Уточненки по РСВ, ошибки в адресах в 2-НДФЛ и оплата внештатному бухгалтеру: что волнует коллег

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?
Корректировки расчета по страховым взносамРасчет по страховым взносам сдан, но не всем бухгалтерам пришел положительный протокол.
Расхождение в отчете даже в 1 копейку критично.
Как оказалось на практике, с корректировками не все просто. Коллегам приходится подавать по 8-12 уточнённых расчетов, чтобы отчет корректно лёг в базу налоговой инспекции.
Разбор ошибок и их исправление смотрите в материале РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок.
Адреса в 2-НДФЛОдна из частых ошибок при заполнении 2-НДФЛ – ошибка в адресе сотрудника. Ошибка может возникнуть из-за несвоевременно обновленного КЛАДР, также у сотрудника может быть эксклюзивный адрес, который в КЛАДР просто отсутствует.
Справки 2-НДФЛ приняты частично- у двух человек вбитые адреса не соответствовали КЛАДРу.
В ответе ФНС написано "Исправьте ошибки и сдайте ещё раз".
Не могу понять- весь комплект полностью опять сдавать, или только "ошибочников"?
И это будет корректировка или первичный?
В Порядке заполнения формы сведений о доходах физического лица «Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) дана инструкция для заполнения корректировок.
Как платить стороннему бухгалтеруБурно обсуждался вопрос оплаты за бухгалтерские услуги. Стык двух годов. Год закончился, за декабрь клиент оплатил работу. Но, есть же еще годовой отчет, который не сдашь в декабре, соответственно работа будет выполнена в январе. Отсюда вопрос: как оплачивается январь и оплачивается ли вообще?
В бухгалтерском мире есть негласный закон, что обычно в отчетный период бухгалтер не бросает налогоплательщика с несданной отчетностью. С другой стороны, мы все знаем какие «интересные» экземпляры клиентов, работодателей могут встретиться.
Все обсуждения по этому вопросу в «Красном уголке бухгалтера».
Кто и как отчитывается в статистикуКаждый бухгалтер и не один раз задавался вопросом, каким образом в статистике формируется выборка.
Сами сотрудники статистики на данный вопрос отвечают, что программа формирует списки форм согласно кодам ОКВЭД. Чем больше в ЕГРЮЛ/ЕГРИП видов деятельности, тем соответственно и больше статистических форм к сдаче.
Но коллеги в группе не согласны с таким утверждением. Приводят личные примеры, где по разным организациям с абсолютно одинаковым набором кодов ОКВЭД – статистические формы разные. Где логика?
Где искать информациюКому как не бухгалтеру знать, чтобы быть компетентным в профессиональных вопросах, быть специалистом с большой буквы – необходим ежедневный мониторинг законодательства. Живем мы в такой стране, что законодательная база меняется со скоростью ветра. Где же ищут бухгалтеры информацию?
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