Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице

Аноним

и какой до....б это всё написал Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Аноним

ёпти- капитал вкуярили в эпотеку а нужда осталась... продолжать сосать лапу? а статус многодетной... Ежемесячные выплаты за второго ребенка в 2018: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Над.К Аноним, видите ли, не может быть несправедливым взыскание справедливых налогов. Справедливые нало... Налоговая амнистия коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Аноним

Аноним, Вы писали:Полный бред старые налоги списывают новые повышаютТак и правильно, откуда убытк... Налоговая амнистия коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Аноним

Мы оказываем услуги населению, которые всё чаще оплачивают их через терминалы.. Значит сначала в ... Чеки ККМ при безналичных расчетах: когда пробивать

id217895239 меня интересует один момент (возможно, что-то где-то пропустила): в таком случае не идет ли задво... Чеки ККМ при безналичных расчетах: когда пробивать

Над.К Аноним, а в чем чушь, можно узнать? Вам перевели прям по максимуму баллов за год, да? ;) Если Вы ... А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

Аноним

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями Как сотрудники мстят работодателю

Над.К Аноним, долги никуда после закрытия ИП не деваются. И документы налоговой не нужны, кроме вашего ... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Над.К Год подачи уведомления о переходе на УСН - 2018 или 2017? 2017и за какой период считать дох... Переход на УСН с 2018 года: порядок, ограничения, преимущества

Аноним

бух2007, Вы писали:проверяла. плакала +1Как-то интересно они стаж до введения персучета пер... А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

Над.К Ольга Евгеньевна, мы про это уже два раза писали. А на сайте ФНС информация медленно меняется, увы КБК-2018: что изменилось?

Аноним

Биткоин ни как не будет использоваться в банковских системах так как транзакции его идут по неско... Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Ольга Евгеньевна не про кбк, конечно, но все жепришла мне новость в 1с - изменился октмо в г. Красногорске.полезла... КБК-2018: что изменилось?

Аноним

Добрый день!хотим сегодня направить уведомление о переходе на УСН, что ставить в графе:Год подачи... Переход на УСН с 2018 года: порядок, ограничения, преимущества

Аноним

Да и документы ИП давно уже утеряны, мне его так закроют без этих бумаг? Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Лёнка если бы все было написано-прочитала бы, но слушать не хочу((( Проверьте коды ОКВЭД

Аноним

ИП я вот собираюсь закрыть, а как быть с тем долгом около 200 т которые я уже пол года выплачиваю... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Над.К Аноним, ну почему же вы не закрываете ИП, Вы же себе новые долги рисуете (( Оно само собой не рас... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Аноним, Вы писали: Это кто вам продал-то? Кассовый аппарат Атола - 11 тыс? смартфон к н... Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

Аноним

У меня ИП открыто с 2010 года, и пол года проработало, никакой отчетности я не сдавал и вот на да... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Не понятно с штрих кодом. На первом листе один на остальных другой. Так с каким штрих кодом... Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения

Аноним

Живу в Германии. Отец в прошлом году на пенсию пошел. Стаж 35 лет. Профессор. Было бы больше на з... Пенсию по старости получат немногие. Не хватит баллов

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:klerk.nsk, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Очередной обман... Пенсию по старости получат немногие. Не хватит баллов

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось дела... Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось делать апгрейд нашей у... Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

Аноним

Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось делать апгрейд нашей учетной программы (... Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

Аноним

Идем в СОВОК, как только накроется принцип ООО, жить будут только Гос и алигархо монополии со сво... Пленум ВС ужесточил ответственность предпринимателей по долгам своего бизнеса

Аноним

смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счетаНе смогут, а могут, уже... Валютный контроль для проживающих за рубежом граждан упрощен

Над.К Последнее в таблице изменение крайне удивляет :) По сути ничего не изменилось вообще. Просто надо... Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице