Самые дорогие вакансии для бухгалтеров в столице: кого берут

Главный бухгалтер – престижная, высокооплачиваемая, но очень ответственная профессия. По сути, этот человек является правой рукой директора, принимает непосредственное участие в распределении денежных потоков предприятия, взаимодействует с государственными органами, кредитными организациями, инвесторами.

Главный бухгалтер должен безупречно знать законодательство, как отечественное, так и международное, следить за изменениями в нём. Сфера его интересов: гражданское и трудовое право, а также положения, которые каким-либо образом касаются финансов и налогов.

Вакансии и зарплаты

Просто так устроиться главным бухгалтером вряд ли получится. Ну разве, если у вас есть очень серьёзные связи. Но на подобные случаи приходится не более 5%. В остальных же выпускникам финансовых факультетов приходится проходить длительный и сложный путь, чтобы дослужиться до главбуха. Зависит уровень оплаты труда от престижности предприятия, объёма работ, квалификации кандидата. Разные компании, в которых открыты вакансии на эту должность, предлагают разные зарплаты.

Кадровый центр Global Recruitment – до 250 тыс. руб.

АНКОР Медицина и фармация – до 230 тыс. руб.

Компания Авиньон – 200 тыс. руб.

Мобил Элемент – до 150 тыс. руб.

Diamond Personnel R&C – 150 тыс. руб.

Агентство АРЕС – 150 тыс. руб.

Staff-UP Consulting Group – до 150 тыс. руб.

Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ – до 150 тыс. руб.

ЮФК-Консалтинг – до 150 тыс. руб.

Агентство ProfiStaff – 145 тыс. руб.

Как видим, большинство работодателей готовы платить главным бухгалтерам в Москве около 150 000 рублей.

Должностные обязанности

Перечень обязанности главбуха очень широкий. Этот специалист работает много. От него требуют качество. В обязанности главного бухгалтера может входить выполнение таких заданий:

организация работы рядовых бухгалтеров;

согласование вопросов, касающихся увольнения или перемещение по должности сотрудников;

экономический анализ деятельности предприятия;

утверждение определённой документации;

контроль важных финансовых операций;

отслеживание своевременности и правильности начисления зарплат и т.д.

Даже незначительная ошибка может привести к значимым материальным потерям, судебному разбирательству, уголовной ответственности.

Требования к кандидатам

Главным бухгалтерам платят такую высокую зарплату не просто так. В течение дня специалисту приходится выполнять огромный фронт работ. На его плечи ложится проверка и составление отчетов, отправка их в государственные органы, работа со складами, списание, расчёт заработной платы.

Конечно, требования к кандидатам выдвигаются очень серьёзные, а именно:

наличие диплома о высшем экономическом образовании;

стаж бухгалтерско-финансовой работы от 5-ти лет;

знание различных участков деятельности предприятия (производство, торговля, склад);

безупречное владение специализированным программным обеспечением 1С8 и 1С7;

высокая работоспособность;

организационные способности;

ответственность и внимательность.

Преимущество есть у тех кандидатов, которые владеют английским языком на уровне не ниже Intermediate.