Новая декларация по земельному налогу

Всего один налоговый период просуществовала без изменений декларация по земельному налогу – отчетность за 2017 год. Обновленный вариант декларации будет представляться в налоговый орган начиная с отчетности за 2018 год. О том, что изменилось в декларации по земельному налогу, а также об особенностях ее заполнения читайте в предложенном материале.

В Минюсте 30.03.2018 был зарегистрирован Приказ ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@[1].

Поправки внесены и в саму форму декларации, и в ее формат, и в порядок ее заполнения. Что же изменилось в форме декларации и порядке ее заполнения?

Обновленная форма декларации по земельному налогу представляется начиная с отчета за 2018 год.

Сколько разделов 2 декларации заполнять?

В новой форме декларации состав разделов не изменился: их по‑прежнему два.

При этом было установлено, что разд. 2 декларации заполняется налогоплательщиком отдельно по каждому земельному участку (доле земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), доле в праве на земельный участок), принадлежащему на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования организации. То есть количество разд. 2 было равно количеству земельных участков, принадлежащих организации.

Теперь более одного разд. 2 в отношении одного земельного участка заполняется:

– в случае изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка;

– в случае замены в течение налогового периода коэффициента 2 на коэффициент 4, применяемых при исчислении земельного налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность юридическим лицам на условиях осуществления на них жилищного строительства.

Эти корректировки связаны с изменениями, внесенными в гл. 31 НК РФФедеральным законом от 27.11.2017 № 335‑ФЗ[2] и вступившими в силу с 01.01.2018:

– изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости (п. 1 ст. 391 НК РФ);

– в случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному п. 7 ст. 396 НК РФ (п. 7.1 ст. 396 НК РФ).

Что касается коэффициентов 2 или 4, применяемых при жилищном строительстве, действовавшая ранее форма декларации не предусматривала возможности применять два разных коэффициента в течение одного налогового периода (Письмо ФНС России от 20.03.2018 № БС-4-21/5157@). Теперь в случае окончания трехлетнего срока строительства начиная с даты регистрации прав на земельный участок в 2018 году нужно заполнить два разд. 2 декларации с разными коэффициентами 2 и 4.

К сведению: Декларации по земельному налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Если закончился трехлетний срок строительства

Как уже было сказано, согласно внесенным изменениям при окончании трехлетнего срока при жилищном строительстве в течение налогового периода нужно заполнить отдельно два разд. 2 декларации с разными коэффициентами.

Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют декларацию в налоговый орган по месту нахождения земельного участка. Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Соответственно, в случае замены в течение налогового периода коэффициента 2 на коэффициент 4, применяемых при исчислении земельного налога в отношении земельного участка, приобретенного (предоставленного) в собственность юридического лица на условиях осуществления на нем жилищного строительства, по строке с кодом 040 одного листа разд. 2 указывается значение 1, а по строке с кодом 040 второго листа разд. 2 – значение 2.

В этой ситуации по строке с кодом 130 разд. 2 отражается количество полных месяцев владения земельным участком в налоговом периоде с учетом периода строительства, прописанного в строке с кодом 040 разд. 2.

Напомним, что количество полных месяцев при возникновении права собственности на земельный участок рассчитывается следующим образом (п. 7 ст. 396 НК РФ):

– если возникновение права собственности на земельный участок произошло до 15‑го числа соответствующего месяца включительно или прекращение названного права произошло после 15‑го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) этого права;

– если возникновение права собственности на земельный участок произошло после 15‑го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15‑го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) данного права не учитывается.

В случае окончания трехлетнего срока строительства для определения полных месяцев используется тот же подход.

Кроме того, по строке с кодом 140 разд. 2 (коэффициент Кв) отражается отношение количества полных месяцев владения земельным участком в налоговом периоде с учетом периода строительства, проставленного в строке с кодом 040 разд. 2, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

Пример 1.

Трехлетний срок со дня регистрации прав на земельный участок под жилищное строительство истек 01.04.2018. Какие значения коэффициента Кв нужно указать?

В данном случае отражаются следующие значения:

– при заполнении разд. 2 с указанием по строке с кодом 040 значения 1 по строке с кодом 140 – значение 0,2500 (3 мес. / 12 мес.);

– при заполнении разд. 2 с указанием по строке с кодом 040 значения 2 по строке с кодом 140 – значение 0,7500 (9 мес. / 12 мес.).

Новый коэффициент Ки

С 2018 года в гл. 31 НК РФ введено понятие коэффициента Ки, который применяется для исчисления земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка (п. 7.1 ст. 396 НК РФ). В декларации он указывается по строке с кодом 145. Ранее такой строки в декларации не было.

Коэффициент Ки определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых в данном налоговом периоде земельный участок имел кадастровую стоимость, установленную для обозначенного вида разрешенного использования земельного участка, категории земель и (или) значения площади, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом значение по строке с кодом 145 указывается в десятичной дроби с точностью до десятитысячных долей.

Если в налоговом периоде не произошло изменения кадастровой стоимости земельного участка, то коэффициент Ки не определяется, а по строке с кодом 145 ставится прочерк.

Пример 2.

Сведения, являющиеся основанием для определения кадастровой стоимости вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, категории земель и (или) площади земельного участка, внесены в Единый государственный реестр недвижимости 10.11.2018. Как рассчитать коэффициент Ки?

При заполнении разд. 2 декларации с указанием по строке с кодом 050 кадастровой стоимости по состоянию на 1 января текущего года (старой кадастровой стоимости) коэффициент Ки определяется так: Ки = 10 мес. / 12 мес. = 0,8333.

Соответственно, по строке с кодом 145 прописывается значение 0,8333.

При заполнении разд. 2 декларации с указанием по строке с кодом 050 кадастровой стоимости, измененной в 2018 году, коэффициент Ки определяется так: Ки = 2 мес. / 12 мес. = 0,1667.

Соответственно, по строке с кодом 145 проставляется значение 0,1667.

Поскольку введен новый коэффициент, соответствующие изменения внесены в порядок расчета суммы исчисленного земельного налога, которая указывается по строке с кодом 150. Сумма земельного налога рассчитывается по следующим формулам:

1. При отсутствии коэффициента Ки:

строка с кодом 150 = (строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140) / 100

2. При наличии коэффициента Ки:

строка с кодом 150 = (строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140 х строка с кодом 145) / 100

Если декларация представляется в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, то по строке с кодом 150 отражается исчисленная сумма земельного налога, которая определяется как произведение значений по строкам с кодами 110, 120 и 140, деленное на 100, и коэффициента 2, если по строке с кодом 040 соответствующая ячейка отмечена значением 1, или коэффициента 4, если по строке с кодом 040 соответствующая ячейка отмечена значением 2.

Сумма земельного налога рассчитывается по следующим формулам:

1. Если по строке с кодом 040 соответствующая ячейка отмечена значением 1 (коэффициент 2):

– при отсутствии коэффициента Ки:

строка с кодом 150 = ((строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140) / 100) х 2

– при наличии коэффициента Ки:

строка с кодом150 = ((строка с кодом110 x строка с кодом120 x строка с кодом 140 х строка с кодом 145) / 100) х 2

2. Если по строке с кодом 040 соответствующая ячейка отмечена значением 2 (коэффициент 4):

– при отсутствии коэффициента Ки:

строка с кодом 150 = ((строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140) / 100) х 4

– при наличии коэффициента Ки:

строка с кодом 150 = ((строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140) / 100 х строка с кодом 145) х 4

Если установлена льгота в виде пониженной налоговой ставки

Порядок заполнения строки с кодом 250, по которой указывается исчисленная сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, дополнен еще одним случаем.

Если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлена налоговая льгота по земельному налогу в виде снижения налоговой ставки, по строке с кодом 250 прописывается исчисленная сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, в рублях, рассчитанная по формуле:

строка с кодом 250 = (строка с кодом 110 x строка с кодом 120 x строка с кодом 140) / 100

К сведению: Дополнительные коды категорий земель для целей заполнения налоговой декларации по земельному налогу приведены в Письме ФНС Россииот 23.03.2018 № БС-4-21/5440@.

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Обновлена декларация по земельному налогу, а также скорректирован порядок ее заполнения. В новой редакции декларация должна будет представляться за налоговый период 2018 года. Поправки в декларации связаны с изменениями, внесенными в гл. 31 НК РФ и вступившими в силу с 01.01.2018.

В декларацию по земельному налогу и порядок ее заполнения внесены следующие изменения:

– увеличено количество случаев, когда представляется более одного листа разд. 2;

– разъяснен порядок заполнения разд. 2 в случае окончания трехлетнего срока при жилищном строительстве в течение налогового периода;

– введен коэффициент Ки, который применяется для исчисления земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка;

– введен еще один вариант расчета при заполнении строки с кодом 250, по которой указывается исчисленная сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период.