Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

Вопросов по СЗВ-СТАЖ у страхователей уже накопилось немало. Поэтому мы обратились к заместителю Управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Ольге Прыговой с просьбой разъяснить самое важное по этой отчетности.

— Ольга Игоревна, каких основных правил необходимо придерживаться при заполнении формы СЗВ-СТАЖ?

— Порядок заполнения и оформления «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (по форме СЗВ-СТАЖ) определен Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. № 3п.

Форма СЗВ-СТАЖ может быть следующих типов сведений: исходная, дополняющая или назначение пенсии:

«исходная» представляется страхователем на застрахованных лиц впервые за данный отчетный период (по всей организации);

«дополняющая» представляется на застрахованных лиц, не включенных в «исходную» форму, или на застрахованных лиц, данные по которым, представленные в форме «исходная», не учтены на индивидуальных лицевых счета из-за содержащихся в них ошибки;

«назначение пенсии» представляется только на застрахованных лиц, которым для установления пенсии необходимо учесть период работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ формируются в пакеты документов. Один пакет содержит один файл и представляется одновременно с формой ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета», утвержденной Постановлением № 3п.

В пакет могут входить документы только одного наименования и одного типа сведений.

— Кому необходимо сдавать форму СЗВ-СТАЖ?

— Сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются страхователями в территориальный орган ПФР по месту регистрации организации в соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ.

На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются органами службы занятости населения.

Обращаем внимание, что страхователи, у которых имеются лица, состоящие с ними в трудовых отношениях, по каким-либо причинам не осуществляющие начисление и выплату заработной платы и страховых взносов, законодательством не освобождаются от обязанности представления отчетности по форме СЗВ-СТАЖ.

Самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями) отчетность по форме СЗВ-СТАЖ на себя не представляют.

— Куда и когда сдается форма СЗВ-СТАЖ?

— Сведения индивидуального (персонифицированного) учета (в том числе форма СЗВ-СТАЖ) представляются страхователями в территориальный орган ПФР по месту их регистрации в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ.

В соответствии п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом (за исключением случаев, если иные сроки предусмотрены настоящим Федеральным законом), представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) сведения по форме СЗВ-СТАЖ (за 2017 год не позднее 01.03.2018 года включительно).

В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), при ликвидации страхователя — юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), а также в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), при реорганизации страхователя — юридического лица (п. 3 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ).

Отчетность по форме СЗВ-СТАЖ с типом сведений «назначение пенсии» должна быть представлена страхователем в течение трех календарных дней, с даты обращения к нему работника (подавшего заявление о назначении пенсии) (абз. 17 п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ).

— В каком виде сдается отчетность? Можно сдать отчетность на бумажном носителе?

— Сведения по форме СЗВ-СТАЖ могут быть представлены страхователем в территориальный орган ПФР:

на бумажном носителе лично или через представителя, в том числе в виде почтового отправления с описью вложения, а также с сопровождением магнитного носителя в электронном виде по установленным форматам;

в форме электронного документа с применением усиленной квалифицированной электронной подписи страхователя или его доверенного лица с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, при наличии гарантии их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений.

Страхователи численностью 25 и более работающих у них застрахованных лиц представляются форму СЗВ-СТАЖ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации.

— Какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков сдачи, не сдачу отчетности по форме СЗВ-СТАЖ и предоставление некорректных сведений?

— К страхователю могут быть применены финансовые санкции по следующим основаниям: