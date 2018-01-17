СЗВ-КОРР: кто и когда сдает и как заполнить

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.

В прошлом обзоре мы рассказывали, как заполнить СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 . Посмотрите, там очень просто все описано.

На этот раз слайды про СЗВ-КОРР.

Кто и когда сдает СЗВ-КОРР

Форма отчета СЗВ-КОРР утверждена Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем в случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Отправляйте отчет СЗВ-КОРР в органы ПФР в любое время при необходимости.

Как заполнить раздел 1-3 СЗВ-КОРР

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Как заполнить раздел 4 СЗВ-КОРР

Как заполнить разделы 5-6 СЗВ-КОРР

Как проверяют показатели СЗВ-КОРР