, оборудования и персонала, которые предоставляет вузам по договорам о сетевой форме обучения. Расходы можно учесть, если фирма приняла на работу хоть одного выпускника вуза на один год или бессрочно. Основание: Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ. Ранее НК РФ никак не разъяснял порядок учета подобных расходов.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Потребительским кооперативам продлили возможность оставаться на ЕНВД Организации потребкооперации, у которых средняя численность сотрудников за прошлый год превысила 100 человек, могут применять ЕНВД до 31 декабря 2020 года. Раньше предельный срок был – 31 декабря 2017 года.

Предпринимателям предоставят вычет на покупку онлайн-касс С 1 января 2018 года предприниматели могут уменьшить сумму ЕНВД на расходы, связанные с покупкой и наладкой онлайн-ККТ (до 18 000 руб. за одну кассу). Чтобы воспользоваться вычетом, зарегистрировать ККТ нужно в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для розничной торговли и общепита – до 1 июля 2018 года).

Вводят новую форму декларации по ЕНВД ФНС вносит корректировку в форму декларации по ЕНВД. Внесение изменений в форму декларации связано с тем, что предпринимателям на вмененке предоставят вычет при покупке онлайн-касс. В новой форме отчетности будут предусмотрены специальные строки для отражения вычета. Новая форма в лучшем случае появится к отчету за 1 квартал 2018 года

Новые коэффициенты-дефляторы При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). В 2017 году и значение коэффициента К1 было равно 1,798. Однако с 2018 года коэффициент увеличился до 1,868 (Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2017 № 579).

Земельный налог

Установлен порядок расчета земельного налога при изменении категории земли С 1 января 2018 года при расчете земельного налога используется кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации изменений в ЕГРН. Новый порядок касается земель, у которых в течение года меняется категория или вид разрешенного использования. Сумму земельного налога после изменений рассчитывают с учетом коэффициента владения.

Упростили порядок подтверждения льгот по земельному налогу Заявление на льготу по земельному налогу разрешили сдавать без оправдательных документов. Если данные о льготе ИФНС не удастся получиться самостоятельно, то налогоплательщика известят о необходимости представить подтверждающие документы. Основание: Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ

Утвердили новую форму декларации по земельному налогу Утверждена новая декларация по земельному налогу, формат ее представления и порядок заполнения. Она применяется с отчетности за 2017 год. Основание: Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347.

Патентная система налогообложения

Новый коэффициент-дефлятор для расчета величины патента увеличили Коэффициент-дефлятор для расчета максимальной величины патента увеличили до 1,481. Максимальная сумма потенциально возможного годового дохода для «патентного» бизнеса составит 1,481 млн. рублей (1 млн. руб. × 1,481). А максимальная стоимость патента на месяц будет равна 7405 рублей (1,481 млн. руб. × 6%: 12 мес.). Заметим, что региональные власти могут увеличить размер потенциально возможного годового дохода для отдельных видов деятельности в три, пять и даже в 10 раз (п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

ИП на патенте одобрили вычет на покупку онлайн-касс Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), разрешили уменьшать патентный налог на расходы по приобретению онлайн-кассы, включенной в реестр ККТ. Вычет будет предоставляться в размере не более 18 000 рублей на каждую кассу.

Налог на имущество физических лиц

Регионы смогут отложить начисление пеней С 2018 года субъекты РФ смогут отложить начисление пеней на долги физических по «кадастровому» налогу, образовавшиеся в 2016-2017 годах. Раньше такое право установлено лишь для 2015 года. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Утвердили новую форму заявления для физических лиц ФНС РФ своим приказом от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897 утвердила новую форму заявления о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам. Она вводится с 1 января 2018 года.

Транспортный налог

Снизили налог на дорогие автомобили С 2018 года вступит в силу поправка в статью 362 НК РФ. В связи с этим, транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1. Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.

Упростили процедуру получения льгот С 1 января 2018 года установили новое правило. Если гражданин подал в налоговую инспекцию заявление на льготу, а документы, которые подтверждают такое право, не представил, налоговая запросит их у органов или организаций, которые располагают этими сведениями. Если документы по запросу не предоставят, то инспектор запросит их у самого гражданина.

Персонифицированный учет

Нужно сдать новый отчет Не позднее 1 марта 2018 года впервые нужно сдать в ПФР новый отчет о стаже работников. Форма: СЗВ-СТАЖ.

Коды бюджетной классификации

Новые КБК по налогу на прибыль Введены новые коды для налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года: - 182 1 01 01090 01 1000 110 – налог на прибыль; - 182 1 01 01090 01 2100 110 – для пеней; - 182 1 01 01090 01 3000 110 – для штрафов.

Новые КБК по акцизам Минфин дополнил перечень кодов бюджетной классификации по акцизам. Введены новые коды для электронных сигарет, никотинсодержащих жидкостей, нагревательного табака: -182 1 03 02360 01 0000 110 — акцизы электронные сигареты производства РФ; -182 1 03 02370 01 0000 110 — жидкости с никотином; -182 1 03 02380 01 0000 110 — табак, который предназначен для потребления путем нагревания.