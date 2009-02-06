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Что в 2018-м изменится в проверках

В налоговых ревизиях изменений немного – они связаны с проверками применения новых вычетов. Более значительные новшества связаны с законом № 294-ФЗ – это введение риск-ориентированного подхода при организации плановых проверок, и смежная новация – применение проверяющими из различных структур списков контрольных вопросов. Роструд уже выпустил 107 таких.

Что изменилосьС 1 января 2018 годаДо 1 января 2018 года
Проверки

В ходе камеральной проверки по НДС могут потребовать документы о праве на вычеты по товарам, проданным по системе такс-фри

П. 8.7 ст. 88 НК РФ

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 341-ФЗ

Вступил в силу 27.12.2017

При проведении камеральной проверки декларации по НДС, в которой заявлены вычеты по п. 4.1 ст. 171 НК РФ (сумма налога, исчисленная организациями розничной торговли по товарам, проданным иностранцам при вывозе этих товаров с территории России), инспекция вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие правомерность применения данных вычетов, в случае выявления несоответствия отраженных в декларации сведений о таких вычетах сведениям, имеющимся у ИФНС

 

 Не регламентировано

В ходе камеральной проверки по налогу на прибыль могут потребовать пояснения или документы по инвестиционному налоговому вычету

П. 8.8 ст. 88 НК РФ

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Вступил в силу 27.12.2017

 При проведении камеральной проверки декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен инвестиционный налоговый вычет (ст. 286.1 НК РФ), инспекция вправе потребовать представить в течение 5 дней необходимые пояснения о применении данного вычета, и (или) истребовать первичные и иные документы, подтверждающие правомерность его применения Не регламентировано

Появилось еще одно основание для признания сделок контролируемыми

Пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

Вступил в силу 27.12.2017

 Сделка между взаимозависимыми лицами признается контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль Не регламентировано

В отношении объектов капстроительства запрещены иные виды проверок кроме строительного и экологического надзора

Ч. 7 ст. 54 ГрК РФ

Изменения внесены Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ

 При строительстве, реконструкции объектов капстроительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам 1-ой категории, не допускается осуществление иных видов госнадзора, кроме строительного и экологического Не регламентировано

Положения о риск-ориентированном подходе, закрепленные в Законе о защите прав юрлиц, применяются в полном объеме

Ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ

 

Статья 8.1 и другие положения Закона № 294-ФЗ об использовании риск-ориентированного подхода при проведении проверок применяется ко всем видам проверок, которые охватываются действием этого закона.

Данный подход заключается в том, что интенсивность проверок (один раз в год, в два года, в три года, в пять лет) компании и ИП определяется категорией риска возможного несоблюдения обязательных требований, к которой отнесена конкретная компания или предприниматель

Отдельные виды проверок проводятся применением риск-ориентированного подхода.

Например, пожарные, санитарно-эпидемиологические,

миграционные, земельные, транспортные (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)

Закон о защите прав юрлиц при проверках не применяется к проверкам объектов критической информационной инфраструктуры

П. 22 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2017 № 193-ФЗ

Положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются

при осуществлении госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России

 Не регламентировано

Ряд плановых проверок проводится на основе проверочных листов

П. 12(1) Постановления Правительства РФ    от 25.09.2012 № 970,

П. 10(1) Постановления Правительства РФ    от 15.10.2012 № 1043,

П. 9(1) Постановления Правительства РФ    от 12.11.2012 № 1152,

П. 10(1) Постановления Правительства РФ    от 15.10.2012 № 1043,

П. 4(1) Постановления Правительства РФ    от 21.05.2007 № 305,

П. 10(1) Постановления Правительства РФ    от 24.12.2015 № 1418,

П. 6(1) Постановления Правительства РФ    от 27.10.2012 № 1108,

П. 4(1) Постановления Правительства РФ    от 20.07.2013 № 610,

П. 8 Постановления Правительства РФ    от 01.09.2012 № 875

Изменения внесены Постановлениями Правительства РФ    от 14.07.2017 № 840, от 22.07.2017 № 864, от 04.08.2017 № 930, от 08.09.2017 № 1080

При проведении нескольких видом плановых проверок обязательно использование   проверочных листов (списков контрольных вопросов).

Предмет проверки ограничивается перечнем этих вопросов.

Это касается следующих проверок:

— за обращением медицинских изделий;

— за обращением лекарственных средств;

— за качеством и безопасностью медицинской деятельности;

— в области гражданской обороны;

— в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— в области безопасности гидротехнических сооружений;

— в области промышленной безопасности;

— энергетического надзора;

— трудовых проверок

 Не регламентировано

В ходе трудовых ревизий будут проверять доступность рабочих мест для инвалидов

П. 1 и 4 Постановления Правительства РФ    от 01.09.2012 № 875

Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409

 Госнадзор за соблюдением трудового законодательства охватывает проверку соблюдения требований законодательства по обеспечению доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в установленной сфере деятельности Не регламентировано

Утвержден список из 107 проверочных листов для трудовых проверок

Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655

Разработано 107 списков контрольных вопросов.

Например, первые семь следующие:

1. «По проверке порядка оформления приема на работу».

2. «По проверке соблюдения требований по содержанию трудовых договоров».

3. «По проверке соблюдения порядка и условий изменения трудового договора».

4. «По проверке соблюдения порядка прекращения трудового договора».

5. «По проверке соблюдения общих требований по установлению режима работы и учету рабочего времени».

6. «По проверке соблюдения требований по предоставлению ежегодного основного оплачиваемого отпуска».

7. «По проверке соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной платы»

 Не регламентировано

Утвержден проверочный лист для земельного надзора

Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908

Вступил в силу 11.12.2017

Введен в действие проверочный лист, который должен использоваться инспекторами Россельхознадзора при проведении плановых проверок в рамках земельного надзора

 

 Не регламентировано

 

 
 

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Источник: "Время бухгалтера"

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