Как малому бизнесу отчитываться в Росстат

Статистическую отчетность по экономическим показателям собирает и анализирует Росстат. В случае с отчетностью в органы статистики налоговый режим значения не имеет. Важен лишь размер бизнеса. На регулярной основе в ведомство обязаны отчитываться крупные предприятия. Представители микро- и малого бизнеса направляют отчеты, только если попали в выборку органа статистики.

Какой бизнес признается малым

Критерии, по которым можно определить, относится ли компания к малому бизнесу, заданы Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ (а также приводятся в письме ФНС России 10.03.2017 № ГД-4-14/4281). Озвучим основные из них. Компания относится к малому бизнесу, если:

в ее уставном капитале доля участия других крупных компаний не выходит за пределы 25%;

средняя численность сотрудников не более 100 человек;

полученный по итогам года доход не превышает 800 млн рублей.

Для микропредприятий введены еще более жесткие ограничения: по количеству сотрудников - до 15 человек, по выручке - 120 млн рублей.

Совет

Собственник бизнеса всегда может проверить, относится его компания к малому бизнесу или нет. Узнать собственный бизнес-статус можно на сайте налоговой службы в интерактивном реестре субъектов малого и среднего бизнеса.

Кому придется отчитаться в Росстат

Какую отчетность и когда предстоит направить, сообщает Росстат. Обычно письмо ведомства с формой требуемого отчета и инструкцией по заполнению приходит на почту. Индивидуальному предпринимателю отправление поступает по адресу прописки, а юридическому лицу - по месту регистрации компании.

Совет

Будьте внимательны: вне зависимости от того, относится ли ваша компания к сфере малого бизнеса, в обязательном порядке направьте в Росстат годовой бухгалтерский баланс. По срокам нужно уложиться до конца марта года, следующего за отчетным.

Что нужно сдавать

Какие формы статистической отчетности необходимо сдать компании, несложно узнать на сайте Росстата. Для этого перейдите по адресу и введите данные своей компании (ОКПО, ОГРН, ИНН). После нажатия на кнопку “Перечень форм”, произойдет загрузка файла с перечнем форм статистической отчетности, которые необходимо представить в Росстат, а также сроков представления отчетов:

К примеру, в таблице видно, что компании, которой был направлен запрос, нужно по итогу года представлять в Росстат до 20 января сведения о численности и заработной плате работников, а до 1 апреля направить форму с основными сведениями о деятельности организации.

Совет

Список отчетов для малых компаний может ежегодно меняться, все зависит от выборки, сформированной органом статистики. Поэтому в начале года не забудьте проверить, какие отчеты вам, возможно, предстоит заполнять.

Как заполнить и сдать отчет

Если уведомление о необходимости сдать отчет получено по почте, то заполнить отчет не составит труда, поскольку форма уже будет внутри письма. Если же нет, то скачать подходящую форму можно на сайте Росстата

Отчеты для органа статистики представляют собой некий набор вопросов, как открытых, так и предлагающих ответ на выбор, к примеру, отметить “да” или “нет”, поэтому сложностей с заполнением обычно не возникает.

Готовый отчет направьте в свой территориальный орган статистики. Узнать адрес нужного отделения можно также на сайте Росстата в разделе «Территориальные органы (ТОГС)».

Сдать отчет можно как лично, так и направить ценным письмом с описью вложения по почте. Если же компания отчитывается в электронном виде, то так же, через интернет, можно отослать отчетность и в Росстат.

Можно или нужно отчитываться

Мнение, что отчетность в Росстат можно и не сдавать, глубоко ошибочно. За игнорирование требования об отправке либо неверные сведения в отчетности грозит штраф по статьей 13.19 КоАП РФ, а именно:

от десяти до двадцати тысяч рублей заплатит индивидуальный предприниматель, а также «должностное лицо» – директор компании;

от двадцати до семидесяти тысяч рублей придется заплатить самой организации.

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются. Должностное лицо может поплатиться 30-50 тысячами рублей, юридическое лицо – 100-150 тысячами рублей.

Совет

Если не уверены, нужно ли отчитаться, представить ту или иную форму, не помешает навести дополнительные справки в органе Росстата на местах. Даже если у вас нет вида деятельности, под который ведомство запросило отчет, лучше запрос не игнорировать, а хотя бы направить письмо с пояснением.

Следим за формой

Обращайте внимание и на сами формы статотчетности, если только они не поступили к вам вместе с запросом ведомства. Ведомство периодически вносит в формы те или иные изменения, и не только технического характера.

Так, уже в мае 2018 года, при сдаче отчетности за 2017 год, начнет применяться новая форма № 1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу» (утверждена приказом Росстата от 18.12.2017 № 839).

Еще пример – с 1 января 2018 года форма П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» заполняется по новым правилам (утверждены приказом Росстата от 22.11.17 № 772). К примеру, в среднесписочную численность теперь нужно включать и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком при работе в условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на пособие.

Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия