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Ищете работу? Пять вакансий бухгалтера от @buhjob

За сутки существования сервиса для поиска бухгалтера, опубликовано несколько вакансий от разных компаний и появилось более полутора сотен подписчиков:

 

 

 

 

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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