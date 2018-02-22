Налог на прибыль: как представить декларацию и рассчитаться с бюджетом

Декларацию по прибыли за 2017 год налоговики ждут не позднее 28 марта 2018 года.

Статья поможет разобраться с особенностями заполнения и представления «прибыльной» отчетности, с уплатой налога на прибыль, с нюансами отражения в декларации отдельных расходов.

Порядок представления декларации по налогу на прибыль

Отчитываться по прибыли в 2017 году необходимо по формату, утвержденному Приказом ФНС РФ от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@. Если среднесписочная численность персонала за прошлый год не превысила 100 человек, то декларацию можно представить на бумаге (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Годовая декларация представляется до 28 марта года, следующего за отчетным, поэтому за 2017 год отчитаться нужно до 28.03.2018 (п. 4 ст. 289 НК РФ).

За отчетный период она подается не позднее 28-го числа месяца, следующего за этим периодом. При этом конкретные сроки сдачи декларации зависят от того, как компания перечисляет «прибыльные» авансы:

1) ежемесячно, исходя из фактической прибыли: авансовые платежи платятся, и декларация подается ежемесячно до 28-числа, отчетными периодами в этом случае будут месяц, 2 месяца, 3 месяца и так далее до окончания календарного года;

2) ежеквартально: авансовые платежи определяются по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев; в текущем году сроки подачи декларации и уплаты квартальных авансов таковы:

за I квартал — не позднее 28.04.2017;

за полугодие — не позднее 28.07.2017;

за 9 месяцев — не позднее 30.10.2017.

Как заплатить авансовые платежи и налог на прибыль

НК РФ предусматривает 3 способа уплаты авансов:

1) по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев плюс ежемесячные авансовые платежи внутри каждого квартала (способ является общим для всех организаций);

2) по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев без уплаты ежемесячных авансовых платежей (п. 3 ст. 286 НК РФ): его используют те компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал (60 млн рублей за год), а также бюджетные, автономные учреждения, НКО, не имеющие дохода от реализации;

3) по итогам каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли, о его применении надо сообщить ИФНС до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на такую систему уплаты авансов.

Письмо Минфина РФ от 03.03.2017 № 03-03-07/12170

Примечание редакции: компания, сдавая «прибыльную» отчетность за 9 месяцев, определяет, нужно ли уплачивать ежемесячные авансовые платежи за октябрь, ноябрь и декабрь. В расчет включаются суммы доходов от реализации (без НДС и акцизов) за IV квартал предыдущего года и I, II, III кварталы текущего налогового периода. Если показатель превысил указанный лимит, то организация платит ежемесячные авансы.

Срок уплаты налога на прибыль за год един для всех — до 28 марта следующего года (п. 1 ст. 287 НК РФ, п. 4 ст. 289 НК РФ): налог за 2017 год платится не позднее 28.03.2018.

Как отчитаться при наличии обособленных подразделений

По общему правилу «прибыльная» декларация представляется организацией в ИФНС по месту своего нахождения и по месту нахождения каждого обособленного подразделения (п. 1 ст. 289 НК РФ).

По месту нахождения организации подается декларация, составленная в целом по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям (ОП). То есть помимо тех листов декларации, которые являются общими для всех налогоплательщиков, заполняется приложение № 5 к листу 02 декларации в количестве, соответствующем числу имеющихся ОП (включая закрытые в текущем налоговом периоде).

Если подразделения организации находятся на территории одного субъекта РФ, можно принять решение уплачивать налог (авансовые платежи) по данной группе ОП через одно из них (п. 2 ст. 289 НК РФ).

Организации, которые уплачивают налог (авансовые платежи) за группу ОП через ответственное подразделение, подают декларации в налоговые органы по месту учета организации (головного офиса) и по месту учета ответственного ОП.

Если же в одном регионе находятся сама организация (головной офис) и ее ОП, то прибыль можно не распределять по каждому из них. Организация вправе платить налог за свои ОП.

Если головная компания платит налог на прибыль за свои подразделения, она вправе представлять декларацию в ИФНС только по своему месту нахождения.

Однако если фирма примет решение изменить порядок уплаты налога либо скорректирует количество структурных подразделений на территории субъекта, или произойдут другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога, то об этом следует сообщить в инспекцию.

Письмо Минфина РФ от 03.07.2017 № 03-03-06/1/41778

Примечание редакции: иной порядок подачи деклараций предусмотрен и для крупнейших налогоплательщиков. Все декларации, в том числе по ОП, они подают в инспекцию, в которой состоят на учете в качестве крупнейших налогоплательщиков (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 289 НК РФ). При этом сведения о налоге на прибыль, приходящуюся на ОП, отражаются в приложении № 5 к листу 02 налоговой декларации, то есть порядок заполнения декларации не меняется.

Что предусмотреть при заполнении декларации по налогу на прибыль

Все компании, уплачивающие налог на прибыль, по итогам каждого отчетного периода и года представляют «прибыльную» декларацию, в составе которой имеются:

титульный лист;

подраздел 1.1 разд. 1;

лист 02;

приложение № 1 к листу 02;

приложение № 2 к листу 02.

Кроме этого, придется заполнить, в частности:

подраздел 1.2 разд. 1 – при уплате ежемесячных авансовых платежей внутри кварталов;

подраздел 1.3 разд. 1 (с видом платежа «1»), лист 03 (с признаком принадлежности «А») – при выплате дивидендов другим организациям;

приложение № 3 к листу 02 – в том числе при продаже амортизируемого имущества;

приложение № 1 к декларации – в том числе при наличии расходов на ДМС, обучение работников.

Строка 290 листа 02 декларации заполняется организациями, уплачивающими квартальные авансовые платежи плюс ежемесячные авансовые платежи внутри каждого квартала.

Там они показывают общую сумму ежемесячных авансов, подлежащих уплате в следующем квартале. В данной строке в декларации:

за I квартал: указывается показатель строки 180 листа 02 этой же декларации;

за полугодие: вписывается разница строк 180 листа 02 декларации за полугодие и I квартал, которая больше 0, в остальных случаях (меньше или равно 0) проставляется прочерк;

за 9 месяцев: показывается разница строк 180 листа 02 декларации за 9 месяцев и полугодие, если она больше 0, в остальных случаях – прочерк;

за год: ставится прочерк.

Таблица: «Пример заполнения строки 290 листа 02 декларации по налогу на прибыль»

Отчетный период Показатель стр. 180 листа 02 (руб.) Показатель стр. 290 листа 02 (руб.) За I квартал 2 100 000 2 100 000 За полугодие 3 800 000 1 700 000 За 9 месяцев Получен убыток —

Организация, уплачивающая ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, в «прибыльной» декларации за 9 месяцев указывает сумму ежемесячных авансов, подлежащих уплате в I квартале следующего года. Их надо показать в строках 320-340 листа 02 декларации. Эти показатели равны показателям, отраженным по строкам 290-310 листа 02 (суммам ежемесячных авансов, подлежащих уплате в IV квартале текущего года).

Таким образом, компания, получившая убыток за 9 месяцев текущего года, ежемесячные авансовые платежи в течение I квартала следующего года не уплачивает.

Внереализационные расходы по п. 1 ст. 265 НК РФ отражаются по строке 200 приложения № 2 к листу 02. Отдельно расшифровываются, в том числе:

по строке 201 – проценты по займам и кредитам, выпущенным ценным бумагам, в том числе векселям (письмо Минфина РФ от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24684);

по строке 204 – расходы на ликвидацию ОС (другие расходы по пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ);

по строке 205 – санкции по договору, возмещение ущерба.

Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (п. 2 ст. 265 НК РФ), отражаются по строке 300 приложения № 2 к листу 02. Сюда попадут убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, потери от стихийных бедствий и прочие убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде.

Сумма убытка, полученного по итогам года, отражается в декларации за текущий год:

по строке 060 листа 02;

по строке 160 приложения № 4 к листу 02.

Как перенести на будущее убыток прошлых лет

Делать это надо по новым правилам.

С 01.01.2017 (по 31.12.2020) изменен порядок уменьшения налоговой базы на убытки прошлых лет:

введено ограничение такого уменьшения: налоговая база может быть снижена не более чем на 50 процентов (ограничение не распространяется на налоговые базы, к которым применяются отдельные пониженные налоговые ставки);

снято ограничение на срок переноса (ранее можно было переносить только в течение 10 лет);

новый порядок применяется в отношении убытков, полученных за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

С учетом новаций в декларации должны быть заполнены показатели строк:

1) 110 листа 02 и 010, 040–130, 150 приложения № 4 к нему: в частности, сумма по строке 150 (сумма убытка, уменьшающая базу) не может быть больше 50 процентов суммы по строке 140 (налоговая база);

2) 080 листа 05;

3) 460, 470, 500, 510 листа 06: сумма строк 470 и 510 (сумма признаваемого убытка) должна быть меньше или равна 50 процентам суммы по строкам 450 и 490 (налоговая база от инвестиций).

В налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации (форма утверждена Приказом МНС РФ от 05.01.2004 № БГ-3-23/1) сумма убытков, уменьшающих налоговую базу за текущий период, указывается по строке F (код 300) раздела 5 с учетом применения новых положений.

Письмо ФНС РФ от 09.01.2017 № СД-4-3/61@ «Об изменении порядка учета убытков прошлых налоговых периодов»

Примечание редакции: обновленный порядок переноса убытков актуален с расчета налоговой базы за I квартал 2017 года. При переносе убытка на его сумму уменьшается прибыль отчетного (налогового) периода, отраженная по строке 100 листа 02 декларации и по строке 140 приложения № 4 к листу 02 декларации, которое заполняется только в декларации за I квартал года, на который переносится убыток, и за этот год.

Как показать в декларации по налогу на прибыль страховые взносы

Перечень прямых расходов организация определяет и закрепляет в учетной политике самостоятельно. В приложении № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль по строке:

041 – отражаются только взносы на ОПС, ОМС, ВНИиМ с заработной платы административно-управленческого персонала;

010 – страховые взносы с зарплаты производственных рабочих.

Косвенные расходы — это затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), которые можно учесть в расходах в том периоде, в котором они понесены. Все затраты, которые не отнесены в учетной политике к прямым расходам и не являются внереализационными расходами, признаются косвенными (письмо Минфина РФ от 13.03.2017 № 03-03-06/1/13785).

В декларации по налогу на прибыль общая сумма косвенных расходов указывается по строке 040 приложения № 2 к листу 02 (п. 7.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). Частично такие расходы расшифровываются по строкам 041-055 приложения № 2 к листу 02.

По строке 041 отражаются налоги (авансовые платежи по ним), сборы и страховые взносы, учитываемые в прочих расходах (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, п. 7.1 Порядка заполнения декларации, письмо ФНС РФ от 11.04.2017 № СД-4-3/6877@). Это:

транспортный налог;

налог на имущество (исходя как из балансовой, так и из кадастровой стоимости);

земельный налог;

восстановленный НДС, который по НК учитывается в прочих расходах (например, налог, восстановленный при получении освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ (пп. 2, 6 п. 3 ст. 170 НК РФ);

госпошлина;

взносы на ОПС;

взносы на ОМС;

взносы на ВНиМ.

Заполняя строку 041 декларации за отчетный (налоговый) период, организация указывает в ней сумму всех начисленных в этом периоде налогов (авансовых платежей по ним), сборов и страховых взносов нарастающим итогом независимо от даты их уплаты в бюджет (письма Минфина РФ от 12.09.2016 № 03-03-06/2/53182, от 21.09.2015 № 03-03-06/53920).

Обращаем внимание, что по строке 041 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль не отражаются:

1) налоги (авансовые платежи по ним) и другие обязательные платежи, которые нельзя учесть в налоговых расходах:

налог на прибыль;

ЕНВД;

НДС, предъявленный покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг);

платежи за выбросы загрязняющих веществ с превышением нормативов;

торговый сбор;

2) взносы на травматизм.

Суммы страховых взносов включаются при формировании показателя по указанной строке, начиная с налоговой декларации за первый отчетный период 2017 года. При составлении декларации за 2016 год они в этот показатель не включаются (письмо ФНС РФ от 11.04.2017 № СД-4-3/6877@).

Вся сумма, указанная по строке 041, затем включается в строку 040 приложения № 2 к листу 02 декларации (то есть в общую сумму косвенных расходов).

Прямые расходы — это затраты, связанные с производством продукции (работ, услуг), которые можно учесть в расходах только в периоде реализации продукции (работ, услуг) (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Перечень прямых расходов организация определяет и закрепляет в учетной политике самостоятельно (письмо Минфина РФ от 13.03.2017 № 03-03-06/1/13785).

По рекомендациям Минфина РФ и ФНС РФ в прямые расходы включаются все затраты, которые формируют себестоимость продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете (письма Минфина РФ от 14.05.2012 № 03-03-06/1/247, ФНС РФ от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@).

Так, в состав прямых расходов при производстве продукции (работ, услуг) включаются как минимум следующие виды затрат (п. 1 ст. 318 НК РФ):

сырье и материалы, составляющие основу продукции;

зарплата работников, непосредственно занятых в производстве, а также начисленные на нее обязательные страховые взносы;

амортизация, начисленная по основным средствам, непосредственно используемым при производстве продукции (работ, услуг).

При производстве продукции (работ, услуг) общая сумма прямых расходов, которые учитываются для целей налогообложения прибыли в отчетном (налоговом) периоде, отражается в декларации по налогу на прибыль по строке 010 приложения № 2 к листу 02 нарастающим итогом с начала года (пп. 2.1, 7.1 Порядка заполнения декларации).

Отражая все расходы по строке 010, организации необходимо иметь в виду, что она должна будет предоставить всю документацию в качестве доказательства необходимости понесенных видов расходов.

Таким образом, по строке декларации по налогу на прибыль:

041 – отражаются только взносы на ОПС, ОМС, ВНИиМ с заработной платы административно-управленческого персонала;

010 – страховые взносы с зарплаты производственных рабочих.

Показатели строк 010, 020 и 040 приложения № 2 к листу 02 включаются в показатель строки 130 приложения № 2 к листу 02, в которой отражаются расходы, признанные организацией для целей налогообложения прибыли. Значение строки 130 приложения № 2 к листу 02 переносится в строку 030 листа 02 налоговой декларации (п. 5.2 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

Как показать в декларации симметричные корректировки

При отражении симметричных корректировок в Листе 08 декларации (при условии, что в реквизите «Вид корректировки» указан код «2» или «3»):

в графе 3 «Признак» проставляется цифра «0»,если произведенные корректировки привели к уменьшению доходов от реализации (строка 010 Листа 08)/внереализационных доходов (строка 020 Листа 08);

в графе 3 «Признак» проставляется цифра «1», если произведенные корректировки привели к увеличению расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации (строка 030 Листа 08)/внереализационных расходов (строка 040).

При этом в Листе 08 не нужно проставлять «0» или «1» в графе 3 «Признак» по строке 050. По этой строке следует указывать итоговую сумму корректировки без учета знака.

Письмо ФНС РФ от 24.10.2017№ СД-4-3/21437@

Как корректировать прибыль, если сделка признана недействительной

В 2015 году банк совершил сделку по продаже недвижимости, которую суд позже признал недействительной. Из-за признания сделки недействительной в соответствии с п.2 ст. 167 ГК РФ банк обязан был возместить покупателю все, что тот заплатил. Следовательно, банк лишился прибыли от сделки.

Банк подал «уточненку» по прибыли за 2015 год. Поскольку статья 81 НК дает право представить скорректированную отчетность, если допущены ошибки в декларации, которые привели к переплате налога в бюджет.

По мнению ФНС РФ, в данном случае банк поступил правомерно.

Письмо ФНС РФ от 28.11.2017 № СД-4-3/24087@

Как включить в «прибыльную» базу отдельные доходы и расходы

Минфин РФ опубликовал ряд писем, в которых разъясняется порядок налогового учета некоторых доходов и расходов.

Трудовые книжки

При приобретении трудовых книжек их стоимость учитывается в налоговых и бухгалтерских расходах (письмо ФНС РФ от 23.06.2015 № ГД-4-3/10833@).

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы, определены в ст. 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим. Взимаемая с работника плата за предоставление трудовых книжек или вкладышей в указанной статье не поименована. Значит, указанные доходы облагаются налогом на прибыль в общеустановленном порядке (письмо Минфина РФ от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30818). Сумму, полученную от работника в возмещение стоимости трудовой книжки, для целей налогообложения надо учесть во внереализационных доходах (письмо Минфина РФ от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30818).

Зарплата

Список расходов на оплату труда не ограничен

Для признания в целях налогообложения прибыли расходы должны быть экономически оправданны, документально подтверждены, произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, не соответствующие этим требованиям, не учитываются.

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам, предусмотренные законодательством РФ, трудовыми и (или) коллективными договорами.

Перечень расходов на оплату труда открыт. К ним, согласно п. 25 указанной статьи, относятся также другие виды расходов в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором.

Поэтому признать можно любые виды расходов на оплату труда, осуществляемых на основании локальных нормативных актов организации, при соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и при условии, что подобные расходы не поименованы в ст. 270 НК РФ (письмо Минфина РФ от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30842).

Премии

Премии за производственные результаты включаются в расходы на оплату труда (п. 2 ст. 255 НК РФ).

При этом, как следует из ст. 129 ТК РФ, стимулирующие выплаты являются элементами системы оплаты труда в организации, которые устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами компании.

Работодатель имеет право поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: объявлять благодарность, выдавать премию, награждать ценным подарком, почетной грамотой, представлять к званию лучшего по профессии (ст. 191 ТК РФ). Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине.

Вместе с тем для учета таких расходов действуют ограничения, установленные ст. 270 НК РФ. Так, вознаграждения, выплаченные руководству или работникам и не прописанные в трудовых договорах, а также премии, оплаченные за счет чистой прибыли компании, не учитываются при определении базы по прибыли.

Поэтому премии работникам могут быть учтены в расходах, если порядок, размер и условия выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, и не указаны в ст. 270 НК РФ (письмо Минфина РФ от 17.04.2017 № 03-03-06/2/22717).

Премии, выплачиваемые к праздничным датам, расходами не признаются, так как они не связаны с производственными результатами работников (письма Минфина РФ от 09.07.2014 № 03-03-06/1/33167, от 24.04.2013 № 03-03-06/1/14283, от 15.03.2013 № 03-03-10/7999).

Спорт

В целях налога на прибыль учитываются расходы, которые экономически обоснованны и документально подтверждены. Исключение – расходы, перечисленные в ст. 270 НК РФ.

Если мероприятия, которые направлены на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников, указанные расходы не учитываются в налоговой базе (письмо Минфина РФ от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45234).

Иностранные налоги

Расходами признаются любые затраты, если они обоснованны, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

В статье 264 НК РФ установлен открытый перечень прочих расходов. В нем прямо указаны только налоги и сборы, начисленные в соответствии с российским законодательством. Но предусмотрена возможность учесть и другие расходы, связанные с производством и реализацией.

Кроме того, перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли, закрыт и не включает в себя налоги, уплаченные на территории иностранного государства.

Таким образом, налоги и сборы, уплаченные в другой стране, можно списать в числе прочих расходов в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (письмо Минфина РФ от 10.02.2017 № 03-03-06/1/7449).

При этом не учитываются иностранные налоги, по которым НК РФ напрямую предусматривает порядок устранения двойного налогообложения путем их зачета при уплате соответствующего налога в России. Например, такой порядок определен в отношении налога на прибыль и налога на имущество организаций (ст. 311 и 386.1 НК РФ).

Что грозит за опоздание с отчетностью и уплатой налога

За непредставление (опоздание с подачей) «прибыльной» декларации установлены следующие санкции:

1) за опоздание с годовой отчетностью полагается штраф в размере 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по этой декларации, за каждый полный или неполный месяц, который прошел со дня, установленного для сдачи декларации, и до дня, когда она была представлена. При этом штраф не может быть (п. 1 ст. 119 НК РФ, письмо Минфина РФ от 14.08.2015 № 03-02-08/47033):

больше 30 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате по опоздавшей декларации;

меньше 1 000 рублей (такой же штраф будет за несвоевременное представление «нулевой» декларации).

2) за опоздание с декларацией за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев или один месяц, два месяца и т.д.) оштрафуют на 200 рублей за каждую не представленную в срок декларацию (п. 1 ст. 126 НК РФ, письмо ФНС РФ от 22.08.2014 № СА-4-7/16692);

3) должностное лицо компании могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ).

По общему правилу должностным лицом является руководитель организации, но им может быть и другой работник (например, главный бухгалтер), который в силу трудового договора или внутреннего нормативного акта отвечает за представление в ИФНС налоговой отчетности;

За опоздание с годовой декларацией в течение 10 дней также могут заблокировать счет компании. Однако такая мера не применяется, если с просрочкой сдан авансовый расчет (Определение ВС РФ от 27.03.2017 № 305-КГ16-16245, письмо ФНС РФ от 17.04.2017 № СА-4-7/7288@). Поэтому блокировать счет при нарушении сроков сдачи отчетности за 9 месяцев ИФНС не имеет права.

За нарушенные сроки уплаты авансовых платежей и налога на прибыль начисляются пени.

Если неуплата налога произошла из-за ошибки, приведшей к занижению налоговой базы по прибыли, то в этом случае организации грозит штраф в размере 20 процентов от суммы недоимки (п. 1 ст. 122 НК РФ):

Чтобы избежать этого штрафа, надо подать «уточненку», но до этого необходимо уплатить недоимку и пени (п. 4 ст. 81 НК РФ, письма Минфина РФ от 13.09.2016 № 03-02-07/1/53498, ФНС РФ от 14.11.2016 № ЕД-4-15/21472@).

Как подать «уточненку»

Подать уточненную декларацию надо в двух случаях:

если компания в ранее представленной декларации обнаружила ошибку, которая привела к неполной уплате налога — при завышении расходов или занижении доходов (п. 1 ст. 81 НК РФ, письмо ФНС от 14.11.2016 № ЕД-4-15/21472@);

при получении из ИФНС требования о представлении пояснений по декларации или внесении в нее исправлений (п. 3 ст. 88 НК РФ). Если, по мнению компании, декларация заполнена корректно, то вместо «уточненки» надо представить пояснения.

Ошибку, которая привела к переплате налога, можно поправить в декларации за текущий период.

«Уточненка» подается по той же форме, что и первоначальная декларация. Представить ее надо в ту ИФНС, в которой организация состоит на учете на день подачи «уточненки».

В уточненной декларации заполняются все листы, разделы и приложения, которые были заполнены в первичной декларации, даже если в них не было ошибок (письмо ФНС РФ от 25.06.2015 № ГД-4-3/11057@).

Уточненная декларация по требованию инспекции при выявлении ошибок во время «камералки» должна быть представлена в ИФНС за 5 рабочих дней со дня получения требования. Если в этот срок не успеть и при этом не подать пояснения, организацию оштрафуют на 5 тыс. рублей по п. 1 ст. 129.1 НК РФ. За повторное нарушение в течение календарного года штраф составит уже 20 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Других сроков для подачи «уточненки» НК РФ не установил. Однако лучше поторопиться. Ведь если налог к уплате занижен и инспекция первая обнаружит этот факт, то компанию оштрафуют (20 процентов от суммы недоимки, п. 1 ст. 122 НК РФ).

Когда прошлогодние ошибки можно поправить в текущем периоде

В силу п. 1 ст. 54 НК РФ ошибки или искажения в исчислении налоговой базы за прошлые периоды, обнаруженные в текущем периоде, могут исправляться в периоде их выявления в двух случаях:

если период совершения ошибки не известен;

если ошибка привела к излишней уплате налога.

Таким образом, указанная норма применяется при искажениях базы за прошлый период, например, при занижении расходов при получении от контрагента (обнаружении) прошлогодней «первички» в текущем периоде.

Однако править придется все же период совершения ошибки, если в отчетном периоде получен убыток.

Также финансисты напомнили и о норме п. 7 ст. 78 НК РФ: заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога, в том числе вследствие перерасчета налоговой базы, можно подать в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы.

Письмо Минфина РФ от 04.08.2017 № 03-03-06/2/50113

Примечание редакции: днем уплаты налога считается день предъявления в банк платежного поручения на его уплату со счета, на котором достаточно денег для платежа (пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ, письмо Минфина РФ от 27.06.2016 № 03-03-06/1/37152).

Как перечислить налог, пени, штрафы

В 2017 году применяются следующие КБК для перечисления:

1) налога на прибыль (авансовых платежей):

в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 1000 110

в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 1000 110

2) пени по налогу на прибыль:

в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 2100 110

в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 2100 110

3) штрафа по налогу на прибыль:

в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 3000 110

в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 3000 110

Приказом Минфина РФ от 09.06.2017 № 87н утверждены КБК для перечисления в бюджет налога на прибыль с доходов по обращающимся облигациям, которые номинированы в рублях и эмитированы с 01.01.2017 по 31.12.2021. Компании укажут в платежки следующие КБК:

182 1 01 01090 01 1000 110 — для налога на прибыль;

182 1 01 01090 01 2100 110 — для пеней;

182 1 01 01090 01 3000 110 — для штрафа.

Новые коды нужно применять начиная с бюджета на 2018 год. До этого срока компании вправе заполнять платежки со старыми КБК.