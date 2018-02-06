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ТОП-10 налоговых споров за прошедший год

Юрист Максим Юзвак сделал обзор самых интересных налоговых дел, рассмотренных коллегией по экономическим спорам ВС РФ в 2017 году.

Рассмотрены дела:

– Уплата налогов через проблемный банк;

– Применение ЕНВД после утраты права на патент;

 – Полномочия ФНС России по отмене актов нижестоящих органов;

 – Применение вычетов по НДС по необлагаемым операциям;

– Уплата НДС при приобретении муниципального имущества;

 – вычеты по «таможенному» НДС;

 – НДС при передаче отступного в счет погашения займа;

 – Последствия несообщения об обособленных подразделениях;

– Системность налогового права;

 – Льготы по земельному налогу в отношении ограниченных в обороте участков. 

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Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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