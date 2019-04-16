Разбираемся в новых регламентах для получения пособий из ФСС

В 2017 г. Министерством труда РФ были разработаны регламенты, утверждающие порядок назначения и выплаты пособий сотрудникам напрямую из ФСС. Такая необходимость может возникнуть, если работодатель по каким-либо причинам не может выплатить пособие своему сотруднику. В частности, данные регламенты посвящены пособиям по случаю рождения ребенка (Приказ № 677н от 14.09.2017) и при постановке на учет в ранние сроки беременности (Приказ № 678н от 14.09.2017).

Когда можно обращаться в ФСС за пособием

Поскольку традиционно обязанности по выплате пособий осуществляются именно работодателем, в первую очередь Приказы № 677н от 14.09.2017 и Приказ № 678н от 14.09.2017 разъясняют, при каких условиях работники вправе обратиться непосредственно в фонд – если на момент обращения за пособием к работодателю имела место одна из данных ситуаций:

прекращение деятельности работодателя;

отсутствие необходимой суммы денежных средств на счетах работодателя;

невозможно установить местонахождение работодателя или его имущества для взыскания пособия в соответствии с решением суда;

начата процедура банкротства в отношении работодателя.

Регламенты утвердили список документов, которые обязательно должны быть представлен работником в ФСС для получения пособий и, а также документов, предоставляемых физическим лицом по собственной инициативе.

Какие документы нужны

Для получения единовременного пособия при постановке на учет на ранних сроках беременности обязательно нужно предоставить:

Заявление (Форма представлена в Приложении № 1 к Регламенту № 678н);

Справка из женской консультации (другой медицинской организации), о постановке на учет в ранние сроки беременности.

Единовременное пособие при рождении ребенка предоставляется при предъявлении:

Заявления (Форма представлена в Приложении № 1 к Регламенту № 677н);

Справки о рождении ребенка (выдается органами ЗАГС).

Для случаев, когда ребенок был рожден за границей, вместо данной справки нужно предоставить:

1. Если регистрация рождения совершена консульским учреждением РФ – копия свидетельства о рождении; если регистрация рождения выполнена компетентным органом иностранного государства – оригинал и копия документа о рождении (переведенные на русский язык).

2. Справки с места работы(учебы) второго родителя (о том, ему раньше не назначалось пособие) либо из органа соцзащиты по месту жительства.

3. Свидетельства о расторжении брака и документа, подтверждающего факт совместного проживания родителя с ребенком (если родители в разводе).

4. Выписки из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), в случае, когда пособие оформляет опекун, усыновитель или приемный родитель.

Согласно установленным регламентам работник также имеет право предоставить документы, свидетельствующие о невозможности выплаты пособия работодателем. Предоставление таких документов не является обязательным, поскольку фонд может запросить их в соответствующих ведомствах самостоятельно, однако, если работник располагает нужными документами, не будет лишним их предоставить. Это упростит специалистам ФСС работу по сбору информации и ускорит процесс принятия решения о начислении пособия.

Приведем пример ситуации, в которой стоит руководствоваться данными регламентами: женщина становится на учет в медучреждении на 5 неделе беременности, и ее работодатель находится на одной из стадий банкротства. В таком случае, сотрудник совершенно обосновано может обратиться в ФСС, предоставляя заявление и справку о постановке на учет. Также можно приложить документы о проведении процедур банкротства.

Сроки и способ выплат пособий ФСС

Стоит отметить, что предусмотрена возможность передачи необходимого пакета документов через представителя. При этом необходимо иметь документ, который подтверждает полномочия представителя действовать от имени сотрудника. В качестве такого документа можно использовать доверенность.

Существует несколько способов подачи документов в ФСС:

предоставление документов самостоятельно;

предоставление через многофункциональный центр (МФЦ);

отправка почтой (высылаются заверенные копии документов);

направление посредством Единого портала госуслуг.

После того, как необходимые документы получены сотрудниками ФСС, начинается процесс принятия решения о назначении пособия. Время, отведенное на данную процедуру ограничено – не более 10 календарных дней. Затем, в течение еще 5 дней специалисты должны уведомить физлицо о том, какое было вынесено решение. Если сотрудник, получивший уведомление об отказе в выплате пособия, не считает такое решение обоснованным, то он вправе обжаловать его в вышестоящем органе ФСС.

После получения уведомления о назначении пособия фонд обязан выплатить его физлицу. Выплата должна быть произведена в течение 10 календарных дней. Способ, которым будет произведена выплата, выбирает сам сотрудник при заполнении заявления.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», февраль 2018