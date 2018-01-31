Ищете работу? Пять вакансий бухгалтера от @buhjob

Если перевести деньги в сумме более 600 тыс. руб. на свой счет, банк счет приостановит. В СБ день...
Аноним, понятие "юридический адрес" используется постоянно. Причем все прекрасно понимают, что по...
"С помощью сервиса также можно в реальном времени отследить статус рассмотрения заявления с момен...
И что?! Пожалуется! А потом его с работы выкинут. Это вам не СССР, это демократия.Вот для ч...
Может ли применятся при расчёте земельного налога за 2015 меньшая кадастровая стоимость, применяе...
Ну как же не помочь друзьям, у которых злобные иностранцы активы арестовывают Ни ка...
РФ, как государство - ленивое. Всё на других перекладывают. И ещё штрафуют. Страсть как деньги лю...
Во, правильно. И банки начнут торговать почтовыми адресами. Отличная идея. Не только деньгам...
Понятия "Юридический адрес" давно нет. Есть - "Адрес исполнительного органа" или просто "Адрес"
natalisa51, Вы писали:А что учёба в институте дневное отделение разве не входит в стаж при СССР.?...
Ну никакой неграмотности в видео про взносы я не увидела. Да, не учтены изменения про дату уплаты...
что самое интересное, обнальных фирм не уменьшилось... но процент сборов гораздо выше, потому что...
Банки и госсистема вовсю борятся с черным налом... У банков это выражается в огромной комиссии за...
У Анны Соколовой самые безграмотные лекции. Администрация Клерк.ру, как можно такие лекции публик...
Очередное снятие денег с предпринимателя. типа покупателю можно дать чек за любой период! Кому ну...
Аноним, пока на безнальные платежи от юрлиц ККТ не требуется. Речь идет только о платежах от физлиц
инвалиды получают по 9т.р. На что покупать лекартсва и лечиться?
4890 4944 4252 2314 втбМошенники, не ведитесь.
Над.К, Вы писали:Ни слова про изменения срока отчетности ки в заголовке нет. Я уж не говорю...
А если ИП на УСН получает деньги от сдачи в аренду помещений юридическим лицам на свою карт...
Если вы хотите просмотреть вакансии, то набрать в поиске Телеграма: @buhjobЕсли вы хотите п...
странные люди, и сейчас не слушаете бухов.. Вы извините, но Вы тут не единственный бухгалте...
...странные люди, и сейчас не слушаете бухов..от формулировок таких проблем можно получить... и в...
Спасибо за информацию!Только что отправила 2-НДФЛки в эл. виде. Посмотрю, что будет...
Если будут подозрения на уклонение от уплаты налогов, то вот так не исключат.
Вот и вопрос, по такой схеме исключают только фирмы без долгов?
Пусть так наказывает судьба тех, кто думает, что бухи - ненужная профессия и скоро исчезнет, УДАЧ...
Я и так ничего не плачу как физик.. найдут деньги - найдут. Но чаще всего никто ничего не ищет, т...
Это просто удар по банковской системе - народ и так не сильно верил, а теперь еще меньше в...
Рай для обнальщиков просто...
То есть я могу поюзать ооошку 3 года, вывести все деньги с рс и тупо на нее забить? А налоговая с...
Назначение платежа я бы написала так: "Перевод собственных средств, без НДС" , а "Личное потребле...
Первое хорошее предложение за последнее время! Юрадреса, несомненно, какой-то жуткий анахронизм и...