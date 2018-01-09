Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице

Кратко о новых правилах по упрощенной системе налогообложения и «вмененке».

УСН

С нового года «упрощенцы» применяют новый налоговый регистр. Приказ Минфина РФ от 07.12.2016 № 227н дополнил «упрощенную» книгу разделом V. Кроме того, расширен перечень доходов, освобождаемых от налога.

УСН

Что изменилось

С 1 января 2018 года

До 1 января 2018 года

Внесены изменения в книгу учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН

 

Приказ Минфина РФ от 22.10.2012 № 135н

 

Изменение внесено Приказом Минфина РФ от 07.12.2016 № 227н

Документ дополнен новым разделом V. Его будут формировать те фирмы и ИП, которые помимо УСН-налога признаются еще и плательщиками торгового сбора. Напомним, что с июля 2015 года в Москве внедрен торговый сбор. Следовательно, заполнять данный раздел будут исключительно столичные торговцы, отвечающие определенным условиям, прописанным в налоговом законодательстве.

Также уточнено, что книга заверяется печатью только при ее наличии

Не регламентировано

 

Уточнено, что не включается в УСН-доходы ТСЖ, управляющих организаций, СНТ

 

П. 1.1 ст. 346.15 НК РФ

 

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

 Доходы ТСЖ, товариществ собственников недвижимости, управляющих организаций и некоторых других товариществ и кооперативов, полученные от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, не облагаются при применении УСН

Не регламентировано

 

Вмененка

Плательщики ЕНВД заплатят больше налога: подрос коэффициент-дефлятор, корректирующий базовую доходность. Для ИП предусмотрен налоговый вычет по расходам на покупку «онлайн-касс».

Что изменилосьС 1 января 2018 годаДо 1 января 2018 года
Единый налог на вмененный доход

Вырос коэффициент-дефлятор, корректирующий базовую доходность

 

Статьи 346.27, 346.29 НК РФ

 

Изменение внесено Приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1).

С 2015 года его значение не менялось — 1,798.

На 2018 год показатель составляет 1,868

Примечание редакции: при неизменной величине физического показателя, коэффициента К2 и налоговой ставки сумма единого налога уже за I квартал 2018 года будет больше

В 2015-2017 годах коэффициент-дефлятор составлял 1,798

 

ИП по расходам на покупку онлайн-касс смогут применить налоговый вычет

 

Статья 346.32 НК РФ

 

Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ

С 01.01.2018 налог, исчисленный при применении ЕНВД, можно уменьшить на расходы на приобретение онлайн-касс в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ.

Одним из условий применения налогового вычета является регистрация ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общепита и имеющих наемных работников, — с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года).

Примечание редакции: в связи с введением вычета к апрелю 2018 года внесут поправки в отчетность (готов проект обновленной декларации)

 Не регламентировано

Предприниматели станут уменьшать налог на всю сумму взносов

 

Статья 346.32 НК РФ

 

Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

(вступил в силу 27.11.2017)

Предприниматели смогут уменьшать единый налог на пенсионные и медицинские взносы в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ, — на всю сумму взносов.

Оговорено, что 50-процентный предел уменьшения налога (на взносы, пособия и пр.) не касается ИП без наемных работников

 ИП уменьшали налог на фиксированный размер взносов

Другие изменения этого года мы собрали в специальном разделе.

Стань экспертом

Источник: "Время бухгалтера"

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения
 
Бухгалтеру
 
Упрощенка и обособленные подразделения: что бухгалтеру надо знать про налоги и взносы
 
Бухгалтеру
 
Выбираем спецрежим-2018. Таблицы со сроками и формами заявлений и уведомлений
 