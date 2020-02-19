Когда и как налоговики проводят осмотры

В каких случаях налоговики могут проводить осмотр территорий и помещений налогоплательщика? Какие последствия для налогоплательщиков влечет отказ в доступе, воспрепятствование осмотру помещений?

Налоговики вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории (пп.6 п.1 ст.31 НК РФ).

Для целей проведения осмотра налоговому органу необходим доступ на территорию или в помещения налогоплательщика.

В каких случаях возможен осмотр территории и помещений налогоплательщика?

По общему правилу, налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ (п.1 ст.82 НК РФ).

Налоговый осмотр территорий и помещений может проводиться:

при проведении выездной налоговой проверки (за исключением, периода приостановления проверки);

Осмотр территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов вправе производить должностное лицо налогового органа, производящее выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки (п.1 ст.92 НК РФ).

при проведении камеральной налоговой проверки в определенных случаях;

С 1 января 2015 г. налоговым органам в рамках камеральной проверки разрешено проводить осмотры территории и помещений налогоплательщика в случаях:

представления налоговой декларации с предъявленной суммой НДС к возмещению;

выявления противоречий и несоответствий в представленной декларации по НДС, указанные в п.8.1 ст.88 НК РФ, которые свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы НДС к возмещению.

Соответствующие изменения внесены Законом № 134-ФЗ в п.1 ст.91НК РФ и п.1, п.2 ст.92 НК РФ.

вне рамок проведения выездной налоговой проверки.

Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра. О производстве осмотра составляется протокол (п.2, п.5 ст.92 НК РФ).

Возможен ли осмотр помещения физического лица при проведении налоговой проверки?

Физические лица, реализуя право на имущественный налоговый вычет, представляет в налоговый орган документы, подтверждающие произведенные им расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).

Так, имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство, не превышающем 2 млн рублей. При этом в фактические расходы на новое строительство жилого дома могут включаться в том числе расходы на приобретение строительных и отделочных материалов (п.3 ст.220 НК РФ).

Выездная налоговая проверка физического лица, в том числе не являющегося ИП, проводится в порядке, установленном ст.89 НК РФ. Решение о проведении выездной налоговой проверки физического лица выносит налоговый орган по месту жительства этого лица (Письмо Минфина РФ от 31.08.2017 г. № 03-02-08/55972).

Налоговый орган может по результатам выездной проверки отказать налогоплательщику в праве на ранее предоставленный имущественный вычет.

Как уже было отмечено, доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется в соответствии со ст.91 НК РФ. Однако доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц не допускается (п.5 ст.91 НК РФ).

Важно!

В отличие от выездных налоговых проверок компаний — произвести осмотр жилого помещения физического лица изнутри возможно только при его желании.

Законодательство содержит ограничение на допуск должностных лиц налоговых органов в жилые помещения, в связи с чем физическое лицо не обязано впускать в дом работников налоговой инспекции для проведения осмотра (например, с целью определения расходов на отделочные материалы).

Таким образом, проведение выездной налоговой проверки физического лица будет производиться по месту нахождения налогового органа.

При этом налоговый орган вправе:

запрашивать необходимые для проверки документы;

производить осмотр имущества проверяемого физического лица, находящегося в его нежилых помещениях;

допрашивать в качестве свидетеля физических лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля;

привлекать специалистов и экспертов;

истребовать у лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого физического лица, эти документы или информацию.

Как налоговики проводят осмотр?

Доступ на территорию или в помещение проверяемого лица должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку, осуществляется:

при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого лица;

при предъявлении служебных удостоверений и мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего камеральную налоговую проверку на основе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, о проведении осмотра в случаях, предусмотренных п.п.8 и 8.1 ст.88 НК РФ. Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (п.1 ст.91 НК РФ).

Осмотр документов и предметов на территории или в помещении налогоплательщика возможен вне рамок налоговых проверок при согласии налогоплательщика на проведение такого осмотра.

Важно!

А должны ли налоговики заранее уведомлять налогоплательщика о проведении осмотра? Налоговики могут заблаговременно уведомить налогоплательщика, обозначив дату проведения осмотра. Но обязанности предупреждения о предстоящем осмотре помещений и территорий, положения НК РФ не содержат.

Осмотр территории и помещений должен проводиться в рабочее время. Соответственно, проведение осмотра за пределами рабочего времени, определяемого в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, рассматривается как нарушение прав налогоплательщика и отказ налогоплательщика в проведении такого осмотра не противоречит закону.

Однако если налогоплательщик не возражал против продления осмотра за пределами установленной у него продолжительности рабочего времени, то протокол осмотра (при отсутствии других нарушений) будет являться допустимым доказательством.

Налоговики могут осуществлять фото-киносъемку, видеозапись, снимать копии с документов или другие действия предусмотренные законом.

Каких-либо ограничений в отношении конкретных предметов осмотра не установлено. Налоговики могут осматривать любые документы и предметы, имеющие значение для полноты проверки (ст.92 НК РФ).

При этом согласно п.5 ст.99 НК РФ фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, которые получены при производстве осмотра, должны прилагаться к протоколу.

Форма Протокола осмотра территорий, помещений, документов, предметов утверждены Приказом ФНС РФ от 08.05.2015 г. №ММВ-7-2/189@.

А вправе ли налоговики осматривать программы на компьютере?

Осмотр персонального компьютера включает в себя осмотр установленного на нем программного обеспечения, поскольку в силу функционального назначения только таким образом можно установить, какие задачи решает данный персональный компьютер, а также определить, какие технологические, программные процессы осуществлялись налогоплательщиком на данном оборудовании.

Как указали высшие судьи, предусмотренный ст.92 НК РФ осмотр как одно из действий, осуществляемых налоговым органом в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проводимой проверки, предполагает обнаружение, визуальное восприятие и непосредственное исследование материальных объектов, содержащих информацию. Поскольку информация может содержаться не только на бумажном носителе, но и быть представлена в электронно-цифровой форме и содержатся в автоматизированной системе хранения данных, проведение осмотра без изучения содержащихся в компьютере данных не отвечало бы целям его проведения, поскольку сам компьютер, как техническое устройство, не несет информации.

Важно!

Поэтому судьи пришли к выводу о правомерности действий налоговиков, касающихся осмотра программного обеспечения компьютера (Определение ВС РФ от 17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315).

В силу ст. 98 НК РФ осмотр помещений и территорий производится в присутствии:

проверяющих должностных лиц;

понятых.

В том случае, если судом установлено, что осмотр налоговиками производился в отсутствие понятых, то доказательства, полученные в ходе его проведения, будут признаны недопустимыми в силу п.3 ст.64 АПК РФ. Вместе с тем суды, оценив данное доказательство (т.е. соглашаясь с доводом налогоплательщика о том, что налоговый орган в нарушение п. 3 ст.92 НК РФ провел осмотр без участия понятых), могут признать надлежащими выводы инспекции о нереальности осуществления деятельности данным контрагентом (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017 г. №А19-21556/2016).

Последствия отказа в доступе

Воспрепятствование доступу должностных лиц на территорию или в помещения налогоплательщика заключается в незаконном отказе в доступе должностному лицу налогового органа, проводящего налоговую проверку, к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения (пп.7 п.1 ст.31 НК РФ, ст.19.7.6 КоАП РФ).

В этом случае руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.

Помимо административного штрафа на должностных лиц в размере 10 тыс. рублей, налоговики вправе по имеющимся у них данным о проверяемом лице или по аналогии самостоятельно определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет (п.3 ст.91 НК РФ, Определение ВС РФ от 24.10.2017 г. № 308-КГ17-15031). А это может повлечь за собой серьезные доначисления налогов для компании, правомерность которых трудно будет оспорить в суде.