ТОП-5 вопросов бухгалтеров про 1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0)

1. Где установить цену «НДС в сумме» или «НДС сверху»

Тип цен «НДС в сумме» или «НДС сверху» в документе «Поступление (акты, накладные) можно изменить в самом документе поступления (нажать на «НДС сверху» и изменить на «НДС в сумме»). Рекомендуется тип цен установить в справочнике «Договоры» с контрагентом, тогда в документах «Поступление (акты, накладные)» и «Реализация (акты, накладные)» он будет определяться автоматически и его не нужно будет менять вручную в документе.

Для установки типа цен в договоре с контрагентом откройте справочник «Договоры»:

Меню: Справочники — Договоры. Откройте необходимый договор с контрагентом. Нажмите ссылку «Расчеты», чтобы развернуть свернутые поля. В поле «Тип цен» раскройте список и нажмите кнопку чтобы создать новый тип цен. В дальнейшем его можно использовать и в других договорах с контрагентами. Откроется окно «Типы цен номенклатуры», нажмите кнопку «Создать» и введите наименование, можно для удобства в названии цены указать про НДС (например, «Оптовая (НДС в сумме)» и поставить флажок «Цена включает НДС») Кнопка «Записать и закрыть». Теперь в договоре с контрагентом установлен тип цен. Нажмите кнопку «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения в договоре. В дальнейшем в документах на покупку (продажу) при выборе такого договора тип цен будет устанавливаться из договора.

2. Как создать акт сверки по всем договорам с контрагентом?

Для создания акта сверки по всем договорам с контрагентом сделайте следующее:

Меню: Покупки — Акты сверки расчетов. (Также этот документ можно вызвать: Продажи — Акты сверки расчетов). Кнопка «Создать». В поле «Контрагент» укажите контрагента, а поле «Договор» оставьте пустым. На закладке «Дополнительно» при необходимости можно выбрать представителей сторон, подписывающих акт, а также установить флажки, если необходимо сформировать акт с разбивкой по договорам или выводить счета-фактуры). На закладке «По данным организации» нажмите кнопку «Заполнить» и выберите один из двух вариантов. Если выбрать «По нашей организации и контрагенту», то одновременно заполняется закладка «По данным контрагента». При этом на печать выводится акт, в котором заполнены обе таблицы. Если выбрать второй вариант — «Только по нашей организации», то закладка «По данным контрагента» не заполняется, а на печать выводится акт, в котором заполнена только одна табличная часть. Флажок «Сверка согласована» устанавливается, если акт сверки подписан контрагентом. При этом акт становится недоступным для изменений, а в журнале документов во втором столбце отображается флажок Кнопка «Печать» для вывода печатной формы акта. Кнопка «Провести и закрыть» для сохранения акта в программе.

3. Как открыть в интерфейсе Такси (1С:Бухгалтерия 8) одновременно два документа?

Программа «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) в интерфейсе «Такси» имеет однооконный интерфейс. Однако для выполнения экономических задач порой необходимо открыть одновременно два документа в программе или быстро перейти между открытыми документами или отчетами. Все открытые документы, отчеты, справочники отображаются в «Панели открытых». В стандартных настройках «Панель открытых» окон находится вверху экрана по горизонтали. Также можно настроить отображение панели с открытыми документами горизонтально внизу экрана (если так привычнее работать) или даже вертикально.

Если необходимо, можно вывести на экране два окна по вертикали (или по горизонтали) с разными документами или отчетами. Ниже рассмотрим, в каких случаях это пригодится и как это сделать. В первом случае рассмотрим закрепление окна со списком документов для того, чтобы одновременно видеть весь список и открытый документ. Например, необходимо закрепить счета покупателям в одном окне слева (или вверху экрана, как вам удобнее). Тогда каждый документ, открываемый из списка, будет отображаться в окне справа без перекрытия списка.

Для этого:

1. Откройте любой список документов в программе. В нашем примере: Продажи — Счета покупателям.

2. Щелкните правой клавишей мыши на окне «Счета покупателям» в верхней части «Панели открытых», затем левой клавишей щелкните на «Закрепить» и выберите область закрепления. В нашем примере — «Закрепить слева». Можно также выбрать любую другую область, например, «Закрепить справа» или сверху.

3. После этого выбранное окно закрепляется, а его название в «Панели открытых» меняется на значок в виде кнопки.

4. Как в 1С:Бухгалтерии 8 (ред.3.0) настроить вывод артикулов товаров на печать?

Чтобы в программе «1С:Бухгалитерия 8» (ред. 3.0) артикул товара отображался в документах реализации или поступления, необходимо сделать следующее:

Меню: Продажи — Реализация (акты, накладные). Откройте необходимый документ «Реализация (акт, накладная)» и через кнопку «Еще» выберите «Изменить форму». В окне «Настройка формы» в поле «Артикул» установите флажок. Последовательно кнопки «Применить» и «ОК».

Чтобы настроить вывод артикула в печатной форме (например, в товарной накладной (ТОРГ-12), необходимо сделать следующее:

Меню: Администрирование — Параметры учета — Печать артикулов. Установите переключатель «Колонка «Артикул».

Нажмите кнопку «Печать» в документе «Реализация (акт, накладная)» и выберите «Товарная накладная (ТОРГ-12)». После этого при печати документов (например, ТОРГ-12) рядом с колонкой «Наименование» будет выведен артикул товара.

5. Как переместить панель со списком документов?

Программа «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) в интерфейсе «Такси» все открытые документы, отчеты, справочники показывает в «Панели открытых» (рис. 1). В стандартных настройках «Панель открытых» окон находится горизонтально вверху экрана. Щелкнув левой клавишей мыши на выбранном окне, можно быстро переходить между открытыми документами. Можно настроить отображение панели с открытыми документами горизонтально внизу экрана (если так привычнее работать) или даже вертикально. Для этого нужно открыть «Настройку панелей».