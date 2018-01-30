Отрицательные протоколы по РСВ, «нулевки» по 2-НДФЛ и проблемы с СЗВ-СТАЖ. ТОП обсуждений

Как проходит сдача расчета по взносам, в какие дебри приходится влезать, чтобы отчитаться по транспортному налогу и кто настаивает на сдаче 2-НДФЛ, даже если доходов не было? Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»

Копейка РСВ бережет

За окном — 30 января, а это значит — подошел к концу срок сдачи расчета по страховым взносам. Кто еще не сдал, не забываем, сдаем и очень аккуратно проверяем данные в целом по организации и в отдельности по каждому сотруднику.

Округление в 1 копейку может привести к отказу в приеме отчетности.

1 копейка 1000 рублей бережет. Однако даже пословицы подорожали. История про РСВ за год. Все знают, что теперь новые контрольные соотношения по проверке РСВ, которые применяются со сдачи РСВ за год. Вот и я попала. Есть клиент. 1 кв, полугодие и 9 мес. РСВ сдавала без проблем. Все проходило на УРА. а вот с отчетностью за год вдруг не прокатило. Приходит Уведомление об отказе. Читаю что не так. Расхождение с предыдущей отчетность на 1 коп. Ну что делать, начала искать и корректировать с полугодия. Полугодие со второго раза приняли, 9 месяцев со второго раза приняли, а год ну никак. Не идет на копейку. Все ручками посчитала, да и считать то нечего, 8 человек народу. Ну не всегда оклад, есть отпускные и больничные, поэтому суммы не круглые. Меняю прямо в Контуре на эту копейку и отправляю, и опять отказ. И так я отправила 5 первичных деклараций, и на все получила отказ. Расхождение в 1 копейку!!!! И понимаю, что если сегодня-завтра не сдам, то из за этой копейки придет штраф в 1000 рубликов, за несвоевременное предоставление отчетности. И не докажешь ведь, что 5 раз отправляла и вовремя. И никакой тебе презумпции невиновности, просто ОТКАЗ и просто НЕ ПРИНЯТ. Все! Виновен! Плати штраф. Где искать округления, в каком месте? Пришлось лезть внутрь файла, менять эту циферку и отправлять измененный файл. И О Чудо, принят, ждите извещения о вводе декларации. Ну что же, и на старуху бывает проруха😊 — Татьяна Суркова

Практически на каждый РСВ с разницей в 1 копейку приходит отрицательный протокол. Но, есть и счастливчики, которые смогли сдать отчет с разницей в целых 2 копейки. Так что, коллеги — бухгалтеры, сегодня еще есть день, чтобы все данные сверить, сдать отчет и дождаться положительного протокола.

Декларация по транспортному налогу

Не за горами и 1 февраля — срок, к которому необходимо отчитаться по транспортному налогу.

Вопрос про транспортный налог. ООО на ОСН. Купили а/м 1985 года рождения, зато с красивым номером. Этот номер благополучно переоформился на новую а/м. Теперь старый автомобиль стоит как рухлядь, без номера, но на ООО числится. Вопрос — что написать в декларации по транспортному налогу, если без указания регистрационного знака в декларации светится ошибка. Забила туда нолики. Вроде прошло, но не будет ли потом проблем? — Наталья Первухина

Отпуска в СЗВ-СТАЖ

Интересная закономерность наблюдается — отчетность в ПФР с одной стороны элементарна, а с другой стороны — вызывает массу вопросов. Вспомнить только, сколько вопросов возникало: включать ли в СЗВ-М директора, единственного учредителя? Подавать ли СЗВ-М, если нет деятельности? С СЗВ-М разобрались, а вот по итогам года в ПФР появился новый отчет — СЗВ-СТАЖ

По своему опыту скажу, вопросов меньше не стало. Вот один из самых сложных, наиболее обсуждаемых:

Все-таки ставить ДЛОТПУСК в СВЗ-СТАЖ по обычным отпускам в течение года или нет? 1С:ЗУП 3.1 всем всё ставит, Контур ругается предупреждениями. Рассуждая логически, кому нужны отпуска по работающим сотрудникам, которые в 2017 не ушли на пенсию и не увольнялись? Но где логика, а где наше законодательство... — Светлана Тер

Стоит заметить, что при отправке СЗВ-СТАЖ с указанием ДЛОТПУСК, многие программы для сдачи электронной отчетности выдают предупреждение с кодом 20. Не стоит волноваться, данное предупреждение не послужит основанием для отказа в приеме отчетности.

«Нулевки» по 2-НДФЛ

Для некоторых форм отчетности не предусмотрена нулёвка. Но, что делать, если отчетность не надо сдавать, а работодатель настаивает на сдаче , при этом говорит, что найдет другого специалиста?

Коллеги, вполне вероятно я и не права, но мозг отказывается думать. Работодатель дал задание подготовить для сдачи в ИФНС нулевую 2-НДФЛ. Информирую, что если у работника (директора) нет доходов, подлежащих обложению НДФЛ, то отчет сдавать не нужно. 1С даже распечатать не дала протокол ошибки. «Налогоплательщик» выдал протокол, что такого быть не может. Сообщаю работодателю. Ответ: если не хотите делать — сделают специалисты. Мои познания устарели? — Анна Афанасьева

По итогам года в налоговую инспекцию справки 2-НДФЛ представляют только организации и предприниматели, являющиеся налоговыми агентами по НДФЛ. Таким образом, справки 2-НДФЛ подаются, если в пользу физических лиц начисляется доход. В случае, когда же доход не начисляется, то ни организация, ни предприниматель налоговым агентом не является. Следовательно, подавать нулевые справки 2-НДФЛ не следует.

На местах же сотрудники налоговой службы могут затребовать или нулевую 2-НДФЛ, или реестр, или письмо, что начислений не было. Но данное требование в НК РФ не закреплено.

Если при закрытии счета не выгрузили выписки

Народная мудрость «Семь раз отмерь, один раз отрежь» актуальна в бухгалтерском и налоговом отчете, так как при принятии окончательного решения, необходимо взвесить все «за» и «против». Предприниматель, в спешке закрывая расчетный счет, забыл о банковских выписках и не выгрузил их.

Уважаемые коллеги, нужна «помощь зала». ИП в сентябре закрыл расчетный счет в Сбербанке, но не подумал выгрузить из интернет-банка никаких документов (выписка, платежные поручения, банковские ордера и т.д.). Сейчас формируем книгу учета доходов по патентам, данные за первые 9 месяцев получаются не совсем корректными. Обращение в отделение Сбербанка, с просьбой дать хотя бы выписку за указанный период, не принесли результат. Можно ли как-то повлиять на Сбербанк? Или получить эти сведения другим способом? — Александр Смирнов

Из ответов участников группы понятно, что ситуация не единична и многим бухгалтерам периодически приходится сталкиваться с получением выписки после закрытия расчетного счета. Также участники группы рассказывают, как можно получить выписку и в каком виде банк ее формирует.