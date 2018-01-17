Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

СЗВ-КОРР: кто и когда сдает и как заполнить

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.

В прошлом обзоре мы рассказывали, как заполнить СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1. Посмотрите, там очень просто все описано.

На этот раз слайды про СЗВ-КОРР.

Кто и когда сдает СЗВ-КОРР

Форма отчета СЗВ-КОРР утверждена Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем в случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

Отправляйте отчет СЗВ-КОРР в органы ПФР в любое время при необходимости. 

123

Как заполнить раздел 1-3 СЗВ-КОРР

Если скрин-шоты плохо видны на вашем экране, не мучайтесь и скачайте файл с презентацией.

1241

Как заполнить раздел 4 СЗВ-КОРР

1234

Как заполнить разделы 5-6 СЗВ-КОРР

33245

Как проверяют показатели СЗВ-КОРР

3425

Стань экспертом
Любовь Шейко

обозреватель «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
СЗВ-М: образец заполнения, сроки сдачи, штраф
 
Бухгалтеру
 
Когда СЗВ-СТАЖ нужно представлять уже в 2017 году
 
Бухгалтеру
 
Кого включить в СЗВ-М в 2017 году: договорники
 