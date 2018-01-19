Безопасное рабочее место бухгалтера: обзор гаджетов

Подготовили обзор полезных технических штук для бухгалтеров. Тех, что повышают работоспособность и берегут здоровье. Расспросили у практикующих бухгалтеров, какие гаджеты облегчают им работу. Мы, как программа «Контрольная закупка», тоже не сотрудничаем с производителями. Просто хотим облегчить вам поиск полезных устройств.

ИТ-службы многих компаний снабжают бэк-офисы по остаточному принципу – лучшая техника отправляется на столы творческим сотрудникам, а в бухгалтерию, HR и юристам отдают устаревшие остатки, от которых портится зрение, осанка и проявляется аллергия.

Разбираемся, как правильно организовать рабочее место сотрудника бэк-офиса или даже бухгалтера на фрилансе, чтобы не страдала эффективность, и не ухудшалось здоровье ценных кадров.

Плохое оборудование «посадит» здоровье любого человека меньше, чем за год – от плохих экранов портится зрение и повышается усталость, устает спина. Перезаправленные картриджи для принтеров портят нервы грязью на чистовых документах, старые компьютеры на столах сушат воздух и гоняют по офису пыль.

Если компания настроена иметь работоспособную бухгалтерию, стоит один раз позаботиться о создании комфортных рабочих мест. Постоянная умственная нагрузка, повышенная внимательность и неотрывный взгляд в экран – это уже стресс, ни к чему усиливать его плохой техникой. И главное – только качественные решения за малую стоимость. Минимизируем траты на закупку и последующее обслуживание.

Компактный моноблок – замена настольному ПК

Лучший компьютер для рабочего места – моноблок. Компьютер, совмещенный с монитором, занимает мало места на столе, не собирает пыль и в целом радует взгляд.

Acer Aspire Z24 не только радует, но и бережет глаза – 24-дюймовый экран получил набор технологий для защиты зрения. Экран не мерцает, а также умеет уменьшать интенсивность синего света, от которого устают глаза и ухудшается внимание при долгой работе с таблицами или текстом.

Моноблок создан с запасом мощности: процессор Intel 7-го поколения и очень быстрый Wi-Fi 802.11ac 2x2, а также россыпь интерфейсов для подключения любой периферии, накопителей и мобильных устройств. Это компьютер класса SOHO – его можно поставить как в офис, так и для домашней работы, чтобы после трудового дня включить детям мультфильмы или даже немного поиграть.

Моноблок Acer AspireZ24: от 48 500 рублей.

Большой монитор с четкой картинкой

Большой монитор – это не обязательно инструмент для дизайнера. 24 дюйма в наше время – отличная диагональ для любого сотрудника, ведь на ней можно разместить одновременно рядом два документа или таблицы, причем не придется напрягать глаза, пытаясь разглядеть мелкие цифры. Как минимум, главному бухгалтеру такой экран строго необходим.

За монитором Philips 242B7QPTEB можно провести полный рабочий день и к вечеру не чувствовать усталости глаз. 24-дюймовый экран имеет повышенное разрешение 2560х1440 точек, поэтому очень мелкие символы и буквы будут четкими. Технология LowBlue снижает яркость синего света, Flicker-free исключает усталость от мерцания картинки (которого тут нет), а хитроумная подставка SmartErgoBase позволяет настроить высоту и положение экрана под любое рабочее место и любой рост. Правильная настройка экрана снижает нагрузку на спину и избавляет от болей в ней. Такой монитор станет отличным подспорьем для обладателя ноутбука, став вторым (и лучших из двух) экраном.

Монитор Philips 242B7QPTEB: 20 300 рублей.

Настольное МФУ с низкой стоимостью печати

Если в компании ежемесячно печатают сотню страниц, то не имеет значения, какой принтер закупать, лишь бы дешевле.

Для офисов с активным документооборотом, где от принтера требуют тысячи страниц в месяц, нужно специально устройство. Ricoh MP 305+SP – это очень компактный лазерный принтер/сканер/копир с поддержкой печати формата А3 и картриджем, который меняется за две секунды. Устройство простое и понятное, управляется через большой 10-дюймовый сенсорный экран, почти не шумит. Но главное – туба тонера стоит всего 1900 рублей, ее хватает более чем на 14000 отпечатков. Стоимость каждого отпечатка (с учетом расходников) составляет примерно 35 копеек против примерно 1,3 рублей в более дешевых моделях.

За 5 лет активной печати обычный офисный лазерный принтер потребует более 400 тысяч рублей на тонер и расходники, а Ricoh MP 305+SP при том же объеме печати – чуть более 100 тысяч рублей. Даже при своей немалой стоимости, этот МФУ за пятилетку окупится несколько раз.

МФУ RicohMP 305+SP: 109 200 рублей.

Планшет с поддержкой 1С

Планшет – не самый необходимый рабочий инструмент для бухгалтерии. Но в некоторых случаях сотруднику в командировке категорически нужно иметь доступ к инфраструктуре на 1С.

Проблема в том, что официальных полноценных мобильных версий «1С Бухгалтерии» не существует, пакет работает только с настольными операционными системами. Поэтому планшет нужен с настоящей Windows.

Acer Aspire Switch 10 V работает на полноценной Windows 10, а потому полностью совместим с любыми продуктами 1С и Microsoft Office. Устройство имеет 10.1-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения, 64 Гбайт памяти и даже подсоединяемую клавиатуру, которая превращает планшет в ноутбук. С таким устройством можно организовать полноценное рабочее место для бухгалтера даже в поезде или торговом центре с Wi-Fi.

Планшет Acer Aspire Switch 10 V 64Gb: 21 000 рублей.

Емкая недорогая флешка

Для частников или тех компаний, где не используют собственное корпоративное облачное хранилище, вопрос хранения и переноса документов на флешках всегда актуален. Иметь в отделе одну-две служебных флешки с копией документов, инструкций, статей из законодательства и шаблонов очень удобно. А если приходится то и дело лично посещать налоговые или различные фонды, то без флешки не обойтись.

Toshiba TransMemory U301 – это простой недорогой накопитель от надежного японского бренда. Флешка поддерживает скоростной интерфейс USB 3.0, который будет особенно актуален, если надо скопировать многогигабайтный архив.

Флешка сделана из прочного упругого пластика и имеет отверстие для шнурка – рекомендуем к любому накопителю привязывать шнурочек, так его легче будет найти на столе или в сумке.

USB-флешка Toshiba TransMemory U301 64Gb: 1790 рублей.

Гарнитура для обучения и переговоров

Без наушников не обойтись даже в бухгалтерии – мало ли что. Тем более, если сотрудникам нужно принимать участие в онлайн-совещаниях, смотреть обучающие вебинары по новым законам, общаться с удаленными подразделениями. В таком случае нужна гарнитура, оптимизированная для голосового общения.

Plantronics, один из самых известных производителей офисных гарнитур, имеют в своем портфолио интересную и очень недорогую модель .Audio 355. Это полноценные наушники с микрофоном и регулятором громкости, чье звучание оптимизировано под четкую передачу голоса. Наушники очень мягкие, приятно облегают голову – даже от двухчасового вебинара слушатель не испытает дискомфорта. Гарнитуру можно подсоединить как к компьютеру/моноблоку, так и к ноутбуку/смартфону с одним универсальным аудиоразъемом. Но главное – очень низкая цена за качественный продукт от известного бренда.

Гарнитура Plantronics .Audio 355: 1690 рублей.

Качественная рабочая среда бережет ваши кадры. При работе за хорошим компьютером повышается мотивация и ощущение собственной ценности, значит, сотрудник работает с большей отдачей. Хороший экран с защитой зрения не только сохраняет здоровье, но и снижает усталость при работе, а это также увеличивает продуктивность и снижает шанс ошибок. Правильно подобранная печатная техника существенно экономит средства в периоде нескольких лет.

Кадры, несомненно, решают всё. А правильное рабочее место помогает кадрам «решать» месяцы и годы, без усталости, болезней, жалоб и увольнений по собственному.