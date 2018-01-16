Самые распространенные мифы о бухгалтерах

Профессия бухгалтера окутана различными мифами и домыслами. Еще бы: профессия ответственная и распространенная.

Миф №1. Основное требование к бухгалтеру – знать математику, остальное придёт с опытом

Человек, занимающий эту должность, должен быть усидчивым, скрупулёзным, внимательным. Любая ошибка может обернуться серьёзными финансовыми потерями для компании. Успеха достигают бухгалтеры с аналитическим складом ума, которые умеют просчитывать наперёд. Нередко финансовым специалистам приходится самим искать и принимать решения, ведь руководители не всегда способны вникнуть в ситуацию и понять всю ещё сложность. Ответственность за правильные или ошибочные решения ложится на плечи бухгалтера.

Миф №2. Бухгалтер – работа для женщин

При слове бухгалтер люди представляют себе даму в строгом костюме и очках. Да, женщины более усидчивы и внимательны к деталям, способны выполнять длительное время одну и ту же работу. Но мужчины тоже выбирают эту профессию в силу её востребованности и, как правило, добиваются успеха. Представители сильного пола более оперативно принимают решения, готовы брать на себя ответственность. Уже давно профессия бухгалтер перестала быть сугубо женской.

Миф №3. Выбрав профессию бухгалтера, вы гарантировано получите работу с высокой зарплатой

Глупо надеяться, что сразу же после окончания университета вам предложат работу, где зарплата с пятью нулями. Бухгалтеру придётся пройти непростой, длинный путь, чтобы стать востребованным специалистом и занять высокооплачиваемую должность. Конкуренция среди финансистов на рынке труда очень серьёзная и постоянно ужесточается. Работа бухгалтера ответственная, непростая, поэтому руководители зачастую отдают предпочтение кандидатам с опытом и рекомендациями. Молодой дипломированный специалист может устроиться помощником бухгалтера, чтобы на практике понять, что такое работа с цифрами, а также убедиться, что эта занятость точно ему подходит. Уровень заработной платы зависит от престижности компании, от профессионализма работника, а также от нагрузки, которая на него возлагается.

Миф №4. Работа бухгалтера рутинная и скучная

Правила и нормы, регламентирующие работу бухгалтера, изобретены давно, менять их потребности нет. Но зато постоянно меняется налоговое законодательство. Финансовому специалисту нужно отслеживать любые правки и изменения, постоянно повышать уровень своей квалификации, посещать различные курсы и тренинги, чтобы оставаться на плаву. Перечень должностных обязанностей не ограничивается только составлением отчётов и проверкой документов. Бухгалтер разрабатывает эффективные стратегии и тактики для оптимизации системы налогообложения предприятия, участвует в переговорах с акционерами, кредиторами, инвесторами. Сегодня для бухгалтеров разработано специализированное программное обеспечение, которое нужно усвоить досконально, чтобы сделать свою работу более продуктивной.

Миф №5. Бухгалтер – это человек, воспринимающий только цифры

Бухгалтер редко принимает активное участие в культурной жизни компании. Его больше интересуют расчёты, финансы, цифры. Это связано с огромной ответственностью, которая возлагается на него. Чтобы избежать ошибок работнику нужно быть сосредоточенным, собранным. Конечно, времени на то, чтобы попить кофе и позаниматься сплетнями, не остаётся. Но в обычной жизни это обычные люди. Семья, дети, друзья, работа по дому и т.д. – это всё тоже не чуждо бухгалтерам.

Миф №6. Бухгалтером устроишься, бухгалтером уйдёшь на пенсию

Как и в любой другой сфере, здесь карьера сама не построится. Если за годы работы в компании вы проявите себя профессионалом, есть все шансы занять должность главного бухгалтера, а это, как ни как, одна из ключевых фигур любого предприятия. В крупных фирмах можно дослужиться до финансового директора, что влечёт за собой не только более высокую ответственность, но и значимую прибавку к зарплате.

Бухгалтер – профессия, популярность которой не падает вот уже на протяжении нескольких десятилетий. В крупных фирмах существуют целые бухгалтерские отделы, штат небольших компаний, как правило, тоже включает бухгалтера. Можно воспользоваться услугами бухгалтеров, которые работают в консалтинговых агентствах, если нет возможности содержать штатного специалиста. Словом, без работы бухгалтер точно не останется.