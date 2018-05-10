«Личная бухгалтерия»: как обезопасить себя от коммунальщиков-мошенников

Представленная информация касается всех, у кого есть приборы учета услуг ЖКХ. Важные советы помогут обезопасить себя от незаконных штрафов со стороны коммунальных служб. А в качестве предисловия — реальная история о беспределе коммунальщиков в маленьком городе.

«...у вас сорвана пломба»

«Если вас ещё не оштрафовали, тогда мы идем к вам!» — примерно таким лозунгом руководствуются сотрудники одной электросетевой компании в небольшом городке Артём, что в Приморском крае.

Последние полгода ко мне, как к юристу, стали часто обращаться граждане совершенно разного возраста, пола и национальности. Объединяло их одно: все они проживают в частных домах с установленным внутри ограды или дома электрическим счетчиком. И беда у всех одна — визит незваных инспекторов, которые всегда обнаруживают сорванную на электросчетчике пломбу.

Доходило до абсурда: в доме живет дедушка — участник Великой Отечественной Войны, счетчик находится под потолком (показания снимает внук), но инспектор всё-равно обнаруживает, что пломба сорвана. Напрашивается аналогия с воровками, которые под легендой соцработников ходят по квартирам, а когда одна отвлекает хозяев, вторая выносит всё ценное из прихожей.

Вот и визит инспекторов заканчивается всегда одним и тем же — «...у вас сорвана пломба, приходите завтра к нам, а пока распишитесь вот тут и тут». Причем инспектора не смущает, что в это время в доме отсутствует собственник, что нет свидетелей, что заранее никого не оповещали, главное — выявлено нарушение! На следующий день, когда уже собственник дома (он же и плательщик за электроэнергию) приходит для беседы в электросетевую компанию, его просто ошарашивают: «У вас выявлено вмешательство в работу прибора учета электроэнергии и вам сделано доначисление исходя из тарифа за 3 месяца по количеству проживающих в доме человек умноженного на 10. С вас 50 000 — 80 000 рублей».

Тут же предлагают заключить Соглашение о рассрочке долга, иначе — отключение света. Убитые горем люди, не зная свои права, подписывают Соглашение и оплачивают огромные суммы из своего кармана.

А если потом и обратятся в суд, то отстоять свои права уже не могут — в Соглашении указано, что все доначисления законны и собственник это принимает и подписывает, да и в суде профессиональные юристы электросетевой и энергоснабжающей компаний по отработанной методике не дают шанса отстоять свои права простым гражданам, не знакомым с гражданским правом. Прокуратура на жалобы граждан дежурно рапортует, что это гражданско-правовой спор и решается он в суде.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от горе-инспекторов?

Прочитайте внимательно «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее — Правила) — это основной документ, который устанавливает и регулирует права и обязанности, сроки, ответственность и другие важные аспекты по предоставлению коммунальных услуг.

Пункт 85 Правил гласит: «Проверки, если для их проведения требуется доступ в жилое помещение потребителя, проводятся в следующем порядке: исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки способом, позволяющим определить дату отправления такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время исполнителя для совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске исполнителя к приборам учета».

Если уведомление не получили, можете дверь инспекторам не открывать, даже если собственник помещения присутствует дома (пусть сначала пришлют уведомление).

По прибытию инспектора внимательно, ни отходя от него ни на шаг, следите за его действиями. Рекомендую вести видео-запись проверки с самого начала, пригласить проживающих в доме (квартире) быть свидетелями проверки. Ваши родственники тоже могут быть свидетелями.

Если инспектор обнаружил нарушение: Пункт 85 (1) Правил гласит: акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета составляется немедленно после окончания проверки.

Акты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку, и потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:

дата, место, время составление акта;

обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные нарушения;

состав лиц, участвовавших в проверке, составлении акта; подписи исполнителя (его представителя), потребителя (его представителя);

отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии);

возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением;

иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.

Пункт 85(2) Правил гласит: один экземпляр акта передается потребителю (его представителю), в том числе вручением или путем направления заказным письмом.

Требования об оплате начисленного долга под угрозой немедленного отключения света, воды, газа — незаконны!

Статья 119 Правил гласит:

исполнитель (ресурсоснабжающая организация) направляет потребителю-должнику предупреждение, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю предупреждения предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено. Предупреждение доставляется путем вручения потребителю-должнику под расписку, или по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста предупреждения, или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи предупреждения по сети подвижной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети «Интернет», передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

при непогашении задолженности в течение установленного в предупреждении срока либо при непогашении задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения коммунальной услуги, исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги.

Запрещено отключать: отопление, а в многоквартирных домах — отопление и холодное водоснабжение.