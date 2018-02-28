У управляющих компаний будет меньше проблем по экологическим платежам

Верховный суд РФ поставил точку в спорах между управляющими компаниями и Росприроднадзором (Определение ВС РФ № 305-ЭС17-10622 от 31.01.2018 г.).

Суд принял сторону управляющей организации по вопросу внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение бытовых отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности собственников помещений в многоквартирных домах.

Суть дела: Департамент Росприроднадзора провел плановую проверку управляющей организации по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных природоохранным законодательством, по результатам которой выявил, что предприятие:

не осуществляет учет отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах;

не направляло в уполномоченные органы отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2014 год;

осуществляет хозяйственную деятельность в отсутствие паспортов на образуемые опасные отходы;

не разработало и не утвердило нормативы образования отходов и лимитов на их размещение;

не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых бытовых отходов (далее — ТБО), образованных в результате жизнедеятельности граждан и вывезенных из жилищ в целях их последующего захоронения на полигонах.

В результате проверки сумма начисленных платежей и санкций составила 36 198 212 руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду за четвертый квартал 2014 года и с первого по четвертый кварталы 2015 года.

Поскольку предприятие в добровольном порядке указанное требование не исполнило, Департамент Росприроднадзора обратился в арбитражный суд.

При вынесении решения в пользу Департамента суды исходили из следующего: право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались; собственники помещений в многоквартирном доме по договору управления фактически передают свои обязанности образователя отходов производства и потребления управляющей организации (предприятию), которая принимает на себя права и обязанности собственника отходов, следовательно, плату за негативное воздействие на окружающую среду в виде размещения отходов должно вносить предприятие.

Все суды организация проиграла и дело дошло до Верховного суда, где Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с позицией нижестоящих судов, так как Законом об охране окружающей среды и Законом об отходах как в редакции, действовавшей в спорный период (2014 — 2015 годы), так и в редакции, вступившей в действие с 01.01.2016, на физических лиц, не ведущих хозяйственной либо иной коммерческой деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не возложена обязанность вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду вследствие размещения отходов.

Управляющие организации действуют, фактически, как представители собственников помещений, а не как лица, осуществляющие деятельность по размещению отходов по смыслу Закона об отходах.

Размер обязательств управляющей организации должен определяться размером обязательств собственников помещений.

Поскольку на собственников помещений — физических лиц обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду как необходимое условие получения права осуществлять хозяйственную и иную деятельность (именно так плату за негативное воздействие определяет Конституционный Суд РФ в Постановлении от 05.03.2013 N 5-П) законом не возложена, такая обязанность не может возникнуть и у управляющей организации.

Нет также оснований полагать, что управляющая организация должна вносить плату за размещение отходов за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, поскольку при наличии оснований, указанных в Законе об охране окружающей среды и Законе об отходах, такие лица являются самостоятельными субъектами платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, образовавшихся в результате их хозяйственной и (или) иной деятельности.

Из норм Жилищного кодекса РФ и Правил N 491 следует лишь обязанность управляющей организации в интересах собственников помещений организовать сбор и вывоз мусора, принадлежащего последним, а не переход к ней права собственности на отходы. Договором на управление общим имуществом многоквартирных домов не предусмотрен переход права собственности на отходы к управляющей организации. Условие о передаче права собственности не может подразумеваться, оно должно быть прямо выраженным.

Статьей 9 Федерального закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов», согласно которым статья 23 Закона об отходах дополнена частью 10, где указано, что плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается.

С 01.01.2016 четко закреплено, что плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов должны вносить операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами; региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению.

Рекомендация:

Руководителям и бухгалтерам управляющих компаний (организаций) необходимо изучить Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС17-10622 от 31.01.2018г и использовать его в случае возникновении спора, а если ранее были такие начисления со стороны Росприроднадзора, то использовать данное Определение для пересмотра начислений.