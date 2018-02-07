Уточненки по РСВ, ошибки в адресах в 2-НДФЛ и оплата внештатному бухгалтеру: что волнует коллег

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Корректировки расчета по страховым взносам

Расчет по страховым взносам сдан, но не всем бухгалтерам пришел положительный протокол.

Расхождение в отчете даже в 1 копейку критично.

Как оказалось на практике, с корректировками не все просто. Коллегам приходится подавать по 8-12 уточнённых расчетов, чтобы отчет корректно лёг в базу налоговой инспекции.

Очень нужен совет. Как скорректировать персданные в РСВ, если не меняются суммы. Подаем корректировку 1 со старыми данными, ставим в начислениях нули, и в ней же новые данные как исходные 0 с начислениями. Отчет не проходит. Ошибка при проверке задвоение СНИЛС. У кого был опыт, подскажите пожалуйста.

– Valeriya Evtushenko

Разбор ошибок и их исправление смотрите в материале РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок.

Адреса в 2-НДФЛ

Одна из частых ошибок при заполнении 2-НДФЛ – ошибка в адресе сотрудника. Ошибка может возникнуть из-за несвоевременно обновленного КЛАДР, также у сотрудника может быть эксклюзивный адрес, который в КЛАДР просто отсутствует.

Коллеги, SOS!

Справки 2-НДФЛ приняты частично- у двух человек вбитые адреса не соответствовали КЛАДРу.

В ответе ФНС написано "Исправьте ошибки и сдайте ещё раз".

Не могу понять- весь комплект полностью опять сдавать, или только "ошибочников"?

И это будет корректировка или первичный?

– Алена Виноградова

В Порядке заполнения формы сведений о доходах физического лица «Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) дана инструкция для заполнения корректировок.

Как платить стороннему бухгалтеру

Бурно обсуждался вопрос оплаты за бухгалтерские услуги. Стык двух годов. Год закончился, за декабрь клиент оплатил работу. Но, есть же еще годовой отчет, который не сдашь в декабре, соответственно работа будет выполнена в январе. Отсюда вопрос: как оплачивается январь и оплачивается ли вообще?

Вот мы, обнявшись проверяем меня за предыдущие три года и более. Пока полет (ттт) нормальный. Но встает вопрос о том, что я в январе заявила, что договор расторгаем 28 февраля, и клиент настаивает, что сейчас первичку вносить не надо за январь и февраль, что это сделает новый бухгалтер. А я должна бесплатно подавать отчеты за 2017 год. Допускаю вполне, что может что-то я не так понимаю. Где-то логику вижу, что если учет ведется своевременно, то вроде как сформировать отчет это нажать кнопку и все. Но даже если рассуждать с точки зрения времени, то отчеты не входят по временным рамкам в 4 квартал 2017 года. Или я что то не понимаю? Как обосновать для владельца бизнеса, почему он должен оплатить составление годовых отчетов? А то я январь уже отработала, а тут оппата. Оказывается, мне ничего не должны и за первичкой можно не приезжать.

– Вероника Карпова

В бухгалтерском мире есть негласный закон, что обычно в отчетный период бухгалтер не бросает налогоплательщика с несданной отчетностью. С другой стороны, мы все знаем какие «интересные» экземпляры клиентов, работодателей могут встретиться.

Все обсуждения по этому вопросу в «Красном уголке бухгалтера».

Кто и как отчитывается в статистику

Каждый бухгалтер и не один раз задавался вопросом, каким образом в статистике формируется выборка.

Кто-нибудь понимает принцип выборки организаций для стат.наблюдения? Для меня он один: отчеты СДАЮТ те фирмы, у которых нет и не было в течение последних двух лет вообще никакой деятельности. Иначе как объяснить выбор отдела статистики, что их всех моих 25 фирм отчеты сдают исключительно только банкротные фирмы (2 из 2), нулевые (3 из 5) и в стадии ликвидации (3 из 3). Все действующие фирмы, кроме бух.отчетности не сдают НИЧЕГО! Особенно мило в этом списке выглядит отчет об инвестициях. И это для фирмы, имущество которой уже выставлено на торги, а самой процедуре банкротства уже 3 год:).

– Светлана Щукина

Сами сотрудники статистики на данный вопрос отвечают, что программа формирует списки форм согласно кодам ОКВЭД. Чем больше в ЕГРЮЛ/ЕГРИП видов деятельности, тем соответственно и больше статистических форм к сдаче.

Но коллеги в группе не согласны с таким утверждением. Приводят личные примеры, где по разным организациям с абсолютно одинаковым набором кодов ОКВЭД – статистические формы разные. Где логика?

Где искать информацию

Кому как не бухгалтеру знать, чтобы быть компетентным в профессиональных вопросах, быть специалистом с большой буквы – необходим ежедневный мониторинг законодательства. Живем мы в такой стране, что законодательная база меняется со скоростью ветра. Где же ищут бухгалтеры информацию?

Здравствуйте, коллеги! Кто с какой СПС работает? Я сама на К+, предлагает Главбух свою систему. Хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение по сравнению Главбуха с К+. Спасибо всем откликнувшимся)

–Светлана К

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