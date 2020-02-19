Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров

Современные тенденции развития налогового законодательства и принципы работы фискальной системы таковы: для пополнения бюджета хороши любые меры, а показатели собираемости налогов не должны падать.

Интерес налоговиков сдвигается к «физикам»

Мы видим, что внимание налоговой сдвигается в сторону контроля за доходами физических лиц и все мероприятия направлены прежде всего на выявление реальных собственников бизнеса, то есть тех, кто в конечном итоге получает выгоду.

Как говорят налоговые инспекторы, судьба налоговой недоимки следует за судьбой денег, а деньги оседают в карманах бенефициаров. Все это соответствует налоговой политике государства, направленной на то, чтобы сделать налоговое администрирование еще более эффективным для пополнения бюджета.

Поэтому интерес к личным доходам собственников бизнеса вполне закономерен. Еще одна цель налоговиков — легализация доходов физлиц. Настало время напомнить о том, как и когда могут проводиться выездные налоговые проверки физических лиц.

Как проводят проверки физлиц

Порядок проведения выездной налоговой проверки физлиц прямо предусмотрен НК РФ и регламентируется ст. 89 НК РФ.

Налоговый орган проводит выездную проверку по месту жительства физлица, предварительно получив согласие самого налогоплательщика и граждан, проживающих в жилом помещении.

При отсутствии такого согласия или иного помещения выездная проверка будет проводиться по месту нахождения налогового органа (п. 2 ст. 89, п. 5 ст. 91 НК РФ). На практике проверки и физических, и юридических лиц чаще проводятся путем предоставления документов, пояснений и т. п. по месту нахождения налогового органа.

Физлицам следует помнить, что ст. 25 Конституции РФ устанавливает, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в помещение против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (пункт.5 ст. 91 НК РФ, также об этом говорится в Письме Минфина России от 31.08.2017 N 03-02-08/55972).

Иными словами физлицо (как в случае его проверки, так и в случае, когда сотрудники налоговых органов хотят допросить его в отношении проверки его собственного юрлица) вправе не пускать никого в свое жилище, если только на это нет соответствующего решения суда или в редких случаях постановления следователя или дознавателя (ст. 12 УПК РФ, ст. 3 ЖК РФ, ст. ФЗ от 07.02.2011 N 3 «О полиции»).

Кроме того, следует помнить, что без согласия проверяемого налоговая не имеет право осматривать его жилые помещения и изымать документы и предметы, находящиеся в них.

На налоговые проверки физлиц распространяются все общие нормы НК РФ о выездных налоговых проверках:

Период, который охватывает выездная проверка, не должен превышать трех календарных лет, предшествующих году вынесения решения о проведении проверки (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ).

Выездная проверка может проводиться по одному или нескольким налогам. Срок проведения — два месяца. Этот срок может быть продлен до четырех или шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ).

Срок выездной проверки может быть приостановлен, но не более чем на шесть месяцев.

Когда может прийти проверка

Перечислим часто встречающиеся практические ситуации, когда у физлиц может пройти выездная налоговая проверка:

При проверке деятельности индивидуального предпринимателя после снятия его с налогового учета. Проверки физических лиц, чьи расходы использовались для уменьшения суммы налогооблагаемых доходов. Проверка физических лиц, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Проверки физических лиц с целью подтверждения правильности заявленных имущественных вычетов.

Права налоговиков при проверке физлиц

Права налоговых органов в отношении физлиц при проведении проверки:

Налоговики имеют право запросить у физлица необходимые для проверки документы; произвести осмотр имущества в его нежилых помещениях, а также осмотреть недвижимое имущество, не являющегося жилым помещением (например, гараж);

Если проверяемый не предоставил в налоговую запрашиваемые документы в установленные срок, то налоговики имеют право изъять необходимые документы и предметы, особенно если есть подозрение в их сокрытии, замене или уничтожении.

Налоговая может допросить любое физическое лицо, имеющее отношение к делу проверяемого или знающее обстоятельства, важные для налогового контроля (ст. 90 НК РФ). Налоговики вправе потребовать у этого физлица предоставить документы либо информацию, касающиеся деятельности проверяемого (ст. 93.1 НК РФ).

Налоговая праве привлекать сторонних специалистов и экспертов, которые могут дать оценку материалам проверки (ст. 95 и 96 НК РФ).

При отсутствии согласия собственника на допуск налоговой в жилое помещение, налоговики имеют право осмотреть нежилые помещения проверяемого и изъять из него необходимые документы (ст. 93, 94 НК РФ).