Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Главбух как финдир. Как спланировать фонд оплаты труда в Excel

Основное назначение бюджета расходов на персонал — планомерное использование зарплатных средств. Составляя такой бюджет на предстоящий год, экономисты и бухгалтеры анализируют экономические показатели по всем направлениям финансово-экономической деятельности учреждения, проводят инвентаризацию основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, закрывают финансирование за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания, проверяют остатки по всем счетам, составляют план финансово-хозяйственной деятельности на очередной год.

Чтобы точно и быстро определить плановые назначения по всем видам расходов, используют программу Excel. В статье рассмотрим, как с помощью этой программы специалисты организации могут планировать фонд заработной платы.

О планировании фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы является частью плана финансово-хозяйственной деятельности. Планирование этого фонда позволяет заранее спрогнозировать и оценить предполагаемые расходы организации на трудовые ресурсы. Это особенно актуально там, где доля затрат на оплату труда составляет весомую часть в себестоимости продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Расходы на оплату труда относят на себестоимость продукции. Чем больше затраты, тем меньше прибыль. Определение суммы фонда оплаты служит для разработки мероприятий по экономии затрат. Следовательно, у организации появляется возможность увеличить рентабельность производства.

Фонд заработной платы организации — сумма денежных средств, необходимая для оплаты труда персонала за выполнение установленного объема работ. Обычно удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов организации составляет 55 %

Планирование фонда оплаты труда осуществляют с использованием метода сбора информации по всем видам начислений, исходя из фактических данных и с учетом изменений на предстоящий год.

Документы, необходимые для планирования фонда оплаты труда:

  • штатное расписание;
  • Положение об оплате труда;
  • коллективный договор;
  • Положение о порядке оплаты труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг (в учреждениях);
  • график отпусков.

Каждая организация разрабатывает собственное Положение по оплате труда, в котором предусматривает особенности начисления заработной платы как за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания (КФО 4), так и за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).

Положение о премировании имеет законодательную силу, именно оно определяет, как начисляются поощрения и премии работникам.

Замечания

1. Премия — выплата стимулирующего характера, начисляемая за достигнутые результаты в работе. 

2. Премирование — метод стимулирования заинтересованности работников в результатах деятельности организации.

С работником, труд которого оплачивается за счет разных источников финансирования, должен быть соответствующим образом оформлен трудовой договор. Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В рамках основного трудового договора должны быть предусмотрены постоянные выплаты за счет разных источников финансирования. В договоре с сотрудниками, которые занимаются выполнением работ и оказанием услуг по предпринимательской деятельности, предусматривается ежемесячная выплата в процентном отношении от доходов, полученных от внебюджетной деятельности за предыдущий месяц.

Системой оплаты труда предусмотрены следующие выплаты:

  • базовый должностной оклад;
  • компенсационные выплаты;
  • стимулирующие выплаты.

Базовый должностной оклад (базовая ставка заработной платы) — должностной оклад работника государственного или муниципального учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Компенсационные выплаты — доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Оплата труда штатным сотрудникам по бюджетной деятельности планируется исходя из базовых должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.

Планирование и расчет фонда оплаты труда в программе EXCEL

Рассмотрим, как быстро и точно рассчитать плановые бюджетные средства на заработную плату, на примере медицинского учреждения. Для этого составим таблицу в MS Excel согласно утвержденному штатному расписанию и определим фонд заработной платы на месяц по каждому сотруднику, по структурным подразделениям и в целом по учреждению здравоохранения.

При составлении планового фонда будем учитывать следующее: если работнику присвоена квалификационная категория, его оклад умножается на повышающий коэффициент:

  • высшая категория — 15 %;
  • первая категория — 12 %;
  • вторая категория — 10 %.

Доплата за выслугу (стаж) зависит от количества лет, проработанных в медицинском учреждении:

  • от года до 3 лет — 0,05;
  • от 3 до 5 лет — 0,1;
  • более 5 лет — 0,15.

В учреждении здравоохранения право на надбавку за вредность в размере 5 % имеют следующие структурные подразделения:

1) лаборатория контроля биологических факторов (ЛКБФ);

2) лаборатория контроля химических факторов (ЛКХФ).

Согласно ст. 316 Трудового кодекса РФ для организаций, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, к заработной плате начисляется районный коэффициент. Это своего рода надбавка (компенсация) к зарплате за работу в тяжелых климатических условиях. Так как учреждение находится в регионе Урал, то на все выплаты начисляется районный коэффициент (уральские) в размере 15 %.

В сводной таблице 1 представлен фонд оплаты по бюджету по структурным подразделениям рассматриваемой организации (лист 1 Excel).

Таблица 1. Сводная таблица фонда оплаты по бюджету по структурным подразделениям (лист 1 Excel), руб.

Подразделение

Должность согласно квалификационной категории

Ф.И.О. сотрудника

Категория

Количество штатных единиц

Тарификационная ставка (оклад)

Надбавка за категорию

Надбавка за вредность (5 %)

Коэффициент за стаж работы

Надбавка за стаж

Всего месячный фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Отдел экспертиз питания населения

Завотделом

Пинчук Н. С.

Высшая

1

9360

1404

  

0,15

1404

12 168

Врач

Попко Г. А.

Первая

1

8220

986

  

0,15

1233

10 439

Врач

Титова Г. А.

Высшая

1

8220

1233

  

0,15

1233

10 686

Помощник врача

Кудина Е. В.

Первая

1

6620

794

  

0,1

662

8076

Помощник врача

Лапин М. А.

Вторая

1

6620

662

  

0,1

662

7944

Помощник врача

Иванов Н. В.

Без категории

1

6620

0

  

0,05

331

6951

Итого по отделу

6

45 660

5080

    

5525

56 265

Отдел экспертиз условий воспитания и обучения

Завотделом

Деркач Л. А.

Высшая

1

9360

1404

  

0,15

1404

12 168

Врач

Дець Е. А.

Первая

1

8220

986

  

0,15

1233

10 439

Помощник врача

Шавкун Л. В.

Вторая

1

6620

662

  

0,10

662

7944

Помощник врача

Горева А. М.

Первая

1

6620

794

  

0,15

99

8407

Итого

    

4

30 820

3847

    

4292

38 959

Отдел экспертиз условий труда

Завотделом

Баркова Л. А.

Высшая

1

9360

1404

  

0,15

1404

12 168

Врач

Данкер И. А.

Первая

1

8220

986

  

0,15

1233

10 439

Врач

Мацуев С. В.

Вторая

1

8220

822

  

0,10

822

9864

Помощник врача

Ошанин Г. Л.

Высшая

1

6620

993

  

0,15

993

8606

Итого по отделу

4

32 420

4205

    

4452

41 077

Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания

Завотделом

Чирок А. М.

Высшая

1

9360

1404

  

0,15

1404

12 168

Врач

Титова Е. В.

Первая

1

8220

986

  

0,15

1233

10 439

Врач

Вирко Д. А.

Вторая

1

8220

822

  

0,10

822

9864

Помощник врача

Сокол Е. В.

Высшая

1

6620

993

  

0,15

993

8606

Помощник врача

Словец Т. В.

Первая

1

6620

794

  

0,15

993

8407

Итого по отделу

5

39 040

5000

    

5445

49 485

Отдел эпидемиологических экспертиз

Завотделом

Котов С. В.

Высшая

1

9360

1404

  

0,10

936

11 700

Врач

Птицын Е. А.

Высшая

1

8220

1233

  

0,15

1233

10 686

Врач

Корф Т. С.

Первая

1

8220

986

  

0,05

411

9617

Врач

Козлов Ю. А.

Вторая

1

8220

822

  

0,15

1233

10 275

Помощник врача

Клыш Л. Н.

Высшая

1

6620

993

  

0,15

993

8606

Помощник врача

Ярош Л. В.

Высшая

1

6620

993

  

0,15

993

8606

Помощник врача

Гришин А. В.

Высшая

1

6620

993

  

0,15

993

8606

Помощник врача

Мухина Л. С.

Вторая

1

6620

662

  

0,15

993

8275

Помощник врача

Рогов Н. Ю.

Вторая

1

6620

662

  

0,10

662

7944

Помощник врача

Лебеева О. В.

Вторая

1

6620

662

  

0,05

331

7613

Итого по отделу

10

73 740

9410

    

8778

91 928

Отдел социальной гигиены

Завотделом

Молох Е. В.

Высшая

1

9360

1404

  

0,15

1404

12 168

Врач

Кузина Г. В.

Высшая

1

8220

1233

  

0,15

1233

10 686

Итого

    

2

17 580

2637

    

2637

22 854

ЛКХФ

Завотделом

Бридин Е. П.

Высшая

1

9360

1404

468

0,15

1404

12 636

Врач-лаборант

Попова Н. Е.

Высшая

1

8220

1233

411

0,15

1233

11 097

Врач-лаборант

Луговая Л. В.

Высшая

1

8220

1233

411

0,15

1233

11 097

Врач-лаборант

Панова С. В.

Первая

1

8220

986

411

0,15

1233

10 850

Фельдшер-лаборант

Галкина С. Г.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Пигина Л. В.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Волгина Т. Р.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Белова О. К.

Первая

1

6620

794

331

0,10

662

8407

Фельдшер-лаборант

Иванов С. М.

Вторая

1

6620

662

331

0,10

662

8275

Фельдшер-лаборант

Деева Е. В.

Первая

1

6620

794

331

0,10

662

8407

Итого по отделу

10

73 740

10 086

3687

  

10 068

97 581

ЛКБФ

Завотделом

Щегол Т. Е.

Высшая

1

9360

1404

468

0,15

1404

12 636

Врач-лаборант

Чирков Н. П.

Высшая

1

8220

1233

411

0,15

1233

11 097

Врач-лаборант

Ушаков Н. А.

Высшая

1

8220

1233

411

0,15

1233

11 097

Врач-лаборант

Шишко Е. Е.

Первая

1

8220

986

411

0,10

822

10 439

Врач-лаборант

Нилина И. Г.

Первая

1

8220

986

411

0,10

822

10 439

Врач-лаборант

Лукша Г. И.

Высшая

1

8220

1233

411

0,15

1233

11 097

Фельдшер-лаборант

Кукина Н. А.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Друть Л. В.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Скирко М. А.

Высшая

1

6620

993

331

0,15

993

8937

Фельдшер-лаборант

Дрокин Е. М.

Первая

1

6620

794

331

0,10

662

8407

Фельдшер-лаборант

Усова С. А.

Вторая

1

6620

662

331

0,10

662

8275

Итого по отделу

11

83 560

11 511

4178

  

11 050

110 299

Отдел организации деятельности

Главный врач

Мишин Л. Т.

Высшая

1

14 000

2100

  

0,15

2100

18 200

Зам. главврача

Петров А. В.

Высшая

1

12 080

1812

  

0,15

1812

15 704

Главный бухгалтер

Коваль А. В.

  

1

11 080

0

  

0,15

1662

12 742

Бухгалтер

Климов С. С.

  

1

8200

0

  

0,15

1230

9430

Бухгалтер

Егорова Н. А.

  

1

8200

0

  

0,10

820

9020

Бухгалтер

Шевчук О. А.

  

1

8200

0

  

0,10

820

9020

Бухгалтер

Кучма В. В.

  

1

8200

0

  

0,15

1230

9430

Инженер

Красков Е. В.

  

1

8200

0

  

0,15

1230

9430

Юрист

Носко Д. Н.

  

1

8200

0

  

0,10

820

9020

Кадровик

Рыкова Г. А.

  

1

7800

0

  

0,15

1170

897

Итого по отделу

10

94 160

3912

    

12 894

110 966

Всего по учреждению

    

62

490 720

55 689

7865

  

65 141

619 415

Итого с уральским коэффициентом

      

15 %

        

712 327

 

Рассмотрим порядок заполнения сводной табл. 1.

В графе прописываем наименования структурных подразделений, в графе 2 — должности работников согласно квалификационной категории. В зависимости от квалификационной категории в графе 6 проставляем должностные оклады (согласно правовым нормативным актам).

В графе 3 заполняем список в соответствии со штатным расписанием на предстоящий год по структурным подразделениям. Напротив каждой фамилии в графе 4 указываем категорию. От категории, присвоенной работнику, будет зависеть сумма надбавки в графе 7.

Заполняя графу 7, используем формулу: гр. 6 x 0,15 (0,12 или 0,10). В данном случае тарификационный оклад умножаем на повышающий коэффициент, установленный для данной категории. Формула в таблице Excel: =F5*0,15.

Суммы в графе 8 (надбавка за вредность — 5 %) получаются следующим образом: гр. 6 x 5 %. Формула в таблице Excel: =F43*5 %Важный момент: эта формула применяется только в отношении лабораторий (ЛКХФ и ЛКБФ).

В графе 9 указываем коэффициенты, положенные за стаж работы, которые зависят от количества лет, проработанных в системе здравоохранения (указаны выше).

Суммы в графе 10 (надбавка за стаж) получаются по формуле: гр. 6 x гр. 9.

Формула в таблице Excel: =F5*I5.

Общую сумму месячного фонда оплаты труда (графа 11) находим следующим образом: гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10.

С помощью функции «Автосумма» суммируем полученные значения, заполняем итоги по каждому подразделению и по всей организации.

Итоговую сумму по учреждению в целом умножаем на уральский коэффициент 15 %: итог графы 11 x 1,15. Получаем плановый месячный фонд оплаты в сумме 712 327 руб.

Формула в таблице Excel: =K77*1,15.

В таблице 2 приведен расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету.

Таблица 2. Расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету (лист 2 Excel), руб.

Должность согласно квалификационной категории

Количество штатных единиц

Общий фонд

Средняя месячная зарплата

Количество календарных дней отпуска

Сумма отпускных

Количество дней дополнительного отпуска

Сумма дополнительного отпуска

Итоговая сумма отпускных

Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Врачи

29

332 366

11 461

28

320 905

14

160 453

481 358

553 562

Средний медперсонал

25

209 986

8399

28

235 185

14

117 592

352 777

405 694

Прочий персонал

8

77 062

9633

28

269 717

5

48 164

317 881

365 563

Итого

62

619 415

    

825 807

  

326 209

1 152 016

1 324 818

 

Представим порядок расчета суммы отпускных на основании среднемесячной заработной платы.

Количество штатных единиц (графа 2) получаем сложением имеющихся данных листа 1 Excel (см. табл. 1). По строкам, в которых указаны врачи, получаем 29 единиц, по помощникам и лаборантам (средний медперсонал) — 25 единиц, по прочему персоналу — 8 единиц.

Графа 3 (общий фонд) получается суммированием по графе 11 листа 1 Excel по категориям сотрудников.

Среднюю зарплату (графа 4) определяем так: гр. 3 / гр. 2. Формула в программе Excel: =C4/B4.

Сумма отпусков:

  • основного (графа 6):

гр. 4 x гр. 5; в программе Excel: =D4*E4;

  • дополнительного (графа 8):

гр. 4 x гр. 7; в программе Excel: =D4*G4.

Общая сумма отпускных (графа 9):

гр. 6 + гр. 8; в Excel: =F4+H4.

Сумма отпускных с уральским коэффициентом (графа 10):

гр. 9 x 1,15; в Excel: =I4*1,15.

Сумма отпускных с уральским коэффициентом — 1 324 818 руб.

Рассчитаем премию согласно Положению о премировании (табл. 3).

Чтобы рассчитать годовой фонд с уральским коэффициентом, умножаем итог графы 11 табл. 1 на 12. Формула в программе Excel: =Лист1!K78*12.

Сумму премии рассчитываем по формуле: =C3*B4.

Таблица 3. Расчет плановой премии по бюджету (лист 3 Excel), руб.

Показатель

Размер доплат

Плановые суммы

Годовой ФОТ с уральским коэффициентом

  

8 547 921,48

Сумма премии

2 %

170 958,43

В таблице 4 определяем общую годовую сумму фонда оплаты труда путем суммирования в программе Excel:

  • годовой ФОТ с уральским коэффициентом: =Лист1!K78*12;
  • отпускные: =Лист2!J7;
  • премия: =Лист3!C4.

Таблица 4. Расчет планового фонда оплаты на год за счет бюджетных средств (лист 4 Excel), руб.

Показатель

Плановые суммы

Годовой ФОТ с уральским коэффициентом

8 547 921,48

Отпускные

1 324 818,22

Премия

170 958,43

Итого

10 043 698,13

Как видим, с помощью простых формул можно быстро составить годовой плановый фонд оплаты труда за счет бюджетных средств (субсидий).

Сводная таблица планового фонда зарплаты за счет двух источников финансирования

Составим в программе Excel сводную таблицу планового фонда оплаты труда за счет двух источников финансирования — субсидий и предпринимательской деятельности (табл. 5). В таблице наглядно отражается ФОТ:

  • по каждому сотруднику;
  • по структурным подразделениям;
  • по источникам финансирования.

Таблица 5. Планирование фонда зарплаты по бюджету и за счет предпринимательской деятельности на месяц, руб.

Ф.И.О. сотрудника

Должность, разряд

Фонд зарплаты по бюджету без уральского коэффициента

Интенсивность плановая по предпринимательской деятельности

Выполнение плана

Итого

1

2

3

4

5

6

Мишин Л. Т.

Главный врач

18 200

40 000

100 %

58 200

Петров А. В.

Зам. главного врача

15 704

34 000

  

49 704

Коваль А. В.

Главный бухгалтер

12 742

34 000

  

46 742

Итого: 3 чел.

  

46 646

108 000

  

154 646

Бухгалтерия

100 %

0

Климов С. С.

Бухгалтер

9430

16 500

  

25 930

Егорова Н. А.

Бухгалтер

9020

16 500

  

25 520

Шевчук О. А.

Бухгалтер

9020

15 400

  

24 420

Кучма В. В.

Бухгалтер

9430

15 600

  

25 030

Итого: 4 чел.

  

36 900

64 000

0

100 900

Отдел организации деятельности

100 %

0

Красков К. В.

Инженер

9430

16 500

  

25 930

Носко Д. Н.

Юрист

9020

18 000

  

27 020

Рыкова Г. А.

Кадровик

8970

12 000

  

20 970

Итого: 3 чел.

  

27 420

46 500

  

73 920

Отдел экспертиз питания населения

100 %

0

Пинчук Н. С.

Завотделом/врач

12 168

26 000

  

38 168

Попко Г. А.

Врач

10 439

20 000

  

30 439

Титова Г. А.

Врач

10 686

16 000

  

26 686

Кудина Е. В.

Помощник врача

8076

14 500

  

22 576

Лапин М. А.

Помощник врача

7944

14 000

  

21 944

Иванов Н. В.

Помощник врача

6951

12 000

  

18 951

Итого: 6 чел.

  

56 265

102 500

0

158 765

Отдел экспертиз условий воспитания и обучения

100 %

0

Деркач Л. А.

Завотделом/врач

12 168

24 500

  

36 668

Дець Е. А.

Врач

10 439

22 000

  

32 439

Шавкун Л. В.

Помощник врача

7944

12 500

  

20 444

Горева А. М.

Помощник врача

8407

12 500

  

20 907

Итого: 4 чел.

  

38 959

71 500

  

110 459

Отдел экспертиз условий труда

100 %

0

Баркова Л. А.

Завотделом/врач

12 168

22 000

  

34 168

Данкер И. А.

Врач

10 439

18 500

  

28 939

Мацуев С. В.

Врач

9864

15 300

  

25 164

Ошанин Г. Л.

Помощник врача

8606

13 200

  

21 806

Итого: 4 чел.

  

41 077

69 000

0

110 077

Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания

100 %

0

Чирок А. М.

Завотделом/врач

12 168

24 000

  

36 168

Титова Е. В.

Врач

10 439

17 300

  

27 739

Вирко Д. А.

Врач

9864

17 300

  

27 164

Сокол Е. В.

Помощник врача

8606

14 000

  

22 606

Словец Т. В.

Помощник врача

8407

13 400

  

21 807

Итого: 5 чел.

  

49 485

86 000

  

135 485

Отдел эпидемиологических экспертиз

100 %

0

Котов С. В.

Завотделом/врач

11 700

26 000

  

37 700

Птицын Е. А.

Врач

10 686

21 500

  

32 186

Корф Т. С.

Врач

9617

20 000

  

29 617

Козлов Ю. А.

Врач

10 275

20 000

  

30 275

Клыш Л. Н.

Помощник врача

8606

16 500

  

25 106

Ярош Л. В.

Помощник врача

8606

16 500

  

25 106

Гришин А. В.

Помощник врача

8606

16 500

  

25 106

Мухина Л. С.

Помощник врача

8275

14 500

  

22 775

Рогов Н. Ю.

Помощник врача

7944

14 000

  

21 944

Лебеева О. В.

Помощник врача

7613

13 500

  

21 113

Итого: 10 чел.

  

91 928

179 000

  

270 928

Отдел социальной гигиены

100 %

0

Молох Е. В.

Завотделом/врач

12 168

20 000

  

32 168

Кузина Г. В.

Врач

10 686

16 000

  

26 686

Итого: 2 чел.

  

22 854

36 000

  

58 854

Лаборатория контроля химических факторов

100 %

0

Бридин Е. П.

Заведующий/врач-лаборант

12 636

26 000

  

38 636

Попова Н. Е.

Врач-лаборант

11 097

21 000

  

32 097

Луговая Л. В.

Врач-лаборант

11 097

19 000

  

30 097

Панова С. В.

Врач-лаборант

10 850

18 000

  

28 850

Галкина С. Г.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Пигина Л. В.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Волгина Т. Р.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Белова О. К.

Фельдшер-лаборант

8407

15 500

  

23 907

Иванов С. М.

Фельдшер-лаборант

8275

14 000

  

22 275

Деева Е. В.

Фельдшер-лаборант

8407

16 500

  

24 907

Итого: 10 чел.

  

97 581

178 000

0

275 581

Лаборатория контроля бактериологических факторов

100 %

0

Щегол Т. Е.

Завотделом/врач-бактериолог

12 636

26 000

  

38 636

Чирков Н. П.

Врач-бактериолог

11 097

22 000

  

33 097

Ушаков Н. А.

Врач-бактериолог

11 097

20 000

  

31 097

Шишко Е. Е.

Врач-бактериолог

10 439

18 000

  

28 439

Нилина И. Г.

Врач-бактериолог

10 439

18 000

  

28 439

Лукша Г. И.

Врач-бактериолог

11 097

20 000

  

31 097

Кукина Н. А.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Друть Л. В.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Скирко М. А.

Фельдшер-лаборант

8937

16 000

  

24 937

Дрокин Е. М.

Фельдшер-лаборант

8407

14 000

  

22 407

Усова С. А.

Фельдшер-лаборант

8275

12 000

  

20 275

Итого: 11 чел.

  

110 299

198 000

0

308 299

Всего: 62 чел.

 

619 415

1 138 500

  

1 757 915

Всего с уральским коэффициентом

712 327

1 309 275

  

2 021 602

В графу 3 переносим итоговые суммы графы 11 табл. 1; формула в программе Excel: =Лист1!K66.

Графа 4 — проставляем плановую зарплату за интенсивность по предпринимательской деятельности.

Находим общий фонд за счет двух источников финансирования по каждому сотруднику: гр. 6 = гр. 3 + гр. 4.

Всего с уральским коэффициентом:

=C90*1,15;

=D90*1,15;

=F90*1,15.

Отпускные за счет предпринимательской деятельности в программе Excel (табл. 6) определяют по формулам аналогично табл. 2.

Таблица 6. Расчет отпуска по предпринимательской деятельности, руб.

Должность согласно квалификационной категории

Количество штатных единиц

Фонд зарплаты

Средняя месячная зарплата

Количество календарных дней отпуска

Количество дней дополнительного отпуска

Сумма отпускных

Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом

Врачи

29

628 400

21 669

28

7

758 414

872 176

Средний медперсонал

25

365 600

14 624

28

7

511 840

588 616

Прочий персонал

8

144 500

18 063

28

5

596 063

685 472

Итого

62

1 138 500

      

1 866 316

2 146 264

 

Сводная таблица годового фонда оплаты труда

Сформируем сводную таблицу Excel годового фонда оплаты труда по двум источникам финансирования (табл. 7).

Таблица 7. Расчет планового фонда оплаты на год за счет двух источников финансирования, руб.

Показатель

Бюджет

Предпринимательская деятельность

Годовой ФОТ с уральским коэффициентом

8 547 921,48

15 711 300

Отпускные

1 324 818,22

2 146 263,74

Премия (2 %)

170 958,43

314 226

Итого ФОТ

10 043 698,13

18 171 790

Годовой ФОТ с уральским коэффициентом по предпринимательской деятельности в программе Excel определяется по формуле: =Лист5!D91*12.

Формулы расчета остальных показателей табл. 7:

  • отпускные: =Лист6!H7;
  • премия: =Лист7!C3*2%;
  • итого ФОТ: =СУММА (C3:C5).

Выводы

1. Excel является надежным помощником, если требуется составить отчет в электронной форме.

2. В программе Excel можно сформировать таблицу, которая позволит быстро и точно запланировать фонд зарплаты в разрезе окладов и остальных видов выплат, предусмотренных системой оплаты труда в учреждении.

3. Высокая функциональность и простота использования — преимущества MS Excel.

Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел» № 11, 2017

Стань экспертом
С. С. Велижанская, заместитель главного бухгалтера

Источник: Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Расчеты с работниками»

Посетить семинар по теме «Расчеты с работниками»

Все семинары по теме Расчеты с работниками