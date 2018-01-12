Самые дорогие вакансии для бухгалтеров в столице: кого берут

Главный бухгалтер – престижная, высокооплачиваемая, но очень ответственная профессия. По сути, этот человек является правой рукой директора, принимает непосредственное участие в распределении денежных потоков предприятия, взаимодействует с государственными органами, кредитными организациями, инвесторами.
Главный бухгалтер должен безупречно знать законодательство, как отечественное, так и международное, следить за изменениями в нём. Сфера его интересов: гражданское и трудовое право, а также положения, которые каким-либо образом касаются финансов и налогов.
Вакансии и зарплатыПросто так устроиться главным бухгалтером вряд ли получится. Ну разве, если у вас есть очень серьёзные связи. Но на подобные случаи приходится не более 5%. В остальных же выпускникам финансовых факультетов приходится проходить длительный и сложный путь, чтобы дослужиться до главбуха. Зависит уровень оплаты труда от престижности предприятия, объёма работ, квалификации кандидата. Разные компании, в которых открыты вакансии на эту должность, предлагают разные зарплаты.
- Кадровый центр Global Recruitment – до 250 тыс. руб.
- АНКОР Медицина и фармация – до 230 тыс. руб.
- Компания Авиньон – 200 тыс. руб.
- Мобил Элемент – до 150 тыс. руб.
- Diamond Personnel R&C – 150 тыс. руб.
- Агентство АРЕС – 150 тыс. руб.
- Staff-UP Consulting Group – до 150 тыс. руб.
- Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ – до 150 тыс. руб.
- ЮФК-Консалтинг – до 150 тыс. руб.
- Агентство ProfiStaff – 145 тыс. руб.
Должностные обязанностиПеречень обязанности главбуха очень широкий. Этот специалист работает много. От него требуют качество. В обязанности главного бухгалтера может входить выполнение таких заданий:
- организация работы рядовых бухгалтеров;
- согласование вопросов, касающихся увольнения или перемещение по должности сотрудников;
- экономический анализ деятельности предприятия;
- утверждение определённой документации;
- контроль важных финансовых операций;
- отслеживание своевременности и правильности начисления зарплат и т.д.
Требования к кандидатамГлавным бухгалтерам платят такую высокую зарплату не просто так. В течение дня специалисту приходится выполнять огромный фронт работ. На его плечи ложится проверка и составление отчетов, отправка их в государственные органы, работа со складами, списание, расчёт заработной платы.
Конечно, требования к кандидатам выдвигаются очень серьёзные, а именно:
- наличие диплома о высшем экономическом образовании;
- стаж бухгалтерско-финансовой работы от 5-ти лет;
- знание различных участков деятельности предприятия (производство, торговля, склад);
- безупречное владение специализированным программным обеспечением 1С8 и 1С7;
- высокая работоспособность;
- организационные способности;
- ответственность и внимательность.