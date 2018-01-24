Сдача отчетности как переезд или ремонт. Как восстановить силы после стресса

Чтобы к концу отчетной гонки не чувствовать себя выжатым лимоном, можно уже сейчас придерживаться советов психологов.

Спокойствие бухгалтера нарушается, когда приходит время сдавать отчётность. Да, кто бы что ни говорил, но это настоящий стресс, после которого должно следовать эффективное и правильное восстановление.

Психологи утверждают, что сдача отчётов в налоговую по уровню напряжения приравнивается к переезду в другую страну или ремонту в квартире.

Даже незначительная ошибка может привести к возникновению серьёзных проблем не только у финансового специалиста, но и у всего предприятия.

Наша жизнь связана с постоянными стрессами. Некоторые из них надуманные, некоторые реальные. Но посудите сами, составление отчётов, заполнение деклараций, общение с представителями фискальных служб – это требует очень серьёзной выдержки.

А ещё ведь нужно по несколько раз проверить все цифры. Работа довольно кропотливая, скрупулёзная, ответственная. Вот почему на должность бухгалтера принимают преимущественно усидчивых, терпеливых кандидатов, которые долгое время могут выполнить монотонную работу.

Как бы трудно вам не было, не забывайте, что нужно уметь не только напрягаться, но и расслабляться.

Снижение активности после сдачи отчётности

Итак, вы сдали налоговую отчётность. Всё! Теперь спокойно выдохните. Ничего уже не изменить, документы приняты государственным органом, от вас уже ничего не зависит. Да и чего вам переживать, вы сделали всё, что могли. Пришло время возвращаться к обычной жизни. Конечно, переключиться из режима «критический» довольно сложно, ведь напряжение может легко перейти в привычку.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам отвлечься, «отключиться» и расслабиться, войти в привычный ритм жизни.

Придите на работу пораньше, сделайте себе чашечку кофе или чая, оцените текущее состояние дел.

Продумайте, какие задания можно отложить, а какие нужно выполнить в первую очередь.

Замечательно, если у вас есть подчинённые или хотя бы помощник, часть дел можно поручить ему.

Почему бы не позволить себе немного побездельничать? Тем более, вы это заслужили. Сделайте все срочные задания, оставшуюся часть времени потратьте на планирование вечера.

Вне работы тоже не пытайтесь всё успеть. Расслабьтесь, оглянитесь вокруг, остановитесь! Не нужно нестись домой, сломя голову, сразу же приниматься за домашние обязанности. Все важные дела подождут день-два, пока вы не восстановите свои силы.

В общей сложности всё сводится к тому, что нужно просто замедлить свой ритм. Поверьте, это благоприятно отразится на состоянии психического здоровья и вашем самочувствии.

Преодоление эмоционального выгорания

Несколько недель работы в интенсивном режиме может привести к хроническому, затяжному стрессу, последствием которого становится эмоциональное выгорание.

С этим явлением чаще всего сталкиваются новенькие бухгалтера, на которых свалилась целая куча обязанностей или опытные работники, которым надоела их работа. Вот так бы взять, всё бросить, уехать куда-то.

Но нет, стойте, вы потом об этом пожалеете. Лучше подберите для себя способы преодоления эмоционального выгорания. К самым эффективным относят такие:

тайм-менеджмент;

рационализация рабочего времени;

установление баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью;

методы релаксации (йога, массаж, СПА);

повышение стрессоустойчивости;

совершенствование коммуникационных навыков;

хобби, связанное с творчеством;

тренинги личностного роста;

полноценный отдых;

материальная мотивация;

самомотивация и др.

Если вы ощущаете неудовлетворённость от своей работы, устали от выполнения одних и тех же заданий, возможно, стоит взять отпуск. Но это далеко не всегда возможно. Попытайтесь себя мотивировать.

Как? Согласитесь, ведь работа бухгалтером вам приносит неплохой доход. Что лучше: сидеть дома без денег или чем продолжать выполнять свои обязанности и регулярно получать за это материальное вознаграждение!?

Лучший способ справиться со стрессом

Отчётность вы сдали, начальник доволен, попросите у него отгул на пару дней. Поверьте, это точно поможет восстановить силы после напряжённых будней. Теперь вы можете наконец-то отоспаться, заняться собой. Как приятно наблюдать за «кипящей» жизнью из окна своего дома. Там все куда-то спешат, боясь опоздать, а вы в комфортной обстановке пьёте ароматный кофе, наслаждаетесь урбанистическим пейзажем. А может, у вас есть какие-то важные дела, на которые никогда не хватает времени: поход в театр, посещение выставки, встреча с друзьями.

Не зацикливайтесь на работе, научитесь правильно отдыхать. Это поможет не только сохранить равновесие и укрепить психическое здоровье, но и предупредить эмоциональное выгорание, сделать вашу работу более продуктивной и приятной.