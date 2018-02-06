ТОП-10 налоговых споров за прошедший год

Юрист Максим Юзвак сделал обзор самых интересных налоговых дел, рассмотренных коллегией по экономическим спорам ВС РФ в 2017 году.
Рассмотрены дела:
– Уплата налогов через проблемный банк;
– Применение ЕНВД после утраты права на патент;
– Полномочия ФНС России по отмене актов нижестоящих органов;
– Применение вычетов по НДС по необлагаемым операциям;
– Уплата НДС при приобретении муниципального имущества;
– вычеты по «таможенному» НДС;
– НДС при передаче отступного в счет погашения займа;
– Последствия несообщения об обособленных подразделениях;
– Системность налогового права;
– Льготы по земельному налогу в отношении ограниченных в обороте участков.