Убыток по итогам года: анализ, учет и внимание налоговиков

Убыток в общем случае представляет собой разницу между доходами и расходами хозяйствующего субъекта с отрицательным значением. Это понятие закреплено статьей 274 НК РФ. Разница между доходами и расходами определяется в рамках налогооблагаемых доходов и учитываемых расходов (гл. 25 НК РФ).

Финансовый результат в бухгалтерском и налоговом учете

, однако под ним так же понимают отрицательную разницу между доходами и расходами. Непосредственно доходы и расходы ежемесячно формируются на счетах бухгалтерского учета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а убыток отчетного года по счету 99 «Прибыли и убытки» и в конечном итоге, по итогам отчетного года отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Доходы и расходы учитываются в бухгалтерском учете на основании положений приказа Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Доходы организации“ ПБУ 9/99» и приказа Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Расходы организации“ ПБУ 10/99».

Конечный финансовый результат деятельности хозяйственного субъекта отражается в Отчете о финансовых результатах по строке «Чистая прибыль (убыток)».

Конечный финансовый результат в бухгалтерском и налоговом учете может отличаться, так как правила учета доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом законодательстве различаются. «Убыток не всегда убыток»/

Нельзя говорить об убыточности деятельности юридического лица только основываясь на том, что по итогам финансового года получен отрицательный финансовый результат, как и наличие в бухгалтерском балансе непокрытого убытка.

Связано это с двумя факторами.

Первый фактор заключается в том, что отечественное законодательство устанавливает такое понятие как величина чистых активов, значение которых и будет говорить об успешности хозяйственной деятельности. Законодатель под чистыми активами понимает активы, которые остались бы в организации после погашения всех обязательств (п.4-6 приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н). То есть чистые активы — это собственные средства.

Второй фактор связан с общими итогами деятельности юридического лица, рассчитанными на основании финансового анализа деятельности в динамике. Например, по итогам анализа сделан вывод, что убыток в отчетном периоде снизился по сравнению с предыдущем периодом в 2 раза, что конечно же будет свидетельствовать о положительной динамике деятельности в целом.

Финансовый анализ

Финансовый анализ можно проводить как на основании данных бухгалтерского баланса, та и на основании отчета о финансовых результатах. Анализировать можно достаточно большое количество показателей как по вертикали (определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом), так и по горизонтали (сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом), как в динамике, так и с помощью коэффициентов.

Обратимся к отчету о финансовых результатах, который является одним из основных компонентов отчетности в целом, и показывает изменение капитала под влиянием доходов и расходов. Информация, представленная в отчете нарастающим итогом отчетного года, позволяет оценить эффективность деятельности предприятия.

Оценка и анализ статей отчета дает возможность сделать заключение об экономическом положении организации, оценить рентабельность и финансовую устойчивость, сформировать представление о дальнейшем развитии организации.

Посмотрим на полученный убыток «со стороны».

Основные показатели исследования эффективности активов:

— прибыль (убыток) от продаж, полученная за период;

— прибыль (убыток) до налогообложения, полученная за период;

— чистая прибыль (непокрытый убыток), полученная за период;

— показатели рентабельности (убыточности).

Показатели рентабельности (убыточности) характеризуют эффективность использования активов и источников их формирования. Под рентабельностью понимается эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности.

Можно сделать вывод об эффективности использования ресурсов, так как в расчете может участвовать не только показатель прибыли, но и показатель убытка. Соответственно, рассчитанные таким образом показатели рентабельности должны быть больше нуля и в этом случае оценка динамики показателей будет иметь положительное значение, даже несмотря на то, что может быть получен убыток.

Внимание налоговиков

Убытки, полученные организацией, могут привлечь внимание налоговой инспекции.

Одним из оснований проверки налоговиков является низкая рентабельность, а также отражение в налоговой отчетности убытков на протяжении двух и более лет (Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», далее Концепция).

Положения Концепции связаны с критериями самостоятельной оценки рисков, среди них есть такой критерий как отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

Конечно, для налоговых органов больший интерес представляет налоговая, а не бухгалтерская отчетность, тем более, что налогоплательщик может в бухгалтерской отчетности отражать убыток, а в налоговой прибыль и это не противоречит законодательству.

Тем не менее, даже если только в бухгалтерской отчетности отражается убыток, контролирующие органы могут пригласить руководство организации на «убыточную комиссию», где и попросят объяснить причины убытков, ведь деятельность коммерческой организации направлена, прежде всего, на получение прибыли, о чем указано в п. 1 ст. 2 ГК РФ.

При проведении камеральной проверки годовой декларации по налогу на прибыль налоговые органы могут запросить у налогоплательщика дополнительные документы, из которых будут видны причины возникшей разницы между налоговой и бухгалтерской прибылью.

Стоит отметить, что доводы налогоплательщика, основанные на п. 7 ст. 88 НК РФ, об отсутствии права у проверяющих истребовать бухгалтерские документы, не находят подтверждения на практике (постановление ФАС Московского округа от 17.06.2010 № А40-80121/08-90-407, постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 № 14951/11 по делу № А40-54354/10-4-301).

Кроме того, налоговые органы рассчитывают рентабельность предприятия. Цель —сравнить ее со среднестатической рентабельностью по отрасли, отклонение которой должны быть не более 10%. Иначе организация будет кандидатом на выездную налоговую проверку. Рентабельность рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности, поэтому имеют место случаи, когда споры с налоговыми органами о низкой рентабельности приходится доказывать в судебном порядке.

Примером могут служить постановления ФАС Московского округа от 09.11.2010 № А40-175533/09-35-1333 и от 04.05.2010 № А40-114683/09-4-826.

Таким образом, полученный убыток может быть «опасен» не только с точки зрения дальнейшей деятельности самой организации, но и с точки зрения пристального внимания налоговых органов.

«Борьба» с убытком

Итак, организация получила убыток, и независимо от того, положительные или отрицательные результаты она рассчитала с помощью показателей финансового анализа, необходимо принимать управленческие решения об увеличении прибыли и ухода от убытков. Сам по себе убыток по результатам деятельности не так страшен, если провести своевременные мероприятия по выявлению причин его появления, а также мероприятий, направленных на его оптимизацию.

Рассмотрим возможные варианты увеличения прибыли. Однако некоторые из них могут показаться «недостижимыми», и в этом будет доля истины.

Увеличивать выручку от реализации, сохраняя при этом уровень издержек организации.

Увеличение продаж

При разработке стратегии необходимо помнить, что рынок может быть достаточно уравновешен между спросом и предложением, и стремление увеличить продажи может привести к затовариванию у самого продавца.

Что делать:

В данной ситуации необходимо тщательное изучение рынка, в том числе и в регионах. а в крайнем случае путем повышения стоимости, конечно если это возможно в условиях рынка.

Кроме того, увеличение продаж возможно добиться гибкой маркетинговой политикой. Сама по себе маркетинговая политика будет являться не только программой лояльности клиентов, но и направлена на исключение налоговых рисков при предоставлении скидок и бонусов клиентам, так как зачастую налоговые органы пристально следят за ценообразованием и пытаются «доказать» получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Свидетельствует об этом и судебная практика, например, Постановления АС УО от 11.02.2015 по делу № А34-2255/2014, АС ВВО от 03.03.2016 по делу № А43-14608/2013.

учетной политике целесообразно предусмотреть следующие положения: товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика, политика продвижения.

Снижение себестоимости

В зависимости от вида деятельность себестоимость складывается по-разному. Например, в торговой компании себестоимость складывается из закупочной стоимости товаров, транспортных расходов, заработной платы сотрудников, в том числе расходов, связанных с отчислениями в государственные внебюджетные фонды, аренду. У такой компании оптимизация может достигаться экономия по всем указанным направлениям.

Что делать:

Например, проанализировать транспортные расходы, и, возможно, сменить транспортную компанию, на ту, в которой стоимость доставки ниже, либо рассмотреть вопрос о вложении средств в собственный транспорт. Все направления нужно тщательно проанализировать для принятия решения.