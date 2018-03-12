Как устроиться бухгалтеру без опыта работы?

Возраст от 25 до 40 лет, без маленьких детей, с двумя высшими образованиями, опытом работы от 5 лет — вот идеальный кандидат на должность финансового специалиста. Но где его взять, этот опыт, если начинающих бухгалтеров на работу брать не хотят?

На должность бухгалтера новичку устроиться сложно, но возможно. Проще, конечно, если у вас есть знакомые, которые могут этому поспособствовать. А если нет?

Что нужно знать начинающему бухгалтеру

Для профессии бухгалтера важны практика и опыт, но без теоретической подготовки, фундамента их наработать будет сложно.

Поэтому начинающему бухгалтеру нужно иметь знания в области:

Бухучета . Знать ключевые принципы двойной записи, непрерывности, достоверности и т.д. Разбираться с планом счетов, как отражать те или иные операции. Правильно обращаться с документацией и отчетностью. Плюсом будет также знакомство со стандартами учета.

Математики и экономики . Достаточно полного школьного курса математики для умения производить основные математические операции. В области экономики же важно иметь определенную базу для хорошего понимания основных понятий финансово-хозяйственной деятельности организации.

Законодательства . Работа бухгалтера во многом регулируется различными нормативными актами. Поэтому важно разбираться в законах, касающихся бухгалтерского и налогового учета, архивации документов. Немаловажно знать основы налогового, гражданского, трудового и административного кодексов.

Программного обеспечения, как офисного, так и специализированного. Знать специфику и уметь работать со стандартным пакетом программ для офиса, Word и особенно Excel на продвинутом уровне — обязательный навык в работе бухгалтера. Также нужно владеть программами учета, таких как продукты 1С и т. д.

Что должен уметь специалист

Начинающий бухгалтер может искать работу, как универсального специалиста, так и на отдельные участки, но что-то из перечисленного он уже должен уметь:

пользоваться программами 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, справочно–правовой системой Консультант и т. д.

вести бухгалтерский учет,

проверять и контролировать расходно–приходные операции,

проводить необходимые платежи с контрагентами, бюджетом,

начислять зарплаты и иные вознаграждения сотрудникам,

готовить финансовую, налоговую отчетность,

Если вы это еще не умеете, не волнуйтесь, самое главное — желание учиться и это все осваивать.

Какие бывают трудности у начинающего бухгалтера

Любовь к цифрам, дипломы с отличием об окончании учебы в университете, пройденных курсов — это хорошо и важно, но чаще создает радужные ожидания, а затем разочарования в профессии бухгалтера.

Реальность такова, что бухгалтеру нужно наращивать не теоретические знания, а практические. Работы порой очень много, чаще все нужно делать в сжатые сроки, нагрузка большая, поэтому нужно быть стрессоустойчивым и дисциплинированным.

Лучше первое время не ожидать высокой зарплаты, а упор делать на нарабатывание опыта.

Кроме профессиональных качеств и навыков важно развивать в себе еще личные качества:

ответственность,

память,

внимательность,

пунктуальность,

терпение.

Ищем вакансии

К сожалению, на специализированных платформах в интернете встречаются объявления от мошенников. Как это работает? Вы отправляете резюме, вас приглашают на собеседование, вас берут на испытательный срок, после окончания которого сообщают: «Вы нам не подходите». В итоге вы остаетесь ни с чем. Чтобы на такие аферы не попасться, нужно тщательно подходить к выбору вакансий. С особой осторожностью относитесь к ну очень привлекательным предложениям.

Проверенные бухгалтерские вакансии ждут вас в сервисе Клерк.Работа. Следите за новыми вакансиями в Telegram на канале Бухджоб. Разместите свое резюме или перенесите его с hh в 2 шага. Разместить резюме.

Как правило, работодатели готовы трудоустраивать на должность бухгалтера кандидатов без опыта в таких случаях:

в компанию срочно требуется финансовый специалист;

фирма проводит предварительное обучение для претендентов, в ходе которого их знакомят со спецификой работы;

крупная компания сотрудничает с организациями, которые проводят курсы бухгалтеров.

При поиске вакансий обращайте внимание на объявления, в которых указано, что работодатель готов взять на должность работника без опыта, начинающего бухгалтера, выпускника. Вам могут предложить работу на полную занятость, на неполный рабочий день или по совместительству.

Готовимся к собеседованию

Самый важный шаг на пути к получению заветной должности — собеседование. Во время разговора с потенциальным работодателем кандидат должен показать себя «во всей красе», продемонстрировать, что он готов справляться со сложными заданиями. О том, что вы должны быть максимально компетентным в своей сфере, безупречно знать теорию и уметь применить ее на практике, речь даже не идет.

Чтобы устроиться бухгалтером в престижную компанию, нужно быть на голову выше других претендентов.

Да, у вас нет опыта, но, возможно, есть другие фишки, которыми вы сможете привлечь внимание интервьюера. Итак, что может помочь вам получить должность бухгалтера, если вы на аналогичной еще и дня не проработали?

Дипломы, сертификаты, грамоты и другие документы, которые подтверждают вашу квалификацию.

Знания . Вот основное ваше преимущество. Вы должны показать, что знаете достаточно для того, чтобы занять должность.

Владение специализированными компьютерными программами и средствами автоматизации . Даже специалисты с многолетним опытом складывают руки, когда приходится работать с современным программным обеспечением для бухгалтеров. Разберитесь с этим вопросом. Если самостоятельно сложно, запишитесь на экспресс-курсы.

Английский язык . Почему-то сегодня во всех сферах деятельности требуют от работников знания английского языка. Возможно, бухгалтеру владеть им на высоком уровне необязательно. Но если у вас такое преимущество есть, грех его не использовать.

Личностные качества. Если вам подходит работа, на собеседовании вы должны убедить работодателя, что кандидата лучше вас на эту должность ему не найти. Включите все свое обаяние, покажите себя в наиболее выгодном свете.

Как показывает практика, претенденты без опыта часто оказываются очень даже неплохими специалистами. Некоторые работодатели отдают предпочтение таким кандидатам перед профессионалами. И на это есть причины.

Во-первых, новички не так требовательны к условиям труда и к уровню заработной платы, они будут рады тому, что нашли работу по специальности.

Во-вторых, учить всегда проще, чем переучивать. Молодой специалист без труда подстроится под специфику бизнеса компании, в которой работает.

И в-третьих, он скрупулезнее относится к выполнению своих обязанностей, боясь ошибиться, проверяет все по несколько раз.

А, может быть, начать с роли «второго плана»

Ошибка главбуха или даже просто бухгалтера может ему очень дорого обойтись. Вы уверены, что готовы к такой ответственности?

Если да, то «полный вперед», начинайте искать вакансии и рассылать резюме. Если все же есть страх, сомнения, или никак не удается найти что-то стоящее, возможно, стоит рассмотреть другие предложения.

Помощник бухгалтера, ассистент бухгалтера, младший финансовый специалист — на такие должности без проблем трудоустраивают неопытных претендентов.

Да, не так престижно, да, зарплата ниже, но открыты перспективы для роста. Освоитесь в этой сфере, изучите ее «изнутри», а там, гляди, за год–два и должность бухгалтера подвернется. А, впрочем, решать вам, каким будет ваш старт: быстрым, но рискованным, или плавным, но надежным.

Заключение

Пока есть товарно-денежные отношения, профессия бухгалтера точно еще не устареет. Хоть и появляется много программ и сервисов, но они всего лишь для облегчения работы бухгалтера, а не его замены. Программные решения не наделены интеллектом, поэтому хорошие бухгалтеры все еще на вес золота. А хорошими бухгалтерами не рождаются, ими становятся.

Начните с изучения 1С, беритесь за любую работу, которая вам поможет наработать опыт и все получится.