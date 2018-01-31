Что важного недавно сказал Минфин про НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы

Обзор писем финансового ведомства для нас подготовил юрист Максим Юзвак.

НДС

При реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) физические лица к оплате покупателю этого имущественного права соответствующую сумму НДС дополнительно к цене реализуемого имущественного права не предъявляют.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81951

Счета-фактуры, составленные с использованием факсимильной подписи, признаются составленными с нарушением установленного порядка и не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету.

Письмо от 15 декабря 2017 г. № 03-07-11/84162

В случае оплаты приобретаемых производственных аптечек за счет страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального страхования, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцами этих аптечек, вычету не подлежат.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81905

Поскольку суммы страхового возмещения, получаемые организацией от страховой организации при наступлении страхового случая, не являются суммами, связанными с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), то такие суммы в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-07-08/84979

При уступке новым кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации услуг, заключенного между двумя иностранными лицами, местом реализации которых территория Российской Федерации не является, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между суммой дохода, полученного новым кредитором при уступке требования, над суммой расходов на приобретение указанного требования.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-07-14/84812

Что касается услуг по передаче указанных медицинских изделий по договорам аренды, не являющимся договорами лизинга, то указанной нормой НК РФ освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость таких операций не предусмотрено.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-07-11/84699

Вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный пунктом 2 статьи 171 НК РФ, на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов нормами Кодекса не предусмотрен.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-07-08/84435

Применение нулевой ставки НДС в отношении услуг по транспортировке на отдельном этапе перевозки товаров в пределах территории Российской Федерации морскими судами, оказываемых судовладельцами на основании договора фрахтования судна на время (тайм-чартера), положениями подпункта 12, а также иных подпунктов пункта 1 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. В этой связи налогообложение налогом на добавленную стоимость указанных услуг производится по налоговой ставке 18 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-07-11/84469

Нормы статьи 174.1 НК РФ, устанавливающие особенности исчисления и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации, на операции, осуществляемые в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, не распространяются.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-07-11/84466

В случае, если построенные на российских или иностранных верфях морские суда предназначены для использования в операциях, как облагаемых, так и не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, суммы этого налога, предъявленные налогоплательщику российскими подрядными организациями при проведении ими строительства морских судов, а также суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе морских судов на территорию Российской Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, принимаются к вычету в полном объеме в соответствии с вышеуказанным пунктом 2 статьи 171 НК РФ. При этом после ввода таких морских судов в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение десяти лет начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в пункте 4 статьи 259 НК РФ, в вышеуказанном порядке.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-07-11/84480

Пунктом 2.1 статьи 176.1 НК РФ установлены требования, которым должен соответствовать поручитель. Так, согласно подпункту 6 данного пункта поручитель на дату представления заявления о заключении вышеуказанного договора поручительства не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. На основании статей 12 - 18 НК РФ страховые взносы к налогам и сборам не относятся. Наличие у поручителя задолженности по уплате страховых взносов не является основанием для отказа в заключении договора поручительства. Что касается поручителя, являющегося ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков, то наличие у такого поручителя задолженности по уплате налога на прибыль организаций является основанием для отказа в заключении договора поручительства.

Письмо от 20 ноября 2017 г. № 03-07-11/76412

Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 170 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом особенностей, установленных пунктом 4.1 статьи 170 НК РФ. При этом особенности ведения раздельного учета в случае, если в течение налогового периода приобретаемые товары (работы, услуги) в деятельности организации не используются, указанным пунктом 4.1 статьи 170 НК РФ не установлены.

Письмо от 20 декабря 2017 г. № 03-07-14/85218

При реализации лома черных и цветных металлов продавцы, являющиеся налогоплательщиками НДС, составляют счета-фактуры без учета сумм этого налога, делая в них соответствующую надпись "НДС исчисляется налоговым агентом". На основании таких счетов-фактур покупатели исчисляют НДС по расчетной ставке в соответствии с пунктом 4 статьи 164 НК РФ вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика НДС, связанные с исчислением и уплатой этого налога. Установление такого порядка исчисления НДС позволит улучшить администрирование этого налога и обеспечить контроль за его исчислением на всех этапах реализации лома черных и цветных металлов, исключив использование фирм-однодневок в целях незаконного возмещения НДС из бюджета при реализации этой категории товаров.

Письмо от 20 ноября 2017 г. № 03-07-07/76413

Безвозмездная передача товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнение работ, оказание услуг в рамках благотворительной деятельности не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 25 декабря 2017 г. № 03-07-11/86444

Концессионер, применяющий упрощенную систему налогообложения и использующий в рамках концессионного соглашения объект концессионного соглашения при оказании подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость услуг по тепло-, водоснабжению и очистке сточных вод, исчисляет этот налог по таким операциям в общеустановленном порядке. При этом на основании пункта 2 статьи 174.1 НК РФ концессионер обязан выставить соответствующие счета-фактуры в порядке, установленном НК РФ.

Письмо от 12 декабря 2017 г. № 03-07-14/82685

Приобретающий у иностранного лица услуги, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, российский адвокат, получивший статус адвоката согласно российскому законодательству и являющийся членом адвокатского бюро, налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость в целях применения указанной статьи 161 НК РФ не признается.

Письмо от 12 декабря 2017 г. № 03-07-14/82680

На основании положений Договора и Протокола при реализации физическим лицам на основании договоров розничной купли-продажи товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, нулевая ставка налога на добавленную стоимость не применяется. Учитывая изложенное, реализация на территории Российской Федерации физическому лицу, являющемуся гражданином Киргизской Республики, на основании договора розничной купли-продажи автомобиля для личного использования, вывозимого в Киргизскую Республику, подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном НК РФ, с применением ставки налога в размере 18 процентов.

Письмо от 5 декабря 2017 г. № 03-07-15/80976

От налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождены операции по уступке (переуступке) денежного требования, вытекающего из кредитного договора, в том числе признанного судом недействительным. В связи с этим операции по уступке первоначальным кредитором права требования похищенных заемщиком денежных средств, возникшего в результате признания судом недействительным кредитного договора, по которому этому заемщику предоставлялись денежные средства, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Письмо от 27 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/87488

При определении покупателем суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету в отношении услуг, приобретенных у представительства иностранной организации, состоящего на учете в налоговом органе, и оплаченных покупателем в иностранной валюте в предварительном порядке, иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату принятия на учет услуг, а не по курсу Банка России на дату перечисления предварительной оплаты (частичной оплаты).

Письмо от 1 ноября 2017 г. № 03-07-11/71755

Для решения вопроса о принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении работ по сохранению объекта культурного наследия, освобождаемых от обложения этим налогом, рекомендуем руководствоваться письмом ФНС России от 18 июля 2017 г. N СД-4-3/13991@.

Письмо от 25 сентября 2017 г. № 03-07-07/61689

Реализация продуктов питания, произведенных столовой образовательной организации и реализуемых через буфеты данной организации, освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Налог на прибыль

Суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (реализации лизингового имущества) следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.

Письмо от 7 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81481

Суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций, которые определяются согласно решению суда на момент фактического исполнения обязательства, признаются в составе внереализационных доходов кредитора в общеустановленном порядке.

Письмо от 4 декабря 2017 г. № 03-08-05/80389

При налогообложении доходов иностранной организации следует также руководствоваться положениями соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, если такое действует между Российской Федерацией и иностранным государством, резидентом которого является такая иностранная организация. Премии (бонусы) следует рассматривать не как отдельный вид доходов, а как компенсацию (уменьшение) расходов, произведенных в связи с закупкой товаров, поэтому выплаты в виде бонусов (премий) по договорам поставки товаров должны учитываться при определении налогооблагаемой прибыли организации - резидента иностранного государства, налогообложение которой осуществляется в соответствии с положениями статьи "Прибыль от предпринимательской деятельности" соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

Письмо от 15 декабря 2017 г. № 03-07-11/84162

Затраты организации на приобретение аптечек в рамках реализации мер по технике безопасности могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, на основании статьи 264 НК РФ с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81913

Если страхование предпринимательских и финансовых рисков является обязательным условием для осуществления налогоплательщиком своей деятельности, предусмотренным законодательством Российской Федерации, то такие расходы могут быть включены в налоговую базу при расчете налога на прибыль организаций.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81905

Учитывая, что страхование от возможного неисполнения обязательства сторонней организацией по оплате поставленного товара, а также от банкротства такой сторонней организации не является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности, подобные расходы не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/2/82034

При наличии судебного решения, в котором указывается о возложении обязанности осуществления расходов в деле о банкротстве на налогоплательщика при недостаточности средств должника (пункт 3 статьи 59 Закона N 127-ФЗ), датой признания расходов, осуществляемых на основании такого решения, является дата вступления в силу такого судебного решения.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81943

Выбор налогоплательщика в отношении расходов, формирующих в налоговом учете стоимость произведенной и реализованной продукции, должен быть обоснованным. То есть механизм распределения затрат на производство и реализацию должен содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. При этом налогоплательщик вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством товаров (работ, услуг), к косвенным расходам только при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом экономически обоснованные показатели.

Изменение применяемого метода учета затрат путем внесения изменений в учетную политику возможно с начала нового налогового периода. Налогоплательщик вправе вносить изменения в учетную политику для целей налогообложения в течение налогового периода только в двух случаях: в случае изменения законодательства о налогах и сборах, а также в случае начала осуществления нового вида деятельности.

Письмо от 8 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/81889

Если действующее законодательство Российской Федерации обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически необоснованные.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-08-05/84980

При изменении размера уставного капитала российского общества (в том числе в связи с размещением дополнительных акций) налоговые последствия будут возникать с даты государственной регистрации в налоговых органах изменений и дополнений в устав общества или устава общества в новой редакции.

Письмо от 13 ноября 2017 г. № 03-03-06/3/74479

При реализации или ином выбытии ценных бумаг, ранее полученных в целях увеличения чистых активов, расходы в отношении таких ценных бумаг для целей налогообложения налогом на прибыль организаций признаются равными нулю.

Письмо от 29 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/88413

В отношении имущества, которое будет включено в соответствующий перечень в связи с вступлением в силу Постановления N 1006, применение специального коэффициента, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ, в отношении рассматриваемого имущества будет возможно только с 01.01.2018, а применение налоговой льготы, предусмотренной пунктом 21 статьи 381 НК РФ, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества, но не ранее 01.01.2018. Одновременно сообщаем, что вступление в силу Постановления N 1006 не влияет на порядок применения вышеуказанных налоговых преференций в отношении объектов высокой энергетической эффективности, которые как были указаны в соответствующем перечне, утвержденном Постановлением N 600 (с кодами ОКОФ в редакции ОК 013-94), так и остаются в нем после даты вступления в силу Постановления N 1006 (с кодами ОКОФ в редакции ОК 013-2014 (СНС 2008)). При этом в целях установления соответствия между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ следует руководствоваться переходными ключами, утвержденными приказом Росстандарта от 21.04.2016 N 458.

Письмо от 3 ноября 2017 г. № 03-03-06/3/72774

Если доходы пенсионного фонда классифицируются в качестве выручки от реализации, например, доходы от реализации ценных бумаг и иного имущества в рамках договора доверительного управления имуществом, то указанный показатель учитывается для расчета нормируемых расходов на рекламу, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

НДФЛ

Поскольку согласно пункту 21 статьи 217 НК РФ наличие или отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты, суммы оплаты организацией стоимости обучения детей своих погибших сотрудников не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данным пунктом. При этом ограничения в отношении способа оплаты организацией стоимости обучения физических лиц (непосредственно образовательному учреждению либо возмещение документально подтвержденных расходов физических лиц на обучение) пункт 21 статьи 217 НК РФ не содержит.

Письмо от 22 декабря 2017 г. № 03-04-05/86210

В отношении доходов налогоплательщика в виде процентов по вкладам в иностранных банках действует общий порядок налогообложения доходов физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, с применением налоговой ставки, предусмотренной пунктом 1 статьи 224 НК РФ (13 процентов). При этом налогообложению подлежит вся сумма полученного дохода.

Письмо от 22 декабря 2017 г. № 03-04-05/86198

Оплата поручителем части суммы задолженности заемщика не изменяет размера обязательства должника по кредитному договору перед банком (в части, оставшейся непогашенной поручителем задолженности) и перед поручителем (в порядке регрессного требования к должнику в размере погашенной поручителем суммы долга). Списание безнадежной задолженности заемщика с баланса кредитной организации при невозможности ее взыскания с поручителя не приводит к возникновению экономической выгоды у поручителя и, соответственно, подлежащего налогообложению дохода, поскольку именно заемщик, получивший от кредитора денежные средства, получает экономическую выгоду от их невозвращения.

Письмо от 21 декабря 2017 г. № 03-04-06/85541

С учетом положений пункта 10 статьи 217 НК РФ возможность оплаты работодателем стоимости медицинских услуг без обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты связывается с наличием у организации средств после уплаты налога на прибыль организаций, из которых производится, в частности, оплата медицинских услуг. В случае оплаты работодателем медицинских услуг своим работникам за счет иных средств суммы указанной оплаты не подпадают под действие пункта 10 статьи 217 НК РФ и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 20 декабря 2017 г. № 03-04-05/85191

Поскольку физические лица оказывают организации услуги на территории иностранного государства, получаемое ими вознаграждение за выполнение обязанностей, предусмотренных гражданско-правовыми договорами, относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. Если указанные лица не признаются налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии со статьей 207 НК РФ, то их доходы от источников за пределами Российской Федерации в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам с учетом пункта 2 статьи 209 НК РФ не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

Письмо от 25 декабря 2017 г. № 03-03-06/1/86255

Суммы непогашенной задолженности по договору займа у присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до присоединения, доходами (расходами) для целей исчисления налога на прибыль не признаются.

Письмо от 7 декабря 2017 г. № 03-03-06/2/81480

При этом следует иметь в виду, что амортизируются только те неотделимые улучшения в арендованное имущество, которые носят капитальный характер, то есть связаны с реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением имущества. Если расходы осуществляются с целью текущего поддержания основных средств в рабочем состоянии, то такие затраты единовременно учитываются в составе прочих расходов как расходы на ремонт согласно положениям статьи 260 НК РФ. Для целей налога на прибыль организаций расходы арендатора в виде капитальных вложений, произведенных в форме неотделимых улучшений, списываются через механизм амортизации в период действия договора аренды, вне зависимости от суммы этих расходов.

Письмо от 7 декабря 2017 г. № 03-03-05/81429

Как указывается в данном обращении, перенос сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется за счет средств организации, ведущей строительство автомобильных дорог, и собственник указанных объектов основных средств не несет расходов, связанных с изменением их стоимости. В этой связи, если перенос организацией вышеупомянутых объектов основных средств заключается лишь в выносе их за границы проведения работ и соответственно не меняются технические характеристики данных объектов, то оснований для возникновения у собственника налогооблагаемого налогом на прибыль организаций дохода в виде стоимости перенесенного имущества не возникает. Данные налогового учета, участвующие в формирование стоимости указанного имущества, не меняются.

Письмо от 7 декабря 2017 г. № 03-04-05/81728

На налоговые обязательства, возникшие у налогоплательщика после даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, мораторий, предусмотренный Федеральным законом № 127-ФЗ, и, соответственно, положения пункта 62 статьи 217 НК РФ не распространяются.

Поскольку финансовый управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина, не является лицом, от которого или в результате отношений с которым гражданин, признанный судом банкротом, получает доход, финансовый управляющий не признается налоговым агентом.

Письмо от 27 декабря 2017 г. № 03-04-06/87484

Поскольку от имени управляющей компании действует временная администрация, назначенная приказом Банка России, указанная временная администрация от имени управляющей компании также выполняет обязанности налогового агента. Временная администрация в налоговых правоотношениях выступает в качестве представителя организации, от имени которой она действует при осуществлении прекращения паевого инвестиционного фонда. При этом налоговая отчетность представляется в общем порядке.

Письмо от 5 декабря 2017 г. № 03-04-06/80616

По мнению Департамента правовой и международной деятельности Минтруда России, расходы, понесенные работником при использовании автотранспорта, не являющегося собственностью работника, но используемого им на законных основаниях, с ведома и в интересах работодателя, подлежат компенсации в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса.

Компенсационные выплаты, производимые организацией за использование автомобиля, принадлежащего работнику на законном основании (в том числе, на основании договора аренды) и используемого в интересах работодателя, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ в размере, определенном соглашением сторон трудового договора в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса. При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества работнику на законном основании, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов.

Письмо от 14 декабря 2017 г. № 03-04-06/83757

Сумма выплаты, право требования на которую перешло физическому лицу по договору цессии (переуступки права требования), подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке, так как не является страховой выплатой, а указанное физическое лицо не является страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем.

Страховые взносы

Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые российской организацией в рамках трудовых отношений в пользу работника, являющегося гражданином Российской Федерации, в том числе имеющего двойное гражданство, и выполняющего свои обязанности по трудовому договору в обособленном подразделении этой организации, расположенном за пределами территории Российской Федерации, подлежат обложению страховыми взносами в порядке, установленном главой 34 НК РФ.

Выплаты и иные вознаграждения, исчисленные российской организацией в пользу иностранных граждан, выполняющих свои обязанности по трудовым договорам в обособленном подразделении данной организации в Финляндской Республике, страховыми взносами не облагаются.

Письмо от 6 декабря 2017 г. № 03-15-06/81260

Если организация производит выплаты физическим лицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, то суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК РФ) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта. В случае если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя - физического лица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с грантодателем, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются.

Письмо от 4 декабря 2017 г. № 03-15-06/80448

В случае передачи подарков работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК РФ не возникает.

Письмо от 4 декабря 2017 г. № 03-15-05/80417

Вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, в том числе лицам, являющимся председателями советов МКД, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование и не облагаются страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения председателю совета МКД. На основании положений пункта 1 статьи 419 НК РФ управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждения, производимого ею в пользу председателя совета МКД.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-15-06/84898

В случае если вышеупомянутые иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, признаны ВКС в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, они не являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования и, соответственно, суммы премии по итогам работы за год и компенсации за неиспользованный отпуск, начисленные такому работнику, не подлежат обложению страховыми взносами.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-15-06/84407

Учитывая, что договор аренды транспортного средства относится к договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), арендная плата, установленная таким договором аренды, заключенным между организацией и работником данной организации, и выплачиваемая работнику, не является объектом обложения страховыми взносами согласно пункту 4 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 18 декабря 2017 г. № 03-15-06/84401

В базу для начисления страховых взносов по выплатам физическому лицу, которое было уволено и принято на работу в эту же организацию в течение одного расчетного периода, включаются все выплаты, начисленные в его пользу в течение календарного года по всем основаниям за период работы в организации в целом.

Письмо от 20 декабря 2017 г. № 03-04-05/85191

Учитывая, что иностранный гражданин, осуществляющий деятельность за пределами территории Российской Федерации, не проживает (не пребывает) на территории Российской Федерации, то есть не относится к лицам, подлежащим обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации, то суммы вознаграждений, производимых российской организацией в его пользу за выполненную работу (оказание услуги) за пределами территории Российской Федерации, обложению страховыми взносами не подлежат.

Письмо от 20 декабря 2017 г. № 03-15-06/85279

Поскольку реализация полномочий депутатами, осуществляющими деятельность не на профессиональной постоянной основе, не имеет характера трудовой функции в том значении, о котором говорится в Трудовом кодексе Российской Федерации, то, следовательно, такие депутаты не являются застрахованными лицами по вышеуказанным видам страхования. Сумма выплат в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 15 000 рублей депутатам, работающим не на профессиональной постоянной основе, страховыми взносами не облагается.

Письмо от 25 декабря 2017 г. № 03-15-05/86790

В этой связи выплаты, начисленные председателю правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, в частности СНТ, а также работникам за выполнение трудовых обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с подпунктом 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 25 декабря 2017 г. № 03-15-06/86633

Если выплата сумм компенсации на основании утвержденного судом мирового соглашения по гражданскому делу производится организацией в пользу физического лица, не состоящего в трудовых отношениях и не заключившего гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, с данной организацией, то объектом обложения страховыми взносами такие суммы не признаются.

Письмо от 19 декабря 2017 г. № 03-04-05/84723

Если организация перечисляет средства по оплате стоимости путевки за члена семьи работника непосредственно в организацию, осуществляющую ее предоставление, стоимость указанных путевок на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ не признается объектом обложения страховыми взносами, поскольку такая оплата производится за физическое лицо, не являющееся работником организации.

Письмо от 27 декабря 2017 г. № 03-15-05/87531

В случае отсутствия у адвокатов возможности документального подтверждения своих расходов размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется исходя из дохода адвоката от его профессиональной деятельности без применения профессиональных налоговых вычетов.

Письмо от 27 декабря 2017 г. № 03-11-11/87360

Суммы, выплачиваемые организацией своим работникам на возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения, не подлежат обложению страховыми взносами независимо от применяемого организацией налогового режима, а также источника финансирования.

Видео-обзоры

Обзор судебной практики за декабрь 2017:

Налоговые итоги за декабрь 2017: