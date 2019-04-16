Все про расчет и возмещение пособий-2018

В этом году расчет социальных пособий имеет ряд особенностей:

поменялся расчетный период: в расчет включается большая сумма заработка за 2016-2017 годы, так как повысился предел учитываемых выплат;

максимальный средний заработок вырос до 2 017,81 рублей;

увеличились пособия, выплачиваемые с 01.02.2018, они проиндексированы в 1,025 раза;

с 1 января 2018 года вместе с ростом МРОТ (с 7 800 до 9 489 рублей) вырос минимальный средний заработок для расчета пособий с 256,44 рублей до 311,97 рублей;

с 1 мая текущего года МРОТ достигнет размера прожиточного минимума – 11 163 рубля, что отразится на росте минимального среднего заработка, с 01.05.2018 его величина составит – 367 рублей.

Покажем это на конкретных примерах расчета, рассмотрим спорные вопросы возмещения пособий.

Изменились показатели для начисления пособий-2018

Порядок расчета пособий по ВНиМ гласит, что исчислять их надо исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Расчетным периодом для пособий, назначенных в этом году, станут 2016-2017 годы. Для подсчета пособий берется большая сумма заработка, так как повысился предел учитываемых выплат: 1 473 000 руб. (755 000 руб. + 718 000 руб.).

Максимальный дневной заработок: сумма выплат, учитываемая при расчете, ограничена предельной базой для начисления взносов на ВНиМ в соответствующем году:

Из данных таблицы видно, что с изменением расчетного периода увеличился максимальный размер заработка для пособий, так как при расчете учитываются предельные значения 2016-2017 годов: 2 017,81 руб. (1 473 000 руб. / 730 дней). Для страхового случая, начавшегося в 2017 году, этот показатель при расчете пособий составит 1 901,37 руб. ((670 000 руб. + 718 000 руб.) / 730 дней).

Средний дневной заработок: по пособиям 2018 года в расчетный период входит високосный 2016 год, включающий 366 календарных дней, поэтому количество дней в расчетном периоде — 731 день (366 дней + 365 дней). Это значит, что при расчете детских и декретных пособий предельные доходы надо делить на 731 для исчисления фактического среднего дневного заработка (аналогично расчету пособий, назначенных в 2017 году).

ТАБЛИЦА: «База для начисления страховых взносов на ВНиМ»

Год Предельная база (в рублях) 2017 755 000 2016 718 000 2015 670 000

Рассмотрим на примерах нюансы расчета пособий.

Пример 1 (расчет больничного пособия)

Работник болел 5 дней в феврале 2018 года, его страховой стаж – 10 лет.

Заработок в 2016 – 740 000 руб., в 2017 год – 750 000 руб.

Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у него нет.

Для расчета среднего заработка учитываются доходы работника за 2016 год в размере 718 000 руб. (в пределах базы) и за 2017 год в размере 750 000 руб. (по факту).

Средний дневной заработок — 2 010,96 руб. (718 000 руб. + 750 000 руб.) / 730 дней.

Сравним полученную сумму с минимальным дневным заработком, посчитанным из расчета действующего на момент наступления страхового случая МРОТ (9 489 руб.).

Минимальный заработок равен – 311,97 руб. (9 489 руб. х 24 мес. / 730 дней). Он меньше фактического, поэтому для расчета надо брать фактический (при стаже 10 лет берется 100%).

Пособие составило 10 054,80 руб. (2 010,96 руб. х 5дней х 100%).

Пример 2 (расчет пособия по беременности и родам)

Работница с 23.01.2018 уходит в декретный отпуск на 140 календарных дней.

Учитываемые выплаты: в 2016 году — 690 000 руб., в 2017 году — 720 000 руб.

Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у нее нет.

Определим фактический средний дневной заработок: 1 928,86 руб. (690 000руб. +720 000 руб.) / 731 день. Он не превышает максимального заработка (2 017,81 руб.) и больше минимального (311,97 руб.).

Поэтому для расчета берем фактический дневной заработок.

Пособие составит 270 040,40 руб. (1928.86 руб. х 140 дней х 100%).

Пример 3 (расчет декретного пособия за дополнительный отпуск)

Женщина ушла в декрет 13.12.2017. Пособие по беременности и родам на 140 дней рассчитано из среднего дневного заработка за 2015 — 2016 годы — 1 530 руб. В мае 2018 года от работницы поступил дополнительный больничный по беременности и родам на 16 дней (со 02.05.2018 по 17.05.2018).

Размер пособия по беременности и родам за дополнительный отпуск — 24 480 руб. (1 530 руб. x 16 дней).

Пример 4 (расчет декретного пособия при наличии исключаемых из среднего заработка периодов)

Работница уходит в отпуск по беременности и родам в феврале 2018 года. В 2016 году ей выплатили зарплату – 620 000 руб. и пособие по временной нетрудоспособности – 28 000 руб. (11 календарных дней). В 2017 году ее зарплата — 680 000 руб.

Выплаты составят 252 777,78 руб. (620 000 руб. + 680 000 руб.) / (731 день – 11 дней) х 140 дней.

С февраля пособия выросли на 2,5 процента

С 1 февраля 2018 года проиндексированы отдельные социальные выплаты, компенсации, в том числе детские пособия.

На рост выплат влияет уровень роста потребительских цен, который устанавливает Росстат. По итогам 2017 года размер индексации составил 1,025.

Применив эту цифру к старым пособиям, получим новые суммы, действующие с 01.02.2018.

ТАБЛИЦА «Размеры детских пособий с учетом индексации с 01.02.2018»

Пособие Сумма (руб.) Единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации до 12 недель беременности (выплата производится одновременно с выплатой пособия по беременности и родам при предъявлении соответствующей медицинской справки) 628,47 (до 01.02.2018 — 613,14) Единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается по месту работы или в органах соцзащиты населения, право на это пособие имеет любой из родителей (мать или отец) либо лицо, их заменяющее) 16 759,09 (до 01.02.2018 – 16 350,33) Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 3 142,33 (до 01.02.2018 – 3 065,69) Минимальный размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 6 284,65 (до 01.02.2018 – 6 131,37)

Покажем на примере, как работает данная индексация.

Пример 5 (расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет)

Работница с 09.04.2018 уходит в отпуск по уходу за вторым ребенком.

В расчетном периоде (2016-2017 годы) она болела 18 дней.

Учитываемые суммы выплат при расчете среднего дневного заработка: в 2016 году – 650 000 руб., в 2017 году – 690 000 руб.

Количество учитываемых при расчете календарных дней для расчета – 713 дней (731 день – 18 дней).

Средний дневной заработок – 1 879,38 руб. (650 000 руб. + 690 000 руб.) / 713 дней. Он меньше максимальной границы данного показателя (2 017,81 руб.) и больше минимальной его величины (311,97 руб.).

Поэтому для расчета пособия берем фактический средний заработок.

Размер пособия за каждый полный месяц – 22 853,26 руб. (1 879,38 руб. х 30,4 дня х 40%), это больше минимального размера пособия (6 284,65 руб.), поэтому пособие считается из фактического заработка.

Размер пособия за апрель – 12 188,41 руб. (22 853.26 руб. / 30 дней х 16 дней).

Пример 6 (расчет пособия по уходу за ребенком исходя из минимума)

Сотрудница с начала февраля 2018 года находится в отпуске по уходу за первым ребенком. Страховой стаж более 6 месяцев.

Учитываемые доходы за 2016 год — 95 000 руб., за 2017год — 85 000 руб. (замена лет не производится, так как это не приведет к увеличению пособия). Исключаемые из расчета дни — 189, поэтому в расчет возьмем 542 дня (731 день – 189 дней).

Для расчета среднего заработка берем все фактические доходы, так как они за оба года расчетного периода не превышают предельные величины.

Средний дневной заработок — 332,10 руб. (95 000 руб. + 85 000 руб.) / 542 дня, он меньше максимального (2 017,81 руб.) и больше минимального (311,97 руб.), поэтому для расчета пособия берем фактический заработок.

Месячное пособие – 4 038,34 руб. (332,10 руб. х 40% х 30,4 дня).

Это больше установленного минимума (3 142,33 руб.), поэтому женщина будет получать ежемесячно 4 038,34 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2018 № 74.

С 1 января 2018 года вырос МРОТ

Минимальная зарплата увеличилась с 7 800 до 9 489 руб.

Размер МРОТ влияет на размер пособий. С ростом минимальной зарплаты растет минимальный средний заработок (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

В соответствии с законопроектом с 1 мая текущего года МРОТ достигнет размера прожиточного минимума – 11 163 руб. (Проект Федерального закона № 374313-7).

Поэтому минимальный средний дневной заработок для оплаты декретных и больничных пособий составит при наступлении страхового случая:

с 01.07.2017 по 31.12..2017 — 256,44 руб. (7 800 руб. x 24 мес. / 730 дней);

с 01.01.2018 по 30.04.2018 — 311,97 руб. (9 489 руб. х 24 мес. / 730 дней);

с 01.05.2018 (в случае принятия законопроекта) — 367 руб. (11 163 руб. х 24 мес. / 730 дней).

Пример 7 (расчет больничного пособия исходя из МРОТ)

Работник впервые принят на работу в марте 2018 года и заболел в том же месяце. Страховой страж отсутствует. Согласно больничному листу работник болел с 26.03.2018 по 06.04.2018.

В данном случае пособие не может быть рассчитано исходя из среднего заработка, так как доходы в расчетном периоде отсутствуют (2016-2017 годах). В таком случае средний заработок, исходя из которого исчисляется больничное пособие, принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.

С 01.01.2018 МРОТ — 9 489 руб.

Поэтому расчет среднего дневного заработка производится из расчета этой «минималки»: 311,97 руб. (9 489 руб. х 24 мес. / 730 дней).

Размер среднего заработка с учетом страхового стажа (менее 5 лет) – 187,18 руб. (311,97 руб. х 60%).

Рассчитаем максимально возможное дневное пособие с учетом установленного лимита (ч. 6 ст. 7 Закона № 255-ФЗ), так как стаж заболевшего на день наступления страхового случая менее полугода:

в марте: 306,10 руб. (9 489 руб. / 31 день), что больше 187,18 руб.;

в апреле: 316,30 руб. (9 489 руб. / 30 дней), что больше 187,18 руб.

Размер рассчитанного пособия – 2 246,16 руб. (187,18 руб. х 12 дней).

Пример 8 (расчет декретного пособия исходя из МРОТ)

Женщина устроилась в компанию 04.07.2017 года (первое место работы). В феврале 2018 года она ушла в декретный отпуск. Зарплата в 2017 году – 125 000 руб.

Средний заработок за расчетный период (2016-2017 годы) – 171 руб. (125 000 руб. / 731 день).

Это меньше минимального среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ (311,97 руб. = 9 489 руб. х 24 мес. / 730 дней).

Поэтому пособие составит 43 675,80 руб. (311,97 руб. х 140 дней).

Пример 9 (расчет пособия по уходу за ребенком, если средний дневной заработок меньше минимального)

Средний дневной заработок работницы, уходящей в феврале 2018 года в отпуск по уходу за первым ребенком, оказался меньше минимального среднедневного заработка 311,97 руб.

В этом случае ежемесячное пособие составит 3 795,60 руб. (9 489 руб. х 40%). При дальнейшем увеличении МРОТ пересмотр рассчитанного пособия не предусмотрен (пп. 11, 23 положения об исчислении пособий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 421-ФЗ.

Проиндексированы «травматические» выплаты

Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год

Максимальный ее размер не может превышать в 2018 году — 72 290,4 руб. (Закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ) .

С 1 февраля с учетом коэффициента индексации (1,025) выплачиваемая по травме сумма увеличилась до 74 097,66 руб.

Максимальный размер пособия за полный календарный месяц ограничен четырехкратным максимальным размером ежемесячной страховой выплаты,

Таким образом, максимальный размер ежемесячного пособия пострадавшему от производственной травмы работнику с февраля 2018 года составит не более 296 390, 64 руб. в месяц (74 097,66 рубля x 4).

Рассчитаем сумму выплат «по травме».

Пример 10 (расчет ежемесячного пособия по травме)

Зарплатные выплаты, облагаемые «травматическими» взносами, составили в 2016 году — 900 000 руб., в 2017 году — 950 000 руб. Страховой стаж работника – пять лет.

В феврале 2018 году (с 5 по 20 – 16 дней) работник находился на больничном в связи с полученной им производственной травмой.

Определяем размер среднего дневного заработка работника: 2 534,25 руб. (900 000 руб. + 950 000 руб.) / 730 дней.

Размер пособия, рассчитанного за полный месяц – 70 959 руб. (2 534,25 руб. x 28 дней), не превышает величину максимального значения 296 390,64 руб.

Поэтому пособие считаем исходя из среднего заработка 2 534,25 руб.

Пособие, которое полностью оплатит ФСС, составит 40 548 руб. (2 534,25 руб. х 16 дней.).

«Травматическое» пособие дадут без справки о зарплате

Изменился регламент оказания ФСС государственной услуги по назначению социальных пособий по травме.

Получить ее можно будет и через единый портал госуслуг.

Если справка о среднем месячном заработке пострадавшего отсутствует, то ее заменят сведения о зарплате за год, предшествующий году получения травмы (установления диагноза профзаболевания и пр.). Эти сведения предоставит ПФ.

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 22.11.2017 № 798н.

Детское пособие плюс зарплата: когда это возможно

Трудовой кодекс РФ дает возможность работникам одновременно пребывать в отпуске по уходу за ребенком и трудиться на условиях неполного рабочего времени. В этом случае полагается как пособие, так и зарплата за отработанное время. Вопрос в том, на сколько нужно укоротить рабочее время таких сотрудников, чтобы они могли получать пособие, а у работодателя не возникли проблемы с контролерами.

Трудовое законодательство не дает прямого ответа. В связи с этим можно предположить, что любое рабочее время, отличное от нормы (менее 8 часов в день) является неполным. Например, в Определении от 11.04.2013 № ВАС-4041/13 ВАС РФ отметил, что если работник находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно трудится только на 12 минут меньше сослуживцев, он вправе рассчитывать на социальное пособие.

Однако в прошлом году арбитры посчитали, что такая недоработка не дает права на пособие от государства (Определение ВС РФ от 18.07.2017 № 307-КГ17-1728, Постановление АС Уральского округа от 14.08.2017 № Ф09-2710/17). Судьи считают, что в такой ситуации сотрудник не осуществляет уход за ребенком. Пособие представляет собой не компенсацию утраченного заработка, а средство дополнительного обогащения.

По мнению ФСС РФ, сократить рабочий день необходимо на 2 часа и более. Иначе работник физически не сможет заботиться о ребенке. Если время пребывания на работе будет уменьшено на 5, 10, 30 или 60 минут, то чиновники и судьи будут расценивать такое сокращение как злоупотреблением правом.

Таким образом, сотрудник, совмещающий уход за ребенком и труд в компании, должен пребывать на работе не более 6 часов. В противном случае претензии со стороны контролеров из фонда обеспечены. Кроме того, высока вероятность, что суд их тоже поддержит.

ПИСЬМО ФСС РФ от 19.01.2018 № 02-08-01/17-04-13832л.

Первый день болезни: пособие не платится, если выдана зарплата

Инспекторы ФСС РФ проверили компанию и отказали ей в зачете сумм, потраченных на оплату больничного пособия.

Они посчитали, что оно выдано с нарушением закона, — только за два дня (28 и 29 февраля). При этом первый день больничного (27 февраля) был закрыт зарплатными выплатами.

Фирма успешно обжаловала незаконное решение фонда в суде. Все три судебные инстанции не нашли нарушений в ее действиях и отменили решение ФСС РФ о доначислении взносов на спорные суммы.

Судами установлено, что 27.02.2015 работнику открыли больничный, но он отработал смену, за это ему была выдана зарплата.

Это исключает оплату листка за указанный день, ведь перечислять обе суммы одновременно законодательство не велит. При этом вид выплаты в данном случае выбирает компания.

Фемида отметила, что при выплате зарплаты за первый день болезни период нетрудоспособности не сдвигается и начинается как обычно — со дня открытия листа.

Получается, что свои обязательства по больничному фирма исполнила, перечислив различные выплаты за первые три дня, остальное больничное время должен оплатить фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2017 № Ф09-4776/17.

Длительный больничный продлен врачом: пособие подлежит возмещению

ВС РФ подтвердил, что ФСС неправомерно отказал в зачете пособия в счет перечисления соцвзносов.

Поскольку основанием для такого решения послужил лишь факт нарушения медработниками правил оформления листка нетрудоспособности: при болезни работника свыше 15 дней он был продлен медучреждением без участия врачебной комиссии.

Фонд не отрицал, что сотрудник действительно болел, поэтому компания оправданно несла расходы на оплату спорного листка.

Судьи ранее уже выносили аналогичные решения (Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2017 N 310-КГ17-3888).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 307-КГ17-8074.

Не принятые к зачету пособия страховыми взносами не облагаются

Верховный Суд подготовил пятый обзор своей практики за 2017 год.

В законодательстве нет норм, обязывающих включать в базу для начисления страховых взносов не принятые ФСС к зачету суммы выплаченного работникам страхового обеспечения.

Например, по результатам выездной проверки фонд отказался принять к зачету выплаченные обществом своим сотрудникам — внешним совместителям пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Однако отказ фонда не может изменить статус этих средств.

Они являются страховыми выплатами, обусловленными наступлением страхового случая. Эти суммы сохраняют свою социальную направленность и не являются вознаграждением за выполнение работником трудовых функций. Следовательно, они не являются и объектом обложения страховыми взносами.

Правовых норм, обязывающих включать в базу для начисления страховых взносов, не существует.

«ОБЗОР судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017)».

Нужно ли индексировать детское пособие

Вопрос. Три сотрудницы получают пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Одно назначено с апреля 2017, второе с октября 2017, третье с января 2018. Нужно ли их индексировать на коэффициент 1,025 с февраля 2018 года?

Ответ. Если пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере выше минимального, такое пособие индексации не подлежит.

Дело в том, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленного из зарплаты в размере 40 процентов среднего заработка, законодательством не предусмотрено

В данном случае индексируются минимальные размеры пособий, выплачиваемых по уходу за первым, вторым ребенком и последующими детьми.

Ответ подготовлен службой правового консалтинга компании РУНА.