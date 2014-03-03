Налог на имущество: платить или проверить

Пунктом 2 статьи 375 Кодекса установлено, что налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 378.2 Кодекса закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, может быть принят только после утверждения субъектом Российской Федерации в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Указанный порядок распространяется и на физических лиц (гл. 32 ст. 401 НК РФ), с некоторыми особенностями.

Фактически налог на имущество увеличился в несколько раз, что конечно не обрадовало налогоплательщиков.

Согласно требованиям закона региональные органы власти обязаны опубликовать Перечень объектов недвижимого имущества, по которому налог уплачивается от кадастровой стоимости.

Конечно, в этот перечень власти постарались внести как можно больше объектов, даже тех которые не подлежит кадастровой оценке.

Например, в Краснодарском крае Перечень объектов недвижимого имущества, в отношение которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость, насчитывает 1370 страниц (Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского рая № 3008 от 18.12.2017г.).

Рекомендую всем налогоплательщикам ознакомиться с такими перечнями и найти там свое имущество по кадастровому номеру. Если найдете, то проверьте правомерность внесения имущества в данный перечень.

Так же настоятельно рекомендую изучить решение суда по делу № 3а-823/2017 от 4 декабря 2017 года. В этом решении Краснодарский краевой суд признал незаконным внесение в Перечень имущества принадлежащее предприятию.

Основные аргументы предприятия, поддержанные судом:

— нельзя включать в Перечень объекты капитального строительства только на основании сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и технической документации.

— определение кадастровой стоимости должно осуществляться на основе единства судьбы земельного участка и расположенных на нем иных объектов недвижимости. Земельные участки, принадлежащие предприятию, относятся к землям населенных пунктов и имеет вид разрешенного использования, «для эксплуатации котельной» и «для эксплуатации объектов коммунального хозяйства».

— наименование «здание для обслуживания автомобилей», «административное здание» нельзя считать достаточным основанием для включения данных объектов в Перечень, как и наименование «кабинет».

Суд признал что офис — это помещение оснащенное мебелью, организационной техникой, средствами связи, используемое для не связанной с производством деятельности, включая прием посетителей, обработку и хранение документов, а «кабинеты» в здании используются административными службами предприятия, в связи с чем не могут быть офисами в том смысле, какой приведен в Порядке, а само здание не может быть отнесено к административно-деловым центрам в целях ст. 378.2 НК РФ только по тому основанию, что часть площади в нем занимают такие кабинеты либо в связи с наименованием здание.

Суд руководствовался обширной судебной практикой ВС РФ, отраженной в определениях от 01.09.2016г. № 5-АРГ16-14, от 12.01.2017г. № 5-АПГ16-101, от 30.03.2017г.№ 5АПГ17-18, от 15.06.2017г. № 18-АПГ17-12 и др.