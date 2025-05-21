По общему правилу работа в выходные и праздничные дни запрещена. Однако привлечь сотрудника к работе в такие дни все-таки можно. Рассказываем, как оформить и оплатить работу в выходной или праздничный день в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8».

Порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни

В соответствии с ч. 1 ст. 153 ТК РФ работа в выходные и праздничные дни подлежит оплате в следующем порядке:

• сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Нормативно не урегулирован порядок пересчета месячной тарифной ставки в часовую или дневную ставку, поэтому в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» есть возможность выбрать один из трех вариантов:

среднемесячное количество часов (дней) в месяце;

норму времени по графику сотрудника;

норму времени по производственному календарю.

Вариант пересчета можно выбрать в разделе «Настройка» – «Расчет зарплаты» в разделе «При пересчете тарифной ставки сотрудника в стоимость часа (дня) использовать».

Регистрация работы в выходные и праздничные дни в «1С:ЗКГУ 8»

Оформление в программе работы в выходные и праздничные дни, не предусмотренной графиком работы сотрудника производится с помощью документа «Работа в выходные и праздники» (раздел «Кадры» – «Все кадровые документы», либо раздел «Зарплата» – «Учет времени»).

В графе «Дни работы» указываются выходные или праздничные дни, отработанные сотрудником.

В графе «Причины, обоснование работы в выходной и праздничный день» приводится обоснование причин выхода на работу в указанные даты, которое отразится в приказе.

В табличной части документа указывается сотрудник (сотрудники). Если оплата производится по часам, то необходимо указать часы работы. Также в форме выбирается способ компенсации – повышенная оплата или отгул. При необходимости в данном документе можно зарегистрировать работу нескольких сотрудников в разные дни.

Заполненный документ нужно провести и закрыть. При необходимости из документа можно вывести печатную форму приказа или графика работы в выходной или праздничный день.

Начисление оплаты в одинарном размере

Если работа в праздничный день предусмотрена графиком работы сотрудника, то она оплачивается в одинарном размере. В данном случае сотруднику полагается доплата за работу в праздничные.

Начисление доплаты за работу в праздничный день производится автоматически в документе «Начисление зарплаты», если в программе существует начисление «Доплата за работу в праздничные дни» («Настройка» – «Начисления»).

Оплата в одинарном размере с дополнительным выходным

Если оплата в праздничный или выходной день производится в одинарном размере и предоставляется дополнительный выходной день, то время в программе будет оплачено также при начислении зарплаты с помощью вида начисления «Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты» (раздел «Настройка» – «Начисления»).

В соответствии с ч. 3. ст. 153 ТК РФ по желанию сотрудника, работавшего в выходной или праздничный день, не предусмотренный графиком работы, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В документе «Работа в выходные и праздничные дни» необходимо указать способ компенсации – «Отгул».

Расчет оплаты в «1С:ЗКГУ 8»

Начисление оплаты за работу в выходной и праздничный день производится автоматически в документе «Начисление зарплаты и взносов» (раздел «Зарплата» – «Начисление зарплаты и взносов»).

При автоматическом заполнении документа в табличную часть на закладке «Начисления» вносятся все виды начислений, предназначенные сотрудникам, в том числе и оплата за работу в выходной или праздничный день.

Аксиния Богданова, бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»