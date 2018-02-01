Бухгалтер и рутина. Как не погрязнуть в ней и сохранить бодрость духа?

Бухгалтеры – не пожарные. Спокойствие тоже берегут (директоров-то точно), но адреналина часто не хватает. Как не сдуться и сохранить бодрость духа?

Бухгалтер – это человек, который занимается постоянно одним и тем же: считает, насчитывает, высчитывает. И только в период сдачи отчётностей появляется хоть какое-то разнообразие. Кто-то считает эту профессию рутинной, скучной и однообразной, другие же с удовольствием выполняют свою работу, наслаждаясь и процессом, и результатом.

Конечно, всё зависит от человека, от того, насколько он готов к этой работе. Но рано или поздно каждый бухгалтер сталкивается с таким неприятным явлением как хандра. Это стрессовое состояние, которое нужно как можно быстрее преодолевать и возвращаться к нормальной жизни.

Итак, если вы уже и выбрали работу бухгалтера, то нужно выполнять свои должностные обязанности на совесть. Перед поступлением на экономический факультет или курсы бухгалтеров, вы имели возможность оценить все преимущества и недостатки этой профессии. Ну что ж теперь!

Как правило, нарекания на работу – это лишь временное недовольство, вызванное внешними факторами (межличностные конфликты, недовольство со стороны начальника, время сдачи отчётов и т.д.). Да, есть люди, которые увольняются и ищут себя в чём-то другом. Но это не выход.

Нужно искать эффективные способы не погрязнуть в рутине, разнообразить свои будни, сделать работу интересной.

Советы психологов

Чтобы стать настоящим профессионалом, нужно не просто машинально выполнять свои обязанности, необходимо любить свою работу.

Рутинность, монотонность – это далеко не всегда минус. Есть категория людей, которым такая работа нравится. Они скрупулёзно исследуют накладные, выписки, чеки, по несколько раз перепроверяют данные, боясь припуститься ошибки. Это идеальные бухгалтеры, настоящая находка для работодателя.

Конечно, не обойтись без секретов. Чтобы не погрязнуть в рутине, достаточно придерживаться нескольких несложных правил.

По дороге на работу и обратно не спешите на автобус или в метро, прогуляйтесь парком, подышите свежим воздухом. Это положительно скажется не только на эмоционально-психическом, но и на физическом состоянии.

Держите своё рабочее место в порядке. Здесь не должно сломанных ручек, ненужных бумаг. Избавьтесь от вещей, которые вам не нравятся. Вместо этого поставьте вазу с цветами или комнатное растение.

Обед – это время для отдыха и перекуса. Не жертвуйте собой. Этот час ваш, используйте его с пользой для вас, а не для выполнения очередного задания по работе.

Выходные проводите с родными и близкими. Это время для того, чтобы отоспаться, отдохнуть, расслабиться. Не думайте о работе, оставьте её в офисе. Ведь дома так много приятных занятий, от которых можно получить колоссальное удовольствие и заряд энергии на всю неделю.

Конечно, если всё время работать, постоянно думать о работе, то эмоциональное выгорание придёт очень быстро. Да, работа ответственная, требует внимательности, усидчивости, терпеливости. Но у вас же есть рабочее время, а есть время для отдыха.

Старайтесь не брать работу домой, выполняйте задачи по мере поступления, не откладывайте задания на потом. Эти простые, но очень действенные советы помогут укрепить нервы, выработать моральную устойчивость, без проблем пережить очередную проверку.

Образ жизни бухгалтера

«В здоровом теле здоровый дух!» - гласит народная мудрость. Пристально следите за состоянием своего здоровья, прислушивайтесь к организму.

Работа бухгалтера сидячая, связана с постоянными стрессами и серьёзным нервным напряжением. Гипертония, головная боль, заболевания опорно-двигательного аппарата – далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются бухгалтера. И конечно же, начинают винить профессию.

Чтобы этого не произошло, правильно питайтесь, много двигайтесь, не позволяйте костям застаиваться. Утренняя пробежка, час в тренажёрном зале или просто прогулка пешком на работу помогут укрепить физическое здоровье.

Уже спустя несколько недель вы заметите, как улучшилось ваше самочувствие, и будете встречать новый день с улыбкой.

Рутина или стабильность

Почему вы выбрали для себя профессию бухгалтера? Правильно, потому что она престижная, высокооплачиваемая, востребованная. Вам неплохо платят, правда ли?

Не забывайте, что каждая, даже самая креативная и творческая работа иногда надоедает. Бывают чёрные полосы у художников и музыкантов, танцоров и дизайнеров, да у всех. Просто нужно научиться преодолевать временные трудности, уметь настроить себя на позитив.

Кто бы там что не говорил, а труд бухгалтера оплачивается очень даже хорошо. Ну, разве вы готовы пожертвовать финансовым благополучием, стабильностью, тем уровнем жизни, которого удалось достичь, ради минутной слабости.

Отбросьте лишние мысли, отдохните хорошенько, не пренебрегайте развлечениями, сходите в кино, ночной клуб или парк аттракционов с детьми. А с начала новой рабочей недели опять приступайте за выполнение своих должностных обязанностей, ведь у вас это отлично получается.