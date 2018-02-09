Полный обзор изменений для бухгалтера по расчету зарплаты-2018

Рассказываем про новинки по НДФЛ, взносам, отчетности в ПФР и статистику, начислению зарплаты и трудовым проверкам.

Изменения по НДФЛ

С 01.01.2018 действуют следующие изменения.

1. Федеральным законом № 335‑ФЗ[1] внесены поправки:

– в статью 217 НК РФ, которой установлен перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ. В нее введен новый пункт. Итак, согласно п. 37.3 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы уплаты части первоначального взноса в счет стоимости приобретаемого автомобиля, предоставленные за счет средств федерального бюджета, при оформлении кредита на приобретение автомобиля в порядке, утверждаемом Правительством РФ;

Положения п. 37.3 ст. 217 НК РФ распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 (п. 9 ст. 9 Федерального закона № 335‑ФЗ).

– в статью 230 НК РФ. Она дополнена новым п. 5, в котором сказано, что в случае неисполнения реорганизованной (реорганизуемой) организацией (независимо от формы реорганизации) до момента завершения реорганизации обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, сведения, установленные п. 2 и 4 этой статьи, подлежат представлению правопреемником (правопреемниками) в налоговый орган по месту своего учета. При наличии нескольких правопреемников обязанность каждого из них при исполнении обязанностей, установленных данной статьей, определяется на основании передаточного акта или разделительного баланса.

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ организации – налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета:

– документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ за этот налоговый период по каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме 2‑НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме»;

– расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за I квартал, полугодие, девять месяцев не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год – не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме 6‑НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6‑НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме».

2. Федеральным законом № 333‑ФЗ[2] внесены изменения в ст. 212 НК РФ. Этим законом установлены условия, при которых материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами облагается НДФЛ. Итак, согласно поправкам материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами (за исключением материальной выгоды, указанной в абз. 2 – 4 пп. 1 п. 1 данной статьи), признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику либо с которыми он состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем обязательства перед налогоплательщиком, в том числе платой (вознаграждением) за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).

3. Приказом ФНС РФ от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@ введены новые коды доходов для заполнения справки по форме 2‑НДФЛ:

– «2013» – компенсация за неиспользованный отпуск;

– «2014» – облагаемая НДФЛ часть выходного пособия и иных выплат при увольнении;

– «2301» – штраф и неустойка согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

– «2611» – списанный с баланса безнадежный долг;

– «3021» – процент или купон по отдельным видам облигаций.

Обращаем ваше внимание, что сейчас все перечисленные доходы имеют код «4800».

Изменения по страховым взносам

С 01.01.2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1378[3], которым установлены:

– предельная величина базы для исчисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Она составляет в отношении каждого физического лица сумму, превышающую 815 000 руб. нарастающим итогом с начала года;

– предельная величина базы для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование. Она составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 021 000 руб. нарастающим итогом с начала года.

Социальное обеспечение

Приказом ФСС РФ № 578[4] утверждены новые формы документов, которые необходимо применять для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также для осуществления иных выплат и расходов, в частности, расходов страхователей на выплату социального пособия на погребение в регионах, участвующих в реализации пилотного проекта.

Приказ ФСС РФ от 17.09.2012 № 335 признан утратившим силу.

С 1 июля 2018 года к пилотному проекту ФСС присоединятся Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязанская, Смоленская и Тверская области (Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294).

Отчетность в ПФР и органы статистики

1. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п утверждены следующие формы отчетности:

СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»;

ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета»;

СЗВ-КОРР «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица»;

СЗВ-ИСХ «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица».

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27‑ФЗ[5] страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (за исключением случаев, если иные сроки предусмотрены этим законом), представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы) сведения по форме СЗВ-СТАЖ вместе с формой ОДВ-1.

Отметим, что первый раз страхователи должны будут подать данные формы за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года.

2. Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772 утверждены указания, которые действуют с 1 января 2018 года. Этим приказом утверждена также новая форма П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Отметим, что периодичность представления данного отчета (ежемесячно или ежеквартально) зависит от средней численности работников организации.

Несмотря на то, что форма П-4 утверждена новым Приказом Росстата № 772, порядок ее заполнения остался прежним.

Трудовое законодательство

1. С 08.12.2017 вступил в силу Федеральный закон № 359‑ФЗ[6]. Отметим, что до внесения изменений в Трудовой кодекс полную материальную ответственность несли:

– работники младше 18 лет лишь за умышленное причинение ущерба, причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в результате совершения преступления и административного проступка (ч. 3 ст. 242 ТК РФ);

– работники в случае, когда ущерб, в частности, был нанесен в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ).

С учетом внесенных в ст. 242 и 243 ТК РФ поправок работник несет материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба, только если ущерб причинен в результате совершения административного правонарушения. Данное новшество введено из‑за отсутствия в КоАП РФ понятия «административный проступок».

2. Приказом Роструда № 655[7] утверждены 107 проверочных листов для плановой проверки, которые включают перечни вопросов по самым важным требованиям трудового законодательства, а также нормативных актов, содержащих нормы трудового права. В частности, с помощью них оценивается правильность:

– оформления приема на работу;

– внесения изменений в трудовые договоры;

– предоставления отпусков;

– установления и выплаты заработной платы;

– прекращения трудовых отношений.

Напомним, в п. 20 Положения № 875[8] указано, что плановые проверки в отношении деятельности юридических лиц в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:

– для категории высокого риска – один раз в два года;

– для категории значительного риска – один раз в три года;

– для категории среднего риска – не чаще одного раза в пять лет;

– для категории умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет.

В отношении юридических лиц, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Кроме того, организации могут проверить себя на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в Интернете, так как согласно п. 21 Положения № 875 на нем до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация о юридических лицах, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного риска.

3. С 12.06.2018 начнет действовать Приказ Минтруда РФ № 805н[9], которым установлено, что нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре или локальном нормативном акте работодателя, доводятся до сведения работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с указанными нормами. Таким образом, упростится процедура оформления выдачи работникам смывающих средств.

Начисление заработной платы

Обратимся к Постановлению КС РФ от 07.12.2017 № 38‑П. Вопрос о том, включаются ли в МРОТ районный коэффициент и процентная надбавка, до сих пор нормативно не урегулирован. На протяжении долгого времени ВС РФ высказывал свое мнение по этому поводу, основываясь на том, где непосредственно трудятся работники:

заработная плата работников, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях , должна устанавливаться в размере не менее МРОТ, после чего к ней нужно применить районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в данных районах и местностях. Арбитры ссылались на то, что ст. 315 ТК РФ установлено: оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате ( Обзор от 26.02.2014 , определения от 29.07.2011 № 56‑В11-10 , от 24.06.2011 № 3‑В11-16 );

, должна устанавливаться в размере не менее МРОТ, после чего к ней нужно применить районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в данных районах и местностях. Арбитры ссылались на то, что установлено: оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате ( , , ); если же работники трудятся в местностях с особыми климатическими условиями, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, сумма выплачиваемой работнику месячной заработной платы, включающей районный коэффициент и процентную надбавку, может быть равна МРОТ. В этом случае арбитры ссылались на ст. 146 ТК РФ, которой установлено, что труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере, тем самым не нарушается требование ч. 3 ст. 133 ТК РФ: месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ (Определение от 08.08.2016 № 72‑КГ16-4).

Что касается КС РФ, в Постановлении № 38‑П он пояснил следующее: МРОТ признается общей гарантией, предоставляемой работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудовая деятельность (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Согласно ч. 1 ст. 133 ТК РФ величина МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ без учета природно-климатических условий различных регионов страны. Таким образом, районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в состав МРОТ не включаются.

За установление заработной платы в меньшем размере, чем определено трудовым законодательством, предусмотрено административное наказание. Согласно п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других сумм в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее предусмотренного трудовым законодательством влечет предупреждение или наложение административного штрафа: – на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; – на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Другие изменения, важные для бухгалтера по заработное плате

1. С 25.11.2017 вступил в силу Федеральный закон № 321‑ФЗ[10]. Этим законом установлено следующее:

– появилась новая обязанность для организаций – индексация алиментов. Итак, чтобы обеспечить своевременную индексацию алиментов, на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, возложена обязанность индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в случае получения исполнительного документа или его копии не только непосредственно от взыскателя, но и от судебного пристава-исполнителя;

– дополнен перечень оснований для прекращения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем. Итак, выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается, в частности, по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими возраста 18 лет. Если при этом остается непогашенной задолженность по алиментам, на основании постановления судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам возбуждается исполнительное производство о взыскании этой задолженности.

2. С 14.12.2017 действует Федеральный закон № 322‑ФЗ[11], которым внесены изменения, касающиеся сроков подачи заявления о внесудебном возврате сумм излишне взысканных налогов. Новшества введены:

а) в пункт 17 ст. 78 НК РФ: правила о возврате сумм излишне уплаченных налогов, установленные данной статьей, применяются также в отношении возврата сумм ранее удержанного налога на прибыль организаций, подлежащих возврату иностранной организации в случае, если установлен особый режим налогообложения (п. 2 ст. 312 НК РФ), с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом:

– решение о возврате суммы ранее удержанного налога на прибыль организаций принимается налоговым органом по месту учета налогового агента в течение шести месяцев со дня получения от иностранной организации заявления о возврате ранее удержанного налога и иных документов, указанных в п. 2 ст. 312 НК РФ;

– сумма ранее удержанного налога на прибыль организаций подлежит возврату в течение одного месяца со дня принятия налоговым органом соответствующего решения;

б) в пункт 3 ст. 79 НК РФ: заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания налога.

В случае если установлен факт излишнего взыскания налога на основании указанного заявления, налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных на эту сумму в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79 НК РФ, процентов.