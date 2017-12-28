Онлайн-ККТ и оформление возврата товара: как избежать штрафа

Организация применяет онлайн-ККТ. До сих пор организация пробивала кассовый чек с признаком «возврат прихода» при возврате наличных денег за товар покупателю только в день покупки. При возврате наличных денег не в день покупки организация чек не пробивала. Таких возвратов накопилось на довольно крупную сумму. Остальные документы на возврат денег оформлены в полном объеме.

Должна ли была организация пробить чек с признаком «возврат прихода» на каждую сумму возврата денег не в день покупки? Если да, то может ли организация избежать штрафа?

Под понятием «расчеты» понимается не только прием наличных денег и электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, как мы привыкли, а также и выплата наличных денег и электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.

Кроме того, в понятие «расчеты» включается и прием ставок, и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

В связи с чем в обязательных реквизитах кассового чека есть реквизит «признак расчета» (п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ).

Реквизит «признак расчета» может принимать четыре разных значения:

получение средств от покупателя (клиента) – приход;

возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода;

выдача средств покупателю (клиенту) – расход;

получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода.

В связи с чем, организация должна была пробить чек с признаком «возврат прихода» на каждую сумму возврата денег не в день покупки.

Невыдача чека ККТ при возврате наличных денег не в день покупки квалифицируется как неприменение ККТ. Организация и индивидуальные предприниматели за такие нарушения привлекаются к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ:

штраф на организацию - от 75% до 100% суммы расчета без ККТ, но не менее 30 000 руб.;

штраф на должностное лицо - от 25% до 50% суммы расчета без ККТ, но не менее 10 000 руб.

При этом следует учитывать, что штраф налагается за каждый случай неприменения ККТ. Если таких случаев накопилось много, то в случае обнаружения факта неприменения ККТ при возврате денег не в день покупки штраф может составить круглую сумму. Ведь за каждый факт неприменения ККТ организацией штраф составляет минимум 30 000 руб.

Рассчитывать на то, что истечет срок исковой давности, особо не приходится. С 15.07.2016 года увеличился срок давности привлечения к ответственности за нарушения порядка применения ККТ с 2 месяцев до 1 года (ч. 1 ст. 4.5 КоАП). Так что вероятность обнаружения налоговыми органами нарушения порядка применения ККТ возрастает в разы.

Тем не менее, у организации есть шанс избежать штрафа за неприменение ККТ. Для этого организация должна добровольно сообщить в письменной форме в налоговый орган о неприменении ККТ (примечание к ст. 14.5 КоАП). Это надо сделать до обнаружения нарушения налоговым органом. До направления такого сообщения нарушение должно быть исправлено.

Письменное объяснение составляется в произвольной форме. К объяснению необходимо приложить документы, подтверждающие нарушения, также документы, свидетельствующие об исправлении нарушения.

Документом, свидетельствующие об исправлении нарушения, является пробитый кассовый чек коррекции.

Чек коррекции как раз применяется тогда, когда надо было применить ККТ, но этого не было сделано. При этом кассовый чек коррекции надо формировать после формирования отчета об открытии смены и до формирования отчета о закрытии смены (п. 4 ст. 4.3 Закона 54-ФЗ). Кассовый чек коррекции формируется за любую дату.

Кассовый чек коррекции формируется с учетом следующих особенностей.

Реквизит «признак расчета» может принимать только значения «1 (коррекция прихода, операция, при которой пользователь вносит денежные средства)», или «3 (коррекция расхода, операция, при которой пользователь изымает денежные средства)» (таблица 30 Приложения 2, утвержденный Приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» - далее Приказ).

Реквизит «тип коррекции» принимает значений «0» - самостоятельная операция или «1» - операция по предписанию.

Реквизит «Основание для коррекции» должна содержать (таблица 31 приложения 2 к Приказу):

описание коррекции;

дата документа основания для коррекции;

номер документа основания для коррекции.

Организация должна была пробить чек с признаком «возврат прихода» на каждую сумму возврата денег не в день покупки.

Организация сможет избежать штрафа, если добровольно сообщить в письменной форме в налоговый орган о неприменении ККТ до обнаружения нарушения налоговым органом. При этом, предварительно надо пробить кассовые чеки коррекции. К письменному объяснению надо приложить копии кассовых чеков коррекции и копии документов, подтверждающие нарушения.

Наталья Спиридонова, руководитель отдела ООО "ИК Ю-Софт", региональный центр сети КонсультантПлюс