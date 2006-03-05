На какие решения судов по НДС будут ориентироваться инспекторы

Подготовили обзор важных судебных решений за 2017 год.
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Краткое содержание спора
Кто выиграл
Постановление АС Поволжского округа от 13.01.2017№ Ф06-16136/2016
Налоговые инспекторы не согласились с повышением суммы НДС к вычету из-за изменения первоначальной стоимости работ вследствие роста курса валюты.
Налоговая инспекция
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.01.2017 № А53-25043/2015
Налогоплательщику (арендодателю) отказали в вычете НДС по коммунальным услугам. Основание – услугами пользуется арендатор, а перевыставление счет-фактуры арендодателем не производилось. Следовательно, входной НДС не связан с облагаемой деятельностью налогоплательщика.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.02.2017 № Ф08-10604/2016
Налоговые инспекторы посчитали, что входной НДС заявлен к вычету неправомерно. Компания приобрела оборудование за счет заемных средств, а затем предоставила его в аренду заимодавцу на спецрежиме. Компания не возвратила долг. По мнению проверяющих, сделка является фиктивной.
Налогоплательщик
Постановление АС Центрального округа от 08.02.2017 № А08-1613/2015
Налоговые инспекторы потребовали восстановить НДС. Компания перечислила аванс по договору лизинга. НДС заявила к вычету. Проверяющие считают, что восстановить НДС необходимо сразу после того, как услуги по договору были оказаны.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.02.2017 № А53-2373/2016
Клиенты частично расплатились бонусами, полученными за предыдущие покупки. Проверяющие требуют начислять на стоимость бонусов НДС.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.02.2017 № А63-14033/2015
Налоговые инспекторы отказали компании в возмещении НДС. Причина - недобросовестность контрагента (признаки фирмы-однодневки, препятствовал проведению встречных проверок)
Налогоплательщик
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.03.2017 № А45-1399/2015
Налоговые инспекторы посчитали, что компания неправомерно заявила вычет НДС. Основание – контрагент допустил ошибку. НДС не должен был начисляться на необлагаемые услуги.
Налогоплательщик
Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.03.2017 № Ф01-106/2017
Налоговые инспекторы отказали в вычете НДС по сделкам с одним из контрагентов. Фактически работы по договорам подряда выполнял субподрядчик – дружественный ИП. Проверяющие пришли к мнению, что расходы являются обоснованными, а вычеты - нет.
Налоговая инспекция
Определение ВС РФ от 14.03.2017 № 310-КГ17-1580
Налоговые инспекторы посчитали, что часть НДС по транспортному средству заявлена налогоплательщиком неправомерно. Причина - компания использует ТС как в розничной торговле на ЕНВД, так и в оптовой – на ОСН
Налоговая инспекция
Определение ВС РФ от 28.03.2017 № 302-КГ16-19594
Налоговые инспекторы доначислили НДС со стоимости услуг аренды.
Компания не согласилась, заявив что выручка не превысила 2 млн руб., доначисления необходимо включить в расходы по налогу на прибыль.
Налоговая инспекция
Постановление АС Северо-Западного округа от 31.03.2017 № Ф07-1728/2017
Налогоплательщик приобрел оборудование, в котором обнаружил недопустимые дефекты. Товар был возвращен поставщику. Проверяющие потребовали начислить НДС при возврате, исходя из стоимости оборудования, зафиксированной в договоре.
Налогоплательщик
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.04.2017 № А27-9304/2016
Инспекция посчитала, что компания и ее контрагент недобросовестные и отказала в вычете по НДС по приобретенным работам.
Налоговая инспекция
Постановление АС Северо-Западного округа от 06.04.2017 № А42-5187/2015
Налоговые инспекторы не согласились с вычетом НДС по товарам, которые были списаны в связи с тем, что испортились.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.04.2017 № А53-7749/2016
Налоговые инспекторы усомнились в реальности сделки и отказали налогоплательщику в вычете НДС.
По мнению проверяющих,
контрагент не мог выполнить обязательство по договору.
Налоговая инспекция
Постановление АС Уральского округа от 03.05.2017 № Ф09-2114/17
Налоговые инспекторы отказали в вычете НДС по расходам, связанным с поддержанием недвижимости в пригодном состоянии. Основание -
налогоплательщик использовал здание в облагаемой НДС деятельности непостоянно.
Налогоплательщик
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.05.2017 № А78-7185/2016
Налоговые инспекторы потребовали начислить НДС на сумму превышения оплаты над стоимостью отгрузки продукции, так как это является, по сути, авансом.
Налогоплательщик
Определение Верховного суда РФ от 25.05.2017 № 301-КГ17-5221
Налоговые инспекторы отказали в вычете НДС, так как документооборот налогоплательщика является фиктивным.
Налоговая инспекция
Постановление АС Центрального округа от 04.07.2017 № А09-13560/2015
Контрагент продал налогоплательщику товары, но не отразил это в учете. Проверяющие пришли к мнению, что налогоплательщик скрыл дальнейшие операции по продаже и доначислили НДС.
Налогоплательщик
Постановление АС Уральского округа от 12.07.2017 № Ф09-4083/17
Налоговая инспекция отказала в вычете НДС, так как у налогоплательщика нет доходов.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Западного округа от 05.09.2017 № Ф07-7687/2017
Компания бесплатно передала товар работникам. Инспекторы потребовали начислить НДС.
Налоговая инспекция
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.09.2017 № А20-3610/2016
Налогоплательщику отказали в вычете НДС из-за неправильного учета недвижимости и отсутствия выгоды от сделки.
Налогоплательщик
Определение Верховного суда РФ от 12.09.2017 № 304-КГ17-12092
Компания не начислила НДС на со стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества.
Налоговая инспекция
Постановление АС Поволжского округа от 26.09.2017 № А72-13657/2016
Налогоплательщику отказали в вычете НДС. Основание — нереальность совершенной сделки.
Налогоплательщик
Постановление АС Северо-Западного округа от 27.09.2017 № А56-65206/2016
Инспекция отказала в вычете НДС, так как документы на приобретение товара являются фиктивными.
Налогоплательщик
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2017 N 305-КГ17-4111 по делу N А40-189344/2014
Инспекторы отказали налогоплательщику принять к вычету НДС, уплаченный на таможне по импорту. Причина – товар приобретен по высокой цене в сравнении с уровнем рыночных цен на аналогичный товар. Следовательно, уплаченный на таможне налог завышен.
Налогоплательщик
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.10.2017 N 305-КГ16-7109 по делу N А40-61102/2015
Инспекторы посчитали, что на основании п. 3 ст. 170 НК РФ правопреемник обязан восстановить и уплатить в бюджет НДС, ранее принятый к вычету компанией, которая в результате реорганизации присоединилась к нему.
Речь идет о заявленном к вычету НДС по работам, связанным с капительным ремонтом здания. Оно перешло к правопреемнику и стало использоваться в операциях, необлагаемых НДС
(правопреемник применяет УСН).
Инспекторы пришли к выводу, что правопреемник получил необоснованную налоговую выгоду в виде неисполнения обязанности по восстановлению НДС.
Более того, внимание инспекторов также привлекли такие факты, как:
Налоговая инспекция
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.12.2017 № Ф09-6597/17
Инспекторы не согласились с вычетом НДС. Основание - налогоплательщик не ведет деятельность. Суд встал на сторону проверяющих, несмотря на то, что компания указала на свое намерение вести деятельность в будущем.
Налоговая инспекция
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2017 N 307-КГ17-12461 по делу N А56-42572/2016
Инспекторы отказали налогоплательщику в вычете НДС, так как он применял разные методики определения объема товара при его приобретении и реализации. Суд не поддержал налогоплательщика. Как пояснил судья, применение налоговых вычетов и расчет налоговой базы производится исходя из единых требований, предъявляемых к объекту налогообложения. Это касается и единой методики подсчета количества товара. Применение налогоплательщиком различных методик противоречит принципу экономического основания НДС, как налога, уплачиваемого с добавленной стоимости. Принимая решение, суд руководствовался Определением Верховного Суда РФ от 05.04.2017 N 309-КГ17-2046.
Налоговая инспекция
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2017 N 301-КГ17-14742
При вынесении решения по результатам выездной проверки инспекторы не учли уточненные налоговые декларации по НДС, которые налогоплательщик представил в инспекцию в день составления справки о проведенной проверке.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика, указывая на то, что инспекторы не определили реальный размер налоговых обязательств компании. Однако суд кассационной инстанции не согласился, так как, по мнению судей, НК РФ не содержит критериев для проверки показателей уточненных налоговых декларации, которые налогоплательщик сдал после составления акта выездной налоговой проверки, но до вынесения решения. Налоговый орган вправе, но не обязан учитывать факты подачи уточненных налоговых деклараций.
Налоговая инспекция
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.12.2017 № А63-12597/2016
Налогоплательщику отказали в вычете НДС. Основание - отсутствие некоторых ТТН, недостоверные данные в товарных и транспортных документах.
Налогоплательщик
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2017 № Ф09-7135/2017
Налоговая инспекция посчитала, что налогоплательщик мог обойтись без посредника и отказала не только в вычете НДС, но и в признании расходов в целях исчисления налога на прибыль.
Налогоплательщик