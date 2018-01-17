СЗВ-КОРР: кто и когда сдает и как заполнить

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.
На этот раз слайды про СЗВ-КОРР.
Кто и когда сдает СЗВ-КОРРФорма отчета СЗВ-КОРР утверждена Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.
Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем в случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
Отправляйте отчет СЗВ-КОРР в органы ПФР в любое время при необходимости.