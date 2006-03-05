На какие решения судов по НДС будут ориентироваться инспекторы

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.10.2017 N 305-КГ16-7109 по делу N А40-61102/2015

Инспекторы посчитали, что на основании п. 3 ст. 170 НК РФ правопреемник обязан восстановить и уплатить в бюджет НДС, ранее принятый к вычету компанией, которая в результате реорганизации присоединилась к нему.

Речь идет о заявленном к вычету НДС по работам, связанным с капительным ремонтом здания. Оно перешло к правопреемнику и стало использоваться в операциях, необлагаемых НДС

(правопреемник применяет УСН).

Инспекторы пришли к выводу, что правопреемник получил необоснованную налоговую выгоду в виде неисполнения обязанности по восстановлению НДС.

Более того, внимание инспекторов также привлекли такие факты, как: