Специальный счет: инструкция для бухгалтера

В статье рассмотрим ситуации, с которыми сталкиваются налогоплательщики, которые работают в рамках гособорозаказа, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее Закон № 275-ФЗ) и применяют при этом специальный счет.

Ситуация 1. В каком банке открывать?

В соответствии с пп. 6 п. 1 и пп. 6 п. 2 ст. 8 Закон № 275-ФЗ головной исполнитель и исполнители определяют в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов с использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном головным исполнителем.

При этом до заключения контракта исполнители, входящие в кооперацию головного исполнителя, должны быть уведомлены о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договора о банковском сопровождении (пп.3 п. 1 и пп.3 п. 2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ).

При выполнении гособоронзаказа головной исполнитель и исполнители по государственному оборонному заказу используют для расчетов по контракту только отдельные счета, открытые исполнителями, с которыми заключены контракты, в уполномоченном банке (пп.7 п. 1 и пп. 7 п.2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ).

Учитывая вышеизложенные нормы Закона № 275-ФЗ Организация-субподрядчик, которая включена в кооперацию головного исполнителя по выполнению гособорнзаказа обязана заключить договор о банковском сопровождении и открытии спецсчета в уполномоченном банке, выбранном головным исполнителем. Поэтому она, не вправе открыть спецсчет в ином банке, кроме того, который указан в контракте с исполнителем и его уведомлении.

Ситуация 2. Правомочен ли банк отказать организации в открытии счета?

Организацией (Исполнитель) столкнулась с ситуацией когда Уполномоченный банк отказал ей в открытии специального счета на том основании, что что по мнению банка Общество проводило подозрительные и сомнительные операции, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Разберемся, прав ли банк?

Согласно ст. 11 НК РФ счета (счет) — расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета. При этом Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, который обратился с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами (п. 2 ст. 846 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ Исполнитель заключает с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договор о банковском сопровождении (пп. 2 п. 2 ст. 8 Закона № 275). Кроме того, Исполнитель уведомляет (до заключения контрактов) других исполнителей о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договора о банковском сопровождении (пп. 3 п. 2 ст.8 Закона № 275-ФЗ).

В свою очередь уполномоченный банк обязан заключить с головным исполнителем, исполнителем договоры о банковском сопровождении и открыть им отдельные счета (пп. 1 п. 2 ст. 8.2 Закона № 275-ФЗ). При этом отдельный счет — это счет, открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу (п. 10 ст. 3 ФЗ Закона № 275-ФЗ). Поэтому на Организацию- исполнителя возложена обязанность по открытию специального счета в уполномоченном банке Законом № 275-ФЗ.

Cогласно абз. 2 п. 2 ст. 846 ГК РФ Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом.

Однако при этом следует учитывать, что кредитная организация (банк) вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия у нее подозрений о том, что целью заключения такого договора, во исполнение которого открывается счет, является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» далее Закон № 115-ФЗ).

Согласно п. 6.2 гл. 6 «Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П), (далее- Положение № 375-П), факторами по отдельности или по совокупности, влияющими на принятие кредитной организацией такого решения могут являться следующие обстоятельства:

— юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом ((пп. «а» п. 6.2 Положения № 375-П.

— с даты регистрации юридического лица прошло менее шести месяцев (пп. «б», п. 6.2 Положения № 375-П);

— согласно данных налоговой службы в качестве юридического адреса юридического указан адрес массовой регистрации (пп. «в», п. 6.2 Положения № 375-П).

— отсутствие по адресу юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя юридического лица («г» п. 6.2 Положения № 375-П);

— одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица, его руководителем и) осуществляет ведение бухгалтерского учета (пп. «д», п. 6.2 Положения № 375-П);

— имеется информация Банка России о том, что в отношении Организации выявлено наличие задолженности нерезидентов по контрактам, по которым Организацией были закрыты паспорта сделок в связи с их переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк ( пп. «е»," п. 6.2 Положения № 375-П);

— в отношении юридического лица имеется решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (пп. «и» п. 6.2 Положения № 375-П);

— иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией (пп. «к» п. 6.2 Положения № 375-П.

Учитывая вышеизложенное, несмотря на то, что открытие специального счета Исполнителем в рамках исполнения им гособоронзаказа, предусмотрено законодательно, кредитная организация вправе отказаться от заключения договора банковского счета в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации, при наличии оснований полагать, что Организация совершает операции, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Однако при получении отказа Организация-Исполнитель вправе обратиться в суд, и не исключено, что судебные органы, в случае недоказанности наличия оснований для открытия банковского счета, предусмотренных в п. 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, встанут на сторону Организации и признают действия банка неправомерными (Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2016, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.04.2017 № Ф01-878/2017 по делу № А43-15183/2016).

Так Верховный Суд РФ, рассматривая аналогичную ситуацию в своем Определении от 25.08.2017 № 301-ЭС17-10939 по делу № А43-15183/2016 отметил, что несмотря на то, что для отказа в открытии счета банку достаточно лишь подозрений о возможном совершении клиентом операции по легализации дохода, полученного преступным путем, при рассмотрении в суде дела об оспаривании отказа в открытии счета, банк должен подтвердить и доказать, что такие подозрения являлись обоснованными на момент отказа в открытии счета. Кроме того, суд обратил внимание на то, что денежные средства из федерального бюджета, направленные на исполнение государственного оборонного заказа, не могут по своей правовой природе являться доходом, полученным преступным путем.

Таким образом учитывая вышеизложенное для отказа в открытии счета банку достаточно лишь подозрений о возможном совершении клиентом операции по легализации дохода, полученного преступным путем. Однако, если Организация обратиться в суд, то банк должен будет подтвердить и доказать, что такие подозрения являлись обоснованными на момент отказа в открытии счета.

Ситуация 3. Вправе ли Организация-исполнитель перечислить деньги поставщику со своего специального счета на его расчетный счет?

В данной ситуации Организация-исполнитель, включенная в кооперацию головного исполнителя в рамках исполнения государственного оборонного заказа, заключила обычный договор поставки на приобретение материалов, которые в дальнейшем будут использованы ею для исполния гособоронзаказа. Сумма договора составляет 400 000 руб. а поставщик не имеет специального счета, открытого в уполномоченном банке. Как быть?

В соответствии с пп. 6 п. 1 и пп. 6 п. 2 ст. 8 Законf № 275-ФЗ головной исполнитель и исполнители определяют в контрактах, заключаемых с другими исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов по таким контрактам с использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном головным исполнителем.

При этом до заключения контракта исполнители, входящие в кооперацию головного исполнителя, должны быть уведомлены о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договора о банковском сопровождении (пп.3 п. 1 и пп.3 п. 2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ).

При выполнении гособоронзаказа головной исполнитель и исполнители по государственному оборонному заказу используют для расчетов по контракту только отдельные счета, открытые исполнителями, с которыми заключены контракты, в уполномоченном банке (пп.7 п. 1 и пп. 7 п.2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ).

В соответствии с пп. «з» п. 2 ч.1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ режим использования отдельного счета предусматривает списание денежных средств только на отдельный счет, за исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в целях в частности оплаты головным исполнителем расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц и оплаты исполнителем расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц.

Поскольку с отдельного счета исполнителя возможно списание денежных средств на иные банковские счета в целях оплаты иных расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц, а в рассматриваемом вопросе речь идет о сумме в 400 000 руб., Организация-исполнитель, осуществляющая деятельность в рамках ГОЗ, вправе перечислить деньги поставщику со своего специального счета на его расчетный счет.

Ситуация 4. Перечисляем аванс сотрудникам со спецсчета

Режим использования отдельного счета подразумевает обязанность предоставления Организацией в уполномоченный банк документов, являющихся основанием для составления распоряжений на перечисление сумм ЗП на счета сотрудников, а также распоряжения на уплату соответствующих налогов, в частности НДФЛ в качестве налогового агента. Обязана ли Организация выполнять данные требования при перечислении аванса сотрудникам (ЗП за первую часть месяца)?

В соответствии с пп. «ж» п. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ режим использования отдельного счета предусматривает совершение разрешенных операций в соответствии с п. 2, 3, 9 и 10 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ.

При этом согласно пп. «а» п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ по отдельному счету не допускается, в частности, совершение операций в виде перечисления (выдачи) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

В соответствии с п. 1 ст. 8.2 Закона № 275-ФЗ уполномоченный банк в частности вправе: запрашивать у головного исполнителя, исполнителя документы и сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом (пп.1 п. 1 ст. 8.2 Закона № 275-ФЗ); осуществлять контроль распоряжений в порядке, установленном ст. 8.5 Закона № 275-ФЗ (пп.4 п. 1 ст. 8.2 Закона № 275-ФЗ).

При принятии распоряжения к исполнению уполномоченный банк контролирует: в частности, соответствие назначения платежа, указанного в распоряжении, содержанию документов, представленных владельцем отдельного счета и являющихся основанием для составления распоряжения (пп. 3 п. 1 ст. 8.5 Закона № 275-ФЗ), а также соблюдение режима использования отдельного счета, установленного Законом № 275-ФЗ (пп. 4 п. 1 ст. 8.5 Закона № 275-ФЗ).

При этом, при перечислении ЗП, в том числе и за первую половину месяца (аванса) Организация-Исполнитель должна предоставить в уполномоченный банк расчетно-платежные ведомости (иной формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленной законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете), на основании которой исполнителем составлено распоряжение о переводе денежных средств (Письмо Банка России от 02.12.2015 N 12-1-5/2822, от 14.12.2016 № 12-1-5/2793).

При этом следует добавить, что п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ регулирует порядок перечисления (выдачи) денежных средств с отдельного счета физическим лицам и не может регулировать порядок перечисления, в частности, налога на доходы физических лиц (Письмо Минфина России от 31.03.2017 № 03-04-09/18948).

Российские организации, от которых налогоплательщик получил доходы, обозначенные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226 НК РФ (п. 1 ст. 226 НК РФ). При этом датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход (п. 3 ст.226 НК РФ).

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, в данном случае относительно выплаты ЗП- на последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 3 ст. 226 НК РФ).

Поэтому, учитывая вышеизложенное, налоговый агент в последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда, производит исчисление НДФЛ и не как не может этого сделать ранее.

В этой связи до истечения месяца невозможно определить полученный доход в виде оплаты труда за месяц и исчислить налог, подлежащий удержанию и перечислению в бюджет, при выплате заработной платы за первую половину месяца (Письмо Минфина России от 31.03.2017 № 03-04-09/18948).

Таким образом, Организация Исполнитель при выплате ЗП за первую половину месяца должна предоставить в уполномоченный банк расчетно-платежные ведомости (иной формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленной законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете), на основании которой исполнителем составлено распоряжение о переводе денежных средств.

Однако, при этом одновременно с распоряжением на аванс Организация не должна предоставлять распоряжения на уплату НДФЛ в качестве налогового агента, поскольку до истечения месяца, невозможно определить полученный доход в виде оплаты труда за месяц и исчислить налог, подлежащий удержанию и перечислению в бюджет.