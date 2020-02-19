Когда и как налоговики проводят осмотры

В каких случаях налоговики могут проводить осмотр территорий и помещений налогоплательщика? Какие последствия для налогоплательщиков влечет отказ в доступе, воспрепятствование осмотру помещений?
Налоговики вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории (пп.6 п.1 ст.31 НК РФ).
Для целей проведения осмотра налоговому органу необходим доступ на территорию или в помещения налогоплательщика.
В каких случаях возможен осмотр территории и помещений налогоплательщика?По общему правилу, налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ (п.1 ст.82 НК РФ).
Налоговый осмотр территорий и помещений может проводиться:
- при проведении выездной налоговой проверки (за исключением, периода приостановления проверки);
- при проведении камеральной налоговой проверки в определенных случаях;
- представления налоговой декларации с предъявленной суммой НДС к возмещению;
- выявления противоречий и несоответствий в представленной декларации по НДС, указанные в п.8.1 ст.88 НК РФ, которые свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы НДС к возмещению.
- вне рамок проведения выездной налоговой проверки.
Возможен ли осмотр помещения физического лица при проведении налоговой проверки?Физические лица, реализуя право на имущественный налоговый вычет, представляет в налоговый орган документы, подтверждающие произведенные им расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
Так, имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство, не превышающем 2 млн рублей. При этом в фактические расходы на новое строительство жилого дома могут включаться в том числе расходы на приобретение строительных и отделочных материалов (п.3 ст.220 НК РФ).
Выездная налоговая проверка физического лица, в том числе не являющегося ИП, проводится в порядке, установленном ст.89 НК РФ. Решение о проведении выездной налоговой проверки физического лица выносит налоговый орган по месту жительства этого лица (Письмо Минфина РФ от 31.08.2017 г. № 03-02-08/55972).
Налоговый орган может по результатам выездной проверки отказать налогоплательщику в праве на ранее предоставленный имущественный вычет.
Как уже было отмечено, доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется в соответствии со ст.91 НК РФ. Однако доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц не допускается (п.5 ст.91 НК РФ).
В отличие от выездных налоговых проверок компаний — произвести осмотр жилого помещения физического лица изнутри возможно только при его желании.
Законодательство содержит ограничение на допуск должностных лиц налоговых органов в жилые помещения, в связи с чем физическое лицо не обязано впускать в дом работников налоговой инспекции для проведения осмотра (например, с целью определения расходов на отделочные материалы).
Таким образом, проведение выездной налоговой проверки физического лица будет производиться по месту нахождения налогового органа.
При этом налоговый орган вправе:
- запрашивать необходимые для проверки документы;
- производить осмотр имущества проверяемого физического лица, находящегося в его нежилых помещениях;
- допрашивать в качестве свидетеля физических лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля;
- привлекать специалистов и экспертов;
- истребовать у лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого физического лица, эти документы или информацию.
Как налоговики проводят осмотр?Доступ на территорию или в помещение проверяемого лица должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку, осуществляется:
- при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого лица;
- при предъявлении служебных удостоверений и мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего камеральную налоговую проверку на основе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, о проведении осмотра в случаях, предусмотренных п.п.8 и 8.1 ст.88 НК РФ. Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (п.1 ст.91 НК РФ).
А должны ли налоговики заранее уведомлять налогоплательщика о проведении осмотра? Налоговики могут заблаговременно уведомить налогоплательщика, обозначив дату проведения осмотра. Но обязанности предупреждения о предстоящем осмотре помещений и территорий, положения НК РФ не содержат.
Осмотр территории и помещений должен проводиться в рабочее время. Соответственно, проведение осмотра за пределами рабочего времени, определяемого в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, рассматривается как нарушение прав налогоплательщика и отказ налогоплательщика в проведении такого осмотра не противоречит закону.
Однако если налогоплательщик не возражал против продления осмотра за пределами установленной у него продолжительности рабочего времени, то протокол осмотра (при отсутствии других нарушений) будет являться допустимым доказательством.
Налоговики могут осуществлять фото-киносъемку, видеозапись, снимать копии с документов или другие действия предусмотренные законом.
Каких-либо ограничений в отношении конкретных предметов осмотра не установлено. Налоговики могут осматривать любые документы и предметы, имеющие значение для полноты проверки (ст.92 НК РФ).
При этом согласно п.5 ст.99 НК РФ фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, которые получены при производстве осмотра, должны прилагаться к протоколу.
Форма Протокола осмотра территорий, помещений, документов, предметов утверждены Приказом ФНС РФ от 08.05.2015 г. №ММВ-7-2/189@.
А вправе ли налоговики осматривать программы на компьютере?Осмотр персонального компьютера включает в себя осмотр установленного на нем программного обеспечения, поскольку в силу функционального назначения только таким образом можно установить, какие задачи решает данный персональный компьютер, а также определить, какие технологические, программные процессы осуществлялись налогоплательщиком на данном оборудовании.
Как указали высшие судьи, предусмотренный ст.92 НК РФ осмотр как одно из действий, осуществляемых налоговым органом в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проводимой проверки, предполагает обнаружение, визуальное восприятие и непосредственное исследование материальных объектов, содержащих информацию. Поскольку информация может содержаться не только на бумажном носителе, но и быть представлена в электронно-цифровой форме и содержатся в автоматизированной системе хранения данных, проведение осмотра без изучения содержащихся в компьютере данных не отвечало бы целям его проведения, поскольку сам компьютер, как техническое устройство, не несет информации.
Поэтому судьи пришли к выводу о правомерности действий налоговиков, касающихся осмотра программного обеспечения компьютера (Определение ВС РФ от 17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315).
В силу ст. 98 НК РФ осмотр помещений и территорий производится в присутствии:
- проверяющих должностных лиц;
- понятых.
Последствия отказа в доступеВоспрепятствование доступу должностных лиц на территорию или в помещения налогоплательщика заключается в незаконном отказе в доступе должностному лицу налогового органа, проводящего налоговую проверку, к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения (пп.7 п.1 ст.31 НК РФ, ст.19.7.6 КоАП РФ).
В этом случае руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.
Помимо административного штрафа на должностных лиц в размере 10 тыс. рублей, налоговики вправе по имеющимся у них данным о проверяемом лице или по аналогии самостоятельно определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет (п.3 ст.91 НК РФ, Определение ВС РФ от 24.10.2017 г. № 308-КГ17-15031). А это может повлечь за собой серьезные доначисления налогов для компании, правомерность которых трудно будет оспорить в суде.