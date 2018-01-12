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Самые дорогие вакансии для бухгалтеров в столице: кого берут

Главный бухгалтер – престижная, высокооплачиваемая, но очень ответственная профессия. По сути, этот человек является правой рукой директора, принимает непосредственное участие в распределении денежных потоков предприятия, взаимодействует с государственными органами, кредитными организациями, инвесторами.

Главный бухгалтер должен безупречно знать законодательство, как отечественное, так и международное, следить за изменениями в нём. Сфера его интересов: гражданское и трудовое право, а также положения, которые каким-либо образом касаются финансов и налогов.

Вакансии и зарплаты

Просто так устроиться главным бухгалтером вряд ли получится. Ну разве, если у вас есть очень серьёзные связи. Но на подобные случаи приходится не более 5%. В остальных же выпускникам финансовых факультетов приходится проходить длительный и сложный путь, чтобы дослужиться до главбуха. Зависит уровень оплаты труда от престижности предприятия, объёма работ, квалификации кандидата. Разные компании, в которых открыты вакансии на эту должность, предлагают разные зарплаты.

  • Кадровый центр Global Recruitment – до 250 тыс. руб.
  • АНКОР Медицина и фармация – до 230 тыс. руб.
  • Компания Авиньон – 200 тыс. руб.
  • Мобил Элемент – до 150 тыс. руб.
  • Diamond Personnel R&C – 150 тыс. руб.
  • Агентство АРЕС – 150 тыс. руб.
  • Staff-UP Consulting Group – до 150 тыс. руб.
  • Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ – до 150 тыс. руб.
  • ЮФК-Консалтинг – до 150 тыс. руб.
  • Агентство ProfiStaff – 145 тыс. руб.
Как видим, большинство работодателей готовы платить главным бухгалтерам в Москве около 150 000 рублей. 

Должностные обязанности

Перечень обязанности главбуха очень широкий. Этот специалист работает много. От него требуют качество. В обязанности главного бухгалтера может входить выполнение таких заданий:

  • организация работы рядовых бухгалтеров;
  • согласование вопросов, касающихся увольнения или перемещение по должности сотрудников;
  • экономический анализ деятельности предприятия;
  • утверждение определённой документации;
  • контроль важных финансовых операций;
  • отслеживание своевременности и правильности начисления зарплат и т.д.
Даже незначительная ошибка может привести к значимым материальным потерям, судебному разбирательству, уголовной ответственности.

Требования к кандидатам

Главным бухгалтерам платят такую высокую зарплату не просто так. В течение дня специалисту приходится выполнять огромный фронт работ. На его плечи ложится проверка и составление отчетов, отправка их в государственные органы, работа со складами, списание, расчёт заработной платы.

Конечно, требования к кандидатам выдвигаются очень серьёзные, а именно:

  • наличие диплома о высшем экономическом образовании;
  • стаж бухгалтерско-финансовой работы от 5-ти лет;
  • знание различных участков деятельности предприятия (производство, торговля, склад);
  • безупречное владение специализированным программным обеспечением 1С8 и 1С7;
  • высокая работоспособность;
  • организационные способности;
  • ответственность и внимательность.
Преимущество есть у тех кандидатов, которые владеют английским языком на уровне не ниже Intermediate. 

Стань экспертом
Марина Колосова

старший бухгалтер компании Гарант-Инвест, специально для сайта Hotwork

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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