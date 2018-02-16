ЦБ ввел новые признаки отмывания денег

Россия в этом году отметит 15 лет членства в международной группе, разрабатывающей меры борьбы с отмыванием денег (FATF). Подарком к юбилею от иностранных партнеров станет глобальная оценка нашей системы борьбы с финансовыми преступлениями. В связи с этим банкам придется внимательно всмотреться в своих клиентов. Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.

Сферы повышенного внимания банков

В соответствии с инструкцией финансовые учреждения будут вести учет клиентов по каждой стране. Отдельно проанализируют контрагентов из государств с повышенным уровнем взяточничества и коррупции (черный список FATF), а также тех, кто с ними как-то взаимодействует. Это регионы, граничащие с санкционными странами, расположенные от них в непосредственной близости, а также те, у кого могут быть возможности для обхода штрафных режимов.

Во внимание будут приниматься место регистрации юрлица, место постоянного жительства и национальность физлица. Юрисдикцию клиентов планируют оценивать даже по уровню правовой культуры и строгости национального законодательства.

Внимание к клиентам с несколькими отягчающими чертами будет расти в геометрической прогрессии. Например, к фирме жены чиновника государства из черного списка. Применять обещают жесткий контроль и частые проверки.

Чиновников (национальных и иностранных) и их представителей вообще относят к партнерам, представляющим повышенные коррупционные риски. Им обеспечены расширенные процедуры мониторинга.

Критерии отнесения к государственным должностным лицам

С особой осторожностью банки предоставляют теперь займы под проекты капстроительства, разработку природных месторождений, развитие объектов госинфраструктуры и другие подобные цели. Эти направления учитывают как потенциально коррупционные.

Безопасность услуг по открытию счета без личного присутствия клиента или привлечение третьей стороны требует дополнительной проверки.

Для контроля за соблюдением рекомендаций, ведением баз клиентов, проведением усиленных проверок, поиском подозрительных операций, обслуживанием соответствующих данных и для обучения персонала осторожности банки будут выделять независимого сотрудника или отдел.

Всем сотрудникам предоставят возможность сообщать о подозрительных фактах на условиях анонимности. Более того, в политике компании должна быть прописана личная ответственность каждого сотрудника за защиту своей финансовой организации от угроз, возникающих в связи с отмыванием денег. Для этого банки должны постоянно актуализировать методы контроля своих партнеров.

Пример оценки риска, присущего клиенту

Клиенты Оценка риска Физические лица Владельцы крупного частного капитала Высокий Розничные Низкий Другие Умеренный Юридические лица Акционерные компании открытого типа, акции которых имеют котировки на официальной бирже Низкий акции которых имеют котировки на неофициальной бирже Умеренный Акционерные общества закрытого типа Операционные компании (компании реального сектора экономики) Низкий Холдинговые компании (компании, не занимающиеся хозяйственной деятельностью) Умеренный Компании, чьи акции относятся к категории акций на предъявителя Высокий Государственные учреждения Национальные Низкий Государственные учреждения стран средней степени риска Умеренный Государственные учреждения стран высокой степени риска Высокий Государственные учреждения стран наиболее высокой степени риска Наиболее высокий Финансовые организации/Банки и регулируемые брокеры Акции которых имеют котировки на официальной бирже, а также зарегистрированные в странах, соблюдающих международные стандарты в сфере ПОД/ФТ От низкого до умеренного Зарегистрированные в странах, частично соблюдающих либо не соблюдающих международные стандарты в сфере ПОД/ФТ Умеренный Акции которых имеют котировки на неофициальной бирже, а также зарегистрированные в странах, не соблюдающих международные стандарты в сфере ПОД/ФТ Высокий/наиболее высокий Публичные должностные лица Национальные Умеренный Международные Высокий Отрасли экономики Организации, оказывающие услуги по переводу денежных средств и ценностей Умеренный/Высокий Благотворительные и некоммерческие организации Умеренный/Высокий Посреднические организации/комиссионеры Умеренный/Высокий Агенты по операциям с недвижимостью Умеренный/Высокий Дилеры по операциям с товарами высокой стоимости Умеренный/Высокий Дилеры по драгоценным металлам и драгоценным камням Умеренный/Высокий Гейткиперы (лица, ответственные за безопасность финансовой системы и осуществление контроля за допуском к ней других лиц, например, клиентов и иных сотрудников той же организации; под такими лицами могут пониматься юристы, специалисты в области бухгалтерского учета, налоговые консультанты, трасты, инвестиционные брокеры и пр.) Умеренный/Высокий Казино, включая интернет-казино Умеренный/Высокий Торговцы оружием Умеренный/Высокий Частные военные организации Умеренный/Высокий Эмитенты цифровых валют и лица, осуществляющие схожие функции Умеренный/Высокий

Пример оценки риска продуктов, услуг и операций

Примеры продуктов и услуг, для которых характерен повышенный риск Оценка риска Альтернативные инвестиционные инструменты/структурированные продукты Умеренный/Высокий Торговое/экспортное финансирование Умеренный/Высокий Международное индивидуальное банковское обслуживание состоятельных клиентов/управление активами состоятельных клиентов Высокий Международные банковские корреспондентские отношения Высокий Международные электронные переводы денежных средств Высокий Услуги по пересылке (в том числе наличных денежных средств и документов) Высокий Операции с драгоценными металлами (физическая поставка) Высокий Банкнотные операции Высокий Операции по транзитным счетам Высокий Нисходящие клиринговые услуги (субклиринг) Высокий Счета специального назначения Высокий Международные брокерские депозиты Высокий Услуги по аренде индивидуальных депозитных ячеек (сейфов) Высокий Операции с драгоценными металлами (в том числе услуги по их физической доставке) Высокий Безлимитные платежные карты Высокий Установление базовых и иных индексов Высокий Значительные/необычные операции с наличными денежными средствами и их аналогами Высокий Транзитные операции Высокий Операции по «встроенным» счетам Высокий Международные электронные переводы денежных средств в страны с высокими рисками Высокий Операции компаний, предположительно являющихся однодневками Высокий Зачисление и списание денежных средств (высокая скорость оборачиваемости денежных средств по счетам) Высокий Необычный характер электронных переводов денежных средств Высокий «Смурфинг» (операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль) Высокий Внезапная активность клиента Высокий Иные необычные/подозрительные операции Высокий

Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64.