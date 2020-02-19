Эксперимент по НДС начинается

Еще в письме от 14.08.2017 № 03‑07‑14/51894 Минфин сообщил о разработке законопроекта, в случае принятия которого будет проведен некий эксперимент по возложению обязанностей уплаты НДС на покупателей – налоговых агентов. Пока речь идет о реализации отдельных видов продукции. Но по итогам проведения такого эксперимента можно сделать вывод о целесообразности более широкого применения обозначенного порядка…

Догадались? Речь пойдет (теперь уже) о законе, согласно которому обязанность по уплате НДС вместо продавцов будут выполнять покупатели. Продукция, которая будет участвовать в эксперименте по уплате НДС, – металлолом и сырые шкуры животных. А в чем суть нововведений, расскажем далее.

Для чего?

Ранее (до 2008 года) реализация лома черных и цветных металлов облагалась НДС. Однако схемы хищений налога (заготовка и реализация через подставные фирмы, незаконное возмещение НДС из бюджета) в этой области тогда процветали. Чтобы решить проблему, было введено освобождение операций по их реализации от налогообложения. Так в п. 2 ст. 149 НК РФ появился пп. 25.

Напомним, налогоплательщики, совершавшие перечисленные в ст. 149 НК РФ операции, вправе не платить НДС при наличии у них соответствующих лицензий (п. 6 ст. 149).

Порядок лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов утвержден Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287. Исключением является реализация лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства. Такая реализация не облагается НДС независимо от наличия лицензии (Письмо Минфина России от 02.09.2015 № 03‑07‑07/50555).

В общем‑то, положительного эффекта законодатель достиг на несколько лет. Но начиная с 2011 – 2012 годов были отработаны новые схемы нарушений уплаты НДС уже на этапе переработки лома и реализации полученной продукции. И внедренные в дальнейшем способы проверки налога (программа АСК НДС-2) ситуацию не исправили. Поэтому вопрос о внесении изменений в законодательство, направленных на исключение возможности уклонения от уплаты налога при производстве и реализации продукции из лома и отходов, возник вновь.

Что предпринято законодателем?

Продавцам экспериментальных товаров

Когда НДС не исчисляется, а когда исчисляется?

Федеральный закон от 27.11.2017№ 335‑ФЗ признал утратившим силу пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ, тем самым реализация лома и отходов черных и цветных металлов с 01.01.2018 опять введена в налогооблагаемый оборот, но своеобразно. Уплачивать налог будут налоговые агенты – покупатели товаров (за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Это следует из введенных в ст. 166 «Порядок исчисления налога» и 161 «Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами» НК РФ п. 3.1 и 8 соответственно.

«Агентский» список пополнен реализацией на территории РФ следующих товаров (далее – экспериментальные товары):

– сырых шкур животных;

– лома и отходов черных и цветных металлов;

– алюминия вторичного и его сплавов.

К сведению В целях применения НК РФ сырыми шкурами животных признаются необработанные (невыделанные) шкуры, снятые с туш животных, парные или законсервированные в целях предотвращения их порчи и разложения (мокросоленые или сушеные), но не подвергнутые никакой дальнейшей обработке.

Алюминием вторичным и его сплавами признаются алюминий вторичный и его сплавы, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности[1].

В частности, определено: при реализации указанных товаров налогоплательщиками (за исключением налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога) налоговая база определяется исходя из стоимости реализуемых товаров[2]с учетом налога (абз. 1 п. 8).

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со ст. 145 или 145.1 НК РФ.

Буквально из нормы НК РФ следует: налоговая база при реализации «освобожденцами» экспериментальных товаров определяется без учета налога. А вот о «спецрежимниках», которые не признаются налогоплательщиками, заметим, здесь нет никаких упоминаний.

Вместе с тем из абз. 6 п. 8 следует более четкий подход к «особой» категории продавцов, в частности к тем, кто:

– освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

– не является налогоплательщиком.

(Что помешало законодателю абз. 1 п. 8 составить четче?)

Названные лица в договоре и первичном учетном документе делают соответствующую отметку – «Без налога (НДС)».

Обратите внимание Если отметка «Без налога (НДС)» в договоре, первичном учетном документе окажется дезинформацией, в дальнейшем НДС будет платить сам продавец экспериментальных товаров, а не покупатель – налоговый агент (абз. 7 п. 8 ст. 161 НК РФ).

Еще один важный момент. Продавцы – «освобожденцы» и «спецрежимники» могут утратить право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение специальных налоговых режимов в соответствии с гл. 26.1 (в виде уплаты ЕСХН), 26.2 (УСНО), 26.3 (в виде уплаты ЕНВД) и 26.5 (ПСНО). Тогда они (на что указано в абз. 8 п. 8) исчисляют и уплачивают налог по операциям реализации экспериментальных товаров начиная с периода, в котором перешли на общий режим налогообложения, до дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для утраты права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение соответствующих специальных налоговых режимов.

Подведем итог. По общему правилу продавцы при реализации экспериментальных товаров НДС не исчисляют. Такая обязанность ложится на них лишь в следующих случаях:

при продаже названных товаров «физикам», не являющимся индивидуальными предпринимателями;

при недостоверно указанных в документах сведений (о том, что продажа осуществляется без учета НДС);

при утрате права на применение освобождения от исполнения обязанностей по НДС либо применение специального налогового режима;

при реализации товара, к которой применяется нулевая ставка по НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 (п. 3.1 ст. 166 НК РФ).

Когда налог предъявляется, а когда не предъявляется?

В общем случае налогоплательщик (налоговый агент, указанный в п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ) при реализации дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму налога (абз. 1п. 1 ст. 168 НК РФ). То же – при получении предварительной оплаты продукции (абз. 2).

Однако положения настоящего пункта не применяются к реализации экспериментальных товаров (в п. 1 ст. 168 введен абз. 3). Но с исключениями, к которым законодатель отнес реализацию товаров:

– по ставке 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164);

– физическим лицам – не коммерсантам.

Только в обозначенных случаях НДС к оплате покупателю продавец не предъявляет. Как указано выше, о налоге он «позаботится» сам.

Пример 1 При демонтаже (ликвидации) объекта ОС компанией, находящейся на традиционной системе налогообложения, получен металлолом (лом черных металлов), рыночная стоимость которого установлена на основании прейскурантных цен специализированной организации, занимающейся сбором и переработкой вторичного сырья, в сумме 82 600 руб. Металлолом продан физическому лицу за 82 600 руб. (в том числе НДС).

В данном случае НДС (в сумме 12 600 руб.) продавец определяет самостоятельно в обычном порядке. «Отгрузочный» НДС будет отражен в разд. 3 декларации по НДС.

А вот в других ситуациях (в том числе при продаже экспериментальных товаров «освобожденцами», «спецрежимниками»), получается, обязанность предъявления налога покупателю у продавца остается. Впрочем, автор статьи отступил бы от формулировок НК РФ и выразился иначе, поскольку речь идет об обязанности «передачи» налога покупателю – налоговому агенту. Однако покупатель при таких обстоятельствах НДС не уплачивает (в договоре и «первичке» продавцом сделана отметка – «Без налога (НДС)»).

Счет-фактура: как составлять?

В силу п. 5 ст. 168 при реализации товаров налогоплательщиками, освобожденными по ст. 145 НК РФ от исполнения обязанностей налогоплательщика, счета-фактуры составляются без выделения соответствующих сумм налога. На указанных документах делается надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».

При реализации налогоплательщиками экспериментальных товаров, а также при получении предоплаты (полной, частичной) в счет предстоящих поставок экспериментальных товаров налогоплательщик составляет счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры (при необходимости) без учета сумм налога. (Предполагаем, что в счете-фактуре из стоимостных показателей продавец будет отражать только стоимость товаров без учета налога.) При этом в названных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом» (абз. 2, дополнивший п. 5 ст. 168 НК РФ).

А нужно ли регистрировать такой счет-фактуру в книге продаж? Или это должен сделать покупатель – налоговый агент? Пока ответов на поставленные вопросы нет.

Покупателям экспериментальных товаров

Об исчислении налога

Как уже было отмечено, обязанность исчисления и уплаты НДС лежит на покупателе экспериментального товара – налоговом агенте. Он определяет (расчетным методом) сумму налога и уплачивает ее в бюджет вне зависимости от того, исполняет ли обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные гл. 21 НК РФ (абз. 5 п. 8 ст. 161 НК РФ).

Таким образом, покупатели (за исключением «физиков») исчисляют НДС при покупке экспериментального товара, будучи (в том числе) «освобожденцами» или «спецрежимниками».

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО (п. 5 ст. 346.11 НК РФ), ПСНО (п. 11 ст. 346.43 НК РФ) или уплачивающие ЕНВД (п. 4 ст. 346.26 НК РФ), а также лица, использующие право на освобождение от уплаты НДС (ст. 145 НК РФ), от обязанностей налоговых агентов не освобождены.

Вместе с тем, если экспериментальный товар приобретен у продавцов, освобожденных от обязанностей налогоплательщика, или «спецрежимников», НДС покупатели не рассчитывают и не уплачивают (ведь в договоре, «первичке» продавец отметит – «Без налога (НДС)»).

С этим более-менее понятно. Но как быть в ситуации, когда в качестве продавца экспериментального товара выступает физическое лицо? Федеральный закон № 335‑ФЗ об этой ситуации умалчивает. Очевидна ли она законодателю? Мне, автору статьи, к сожалению, нет.

Смоделируем ситуацию. Предположим, что организация принимает от физических лиц за плату лом черных и цветных металлов. В силу абз. 10 п. 2 ст. 2 Федерального закона № 54‑ФЗ она использует ККТ. Возлагается ли на нее в данной ситуации обязанность исполнения роли налогового агента? Или нужно рассуждать так: «физик» не является плательщиком НДС. Значит, рассчитывать и уплачивать налог организация, принявшая у него за плату экспериментальный товар, не должна.

Ну а если должна, то как это сделать? Рассчитать налог «сверху» и уплатить за счет собственных средств? И как провести операцию через ККТ? Можно ли воспользоваться вычетом «агентского» НДС, уплаченного за счет собственных средств? Вопросы… ответы на которые, надеемся, дадут официальные органы в ближайшее время.

Но продолжим знакомиться с Федеральным законом № 335‑ФЗ.

Момент определения налоговой базы для исчисления сумм НДС соответствует тому, что установлен для налоговых агентов, указанных в п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ (изменен п. 15 ст. 167 НК РФ). Это наиболее ранняя из следующих дат:

– день отгрузки (передачи) экспериментальных товаров;

– день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.

Пример 2 Покупатель – плательщик НДС перечислил аванс продавцу (также применяет ОСНО) под предстоящую поставку лома черных и цветных металлов в размере 236 000 руб.

Исчисляет «авансовый» НДС в данном случае покупатель – налоговый агент.

А если речь идет об «отгрузочном» налоге? Как правильно определить дату отгрузки?

Минфин подчеркивает, что таковой является дата первого первичного документа, оформленного продавцом на покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю (Письмо от 28.08.2017 № 03‑07‑11/55118). Однако может сложиться ситуация, когда продавец выпишет товарную накладную (ф. ТОРГ-12) в конце квартала, а покупатель получит ее уже в следующем налоговом периоде. На какую дату ориентироваться покупателю при исчислении НДС?

О вычете «агентского» НДС

Теперь что касается вычетов «агентского» НДС – у покупателей (налоговых агентов) есть такое право в силу следующих (скорректированных) норм НК РФ:

1) по «отгрузочному» налогу – абз. 1 п. 3 ст. 171НК РФ; норма дает право на вычет сумм налога:

– уплаченных в соответствии со ст. 173 НК РФ налоговыми агентами, указанными в п. 2, 3 и 6 ст. 161;

– исчисленных налоговыми агентами, поименованными в п. 8 ст. 161 НК РФ;

2) по «авансовому» налогу – п. 12 ст. 171 НК РФ; вычетам подлежат и суммы налога, исчисленные налоговым агентом с сумм предоплаты за экспериментальные товары.

Как видим, речь идет именно об исчисленных, а не уплаченных налоговыми агентами суммах налога.

Основанием для вычета является счет-фактура, составленный продавцом, с отметкой «НДС исчисляется налоговым агентом» (п. 1 ст. 169 НК РФ).

Возникает вопрос: вправе ли покупатель заявить НДС, если он не является плательщиком НДС (освобожден от обязанностей налогоплательщика), но располагает счетом-фактурой продавца (плательщика НДС) с соответствующей отметкой об исчислении «агентского» налога?

Ответ – в скорректированном абз. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ: положения настоящего пункта применяются при условии, что товары (работы, услуги), имущественные права были приобретены налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для целей, указанных в п. 2 ст. 171, и при их приобретении он уплатил налог в соответствии с настоящей главой либо исчислил налог в соответствии с абз. 2 п. 3.1 ст. 166 НК РФ.

Иными словами, все как обычно; покупатель – налоговый агент, исчисливший НДС, имеет право на вычет «агентского» НДС при условии, что экспериментальный товар приобретен им:

– для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения (за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170, то есть по которым налог учитывается в стоимости товаров);

– для перепродажи.

Значит, применить вычет «агентского» НДС покупатели – «спецрежимники» и «освобожденцы» не вправе.

Пример 3 При демонтаже (ликвидации) объекта ОС компанией, освобожденной от исполнения обязанностей по ст. 145 НК РФ, получен металлолом (лом черных металлов), рыночная стоимость которого установлена на основании прейскурантных цен специализированной организации, занимающейся сбором и переработкой вторичного сырья, в сумме 100 000 руб. Металлолом продан специализированной организации за 110 000 руб.

В договоре, в первичном учетном документе, акте, а также в счете-фактуре компания – продавец лома черных металлов сделала отметку «Без налога (НДС)».

Организация-покупатель (плательщик НДС) – налоговый агент в данном случае НДС не исчисляет.

Продавцу будет перечислена сумма в размере 110 000 руб.

Пример 4 Воспользуемся условиями предыдущего примера с той лишь разницей, что продавец является плательщиком НДС. А организация-покупатель применяет УСНО.

В силу п. 5 ст. 346.11НК РФ «упрощенцы» не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов.

В данном случае покупатель, выполняя роль налогового агента, исчислит НДС расчетным путем. В итоге получит сумму 16 780 руб. (110 000 руб. / 118 х 18), которая уплачивается в бюджет.

Продавцу, соответственно, будет перечислена сумма (оплата товара) за минусом НДС – 93 220 руб. (110 000 - 16 780).

Заметим: по данному вопросу, не исключено, будут возникать споры о сумме, которую должен получить продавец. Если по условиям нашего примера оговорено, что таковая составляет 110 000 руб., то, по сути, покупателю придется начислять НДС сверх цены товара. Четких разъяснений по данному вопросу нет.

И еще. Покупатель располагает счетом-фактурой продавца, на котором содержится отметка «НДС исчисляется налоговым агентом», но заявить вычет «агентского» НДС, будучи «упрощенцем», он не вправе.

Пример 5 Воспользуемся условиями примера 2, согласно которым покупатель экспериментального товара исчисляет «авансовый» НДС с перечисленной им предоплаты.

Будучи плательщиком НДС, покупатель (налоговый агент) вправе заявить вычет с предоплаты в сумме исчисленного налога. Вычет возможен при соблюдении стандартных условий: получен счет-фактура на аванс от продавца и в договоре есть условие о предварительной оплате товара (п. 9 ст. 172 НК РФ).

Скажем несколько слов об изменении (увеличении либо уменьшении) стоимости экспериментальных товаров (с учетом налога) после их реализации. Учитывает это изменение покупатель товара – налоговый агент. Увеличение стоимости производится по общему порядку, предусмотренному п. 10 ст. 154 НК РФ (то есть за тот налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для составления корректировочных счетов-фактур в соответствии с п. 10 ст. 172 НК РФ). При уменьшении стоимости товаров покупатель примет к вычету разницу между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгрузки до и после такого уменьшения (абз. 1 п. 13 ст. 171 НК РФ).

И еще. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется (в силу введенного в ст. 173 п. 4.1) по итогам каждого налогового периода как общая сумма налога, исчисляемая в соответствии с п. 3.1 ст. 166[3], увеличенная на суммы налога, восстановленные по пп. 3[4] и 4[5] п. 3 ст. 170, и уменьшенная на суммы налоговых вычетов, предусмотренных п. 3, 5, 8, 12 и 13 ст. 171[6] в части операций, осуществляемых указанными налоговыми агентами с учетом особенностей, установленных п. 3 ст. 172 НК РФ. Следовательно, если покупатель является плательщиком НДС, сумма налога к уплате по таким операциям будет равна нулю.

Налоговый агент, указанный в п. 8 ст. 161 НК РФ, обязан представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по НДС в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ). Но чтобы правильно заполнить разд. 2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогового агента» (вычеты «агентского» НДС, напомним, отражаются в разд. 3 декларации), нужны коррективы декларации.

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Итак, покупатели лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, сырых шкур животных с 01.01.2018 будут удерживать НДС у поставщиков и перечислять его в бюджет в качестве налоговых агентов. Освобождение от обязанностей налогового агента, даже если покупатель не намерен использовать товары в деятельности, облагаемой НДС, закон не пре­дусматривает. В этой связи стоит напомнить, что согласно ст. 122 НК РФ неправомерное неудержание и (или) неперчисление в установленный срок налогов грозит штрафом в 20% суммы налога.

Однако не все ответы на вопросы прописаны в законе четко. Многие из них нуждаются в дополнительных разъяснениях. Не совсем ясно, как поступать в ситуации, когда в качестве продавца товаров выступает физическое лицо. Или как покупатель обязан поступить с НДС, если товар им получен, но не оплачен (например, по причине отсрочки платежа). В этом случае удержать и перечислить налог в бюджет налоговый агент не в силах. Уплачивается ли НДС за счет собственных средств? Но таких требований законодатель не предъявлял.

Будем информировать читателя по мере появления разъяснений официальных органов.