Ищете работу? Пять вакансий бухгалтера от @buhjob

Аноним

Если перевести деньги в сумме более 600 тыс. руб. на свой счет, банк счет приостановит. В СБ день... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Над.К Аноним, понятие "юридический адрес" используется постоянно. Причем все прекрасно понимают, что по... Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Аноним

"С помощью сервиса также можно в реальном времени отследить статус рассмотрения заявления с момен... Подтвердить статус налогового резидента России можно не выходя из дома

Аноним

И что?! Пожалуется! А потом его с работы выкинут. Это вам не СССР, это демократия.Вот для ч... Как быстро пожаловаться на задержку зарплаты

Аноним

Может ли применятся при расчёте земельного налога за 2015 меньшая кадастровая стоимость, применяе... Земельный налог. Кадастровая оценка недвижимости с учетом изменений с 1 января 2017 года

Аноним

Ну как же не помочь друзьям, у которых злобные иностранцы активы арестовывают Ни ка... Законопроекты о новой амнистии капитала внесены в Госдуму

Аноним

РФ, как государство - ленивое. Всё на других перекладывают. И ещё штрафуют. Страсть как деньги лю... За неудержание алиментов работодателя оштрафуют

Аноним

Во, правильно. И банки начнут торговать почтовыми адресами. Отличная идея. Не только деньгам... Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Аноним

Понятия "Юридический адрес" давно нет. Есть - "Адрес исполнительного органа" или просто "Адрес" Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Маргаритка natalisa51, Вы писали:А что учёба в институте дневное отделение разве не входит в стаж при СССР.?... ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

Над.К Ну никакой неграмотности в видео про взносы я не увидела. Да, не учтены изменения про дату уплаты... Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Аноним

что самое интересное, обнальных фирм не уменьшилось... но процент сборов гораздо выше, потому что... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

Банки и госсистема вовсю борятся с черным налом... У банков это выражается в огромной комиссии за... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

У Анны Соколовой самые безграмотные лекции. Администрация Клерк.ру, как можно такие лекции публик... Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Аноним

счетовод Какой образ ближе всего к слову «бухгалтер»?

Аноним

Очередное снятие денег с предпринимателя. типа покупателю можно дать чек за любой период! Кому ну... Новый кассовый чек по закону № 54-ФЗ: путеводитель по всем реквизитам

Над.К Аноним, пока на безнальные платежи от юрлиц ККТ не требуется. Речь идет только о платежах от физлиц Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Аноним

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Аноним

4890 4944 4252 2314 втбМошенники, не ведитесь. Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Над.К, Вы писали:Ни слова про изменения срока отчетности ки в заголовке нет. Я уж не говорю... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Аноним

А если ИП на УСН получает деньги от сдачи в аренду помещений юридическим лицам на свою карт... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

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Спасибо за информацию!Только что отправила 2-НДФЛки в эл. виде. Посмотрю, что будет... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Над.К Если будут подозрения на уклонение от уплаты налогов, то вот так не исключат. Как налоговая исключает юрлиц из ЕГРЮЛ без их согласия

Дракон Вот и вопрос, по такой схеме исключают только фирмы без долгов? Как налоговая исключает юрлиц из ЕГРЮЛ без их согласия

Аноним

Я и так ничего не плачу как физик.. найдут деньги - найдут. Но чаще всего никто ничего не ищет, т... Вместо амнистии: налоговики приступают к взысканию налоговых долгов граждан

Аноним

Рай для обнальщиков просто... Как налоговая исключает юрлиц из ЕГРЮЛ без их согласия

Аноним

То есть я могу поюзать ооошку 3 года, вывести все деньги с рс и тупо на нее забить? А налоговая с... Как налоговая исключает юрлиц из ЕГРЮЛ без их согласия

Аноним

Правильно... За неудержание алиментов работодателя оштрафуют