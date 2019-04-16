Главбух как финдир. Как спланировать фонд оплаты труда в Excel

Основное назначение бюджета расходов на персонал — планомерное использование зарплатных средств. Составляя такой бюджет на предстоящий год, экономисты и бухгалтеры анализируют экономические показатели по всем направлениям финансово-экономической деятельности учреждения, проводят инвентаризацию основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, закрывают финансирование за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания, проверяют остатки по всем счетам, составляют план финансово-хозяйственной деятельности на очередной год.
Чтобы точно и быстро определить плановые назначения по всем видам расходов, используют программу Excel. В статье рассмотрим, как с помощью этой программы специалисты организации могут планировать фонд заработной платы.
О планировании фонда заработной платы
Планирование фонда заработной платы является частью плана финансово-хозяйственной деятельности. Планирование этого фонда позволяет заранее спрогнозировать и оценить предполагаемые расходы организации на трудовые ресурсы. Это особенно актуально там, где доля затрат на оплату труда составляет весомую часть в себестоимости продукции (выполнении работ, оказании услуг).
Расходы на оплату труда относят на себестоимость продукции. Чем больше затраты, тем меньше прибыль. Определение суммы фонда оплаты служит для разработки мероприятий по экономии затрат. Следовательно, у организации появляется возможность увеличить рентабельность производства.
Фонд заработной платы организации — сумма денежных средств, необходимая для оплаты труда персонала за выполнение установленного объема работ. Обычно удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов организации составляет 55 %.
Планирование фонда оплаты труда осуществляют с использованием метода сбора информации по всем видам начислений, исходя из фактических данных и с учетом изменений на предстоящий год.
Документы, необходимые для планирования фонда оплаты труда:
- штатное расписание;
- Положение об оплате труда;
- коллективный договор;
- Положение о порядке оплаты труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг (в учреждениях);
- график отпусков.
Каждая организация разрабатывает собственное Положение по оплате труда, в котором предусматривает особенности начисления заработной платы как за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания (КФО 4), так и за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).
Положение о премировании имеет законодательную силу, именно оно определяет, как начисляются поощрения и премии работникам.
Замечания
1. Премия — выплата стимулирующего характера, начисляемая за достигнутые результаты в работе.
2. Премирование — метод стимулирования заинтересованности работников в результатах деятельности организации.
С работником, труд которого оплачивается за счет разных источников финансирования, должен быть соответствующим образом оформлен трудовой договор. Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
В рамках основного трудового договора должны быть предусмотрены постоянные выплаты за счет разных источников финансирования. В договоре с сотрудниками, которые занимаются выполнением работ и оказанием услуг по предпринимательской деятельности, предусматривается ежемесячная выплата в процентном отношении от доходов, полученных от внебюджетной деятельности за предыдущий месяц.
Системой оплаты труда предусмотрены следующие выплаты:
- базовый должностной оклад;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
Базовый должностной оклад (базовая ставка заработной платы) — должностной оклад работника государственного или муниципального учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Компенсационные выплаты — доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Оплата труда штатным сотрудникам по бюджетной деятельности планируется исходя из базовых должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.
Планирование и расчет фонда оплаты труда в программе EXCEL
Рассмотрим, как быстро и точно рассчитать плановые бюджетные средства на заработную плату, на примере медицинского учреждения. Для этого составим таблицу в MS Excel согласно утвержденному штатному расписанию и определим фонд заработной платы на месяц по каждому сотруднику, по структурным подразделениям и в целом по учреждению здравоохранения.
При составлении планового фонда будем учитывать следующее: если работнику присвоена квалификационная категория, его оклад умножается на повышающий коэффициент:
- высшая категория — 15 %;
- первая категория — 12 %;
- вторая категория — 10 %.
Доплата за выслугу (стаж) зависит от количества лет, проработанных в медицинском учреждении:
- от года до 3 лет — 0,05;
- от 3 до 5 лет — 0,1;
- более 5 лет — 0,15.
В учреждении здравоохранения право на надбавку за вредность в размере 5 % имеют следующие структурные подразделения:
1) лаборатория контроля биологических факторов (ЛКБФ);
2) лаборатория контроля химических факторов (ЛКХФ).
Согласно ст. 316 Трудового кодекса РФ для организаций, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, к заработной плате начисляется районный коэффициент. Это своего рода надбавка (компенсация) к зарплате за работу в тяжелых климатических условиях. Так как учреждение находится в регионе Урал, то на все выплаты начисляется районный коэффициент (уральские) в размере 15 %.
В сводной таблице 1 представлен фонд оплаты по бюджету по структурным подразделениям рассматриваемой организации (лист 1 Excel).
Таблица 1. Сводная таблица фонда оплаты по бюджету по структурным подразделениям (лист 1 Excel), руб.
Подразделение
Должность согласно квалификационной категории
Ф.И.О. сотрудника
Категория
Количество штатных единиц
Тарификационная ставка (оклад)
Надбавка за категорию
Надбавка за вредность (5 %)
Коэффициент за стаж работы
Надбавка за стаж
Всего месячный фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдел экспертиз питания населения
Завотделом
Пинчук Н. С.
Высшая
1
9360
1404
0,15
1404
12 168
Врач
Попко Г. А.
Первая
1
8220
986
0,15
1233
10 439
Врач
Титова Г. А.
Высшая
1
8220
1233
0,15
1233
10 686
Помощник врача
Кудина Е. В.
Первая
1
6620
794
0,1
662
8076
Помощник врача
Лапин М. А.
Вторая
1
6620
662
0,1
662
7944
Помощник врача
Иванов Н. В.
Без категории
1
6620
0
0,05
331
6951
Итого по отделу
6
45 660
5080
5525
56 265
Отдел экспертиз условий воспитания и обучения
Завотделом
Деркач Л. А.
Высшая
1
9360
1404
0,15
1404
12 168
Врач
Дець Е. А.
Первая
1
8220
986
0,15
1233
10 439
Помощник врача
Шавкун Л. В.
Вторая
1
6620
662
0,10
662
7944
Помощник врача
Горева А. М.
Первая
1
6620
794
0,15
99
8407
Итого
4
30 820
3847
4292
38 959
Отдел экспертиз условий труда
Завотделом
Баркова Л. А.
Высшая
1
9360
1404
0,15
1404
12 168
Врач
Данкер И. А.
Первая
1
8220
986
0,15
1233
10 439
Врач
Мацуев С. В.
Вторая
1
8220
822
0,10
822
9864
Помощник врача
Ошанин Г. Л.
Высшая
1
6620
993
0,15
993
8606
Итого по отделу
4
32 420
4205
4452
41 077
Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания
Завотделом
Чирок А. М.
Высшая
1
9360
1404
0,15
1404
12 168
Врач
Титова Е. В.
Первая
1
8220
986
0,15
1233
10 439
Врач
Вирко Д. А.
Вторая
1
8220
822
0,10
822
9864
Помощник врача
Сокол Е. В.
Высшая
1
6620
993
0,15
993
8606
Помощник врача
Словец Т. В.
Первая
1
6620
794
0,15
993
8407
Итого по отделу
5
39 040
5000
5445
49 485
Отдел эпидемиологических экспертиз
Завотделом
Котов С. В.
Высшая
1
9360
1404
0,10
936
11 700
Врач
Птицын Е. А.
Высшая
1
8220
1233
0,15
1233
10 686
Врач
Корф Т. С.
Первая
1
8220
986
0,05
411
9617
Врач
Козлов Ю. А.
Вторая
1
8220
822
0,15
1233
10 275
Помощник врача
Клыш Л. Н.
Высшая
1
6620
993
0,15
993
8606
Помощник врача
Ярош Л. В.
Высшая
1
6620
993
0,15
993
8606
Помощник врача
Гришин А. В.
Высшая
1
6620
993
0,15
993
8606
Помощник врача
Мухина Л. С.
Вторая
1
6620
662
0,15
993
8275
Помощник врача
Рогов Н. Ю.
Вторая
1
6620
662
0,10
662
7944
Помощник врача
Лебеева О. В.
Вторая
1
6620
662
0,05
331
7613
Итого по отделу
10
73 740
9410
8778
91 928
Отдел социальной гигиены
Завотделом
Молох Е. В.
Высшая
1
9360
1404
0,15
1404
12 168
Врач
Кузина Г. В.
Высшая
1
8220
1233
0,15
1233
10 686
Итого
2
17 580
2637
2637
22 854
ЛКХФ
Завотделом
Бридин Е. П.
Высшая
1
9360
1404
468
0,15
1404
12 636
Врач-лаборант
Попова Н. Е.
Высшая
1
8220
1233
411
0,15
1233
11 097
Врач-лаборант
Луговая Л. В.
Высшая
1
8220
1233
411
0,15
1233
11 097
Врач-лаборант
Панова С. В.
Первая
1
8220
986
411
0,15
1233
10 850
Фельдшер-лаборант
Галкина С. Г.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Пигина Л. В.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Волгина Т. Р.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Белова О. К.
Первая
1
6620
794
331
0,10
662
8407
Фельдшер-лаборант
Иванов С. М.
Вторая
1
6620
662
331
0,10
662
8275
Фельдшер-лаборант
Деева Е. В.
Первая
1
6620
794
331
0,10
662
8407
Итого по отделу
10
73 740
10 086
3687
10 068
97 581
ЛКБФ
Завотделом
Щегол Т. Е.
Высшая
1
9360
1404
468
0,15
1404
12 636
Врач-лаборант
Чирков Н. П.
Высшая
1
8220
1233
411
0,15
1233
11 097
Врач-лаборант
Ушаков Н. А.
Высшая
1
8220
1233
411
0,15
1233
11 097
Врач-лаборант
Шишко Е. Е.
Первая
1
8220
986
411
0,10
822
10 439
Врач-лаборант
Нилина И. Г.
Первая
1
8220
986
411
0,10
822
10 439
Врач-лаборант
Лукша Г. И.
Высшая
1
8220
1233
411
0,15
1233
11 097
Фельдшер-лаборант
Кукина Н. А.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Друть Л. В.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Скирко М. А.
Высшая
1
6620
993
331
0,15
993
8937
Фельдшер-лаборант
Дрокин Е. М.
Первая
1
6620
794
331
0,10
662
8407
Фельдшер-лаборант
Усова С. А.
Вторая
1
6620
662
331
0,10
662
8275
Итого по отделу
11
83 560
11 511
4178
11 050
110 299
Отдел организации деятельности
Главный врач
Мишин Л. Т.
Высшая
1
14 000
2100
0,15
2100
18 200
Зам. главврача
Петров А. В.
Высшая
1
12 080
1812
0,15
1812
15 704
Главный бухгалтер
Коваль А. В.
1
11 080
0
0,15
1662
12 742
Бухгалтер
Климов С. С.
1
8200
0
0,15
1230
9430
Бухгалтер
Егорова Н. А.
1
8200
0
0,10
820
9020
Бухгалтер
Шевчук О. А.
1
8200
0
0,10
820
9020
Бухгалтер
Кучма В. В.
1
8200
0
0,15
1230
9430
Инженер
Красков Е. В.
1
8200
0
0,15
1230
9430
Юрист
Носко Д. Н.
1
8200
0
0,10
820
9020
Кадровик
Рыкова Г. А.
1
7800
0
0,15
1170
897
Итого по отделу
10
94 160
3912
12 894
110 966
Всего по учреждению
62
490 720
55 689
7865
65 141
619 415
Итого с уральским коэффициентом
15 %
712 327
Рассмотрим порядок заполнения сводной табл. 1.
В графе 1 прописываем наименования структурных подразделений, в графе 2 — должности работников согласно квалификационной категории. В зависимости от квалификационной категории в графе 6 проставляем должностные оклады (согласно правовым нормативным актам).
В графе 3 заполняем список в соответствии со штатным расписанием на предстоящий год по структурным подразделениям. Напротив каждой фамилии в графе 4 указываем категорию. От категории, присвоенной работнику, будет зависеть сумма надбавки в графе 7.
Заполняя графу 7, используем формулу: гр. 6 x 0,15 (0,12 или 0,10). В данном случае тарификационный оклад умножаем на повышающий коэффициент, установленный для данной категории. Формула в таблице Excel: =F5*0,15.
Суммы в графе 8 (надбавка за вредность — 5 %) получаются следующим образом: гр. 6 x 5 %. Формула в таблице Excel: =F43*5 %. Важный момент: эта формула применяется только в отношении лабораторий (ЛКХФ и ЛКБФ).
В графе 9 указываем коэффициенты, положенные за стаж работы, которые зависят от количества лет, проработанных в системе здравоохранения (указаны выше).
Суммы в графе 10 (надбавка за стаж) получаются по формуле: гр. 6 x гр. 9.
Формула в таблице Excel: =F5*I5.
Общую сумму месячного фонда оплаты труда (графа 11) находим следующим образом: гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10.
С помощью функции «Автосумма» суммируем полученные значения, заполняем итоги по каждому подразделению и по всей организации.
Итоговую сумму по учреждению в целом умножаем на уральский коэффициент 15 %: итог графы 11 x 1,15. Получаем плановый месячный фонд оплаты в сумме 712 327 руб.
Формула в таблице Excel: =K77*1,15.
В таблице 2 приведен расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету.
Таблица 2. Расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету (лист 2 Excel), руб.
Должность согласно квалификационной категории
Количество штатных единиц
Общий фонд
Средняя месячная зарплата
Количество календарных дней отпуска
Сумма отпускных
Количество дней дополнительного отпуска
Сумма дополнительного отпуска
Итоговая сумма отпускных
Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Врачи
29
332 366
11 461
28
320 905
14
160 453
481 358
553 562
Средний медперсонал
25
209 986
8399
28
235 185
14
117 592
352 777
405 694
Прочий персонал
8
77 062
9633
28
269 717
5
48 164
317 881
365 563
Итого
62
619 415
825 807
326 209
1 152 016
1 324 818
Представим порядок расчета суммы отпускных на основании среднемесячной заработной платы.
Количество штатных единиц (графа 2) получаем сложением имеющихся данных листа 1 Excel (см. табл. 1). По строкам, в которых указаны врачи, получаем 29 единиц, по помощникам и лаборантам (средний медперсонал) — 25 единиц, по прочему персоналу — 8 единиц.
Графа 3 (общий фонд) получается суммированием по графе 11 листа 1 Excel по категориям сотрудников.
Среднюю зарплату (графа 4) определяем так: гр. 3 / гр. 2. Формула в программе Excel: =C4/B4.
Сумма отпусков:
- основного (графа 6):
гр. 4 x гр. 5; в программе Excel: =D4*E4;
- дополнительного (графа 8):
гр. 4 x гр. 7; в программе Excel: =D4*G4.
Общая сумма отпускных (графа 9):
гр. 6 + гр. 8; в Excel: =F4+H4.
Сумма отпускных с уральским коэффициентом (графа 10):
гр. 9 x 1,15; в Excel: =I4*1,15.
Сумма отпускных с уральским коэффициентом — 1 324 818 руб.
Рассчитаем премию согласно Положению о премировании (табл. 3).
Чтобы рассчитать годовой фонд с уральским коэффициентом, умножаем итог графы 11 табл. 1 на 12. Формула в программе Excel: =Лист1!K78*12.
Сумму премии рассчитываем по формуле: =C3*B4.
Таблица 3. Расчет плановой премии по бюджету (лист 3 Excel), руб.
Показатель
Размер доплат
Плановые суммы
Годовой ФОТ с уральским коэффициентом
8 547 921,48
Сумма премии
2 %
170 958,43
В таблице 4 определяем общую годовую сумму фонда оплаты труда путем суммирования в программе Excel:
- годовой ФОТ с уральским коэффициентом: =Лист1!K78*12;
- отпускные: =Лист2!J7;
- премия: =Лист3!C4.
Таблица 4. Расчет планового фонда оплаты на год за счет бюджетных средств (лист 4 Excel), руб.
Показатель
Плановые суммы
Годовой ФОТ с уральским коэффициентом
8 547 921,48
Отпускные
1 324 818,22
Премия
170 958,43
Итого
10 043 698,13
Как видим, с помощью простых формул можно быстро составить годовой плановый фонд оплаты труда за счет бюджетных средств (субсидий).
Сводная таблица планового фонда зарплаты за счет двух источников финансирования
Составим в программе Excel сводную таблицу планового фонда оплаты труда за счет двух источников финансирования — субсидий и предпринимательской деятельности (табл. 5). В таблице наглядно отражается ФОТ:
- по каждому сотруднику;
- по структурным подразделениям;
- по источникам финансирования.
Таблица 5. Планирование фонда зарплаты по бюджету и за счет предпринимательской деятельности на месяц, руб.
Ф.И.О. сотрудника
Должность, разряд
Фонд зарплаты по бюджету без уральского коэффициента
Интенсивность плановая по предпринимательской деятельности
Выполнение плана
Итого
1
2
3
4
5
6
Мишин Л. Т.
Главный врач
18 200
40 000
100 %
58 200
Петров А. В.
Зам. главного врача
15 704
34 000
49 704
Коваль А. В.
Главный бухгалтер
12 742
34 000
46 742
Итого: 3 чел.
46 646
108 000
154 646
Бухгалтерия
100 %
0
Климов С. С.
Бухгалтер
9430
16 500
25 930
Егорова Н. А.
Бухгалтер
9020
16 500
25 520
Шевчук О. А.
Бухгалтер
9020
15 400
24 420
Кучма В. В.
Бухгалтер
9430
15 600
25 030
Итого: 4 чел.
36 900
64 000
0
100 900
Отдел организации деятельности
100 %
0
Красков К. В.
Инженер
9430
16 500
25 930
Носко Д. Н.
Юрист
9020
18 000
27 020
Рыкова Г. А.
Кадровик
8970
12 000
20 970
Итого: 3 чел.
27 420
46 500
73 920
Отдел экспертиз питания населения
100 %
0
Пинчук Н. С.
Завотделом/врач
12 168
26 000
38 168
Попко Г. А.
Врач
10 439
20 000
30 439
Титова Г. А.
Врач
10 686
16 000
26 686
Кудина Е. В.
Помощник врача
8076
14 500
22 576
Лапин М. А.
Помощник врача
7944
14 000
21 944
Иванов Н. В.
Помощник врача
6951
12 000
18 951
Итого: 6 чел.
56 265
102 500
0
158 765
Отдел экспертиз условий воспитания и обучения
100 %
0
Деркач Л. А.
Завотделом/врач
12 168
24 500
36 668
Дець Е. А.
Врач
10 439
22 000
32 439
Шавкун Л. В.
Помощник врача
7944
12 500
20 444
Горева А. М.
Помощник врача
8407
12 500
20 907
Итого: 4 чел.
38 959
71 500
110 459
Отдел экспертиз условий труда
100 %
0
Баркова Л. А.
Завотделом/врач
12 168
22 000
34 168
Данкер И. А.
Врач
10 439
18 500
28 939
Мацуев С. В.
Врач
9864
15 300
25 164
Ошанин Г. Л.
Помощник врача
8606
13 200
21 806
Итого: 4 чел.
41 077
69 000
0
110 077
Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания
100 %
0
Чирок А. М.
Завотделом/врач
12 168
24 000
36 168
Титова Е. В.
Врач
10 439
17 300
27 739
Вирко Д. А.
Врач
9864
17 300
27 164
Сокол Е. В.
Помощник врача
8606
14 000
22 606
Словец Т. В.
Помощник врача
8407
13 400
21 807
Итого: 5 чел.
49 485
86 000
135 485
Отдел эпидемиологических экспертиз
100 %
0
Котов С. В.
Завотделом/врач
11 700
26 000
37 700
Птицын Е. А.
Врач
10 686
21 500
32 186
Корф Т. С.
Врач
9617
20 000
29 617
Козлов Ю. А.
Врач
10 275
20 000
30 275
Клыш Л. Н.
Помощник врача
8606
16 500
25 106
Ярош Л. В.
Помощник врача
8606
16 500
25 106
Гришин А. В.
Помощник врача
8606
16 500
25 106
Мухина Л. С.
Помощник врача
8275
14 500
22 775
Рогов Н. Ю.
Помощник врача
7944
14 000
21 944
Лебеева О. В.
Помощник врача
7613
13 500
21 113
Итого: 10 чел.
91 928
179 000
270 928
Отдел социальной гигиены
100 %
0
Молох Е. В.
Завотделом/врач
12 168
20 000
32 168
Кузина Г. В.
Врач
10 686
16 000
26 686
Итого: 2 чел.
22 854
36 000
58 854
Лаборатория контроля химических факторов
100 %
0
Бридин Е. П.
Заведующий/врач-лаборант
12 636
26 000
38 636
Попова Н. Е.
Врач-лаборант
11 097
21 000
32 097
Луговая Л. В.
Врач-лаборант
11 097
19 000
30 097
Панова С. В.
Врач-лаборант
10 850
18 000
28 850
Галкина С. Г.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Пигина Л. В.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Волгина Т. Р.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Белова О. К.
Фельдшер-лаборант
8407
15 500
23 907
Иванов С. М.
Фельдшер-лаборант
8275
14 000
22 275
Деева Е. В.
Фельдшер-лаборант
8407
16 500
24 907
Итого: 10 чел.
97 581
178 000
0
275 581
Лаборатория контроля бактериологических факторов
100 %
0
Щегол Т. Е.
Завотделом/врач-бактериолог
12 636
26 000
38 636
Чирков Н. П.
Врач-бактериолог
11 097
22 000
33 097
Ушаков Н. А.
Врач-бактериолог
11 097
20 000
31 097
Шишко Е. Е.
Врач-бактериолог
10 439
18 000
28 439
Нилина И. Г.
Врач-бактериолог
10 439
18 000
28 439
Лукша Г. И.
Врач-бактериолог
11 097
20 000
31 097
Кукина Н. А.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Друть Л. В.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Скирко М. А.
Фельдшер-лаборант
8937
16 000
24 937
Дрокин Е. М.
Фельдшер-лаборант
8407
14 000
22 407
Усова С. А.
Фельдшер-лаборант
8275
12 000
20 275
Итого: 11 чел.
110 299
198 000
0
308 299
Всего: 62 чел.
619 415
1 138 500
1 757 915
Всего с уральским коэффициентом
712 327
1 309 275
2 021 602
В графу 3 переносим итоговые суммы графы 11 табл. 1; формула в программе Excel: =Лист1!K66.
Графа 4 — проставляем плановую зарплату за интенсивность по предпринимательской деятельности.
Находим общий фонд за счет двух источников финансирования по каждому сотруднику: гр. 6 = гр. 3 + гр. 4.
Всего с уральским коэффициентом:
=C90*1,15;
=D90*1,15;
=F90*1,15.
Отпускные за счет предпринимательской деятельности в программе Excel (табл. 6) определяют по формулам аналогично табл. 2.
Таблица 6. Расчет отпуска по предпринимательской деятельности, руб.
Должность согласно квалификационной категории
Количество штатных единиц
Фонд зарплаты
Средняя месячная зарплата
Количество календарных дней отпуска
Количество дней дополнительного отпуска
Сумма отпускных
Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом
Врачи
29
628 400
21 669
28
7
758 414
872 176
Средний медперсонал
25
365 600
14 624
28
7
511 840
588 616
Прочий персонал
8
144 500
18 063
28
5
596 063
685 472
Итого
62
1 138 500
1 866 316
2 146 264
Сводная таблица годового фонда оплаты труда
Сформируем сводную таблицу Excel годового фонда оплаты труда по двум источникам финансирования (табл. 7).
Таблица 7. Расчет планового фонда оплаты на год за счет двух источников финансирования, руб.
Показатель
Бюджет
Предпринимательская деятельность
Годовой ФОТ с уральским коэффициентом
8 547 921,48
15 711 300
Отпускные
1 324 818,22
2 146 263,74
Премия (2 %)
170 958,43
314 226
Итого ФОТ
10 043 698,13
18 171 790
Годовой ФОТ с уральским коэффициентом по предпринимательской деятельности в программе Excel определяется по формуле: =Лист5!D91*12.
Формулы расчета остальных показателей табл. 7:
- отпускные: =Лист6!H7;
- премия: =Лист7!C3*2%;
- итого ФОТ: =СУММА (C3:C5).
Выводы
1. Excel является надежным помощником, если требуется составить отчет в электронной форме.
2. В программе Excel можно сформировать таблицу, которая позволит быстро и точно запланировать фонд зарплаты в разрезе окладов и остальных видов выплат, предусмотренных системой оплаты труда в учреждении.
3. Высокая функциональность и простота использования — преимущества MS Excel.