Что в 2018-м изменится в проверках

В налоговых ревизиях изменений немного – они связаны с проверками применения новых вычетов. Более значительные новшества связаны с законом № 294-ФЗ – это введение риск-ориентированного подхода при организации плановых проверок, и смежная новация – применение проверяющими из различных структур списков контрольных вопросов. Роструд уже выпустил 107 таких.
|Что изменилось
|С 1 января 2018 года
|До 1 января 2018 года
|Проверки
В ходе камеральной проверки по НДС могут потребовать документы о праве на вычеты по товарам, проданным по системе такс-фри
П. 8.7 ст. 88 НК РФ
Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 341-ФЗ
Вступил в силу 27.12.2017
При проведении камеральной проверки декларации по НДС, в которой заявлены вычеты по п. 4.1 ст. 171 НК РФ (сумма налога, исчисленная организациями розничной торговли по товарам, проданным иностранцам при вывозе этих товаров с территории России), инспекция вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие правомерность применения данных вычетов, в случае выявления несоответствия отраженных в декларации сведений о таких вычетах сведениям, имеющимся у ИФНС
|Не регламентировано
В ходе камеральной проверки по налогу на прибыль могут потребовать пояснения или документы по инвестиционному налоговому вычету
П. 8.8 ст. 88 НК РФ
Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
Вступил в силу 27.12.2017
|При проведении камеральной проверки декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен инвестиционный налоговый вычет (ст. 286.1 НК РФ), инспекция вправе потребовать представить в течение 5 дней необходимые пояснения о применении данного вычета, и (или) истребовать первичные и иные документы, подтверждающие правомерность его применения
|Не регламентировано
Появилось еще одно основание для признания сделок контролируемыми
Пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ
Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
Вступил в силу 27.12.2017
|Сделка между взаимозависимыми лицами признается контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
|Не регламентировано
В отношении объектов капстроительства запрещены иные виды проверок кроме строительного и экологического надзора
Ч. 7 ст. 54 ГрК РФ
Изменения внесены Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
|При строительстве, реконструкции объектов капстроительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам 1-ой категории, не допускается осуществление иных видов госнадзора, кроме строительного и экологического
|Не регламентировано
Положения о риск-ориентированном подходе, закрепленные в Законе о защите прав юрлиц, применяются в полном объеме
Ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ
Статья 8.1 и другие положения Закона № 294-ФЗ об использовании риск-ориентированного подхода при проведении проверок применяется ко всем видам проверок, которые охватываются действием этого закона.
Данный подход заключается в том, что интенсивность проверок (один раз в год, в два года, в три года, в пять лет) компании и ИП определяется категорией риска возможного несоблюдения обязательных требований, к которой отнесена конкретная компания или предприниматель
Отдельные виды проверок проводятся применением риск-ориентированного подхода.
Например, пожарные, санитарно-эпидемиологические,
миграционные, земельные, транспортные (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)
Закон о защите прав юрлиц при проверках не применяется к проверкам объектов критической информационной инфраструктуры
П. 22 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2017 № 193-ФЗ
Положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются
при осуществлении госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России
|Не регламентировано
Ряд плановых проверок проводится на основе проверочных листов
П. 12(1) Постановления Правительства РФ от 25.09.2012 № 970,
П. 10(1) Постановления Правительства РФ от 15.10.2012 № 1043,
П. 9(1) Постановления Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152,
П. 10(1) Постановления Правительства РФ от 15.10.2012 № 1043,
П. 4(1) Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 № 305,
П. 10(1) Постановления Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418,
П. 6(1) Постановления Правительства РФ от 27.10.2012 № 1108,
П. 4(1) Постановления Правительства РФ от 20.07.2013 № 610,
П. 8 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 № 875
Изменения внесены Постановлениями Правительства РФ от 14.07.2017 № 840, от 22.07.2017 № 864, от 04.08.2017 № 930, от 08.09.2017 № 1080
При проведении нескольких видом плановых проверок обязательно использование проверочных листов (списков контрольных вопросов).
Предмет проверки ограничивается перечнем этих вопросов.
Это касается следующих проверок:
— за обращением медицинских изделий;
— за обращением лекарственных средств;
— за качеством и безопасностью медицинской деятельности;
— в области гражданской обороны;
— в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— в области безопасности гидротехнических сооружений;
— в области промышленной безопасности;
— энергетического надзора;
— трудовых проверок
|Не регламентировано
В ходе трудовых ревизий будут проверять доступность рабочих мест для инвалидов
П. 1 и 4 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 № 875
Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409
|Госнадзор за соблюдением трудового законодательства охватывает проверку соблюдения требований законодательства по обеспечению доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в установленной сфере деятельности
|Не регламентировано
Утвержден список из 107 проверочных листов для трудовых проверок
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655
Разработано 107 списков контрольных вопросов.
Например, первые семь следующие:
1. «По проверке порядка оформления приема на работу».
2. «По проверке соблюдения требований по содержанию трудовых договоров».
3. «По проверке соблюдения порядка и условий изменения трудового договора».
4. «По проверке соблюдения порядка прекращения трудового договора».
5. «По проверке соблюдения общих требований по установлению режима работы и учету рабочего времени».
6. «По проверке соблюдения требований по предоставлению ежегодного основного оплачиваемого отпуска».
7. «По проверке соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной платы»
|Не регламентировано
Утвержден проверочный лист для земельного надзора
Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908
Вступил в силу 11.12.2017
Введен в действие проверочный лист, который должен использоваться инспекторами Россельхознадзора при проведении плановых проверок в рамках земельного надзора
|Не регламентировано