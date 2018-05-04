Как оплатить дополнительный выходной день

В соответствии со ст. 111 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Помимо выходных дней работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

Кроме того, согласно ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Организация, заботясь о своих сотрудниках, может предоставлять им дополнительные выходные дни, например, 1 сентября для работников, у которых дети идут в 1 и 11 класс, 25 мая для работников, у которых дети заканчивают 9 или 11 класс, в день рождения работника или самой компании. Как же произвести оплату указанных выходных дней.

В письме от 2 ноября 2016 г. № 14-1/В-1094 Минтруд России предложил два варианта решения данного вопроса. По мнению ведомства, оплата труда работников осуществляется в зависимости от принятых в компании решений.

I вариант

ТК РФ установлена максимальная продолжительность рабочего времени, которая не может быть больше 40 часов в неделю.

Отдельным категориям работников трудовым законодательством предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени. Кроме того, работодатель вправе предусмотреть дополнительное сокращение рабочего времени.

Таким образом, в случае сокращения рабочего времени заработная плата, в том числе оклады, выплачивается работнику в полном объеме, если иное не предусмотрено трудовым законодательством.

II вариант

В соответствии с ТК РФ минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней.

Кроме того, трудовое законодательство предусматривает для отдельных категорий работников удлиненную продолжительность отпуска, а также предоставление дополнительного отпуска.

По мнению ведомства, работодатель также вправе установить в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре удлиненную продолжительность отпуска, предоставление дополнительного отпуска.

В данном случае оплата отпуска осуществляется в размере среднего заработка, исчисляемого в соответствии со ст. 139 НК РФ.

Вывод

Таким образом, если дополнительный день отдыха будет являться дополнительным днем отпуска, то оплата производится в размере среднего заработка. Однако есть минус такого решения - он достаточно трудоемкий. Указанном месяце на 8 часов и предоставление работникам дополнительного выходного дня.

В результате работники получат за месяц полный оклад.