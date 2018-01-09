Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице

Кратко о новых правилах по упрощенной системе налогообложения и «вмененке».
УСН
С нового года «упрощенцы» применяют новый налоговый регистр. Приказ Минфина РФ от 07.12.2016 № 227н дополнил «упрощенную» книгу разделом V. Кроме того, расширен перечень доходов, освобождаемых от налога.
|УСН
Что изменилось
|С 1 января 2018 года
До 1 января 2018 года
Внесены изменения в книгу учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН
Приказ Минфина РФ от 22.10.2012 № 135н
Изменение внесено Приказом Минфина РФ от 07.12.2016 № 227н
Документ дополнен новым разделом V. Его будут формировать те фирмы и ИП, которые помимо УСН-налога признаются еще и плательщиками торгового сбора. Напомним, что с июля 2015 года в Москве внедрен торговый сбор. Следовательно, заполнять данный раздел будут исключительно столичные торговцы, отвечающие определенным условиям, прописанным в налоговом законодательстве.
Также уточнено, что книга заверяется печатью только при ее наличии
Не регламентировано
Уточнено, что не включается в УСН-доходы ТСЖ, управляющих организаций, СНТ
П. 1.1 ст. 346.15 НК РФ
Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
|Доходы ТСЖ, товариществ собственников недвижимости, управляющих организаций и некоторых других товариществ и кооперативов, полученные от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, не облагаются при применении УСН
Не регламентировано
Вмененка
Плательщики ЕНВД заплатят больше налога: подрос коэффициент-дефлятор, корректирующий базовую доходность. Для ИП предусмотрен налоговый вычет по расходам на покупку «онлайн-касс».
|Что изменилось
|С 1 января 2018 года
|До 1 января 2018 года
|Единый налог на вмененный доход
Вырос коэффициент-дефлятор, корректирующий базовую доходность
Статьи 346.27, 346.29 НК РФ
Изменение внесено Приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579
При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1).
С 2015 года его значение не менялось — 1,798.
На 2018 год показатель составляет 1,868
Примечание редакции: при неизменной величине физического показателя, коэффициента К2 и налоговой ставки сумма единого налога уже за I квартал 2018 года будет больше
В 2015-2017 годах коэффициент-дефлятор составлял 1,798
ИП по расходам на покупку онлайн-касс смогут применить налоговый вычет
Статья 346.32 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ
С 01.01.2018 налог, исчисленный при применении ЕНВД, можно уменьшить на расходы на приобретение онлайн-касс в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ.
Одним из условий применения налогового вычета является регистрация ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общепита и имеющих наемных работников, — с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года).
Примечание редакции: в связи с введением вычета к апрелю 2018 года внесут поправки в отчетность (готов проект обновленной декларации)
|Не регламентировано
Предприниматели станут уменьшать налог на всю сумму взносов
Статья 346.32 НК РФ
Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
(вступил в силу 27.11.2017)
Предприниматели смогут уменьшать единый налог на пенсионные и медицинские взносы в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ, — на всю сумму взносов.
Оговорено, что 50-процентный предел уменьшения налога (на взносы, пособия и пр.) не касается ИП без наемных работников
|ИП уменьшали налог на фиксированный размер взносов
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