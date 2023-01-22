Выплаты при увольнениях: как избежать проблем с налоговиками

Расторжение трудового договора по соглашению сторон является популярным основанием увольнения (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ).

Выплата выходного пособия по такому основанию руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам прямо запрещена ст. 349.3 ТК РФ, в которой специально оговорено: соглашения о расторжении трудовых договоров в соответствии со ст. 78 ТК РФ с работниками этих категорий не могут содержать условия о выплате выходного пособия.

Норма об отнесении к расходам на оплату труда выходных пособий при увольнении, предусмотренных трудовыми договорами и (или) отдельными соглашениями сторон, в том числе соглашениями о расторжении трудового договора, а также коллективными договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, установлена в п. 9 ст. 255 НК РФ (в такой редакции названный пункт действует с 1 января 2015 года).

Что говорит Минфин

Со стороны Минфина поступило достаточно много разъяснений, из которых следует, что выплаты, осуществляемые работникам при увольнении на основании соглашения о расторжении трудового договора, установленные в соответствии с ТК РФ, могут быть учтены в составе расходов на оплату труда, уменьшающих базу по налогу на прибыль организаций, если такие выплаты предусмотрены трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору либо соглашением о расторжении трудового договора, при условии соблюдения критериев(см., например,).

Однако правомерность признания при налогообложении прибыли таких выплат, произведенных в значительных размерах, становилась поводом для судебных разбирательств неоднократно.

И не раз длительные судебные тяжбы по таким делам доходили до Верховного суда.

Что говорят судьи

Многие хорошо помнят(включено в, утвержденный Президиумом ВС РФ 20.12.2016, направлено). Судебная коллегия особо подчеркнула: для признания денежной суммы, выплаченной работнику в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, расходами в целях исчисления налога на прибыль организаций необходимо, чтобы такая выплата являлась экономически обоснованной.

При значительном размере этой суммы и ее явном несоответствии обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую оправданность. В случае отсутствия доказательств налоговый орган вправе исходить из того, что произведенные работникам выплаты в соответствующей части являются личным обеспечением работников, предоставляемым на период после их увольнения, и не уменьшают налогооблагаемую прибыль.

В Определении от 12.12.2016 № 305‑КГ16-16415 по делу № А40-195535/2015 ВС РФ поддержал налоговое ведомство, поскольку посчитал, что коллективные и трудовые договоры не предусматривали выплату выходных пособий при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также не были связаны с выполнением работниками своих трудовых обязанностей. В результате суд признал правомерным исключение ИФНС спорных выплат из состава расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли.

В Определении ВС РФ от 28.03.2017 № 305‑КГ16-16457 по делу № А40-7941/2015 высказано следующее мнение: для признания экономически оправданными расходами выплат, производимых налогоплательщиком работнику при расторжении трудового договора по соглашению сторон, достаточно установить достижение цели (фактическое увольнение конкретного работника), а также соблюдение баланса интересов работника и работодателя, при котором выплаты направлены на разрешение возможной конфликтной ситуации при увольнении и не служат исключительно цели личного обогащения увольняемого работника.

Судебная коллегия отметила, что лишь при значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости с обычным размером выходного пособия, на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать увольняемый работник, длительностью его трудового стажа и внесенным им трудовым вкладом, а также иными обстоятельствами, характеризующими трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их экономическую оправданность.

Обратите внимание

Размер выплат при увольнении по соглашению сторон может не совпадать в полной мере с размером выплат, предусмотренных трудовым законодательством в случае увольнения по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия, поскольку на их размер может влиять и то обстоятельство, что такие выплаты представляют собой своего рода плату за согласие работника на отказ от трудового договора. В то же время размер данной платы законодательством не определен, он устанавливается по соглашению сторон.

При этом налоговый орган вправе поставить под сомнение экономическую оправданность подобных расходов при наличии доказательств отсутствия у налогоплательщика деловой экономической цели при увольнении работника по основанию, отличному от предусмотренного ст. 178 ТК РФ, не вторгаясь при этом в оценку целесо­образности принимаемых решений.

Данные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в определениях ВС РФ от 27.03.2017 № 305‑КГ16-18369по делу № А40-213762/2014, от 17.03.2017 № 305‑КГ16-17247 по делу № А40-186959/2015.

Налоговое законодательство не содержит положений, позволяющих налоговому органу при применении ст. 252 НК РФ оценивать произведенные налогоплательщиками расходы с позиции их экономической целесообразности. Расходы признаются экономически обоснованными, если они необходимы для деятельности налогоплательщика (постановления Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 8905/10, от 25.02.2010 № 13640/09). Кроме того, по смыслу правовой позиции КС РФ, высказанной в Постановлении от 24.02.2004 № 3‑П, судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией.

В комментируемом Определении от 26.10.2017 № 305‑КГ17-9814 ВС РФ также не согласился с единодушной позицией судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, указав на существенное нарушение норм права, и направил дело на новое рассмотрение.

Как доказать свою правоту перед инспекторами

Верховный суд обратил внимание на следующие факты:

выплаты, производимые на основании соглашений о расторжении трудового договора, могут как выполнять функцию выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно небольшой период времени до трудоустройства работника), так и по существу выступать платой за согласие работника на отказ от трудового договора. Размер данной платы законодательством не определен, он устанавливается по соглашению сторон;

увольнение работника является завершающим этапом его вовлечения в деятельность налогоплательщика, в связи с чем вывод о несоответствии расходов, производимых при увольнении работников, требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ не может следовать из того факта, что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации результатом своего труда;

не может следовать из того факта, что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации результатом своего труда; экономическая оправданность произведенных расходов на выплату компенсаций увольняемым работникам заключается в структурной реорганизации налогоплательщика и оптимизации численности персонала, при которой произведенные выплаты сопоставимы с размером выходного пособия, поскольку не превышали размер годового фонда оплаты труда увольняемых работников, а в некоторых случаях составили не более трех размеров заработной платы.

Как видим, в зависимости от экономического обоснования размера выплаченной компенсации в ходе судебного разбирательства может быть признан правым как налогоплательщик, так и налоговый орган.

При этом для обоснования повышенного размера могут быть приведены доводы о том, что в сумму компенсации включены плата сотруднику за беспроблемный отказ от трудовых отношений и возможные издержки в случае возникновения трудового спора.