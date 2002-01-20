Все о СВЗ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.
Виды сведений персонифицированного учета
- СЗВ-СТАЖ – сдается ежегодно;
- СЗВ-КОРР – представляется в случае необходимости корректировки данных, учтенных на ИЛС застрахованных лиц, на основании ранее сданной отчетности;
- СЗВ-ИСХ – подается при нарушении установленных сроков представления отчетности за периоды до 2016 года;
- ОДВ-1 – представляется одновременно с указанными формами, является сопровождающим документом.
Срок представления СЗВ-СТАЖ
- при ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);
- при реорганизации страхователя - юридического лица - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.
Способы представления СЗВ-СТАЖНа бумаге (лично (его представителем) либо с использованием средств почтовой связи), в т.ч. в сопровождении магнитного носителя.
Сведения на бумаге подписываются исполнителем (по требованию руководителя), заверяются подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации (при наличии).
Страхователь (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет сведения личной подписью.
Датой представления сведений на бумажном носителе считается:
- дата фактического представления в территориальный орган ПФР – при представлении страхователем лично (его представителем);
- дата отправки почтовым отправлением согласно почтовому штемпелю - при отправке по почте.
Обязанность по представлению сведений в форме электронного документа установлена для страхователей при представлении сведений на 25 и более работающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы).
Датой представления сведений в электронной форме считается дата их отправки по телекоммуникационным каналам связи в адрес территориального органа ПФР, подтвержденная оператором ЭДО или территориальным органом ПФР.
Типы СВЗ-СТАЖ
Как заполнить СЗВ-СТАЖ