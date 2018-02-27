Бухгалтерия как женский коллектив. Как выжить среди сплетен и конфликтов

«Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив»! Продуктивность и результативность работы, настроение и самочувствие сотрудников во многом зависит от того, насколько благоприятна атмосфера в коллективе. Конечно, трудно ужиться там, где каждый пытается отвоевать место под солнцем, строит козни коллегам, в глаза улыбается, а за спиной обговаривает и критикует. Да, выжить в «бабьем царстве» непросто. Каждая хочет быть первой, центром внимания, каждая хочет, чтобы ей завидовали, ею восхищались. Конфликты, ссоры, выяснения отношений и другие проблемы — это норма в женском коллективе. Но нельзя ли жить дружно, помогать и выручать, поддерживать в трудных ситуациях?

Плюсы работы в женском коллективе

Друзей мы выбираем, а коллег нам посылает случай. В некоторых ситуациях сотрудники становятся настоящими друзьями, в других же — врагами. Одни работники остаются на должности только ради коллектива, другие же готовы пожертвовать престижной работой и высокой зарплатой, чтобы побыстрее сбежать из этого «змеиного логова». Однако не всё так критично! Давайте рассмотрит плюсы работы в компании прекрасных дам.

Дружеские отношения в женском коллективе наладить проще. В случае чего вас прикроют, обеспечат алиби, помогут справиться с рабочим завалом или стрессом.

Запасные колготки, помада, пилочка — это далеко не весь перечень вещей, которые можно найти в женской сумочке. Если у вас возникнет непредвиденная ситуация, у кого-то из коллег точно найдётся решение.

«Бабье царство» — это разговоры о косметических проблемах, кулинарных рецептах, косметике, парфюмерии, лекарствах, детских садиках и школах, врачах. Можно почерпнуть много полезной информации.

Женщины более склонны к порядку. Они держат в аккуратном виде своё рабочее место, от них приятно пахнет, на них просто приятно смотреть.

А ещё можно найти партнёра для совместных пробежек, походов в тренажёрный зал, бассейн, кафе и т.д.

Мужчина вряд ли поймёт, что во время ПМС женщину лучше не трогать. А вот в женском коллективе с таким проблем нет. Коллеги не только не будут раздражать. У кого-то в сумочке, наверное, найдётся хорошее успокоительное средство или хотя бы шоколадка.

Типичные проблемы

В мужском коллективе вы можете получить помощь «за красивые глазки». Если вы привыкли очаровывать большой грудью или длинными ногами, расслабьтесь, здесь это не пройдёт. Дамы на такое не ведутся.

Женщины чаще берут больничные, отгулы, а это может сказаться на вашем объёме работы. Будьте готовы пожертвовать какими-то своими принципами, интересами, увлечениями, иначе придётся стать отшельницей. Сплетни, обсуждения, пустые разговоры отвлекают от работы, забирая ваше время.

Но всё самое интересное начинается, когда на горизонте появляется мужчина. Борьба за его внимание, желание понравится, налаживание более чем рабочих отношений часто перерастают в настоящую «санта барбару». Особенно эта проблема актуальна в тех случаях, когда в коллективе есть свободные одинокие женщины.

Стратегия выживания

Женский коллектив — это не только бухгалтеры. Это и учителя, медицинские сёстры, воспитатели. Женщины по своей натуре более эмоциональные, бурно реагируют на внешние раздражители. Конечно, не стоит пытаться всем подряд навязываться в друзья, но относиться дружелюбно — обязательно. В любом коллективе возникают конфликты по разным причинам. Важно уметь их решать. Вот несколько советов, которые помогут выжить в женском коллективе.

Постройте доверительные отношения с начальством, делайте всё, чтобы вашей работой были довольны, так вы обеспечите себе защиту в конфликтных ситуациях.

Не откровенничайте с секретаршей, тем более, не обсуждайте с ней других сотрудников или начальника.

Если вы слышите недовольство со стороны коллеги, просто обойдите её стороной. Возможно, у неё плохое настроение, ПМС, стрелка на чулке, ноготь сломался и т.д.

Не поддерживайте сплетни, и тогда вам получится сохранить доверительные отношения со всеми коллегами.

Не позволяйте себе портить другим настроение только потому, что его нет у вас. Начинайте новый рабочий день с улыбкой.

Не пренебрегайте мнением коллег, если нужно, просите совета, консультируйтесь, и другим тоже не отказывайте в помощи.

Не жалейте комплиментов. Если у сотрудницы красивый макияж, маникюр, пальто, сапоги, почему бы об этом не сказать. А вот с критикой будьте осторожны.