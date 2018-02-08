Бухгалтерия в тренде? Или все-таки исчезает?

Быть востребованным, значит, быть в тренде. Что это значит для бухгалтера?

Кто помнит то время, когда в налоговую и фонды нужно было носить дискету? Даже не флешку и не диск, а именно дискету, занимать очередь в 6 утра и быть уже 135-м в ней, чтобы успеть сдать отчетность в срок. Повезет сдать с первого раза, если файл на дискете без ошибок, а бумажная версия правильно прошита, сброшюрована, пронумерована и скреплена печатью.

Я помню.

Сколько лет прошло? 20-15-10... нет, это были не времена динозавров (как подумало более юное поколение), прошло не более 10 лет! А как все изменилось. Облачные сервисы ведения учета, электронная отчетность и документооборот, интеграция учетных программ с банками, онлайн-кассы и электронные счета-фактуры, системы big data, удаленные офисы и сотрудники... Что дальше? Через 3-5-7 лет?

И это совсем другая реальность для бизнеса и для сотрудников финансовых отделов! Максимальная автоматизация рутинных задач. Чтобы вести учет, документооборот и сдавать отчетность, человек становится все менее и менее нужен. Бухгалтер уже не так востребован и незаменим как тогда. Не правда ли?

А что востребовано?

Выросло целое поколение предпринимателей и компаний, закаленных финансовыми кризисами последнего десятилетия. В бизнесе растет конкуренция и скорость. Руководитель все чаще просит у бухгалтера управленческую отчетность, аналитику, показатели, ищет пути повышения эффективности бизнеса.

Расти в доходе бухгалтеру с каждым годом все труднее, конкурировать с автоматизацией невозможно. Что делать? Как быть востребованным?

Мое мнение и наблюдение: подумать над тем, что сейчас нужно вашему работодателю и направить свои усилия в эту область! Расширить свой функционал с бухгалтерских задач до финансового анализа и управления финансами. Стать финансовым советником для своего руководителя. А рутинные задачи пусть делают машины и помощники.

Как это сделать? С чего начать?

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Снежана Манько,