Что будет, если не сообщить налоговикам вовремя о создании обособленного подразделения

Споры о том, какие санкции за несообщение в установленный срок о создании обособленного подразделения, ведутся ни один год. На основании каких норм НК РФ (ст. 116 или 126) взыскиваются штрафы с нарушителей? Как действуют контролеры на местах? Какого мнения придерживаются контролирующие и судебные органы?

Об обязанностях, возникающих при создании обособленных подразделений

В соответствии св целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно:

– по месту нахождения организации;

– по месту нахождения ее обособленных подразделений;

– месту жительства физического лица;

– по месту нахождения принадлежащих вышеназванным лицам недвижимого имущества и транспортных средств;

– по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.

Пунктом 2 указанной нормы установлено: организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Место нахождения обособленного подразделения организации определяется соответствующим адресом (см. письма Минфина России от 16.05.2017 № 03‑02‑07/1/30877, от 05.05.2017 № 03‑02‑07/1/27605, от 25.04.2017 № 03‑02‑07/1/24969).

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Рабочее место при этом считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Статьей 209 ТК РФ установлено, что рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Под оборудованием стационарного рабочего места подразумевается создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей.

Постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения ее обособленных подразделений осуществляется налоговым органом на основании сообщений, представляемых (направляемых) в ИФНС этой организацией.

В силу пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели) обязаны сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя обо всех обособленных подразделениях и изменениях, внесенных в ранее сообщенные в ИФНС сведения о данных обособленных подразделениях, в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения, а также в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.

Соответствующее сообщение подается по форме С-09‑3‑1, утвержденной Приказом ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.

Как указывает Минфин в Письме от 25.10.2016 № 03‑02‑07/ 1/61934, Налоговым кодексом не предусмотрены особенности определения обособленных подразделений организации в зависимости от места нахождения этой организации и ее обособленных подразделений на территории, подведомственной одному или нескольким налоговым органам.

О нюансах, возникающих при открытиинескольких обособленных подразделений

На основании п. 4 ст. 83 НК РФ, если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой организацией самостоятельно.

В таком случае уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, на территориях, подведомственных разным налоговым органам, подается по форме 1‑6‑Учет (утверждена Приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@).

Таким образом, для постановки на учет вновь создаваемого обособленного подразделения по месту нахождения другого обособленного подразделения в пределах одного муниципального образования организации следует вместе с сообщением об открытии обособленного подразделения (по форме С-09‑3‑1) направить в инспекцию по месту нахождения организации уведомление о выборе налогового органа по форме 1‑6‑Учет (Письмо ФНС России от 28.09.2011 № ПА-4-6/15886).

О нюансах, возникающих при открытииодного обособленного подразделения

Если организация расположена со своим единственным обособленным подразделением в одном муниципальном образовании, но на территориях, подведомственных разным налоговым органам, право вышеуказанного выбора организации не предоставляется.

Согласно официальной позиции организация не вправе выбрать только один налоговый орган для постановки на налоговый учет. Правило выбора инспекции, прописанное в п. 4 ст. 83 НК РФ, работает только при наличии нескольких обособленных подразделений организации (Письмо Минфина России от 15.04.2011 № 03‑02‑07/1-126).

Если обособленное подразделение наделено рядом полномочий

В случае наделения организацией своего обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц и уплате страховых взносов как в отношении работников обособленного подразделения, так и в отношении работников самой организации уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам производятся в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, наделенного вышеуказанными полномочиями, и у названной организации возникает обязанность, установленная пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ: сообщить об этом в течение одного месяца со дня наделения обособленного подразделения соответствующими полномочиями в ИФНС по месту его нахождения (Письмо Минфина России от 05.05.2017 № 03‑15‑06/27777).

Сообщение российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения полномочи­ями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц передается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ (пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ).

При этом в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 243‑ФЗ положения пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ применяются в отношении обособленных подразделений, созданных на территории РФ, которые наделяются российской организацией полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц после 01.01.2017 (письма Минфина России от 04.04.2017 № 03‑15‑06/19684, ФНС России от 06.03.2017 № БС-4-11/4047@ (вместе с Письмом Минфина России от 20.02.2017 № 03‑15‑07/9512)).

Ответные действия налоговиков

По результатам вышеназванных действий налоговая инспекция направляет в адрес организации уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. Сделать это контролеры обязаны в течение пяти дней со дня получения сообщения от обозначенной организации в соответствии с).

Возможные варианты ответственности

Если выяснится, что организация в нарушениев установленный срок не сообщила в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях со дня их создания, то данное обстоятельство, скорее всего, послужит основанием для ее привлечения проверяющими должностными лицами налогового органа к ответственности по

Согласно п. 2ст. 116 НК РФ ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб. Однако у Минфина иная позиция.

Ведомство разъясняет: ответственность за несообщение в инспекцию о создании обособленного подразделения должна устанавливаться в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ (Письмо Минфина России от 17.04.2013 № 03‑02‑07/1/12946). Данной нормой установлена ответственность за непредставление налогоплательщиком в установленный срок в налоговые органы документов и (или) иных сведений, преду­смотренных НК РФ.

ФНС придерживается аналогичного мнения (Письмо от 27.02.2014 № СА-4-14/3404), указывая при этом: за непредставление сведений о создании обособленного подразделения организация подлежит ответственности п. 1 ст. 126 НК РФ, то есть в виде штрафа в размере 200 руб. Ответственность же по п. 2 ст. 116 НК РФ наступает в случае, если деятельность ведется без постановки на учет самого налогоплательщика.

По причине того, что на практике контролеры зачастую применяют к налогоплательщикам санкции в соответствии с п. 2 ст. 116 НК РФ, возникают налоговые споры, которые чаще всего перерастают в судебные.

Арбитры, признавая позицию налогового органа неправомерной, указывают: положения ст. 23, 83, 84 НК РФ предусматривают информирование налогового органа лишь о создании обособленного подразделения, а не о действиях налогоплательщика по постановке обособленного подразделения на налоговый учет. Несообщение о создании обособленного подразделения диспозицией ст. 116 НК РФ не охватывается, и указанное нарушение образует состав налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ (Постановление АС УО от 28.12.2015 № Ф09-10484/15 по делу № А60-4800/2015).

В ряде случаев суды приходят к выводу, что за несообщение сведений в инспекцию налогоплательщику грозит штраф 5 000 руб.

Непредставление сообщения о создании обособленного подразделения организации является несообщением сведений, соответственно, ответственность за данное нарушение установлена п. 1 ст. 129.1 НК РФ (Постановление АС МО от 30.10.2014 № Ф05-11191/14 по делу № А40-130227/2013, Определением ВС РФ от 26.02.2015 № 305‑КГ14-9035 оставлено без изменений). Свое решение арбитры мотивируют следующим: действующим законодательством предусмотрена обязанность ИФНС по постановке на налоговый учет обособленных подразделений, а не соответствующая обязанность налогоплательщиков, которые обязаны лишь направлять сведения о создании обособленных подразделений.

Судебные разбирательства на высшем уровне

Споры аналогичного характера дошли до Верховного суда (). В ВС РФ обратилась организация, которая, по мнению контролирующего органа, вела деятельность через обособленные подразделения без постановки на учет по месту их нахождения. А подобные действия образуют состав налогового правонарушения по. Сумма штрафа для организации оказалась внушительной и составила почти 12 млн руб.

Укажем, что суд первой инстанции не согласился с ИФНС. Арбитры пришли к выводу об отсутствии в действиях организации состава правонарушения по п. 2 ст. 116 НК РФ, ведь налогоплательщик обязан только проинформировать налоговый орган о создании обособленных подразделений.

Суд отметил, что обязанность по постановке на учет налогоплательщика по месту нахождения его обособленного подразделения возлагается на налоговый орган. При этом непредставление в ИФНС сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, образует событие правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 НК РФ.

Суд апелляционной инстанции, наоборот, заявил: поскольку обществом на территории иных муниципальных образований созданы обособленные подразделения без постановки на налоговый учет, выводы о наличии в действиях компании состава налогового правонарушения, ответственность за которое установлена п. 2 ст. 116 НК РФ, правомерны.

Кассационная инстанция также поддержала налоговый орган.

Однако Верховный суд оказался на стороне налогоплательщика. Он указал: налоговое законодательство устанавливает обязанность налогоплательщиков-организаций сообщать в инспекцию о наличии обособленных подразделений посредством представления соответствующих документов в установленных срок.

Вместе с тем непредставление в установленный срок документов и иных сведений, предусмотренных НК РФ (если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 119, 129.4 и 129.6, а также п. 1.1 и 1.2 ст. 126), влечет ответственность, оговоренную в п. 1 ст. 126 НК РФ.

При этом нормой п. 2 ст. 116 НК РФ установлена ответственность за ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе как одного из видов нарушений порядка постановки на указанный учет.

Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций установлен ст. 84 – 85 НК РФ, в которых содержится упоминание о том, что в целях проведения налогового контроля организации ставятся на учет не только по месту своего нахождения, но и по месту нахождения обособленных подразделений.

По мнению ВС РФ, выраженному в Определении № 304‑КГ17-8872, взаимосвязанные положения пп. 2 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ позволяют сделать вывод о том, что законодатель различает обязанность налогоплательщика встать на учет в ИФНС и обязанность сообщить в налоговый орган обо всех созданных на территории РФ обособленных подразделениях российской организации.

При этом непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, образует событие правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 НК РФ.

Следовательно, в случае, когда допущенное организацией нарушение порядка постановки на налоговый учет выражается в неисполнении обязанности по сообщению налоговому органу сведений о созданных обособленных подразделениях, такие действия подлежат квалификации по ст. 126, а не по п. 2 ст. 116 НК РФ.

Вывод Верховного суда соответствует правовой позиции, сформулированной в Определении от 26.06.2017 № 303‑КГ17-2377.

Верховный суд указал: необходимо четко разграничить между собой составы правонарушений, предусмотренных п. 2 ст. 116 и 126 НК РФ.

Факт установления санкций согласно положениям п. 2 ст. 116 НК РФ свидетельствует о том, что предусмотренное данной статьей изъятие соответствующей части дохода организации сопряжено с отсутствием у налогового органа возможности идентифицировать налогоплательщика в рамках налогового контроля и, следовательно, определить, какие налоги и в каком размере должен он уплатить в связи с ведением сокрытой от налогообложения деятельности.

В том случае, когда у инспекции имеется возможность определить размер налоговой обязанности, организация подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ за неуплату (неполную уплату) налогов.

В рассматриваемой ситуации в рамках налоговой проверки инспекция установила величину доходов, полученных налогоплательщиком через обособленные подразделения. Однако факта неуплаты налогов от деятельности, осуществляемой через названные обособленные подразделения, контролерами установлено не было.

Значит, у налоговой инспекции отсутствовали законные основания для привлечения организации к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116 НК РФ, и применения к ней санкций в виде изъятия части дохода, с которого налогоплательщик уплатил налоги в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Бояться больших штрафов теперь не следует

С учетом рассмотренной в статье правовой позиции Верховного суда можно констатировать: на данный момент вопрос об ответственности организации за несообщение налоговому органу о создании обособленного подразделения решен в пользу налогоплательщиков. Им грозит минимальный в данном случае штраф в размере 200 руб. по, а не по

Полагаем, что с учетом позиции ФНС (Письмом от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ ведомство направило в адрес территориальных налоговых органов и налогоплательщиков для использования в работе обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах КС РФ и ВС РФ, принятых во II квартале 2017 года по вопросам налого­обложения (п. 13)) риск применения налоговым органом к нарушителю последней из указанных норм минимален.