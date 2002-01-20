Все о СВЗ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.

Виды сведений персонифицированного учета

СЗВ-СТАЖ – сдается ежегодно;

СЗВ-КОРР – представляется в случае необходимости корректировки данных, учтенных на ИЛС застрахованных лиц, на основании ранее сданной отчетности;

СЗВ-ИСХ – подается при нарушении установленных сроков представления отчетности за периоды до 2016 года;

ОДВ-1 – представляется одновременно с указанными формами, является сопровождающим документом.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ сдаются одновременно с формой ОДВ-1. Формы СЗВ-СТАЖ формируются в пакет документов. Один пакет содержит один файл, включающий формы СЗВ-СТАЖ И ОДВ-1.

Срок представления СЗВ-СТАЖ

За 2017 год СЗВ-СТАЖ надо сдать не позднее 1 марта 2018 года.

Еще сдают СЗВ-СТАЖ:

при ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса ( принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) ;

- юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) - принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) при реорганизации страхователя - юридического лица - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

Способы представления СЗВ-СТАЖ

(лично (его представителем) либо с использованием средств почтовой связи), в т.ч. в сопровождении магнитного носителя.

Сведения на бумаге подписываются исполнителем (по требованию руководителя), заверяются подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации (при наличии).

Страхователь (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет сведения личной подписью.

Датой представления сведений на бумажном носителе считается:

дата фактического представления в территориальный орган ПФР – при представлении страхователем лично (его представителем);

дата отправки почтовым отправлением согласно почтовому штемпелю - при отправке по почте.

с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Обязанность по представлению сведений в форме электронного документа установлена для страхователей при представлении сведений на 25 и более работающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы).

Датой представления сведений в электронной форме считается дата их отправки по телекоммуникационным каналам связи в адрес территориального органа ПФР, подтвержденная оператором ЭДО или территориальным органом ПФР.

Типы СВЗ-СТАЖ

Как заполнить СЗВ-СТАЖ

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Как заполнить ОДВ-1

Штрафы за СЗВ-СТАЖ

За непредставление страхователем в срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, страхователя оштрафуют на 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов оштрафуют на 1000 рублей.