Полный справочник по детским вычетам-2018

Какие документы нужны в этом году, чтобы предоставили стандартный вычет на ребенка? Когда и кому писать новое заявление о вычете? Какие свежие разъяснения дали чиновники?

Каждый сотрудник, на обеспечении которого есть дети, имеет право на стандартный вычет по НДФЛ. Данный вычет ему предоставляет работодатель ежемесячно при расчете заработной платы. В целом порядок предоставления такого вычета известен, но на практике встречаются ситуации, когда не все так просто. В статье рассмотрим различные случаи, связанные с предоставлением стандартного налогового вычета.

Напомним, что налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, подтверждающих право на данный вычет.

Физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за пределами РФ, налоговый вычет предоставляется на основании документов, заверенных компетентными органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок (дети).

Кроме того, данный вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организации), на определенную сумму и уплатить налог в меньшем размере. Чтобы воспользоваться вычетом, сотрудник должен иметь статус налогового резидента (п. 3 ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Из приведенных положений законодательства следует, что стандартный налоговый вычет на ребенка могут получать оба родителя одновременно. Кроме того, это право есть у супругов родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, супругов приемных родителей, на обеспечении которых находится ребенок. Также не лишаются права на вычет родители, которые не состоят в браке, но официально платят алименты или иным образом обеспечивают ребенка (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

В каких случаях сотрудники должны подать в январе новое заявление о предоставлении вычета?

К таким случаям относятся ситуации, когда:

работник сменил место работы, за исключением перехода из филиала в головной офис и наоборот (в этом случае новое заявление не требуется);

в заявлении за прошлый год отражен конкретный период, за который предоставляется вычет (например, «прошу предоставить вычет на детей в 2017 году»). Если такого указания нет, заявление переписывать не надо;

у сотрудника родился ребенок в декабре 2017 года или в новогодние праздники 2018 года;

сотрудник стал опекуном, попечителем или приемным родителем в декабре 2017 года или в новогодние праздники 2018 года;

изменились основания для предоставления вычета (например, изменился статус ребенка: он стал инвалидом, поменялся статус самого родителя: он стал неодиноким, второй родитель передал право на получение вычета первому родителю).

Какие документы должны быть поданы в организацию для предоставления налогового вычета на ребенка?

Сотрудник Документы Родитель, супруг (супруга) родителя, родитель, лишенный родительских прав, но уплачивающий алименты Копия свидетельства о рождении ребенка, справка об инвалидности ребенка (если ребенок является инвалидом), копия свидетельства о регистрации брака (если сотрудник – супруг матери, но не родитель ребенка) Усыновитель Копия свидетельства об усыновлении ребенка, справка об инвалидности ребенка (если ребенок – инвалид) Опекун, попечитель Копия постановления органа опеки и попечительства или выписки из решения (постановления) об установлении над ребенком опеки (попечительства), копия договора об осуществлении опеки или попечительства, копия договора об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, справка об инвалидности ребенка (если ребенок – инвалид) Приемный родитель, супруг (супруга) приемного родителя Копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью, копия документа о регистрации брака между родителями (паспорта или свидетельства о регистрации брака), справка об инвалидности ребенка (если ребенок – инвалид)

Кроме вышеуказанных документов в зависимости от ситуации должны быть также представлены:

свидетельства о рождении старших детей, в том числе тех, кто старше 24 лет;

исполнительный лист на алименты или заявление работницы о том, что отец обеспечивает ребенка;

ежегодная справка об обучении на дневном отделении, если ребенок старше 18 лет. При этом необходимо учитывать, что справка из учебного заведения, выданная в сентябре 2017 года, в 2018 году неактуальна;

свидетельство о рождении, в котором отец не указан;

справка из органов ЗАГС по форме 25, в которой отмечено, что в свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери;

заявление второго родителя о передаче права на получение вычета первому родителю;

свидетельство о смерти второго родителя;

документ о совместном проживании с ребенком (справка, выданная жилищно-коммунальной службой, ТСЖ, жилищным или жилищно-строительным кооперативом, поселковой или сельской администрацией, судебное решение, которым установлен факт совместного проживания с ребенком).

Какие ограничения действуют в части предоставления стандартного налогового вычета на ребенка?

Размер дохода сотрудника, которому предоставляется вычет на ребенка. Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход (заработная плата) сотрудника, исчисленный с начала года, не достигнет 350 000 руб. С месяца, в котором доход превысит эту сумму, вычет не предоставляется.

Возраст ребенка. По общему правилу можно получать вычет на детей в возрасте до 18 лет включительно. Однако срок получения вычета продлевается до достижения ребенком 24 лет, если он является учащимся очной формы, студентом, аспирантом, ординатором, интерном или курсантом. Кроме того, если ребенок – инвалид, вычет в повышенном размере предоставляется на учащегося очной формы, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Каков размер стандартного налогового вычета на ребенка в 2018 году?

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет предоставляется на каждого ребенка в размере, который зависит от количества детей в семье, а также от статуса налогоплательщика.

Количество детей Статус налогоплательщика Родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель Опекун, попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного родителя На первого ребенка 1 400 руб. На второго ребенка 1 400 руб. На третьего и каждого последующего ребенка 3 000 руб. На ребенка-инвалида 12 000 руб. 6 000 руб.

Нюансы предоставления стандартного налогового вычета на ребенка

Ситуация Разъяснения Реквизиты письма Как определить размер стандартного налогового вычета на ребенка? Необходимо учитывать общее количество детей. Кроме собственных детей учитываются: – подопечные дети; – умершие дети; – неусыновленные дети супруга (супруги) от другого брака. Размер стандартного вычета на ребенка зависит от того, каким по счету является этот ребенок в семье. Первый ребенок – наиболее старший по возрасту вне зависимости от того, предоставляется ли на него вычет Письма Минфина РФ: – от 26.02.2013 № 03‑04‑05/8-133 (п. 2); – от 08.11.2012 № 03‑04‑05/8-1257; – от 23.08.2012 № 03‑04‑05/8-995; – от 16.12.2014 № 03‑04‑05/64994; – от 03.04.2012 № 03‑04‑06/8-96; – от 27.03.2012 № 03‑04‑05/8-392; – от 21.02.2012 № 03‑04‑05/8-209; – от 13.02.2012 № 03‑04‑05/8-169 Примечание: размер стандартного вычета на ребенка-инвалида суммируется с размером вычета, который предоставляется на ребенка с учетом того, каким по счету он является в семье (п. 14 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 21.10.2015) Необходимо ли предоставлять стандартный вычет по НДФЛ на ребенка за те месяцы, в которых у сотрудника отсутствовал доход, например, в связи с длительным отпуском без сохранения заработной платы? Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого налогом по ставке 13%, стандартные налоговые вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых такой доход был получен, за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплаты дохода Письмо Минфина РФ от 04.09.2017 № 03‑04‑06/56583 Надо ли предоставлять вычет сотруднику, ребенок которого вступил в брак в возрасте 18 лет? После вступления учащейся в брак образуется новая семья, в связи с чем обязанность родителей по ее содержанию (обеспечению) прекращается. В этом случае указанный стандартный налоговый вычет не применяется Письмо Минфина РФ от 17.03.2016 № 03‑04‑05/14853 Нужно ли предоставлять стандартный вычет на ребенка, если в январе 2018 года ему исполнилось 18 лет? Данный вычет предоставляется с месяца рождения ребенка (детей) и до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг (достигли) 18‑летнего возраста Письмо Минфина РФ от 22.10.2014 № 03‑04‑05/53291 Предоставляется ли налоговый вычет во время отпуска по уходу за ребенком? Вычет не предоставляется, так как в этот период доход, облагаемый налогом по ставке 13%, не выплачивался Письмо Минфина РФ от 11.06.2014 № 03‑04‑05/28141 Надо ли предоставлять стандартный вычет на ребенка, если в январе 2018 года ему исполнилось 24 года, но он является аспирантом учебного заведения? Стандартный налоговый вычет предоставляется родителю в отношении аспиранта учебного заведения в возрасте до 24 лет за период его обучения Письмо Минфина РФ от 22.10.2014 № 03‑04‑05/53291 Примечание: стандартный налоговый вычет на ребенка предоставляется даже тогда, когда учащийся очной формы, аспирант, ординатор, интерн, студент, курсант в возрасте до 24 лет находится в академическом отпуске (Письмо Минфина РФ от 15.03.2016 № 03‑04‑05/14139) Необходимо ли предоставлять стандартный вычет по НДФЛ на ребенка от предыдущего брака супруги? Супруг родителя имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида в порядке, установленном пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ Письма Минфина РФ: – от 18.01.2017 № 03‑04‑05/1992; – от 19.05.2017 № 03‑04‑05/30832 Нужно ли предоставлять стандартный вычет по НДФЛ на ребенка лицу, совместно проживающему с родителем ребенка и не состоящему с ним в зарегистрированном браке? Для возникновения у налогоплательщика права на получение указанного налогового вычета необходимо одновременное выполнение следующих условий: – налогоплательщик является или в установленном законом порядке признается родителем ребенка; – налогоплательщик является супругом (супругой) родителя ребенка и ребенок находится на его обеспечении. Таким образом, лицо, совместно проживающее с родителем Письмо Минфина РФ от 31.10.2017 № 03‑04‑05/71677 ребенка и не состоящее с ним в зарегистрированном браке, не поименовано в пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, соответственно, стандартный вычет по НДФЛ ему не предоставляется В каких случаях предоставляется стандартный вычет по НДФЛ в двойном размере? Данный вычет в двойном размере может быть предоставлен: – единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну (попечителю); – одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения вычета Письма Минфина РФ: – от 12.05.2017 № 03‑04‑05/28746; – от 20.04.2017 № 03‑04‑05/23946. Письма ФНС РФ: – от 02.04.2013 № ЕД-3-3/1187@; – от 30.04.2013 № ЕД-4-3/8054@ Кто признается единственным родителем? Понятие «единственный родитель» означает отсутствие у ребенка второго родителя: – по причине смерти; – ввиду признания родителя безвестно отсутствующим, объявления его умершим; – в случае, когда отцовство ребенка юридически не установлено, а именно когда сведения об отце в справку о рождении ребенка по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 (форме 25), вносятся на основании заявления матери Письма Минфина РФ: – от 12.05.2017 № 03‑04‑05/28746; – от 20.04.2017 № 03‑04‑05/23946; – от 17.04.2014 № 03‑04‑05/17637 Примечание: налогоплательщик не признается единственным родителем в следующих случаях: – при уклонении бывшего супруга от уплаты алиментов (Письмо Минфина РФ от 16.06.2016 № 03‑04‑05/3511); – при лишении одного из родителей родительских прав, так как лишенные родительских прав не освобождаются от обязанности содержать своих детей (Письмо ФНС РФ от 13.01.2014 № БС-2-11/13@) Если единственный родитель вступает в брак, в каком размере ему необходимо предоставлять вычет на ребенка? Предоставление налогового вычета в двойном размере единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем его вступления в брак. Соответственно, после вступления в брак вычет предоставляется на общих основаниях Письма Минфина РФ: – от 15.02.2016 № 03‑04‑05/8123; – от 02.02.2016 № 03‑04‑05/4973 Кто признается единственным опекуном (попечителем)? Согласно п. 7 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечитель-стве» ребенку могут быть назначены несколько опекунов или попечителей. Таким образом, налоговый вычет в двойном размере предоставляется опекуну в случае, если он является единственным опекуном. При этом размер вычета не изменяется в зависимости от факта регистрации брака, состава семьи опекуна, поскольку супруги опекунов не имеют права на стандартный налоговый вычет в отношении подопечных детей, а также от факта лишения (нелишения) родителей опекаемого родительских прав Письмо ФНС РФ от 30.04.2013 № ЕД-4-3/8054@ Примечание: документом, подтверждающим право на стандартный налоговый вычет в двойном размере, является документ из органов опеки и попечительства о назначении опекуна единственным опекуном При каких условиях можно предоставить стандартный налоговый вычет в двойном размере одному из родителей? Налоговый вычет на ребенка предоставляется в двойном размере другому родителю, если первый родитель имеет заработок, облагаемый налогом по ставке 13%, и подал заявление об отказе от вычета в пользу другого родителя. Если у него отсутствуют доходы, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13% (например, он Письмо ФНС РФ от 27.02.2013 № ЕД-4-3/3228@ осуществляет предпринимательскую деятельность и является плательщиком ЕНВД либо не работает), передавать свое право на получение вычета другому родителю он не может Примечание: необходимо ежемесячно запрашивать справку с места работы родителя, который передал право на получение стандартного налогового вычета другому родителю (письма Минфина РФ от 22.06.2016 № 03‑04‑05/36143, от 06.03.2013 № 03‑04‑05/8-178)

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В заключение еще раз отметим основные моменты, связанные с предоставлением сотруднику стандартного налогового вычета на ребенка. Во-первых, работодателю необходимо знать количество детей, которые находятся на содержании сотрудника, учесть возраст детей, а также запросить документы, которые подтверждают право сотрудника на получение данного вычета. Кроме того, право на получение налогового вычета ограничено рядом условий: нахождением ребенка на обеспечении налогоплательщика, наличием у налогоплательщика дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, и непревышением размера такого дохода установленной величины в сумме 350 000 руб. В случае несоблюдения этих условий налогоплательщик утрачивает право на получение налогового вычета.