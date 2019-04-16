Главбух как финдир. Как спланировать фонд оплаты труда в Excel

Основное назначение бюджета расходов на персонал — планомерное использование зарплатных средств. Составляя такой бюджет на предстоящий год, экономисты и бухгалтеры анализируют экономические показатели по всем направлениям финансово-экономической деятельности учреждения, проводят инвентаризацию основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, закрывают финансирование за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания, проверяют остатки по всем счетам, составляют план финансово-хозяйственной деятельности на очередной год.

Чтобы точно и быстро определить плановые назначения по всем видам расходов, используют программу Excel. В статье рассмотрим, как с помощью этой программы специалисты организации могут планировать фонд заработной платы.

О планировании фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы является частью плана финансово-хозяйственной деятельности. Планирование этого фонда позволяет заранее спрогнозировать и оценить предполагаемые расходы организации на трудовые ресурсы. Это особенно актуально там, где доля затрат на оплату труда составляет весомую часть в себестоимости продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Расходы на оплату труда относят на себестоимость продукции. Чем больше затраты, тем меньше прибыль. Определение суммы фонда оплаты служит для разработки мероприятий по экономии затрат. Следовательно, у организации появляется возможность увеличить рентабельность производства.

Фонд заработной платы организации — сумма денежных средств, необходимая для оплаты труда персонала за выполнение установленного объема работ. Обычно удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов организации составляет 55 %.

Планирование фонда оплаты труда осуществляют с использованием метода сбора информации по всем видам начислений, исходя из фактических данных и с учетом изменений на предстоящий год.

Документы, необходимые для планирования фонда оплаты труда: штатное расписание;

Положение об оплате труда;

коллективный договор;

Положение о порядке оплаты труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг (в учреждениях);

график отпусков.

Каждая организация разрабатывает собственное Положение по оплате труда, в котором предусматривает особенности начисления заработной платы как за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания (КФО 4), так и за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).

Положение о премировании имеет законодательную силу, именно оно определяет, как начисляются поощрения и премии работникам.

Замечания

1. Премия — выплата стимулирующего характера, начисляемая за достигнутые результаты в работе.

2. Премирование — метод стимулирования заинтересованности работников в результатах деятельности организации.

С работником, труд которого оплачивается за счет разных источников финансирования, должен быть соответствующим образом оформлен трудовой договор. Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В рамках основного трудового договора должны быть предусмотрены постоянные выплаты за счет разных источников финансирования. В договоре с сотрудниками, которые занимаются выполнением работ и оказанием услуг по предпринимательской деятельности, предусматривается ежемесячная выплата в процентном отношении от доходов, полученных от внебюджетной деятельности за предыдущий месяц.

Системой оплаты труда предусмотрены следующие выплаты:

базовый должностной оклад;

компенсационные выплаты;

стимулирующие выплаты.

Базовый должностной оклад (базовая ставка заработной платы) — должностной оклад работника государственного или муниципального учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Компенсационные выплаты — доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Оплата труда штатным сотрудникам по бюджетной деятельности планируется исходя из базовых должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.

Планирование и расчет фонда оплаты труда в программе EXCEL

Рассмотрим, как быстро и точно рассчитать плановые бюджетные средства на заработную плату, на примере медицинского учреждения. Для этого составим таблицу в MS Excel согласно утвержденному штатному расписанию и определим фонд заработной платы на месяц по каждому сотруднику, по структурным подразделениям и в целом по учреждению здравоохранения.

При составлении планового фонда будем учитывать следующее: если работнику присвоена квалификационная категория, его оклад умножается на повышающий коэффициент:

высшая категория — 15 % ;

; первая категория — 12 % ;

; вторая категория — 10 %.

Доплата за выслугу (стаж) зависит от количества лет, проработанных в медицинском учреждении:

от года до 3 лет — 0,05 ;

; от 3 до 5 лет — 0,1 ;

; более 5 лет — 0,15.

В учреждении здравоохранения право на надбавку за вредность в размере 5 % имеют следующие структурные подразделения:

1) лаборатория контроля биологических факторов (ЛКБФ);

2) лаборатория контроля химических факторов (ЛКХФ).

Согласно ст. 316 Трудового кодекса РФ для организаций, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, к заработной плате начисляется районный коэффициент. Это своего рода надбавка (компенсация) к зарплате за работу в тяжелых климатических условиях. Так как учреждение находится в регионе Урал, то на все выплаты начисляется районный коэффициент (уральские) в размере 15 %.

В сводной таблице 1 представлен фонд оплаты по бюджету по структурным подразделениям рассматриваемой организации (лист 1 Excel).

Таблица 1. Сводная таблица фонда оплаты по бюджету по структурным подразделениям (лист 1 Excel), руб. Подразделение Должность согласно квалификационной категории Ф.И.О. сотрудника Категория Количество штатных единиц Тарификационная ставка (оклад) Надбавка за категорию Надбавка за вредность (5 %) Коэффициент за стаж работы Надбавка за стаж Всего месячный фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Отдел экспертиз питания населения Завотделом Пинчук Н. С. Высшая 1 9360 1404 0,15 1404 12 168 Врач Попко Г. А. Первая 1 8220 986 0,15 1233 10 439 Врач Титова Г. А. Высшая 1 8220 1233 0,15 1233 10 686 Помощник врача Кудина Е. В. Первая 1 6620 794 0,1 662 8076 Помощник врача Лапин М. А. Вторая 1 6620 662 0,1 662 7944 Помощник врача Иванов Н. В. Без категории 1 6620 0 0,05 331 6951 Итого по отделу 6 45 660 5080 5525 56 265 Отдел экспертиз условий воспитания и обучения Завотделом Деркач Л. А. Высшая 1 9360 1404 0,15 1404 12 168 Врач Дець Е. А. Первая 1 8220 986 0,15 1233 10 439 Помощник врача Шавкун Л. В. Вторая 1 6620 662 0,10 662 7944 Помощник врача Горева А. М. Первая 1 6620 794 0,15 99 8407 Итого 4 30 820 3847 4292 38 959 Отдел экспертиз условий труда Завотделом Баркова Л. А. Высшая 1 9360 1404 0,15 1404 12 168 Врач Данкер И. А. Первая 1 8220 986 0,15 1233 10 439 Врач Мацуев С. В. Вторая 1 8220 822 0,10 822 9864 Помощник врача Ошанин Г. Л. Высшая 1 6620 993 0,15 993 8606 Итого по отделу 4 32 420 4205 4452 41 077 Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания Завотделом Чирок А. М. Высшая 1 9360 1404 0,15 1404 12 168 Врач Титова Е. В. Первая 1 8220 986 0,15 1233 10 439 Врач Вирко Д. А. Вторая 1 8220 822 0,10 822 9864 Помощник врача Сокол Е. В. Высшая 1 6620 993 0,15 993 8606 Помощник врача Словец Т. В. Первая 1 6620 794 0,15 993 8407 Итого по отделу 5 39 040 5000 5445 49 485 Отдел эпидемиологических экспертиз Завотделом Котов С. В. Высшая 1 9360 1404 0,10 936 11 700 Врач Птицын Е. А. Высшая 1 8220 1233 0,15 1233 10 686 Врач Корф Т. С. Первая 1 8220 986 0,05 411 9617 Врач Козлов Ю. А. Вторая 1 8220 822 0,15 1233 10 275 Помощник врача Клыш Л. Н. Высшая 1 6620 993 0,15 993 8606 Помощник врача Ярош Л. В. Высшая 1 6620 993 0,15 993 8606 Помощник врача Гришин А. В. Высшая 1 6620 993 0,15 993 8606 Помощник врача Мухина Л. С. Вторая 1 6620 662 0,15 993 8275 Помощник врача Рогов Н. Ю. Вторая 1 6620 662 0,10 662 7944 Помощник врача Лебеева О. В. Вторая 1 6620 662 0,05 331 7613 Итого по отделу 10 73 740 9410 8778 91 928 Отдел социальной гигиены Завотделом Молох Е. В. Высшая 1 9360 1404 0,15 1404 12 168 Врач Кузина Г. В. Высшая 1 8220 1233 0,15 1233 10 686 Итого 2 17 580 2637 2637 22 854 ЛКХФ Завотделом Бридин Е. П. Высшая 1 9360 1404 468 0,15 1404 12 636 Врач-лаборант Попова Н. Е. Высшая 1 8220 1233 411 0,15 1233 11 097 Врач-лаборант Луговая Л. В. Высшая 1 8220 1233 411 0,15 1233 11 097 Врач-лаборант Панова С. В. Первая 1 8220 986 411 0,15 1233 10 850 Фельдшер-лаборант Галкина С. Г. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Пигина Л. В. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Волгина Т. Р. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Белова О. К. Первая 1 6620 794 331 0,10 662 8407 Фельдшер-лаборант Иванов С. М. Вторая 1 6620 662 331 0,10 662 8275 Фельдшер-лаборант Деева Е. В. Первая 1 6620 794 331 0,10 662 8407 Итого по отделу 10 73 740 10 086 3687 10 068 97 581 ЛКБФ Завотделом Щегол Т. Е. Высшая 1 9360 1404 468 0,15 1404 12 636 Врач-лаборант Чирков Н. П. Высшая 1 8220 1233 411 0,15 1233 11 097 Врач-лаборант Ушаков Н. А. Высшая 1 8220 1233 411 0,15 1233 11 097 Врач-лаборант Шишко Е. Е. Первая 1 8220 986 411 0,10 822 10 439 Врач-лаборант Нилина И. Г. Первая 1 8220 986 411 0,10 822 10 439 Врач-лаборант Лукша Г. И. Высшая 1 8220 1233 411 0,15 1233 11 097 Фельдшер-лаборант Кукина Н. А. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Друть Л. В. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Скирко М. А. Высшая 1 6620 993 331 0,15 993 8937 Фельдшер-лаборант Дрокин Е. М. Первая 1 6620 794 331 0,10 662 8407 Фельдшер-лаборант Усова С. А. Вторая 1 6620 662 331 0,10 662 8275 Итого по отделу 11 83 560 11 511 4178 11 050 110 299 Отдел организации деятельности Главный врач Мишин Л. Т. Высшая 1 14 000 2100 0,15 2100 18 200 Зам. главврача Петров А. В. Высшая 1 12 080 1812 0,15 1812 15 704 Главный бухгалтер Коваль А. В. 1 11 080 0 0,15 1662 12 742 Бухгалтер Климов С. С. 1 8200 0 0,15 1230 9430 Бухгалтер Егорова Н. А. 1 8200 0 0,10 820 9020 Бухгалтер Шевчук О. А. 1 8200 0 0,10 820 9020 Бухгалтер Кучма В. В. 1 8200 0 0,15 1230 9430 Инженер Красков Е. В. 1 8200 0 0,15 1230 9430 Юрист Носко Д. Н. 1 8200 0 0,10 820 9020 Кадровик Рыкова Г. А. 1 7800 0 0,15 1170 897 Итого по отделу 10 94 160 3912 12 894 110 966 Всего по учреждению 62 490 720 55 689 7865 65 141 619 415 Итого с уральским коэффициентом 15 % 712 327

Рассмотрим порядок заполнения сводной табл. 1.

В графе 1 прописываем наименования структурных подразделений, в графе 2 — должности работников согласно квалификационной категории. В зависимости от квалификационной категории в графе 6 проставляем должностные оклады (согласно правовым нормативным актам).

В графе 3 заполняем список в соответствии со штатным расписанием на предстоящий год по структурным подразделениям. Напротив каждой фамилии в графе 4 указываем категорию. От категории, присвоенной работнику, будет зависеть сумма надбавки в графе 7.

Заполняя графу 7, используем формулу: гр. 6 x 0,15 (0,12 или 0,10). В данном случае тарификационный оклад умножаем на повышающий коэффициент, установленный для данной категории. Формула в таблице Excel: =F5*0,15.

Суммы в графе 8 (надбавка за вредность — 5 %) получаются следующим образом: гр. 6 x 5 %. Формула в таблице Excel: =F43*5 %. Важный момент: эта формула применяется только в отношении лабораторий (ЛКХФ и ЛКБФ).

В графе 9 указываем коэффициенты, положенные за стаж работы, которые зависят от количества лет, проработанных в системе здравоохранения (указаны выше).

Суммы в графе 10 (надбавка за стаж) получаются по формуле: гр. 6 x гр. 9.

Формула в таблице Excel: =F5*I5.

Общую сумму месячного фонда оплаты труда (графа 11) находим следующим образом: гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10.

С помощью функции «Автосумма» суммируем полученные значения, заполняем итоги по каждому подразделению и по всей организации.

Итоговую сумму по учреждению в целом умножаем на уральский коэффициент 15 %: итог графы 11 x 1,15. Получаем плановый месячный фонд оплаты в сумме 712 327 руб.

Формула в таблице Excel: =K77*1,15.

В таблице 2 приведен расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету.

Таблица 2. Расчет ежегодного отпуска сотрудникам по бюджету (лист 2 Excel), руб. Должность согласно квалификационной категории Количество штатных единиц Общий фонд Средняя месячная зарплата Количество календарных дней отпуска Сумма отпускных Количество дней дополнительного отпуска Сумма дополнительного отпуска Итоговая сумма отпускных Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Врачи 29 332 366 11 461 28 320 905 14 160 453 481 358 553 562 Средний медперсонал 25 209 986 8399 28 235 185 14 117 592 352 777 405 694 Прочий персонал 8 77 062 9633 28 269 717 5 48 164 317 881 365 563 Итого 62 619 415 825 807 326 209 1 152 016 1 324 818

Представим порядок расчета суммы отпускных на основании среднемесячной заработной платы.

Количество штатных единиц (графа 2) получаем сложением имеющихся данных листа 1 Excel (см. табл. 1). По строкам, в которых указаны врачи, получаем 29 единиц, по помощникам и лаборантам (средний медперсонал) — 25 единиц, по прочему персоналу — 8 единиц.

Графа 3 (общий фонд) получается суммированием по графе 11 листа 1 Excel по категориям сотрудников.

Среднюю зарплату (графа 4) определяем так: гр. 3 / гр. 2. Формула в программе Excel: =C4/B4.

Сумма отпусков:

основного (графа 6):

гр. 4 x гр. 5; в программе Excel: =D4*E4;

дополнительного (графа 8):

гр. 4 x гр. 7; в программе Excel: =D4*G4.

Общая сумма отпускных (графа 9):

гр. 6 + гр. 8; в Excel: =F4+H4.

Сумма отпускных с уральским коэффициентом (графа 10):

гр. 9 x 1,15; в Excel: =I4*1,15.

Сумма отпускных с уральским коэффициентом — 1 324 818 руб.

Рассчитаем премию согласно Положению о премировании (табл. 3).

Чтобы рассчитать годовой фонд с уральским коэффициентом, умножаем итог графы 11 табл. 1 на 12. Формула в программе Excel: =Лист1!K78*12.

Сумму премии рассчитываем по формуле: =C3*B4.

Таблица 3. Расчет плановой премии по бюджету (лист 3 Excel), руб. Показатель Размер доплат Плановые суммы Годовой ФОТ с уральским коэффициентом 8 547 921,48 Сумма премии 2 % 170 958,43

В таблице 4 определяем общую годовую сумму фонда оплаты труда путем суммирования в программе Excel:

годовой ФОТ с уральским коэффициентом: = Лист1!K78*12 ;

; отпускные: = Лист2!J7 ;

; премия: =Лист3!C4.

Таблица 4. Расчет планового фонда оплаты на год за счет бюджетных средств (лист 4 Excel), руб. Показатель Плановые суммы Годовой ФОТ с уральским коэффициентом 8 547 921,48 Отпускные 1 324 818,22 Премия 170 958,43 Итого 10 043 698,13

Как видим, с помощью простых формул можно быстро составить годовой плановый фонд оплаты труда за счет бюджетных средств (субсидий).

Сводная таблица планового фонда зарплаты за счет двух источников финансирования

Составим в программе Excel сводную таблицу планового фонда оплаты труда за счет двух источников финансирования — субсидий и предпринимательской деятельности (табл. 5). В таблице наглядно отражается ФОТ:

по каждому сотруднику;

по структурным подразделениям;

по источникам финансирования.

Таблица 5. Планирование фонда зарплаты по бюджету и за счет предпринимательской деятельности на месяц, руб. Ф.И.О. сотрудника Должность, разряд Фонд зарплаты по бюджету без уральского коэффициента Интенсивность плановая по предпринимательской деятельности Выполнение плана Итого 1 2 3 4 5 6 Мишин Л. Т. Главный врач 18 200 40 000 100 % 58 200 Петров А. В. Зам. главного врача 15 704 34 000 49 704 Коваль А. В. Главный бухгалтер 12 742 34 000 46 742 Итого: 3 чел. 46 646 108 000 154 646 Бухгалтерия 100 % 0 Климов С. С. Бухгалтер 9430 16 500 25 930 Егорова Н. А. Бухгалтер 9020 16 500 25 520 Шевчук О. А. Бухгалтер 9020 15 400 24 420 Кучма В. В. Бухгалтер 9430 15 600 25 030 Итого: 4 чел. 36 900 64 000 0 100 900 Отдел организации деятельности 100 % 0 Красков К. В. Инженер 9430 16 500 25 930 Носко Д. Н. Юрист 9020 18 000 27 020 Рыкова Г. А. Кадровик 8970 12 000 20 970 Итого: 3 чел. 27 420 46 500 73 920 Отдел экспертиз питания населения 100 % 0 Пинчук Н. С. Завотделом/врач 12 168 26 000 38 168 Попко Г. А. Врач 10 439 20 000 30 439 Титова Г. А. Врач 10 686 16 000 26 686 Кудина Е. В. Помощник врача 8076 14 500 22 576 Лапин М. А. Помощник врача 7944 14 000 21 944 Иванов Н. В. Помощник врача 6951 12 000 18 951 Итого: 6 чел. 56 265 102 500 0 158 765 Отдел экспертиз условий воспитания и обучения 100 % 0 Деркач Л. А. Завотделом/врач 12 168 24 500 36 668 Дець Е. А. Врач 10 439 22 000 32 439 Шавкун Л. В. Помощник врача 7944 12 500 20 444 Горева А. М. Помощник врача 8407 12 500 20 907 Итого: 4 чел. 38 959 71 500 110 459 Отдел экспертиз условий труда 100 % 0 Баркова Л. А. Завотделом/врач 12 168 22 000 34 168 Данкер И. А. Врач 10 439 18 500 28 939 Мацуев С. В. Врач 9864 15 300 25 164 Ошанин Г. Л. Помощник врача 8606 13 200 21 806 Итого: 4 чел. 41 077 69 000 0 110 077 Отдел экспертиз среды обитания и условий проживания 100 % 0 Чирок А. М. Завотделом/врач 12 168 24 000 36 168 Титова Е. В. Врач 10 439 17 300 27 739 Вирко Д. А. Врач 9864 17 300 27 164 Сокол Е. В. Помощник врача 8606 14 000 22 606 Словец Т. В. Помощник врача 8407 13 400 21 807 Итого: 5 чел. 49 485 86 000 135 485 Отдел эпидемиологических экспертиз 100 % 0 Котов С. В. Завотделом/врач 11 700 26 000 37 700 Птицын Е. А. Врач 10 686 21 500 32 186 Корф Т. С. Врач 9617 20 000 29 617 Козлов Ю. А. Врач 10 275 20 000 30 275 Клыш Л. Н. Помощник врача 8606 16 500 25 106 Ярош Л. В. Помощник врача 8606 16 500 25 106 Гришин А. В. Помощник врача 8606 16 500 25 106 Мухина Л. С. Помощник врача 8275 14 500 22 775 Рогов Н. Ю. Помощник врача 7944 14 000 21 944 Лебеева О. В. Помощник врача 7613 13 500 21 113 Итого: 10 чел. 91 928 179 000 270 928 Отдел социальной гигиены 100 % 0 Молох Е. В. Завотделом/врач 12 168 20 000 32 168 Кузина Г. В. Врач 10 686 16 000 26 686 Итого: 2 чел. 22 854 36 000 58 854 Лаборатория контроля химических факторов 100 % 0 Бридин Е. П. Заведующий/врач-лаборант 12 636 26 000 38 636 Попова Н. Е. Врач-лаборант 11 097 21 000 32 097 Луговая Л. В. Врач-лаборант 11 097 19 000 30 097 Панова С. В. Врач-лаборант 10 850 18 000 28 850 Галкина С. Г. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Пигина Л. В. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Волгина Т. Р. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Белова О. К. Фельдшер-лаборант 8407 15 500 23 907 Иванов С. М. Фельдшер-лаборант 8275 14 000 22 275 Деева Е. В. Фельдшер-лаборант 8407 16 500 24 907 Итого: 10 чел. 97 581 178 000 0 275 581 Лаборатория контроля бактериологических факторов 100 % 0 Щегол Т. Е. Завотделом/врач-бактериолог 12 636 26 000 38 636 Чирков Н. П. Врач-бактериолог 11 097 22 000 33 097 Ушаков Н. А. Врач-бактериолог 11 097 20 000 31 097 Шишко Е. Е. Врач-бактериолог 10 439 18 000 28 439 Нилина И. Г. Врач-бактериолог 10 439 18 000 28 439 Лукша Г. И. Врач-бактериолог 11 097 20 000 31 097 Кукина Н. А. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Друть Л. В. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Скирко М. А. Фельдшер-лаборант 8937 16 000 24 937 Дрокин Е. М. Фельдшер-лаборант 8407 14 000 22 407 Усова С. А. Фельдшер-лаборант 8275 12 000 20 275 Итого: 11 чел. 110 299 198 000 0 308 299 Всего: 62 чел. 619 415 1 138 500 1 757 915 Всего с уральским коэффициентом 712 327 1 309 275 2 021 602

В графу 3 переносим итоговые суммы графы 11 табл. 1; формула в программе Excel: =Лист1!K66.

Графа 4 — проставляем плановую зарплату за интенсивность по предпринимательской деятельности.

Находим общий фонд за счет двух источников финансирования по каждому сотруднику: гр. 6 = гр. 3 + гр. 4.

Всего с уральским коэффициентом:

=C90*1,15;

=D90*1,15;

=F90*1,15.

Отпускные за счет предпринимательской деятельности в программе Excel (табл. 6) определяют по формулам аналогично табл. 2.

Таблица 6. Расчет отпуска по предпринимательской деятельности, руб. Должность согласно квалификационной категории Количество штатных единиц Фонд зарплаты Средняя месячная зарплата Количество календарных дней отпуска Количество дней дополнительного отпуска Сумма отпускных Итого сумма отпускных с уральским коэффициентом Врачи 29 628 400 21 669 28 7 758 414 872 176 Средний медперсонал 25 365 600 14 624 28 7 511 840 588 616 Прочий персонал 8 144 500 18 063 28 5 596 063 685 472 Итого 62 1 138 500 1 866 316 2 146 264

Сводная таблица годового фонда оплаты труда

Сформируем сводную таблицу Excel годового фонда оплаты труда по двум источникам финансирования (табл. 7).

Таблица 7. Расчет планового фонда оплаты на год за счет двух источников финансирования, руб. Показатель Бюджет Предпринимательская деятельность Годовой ФОТ с уральским коэффициентом 8 547 921,48 15 711 300 Отпускные 1 324 818,22 2 146 263,74 Премия (2 %) 170 958,43 314 226 Итого ФОТ 10 043 698,13 18 171 790

Годовой ФОТ с уральским коэффициентом по предпринимательской деятельности в программе Excel определяется по формуле: =Лист5!D91*12.

Формулы расчета остальных показателей табл. 7:

отпускные: =Лист6!H7;

премия: =Лист7!C3*2%;

итого ФОТ: =СУММА (C3:C5).