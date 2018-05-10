«Личная бухгалтерия»: как обезопасить себя от коммунальщиков-мошенников

Представленная информация касается всех, у кого есть приборы учета услуг ЖКХ. Важные советы помогут обезопасить себя от незаконных штрафов со стороны коммунальных служб. А в качестве предисловия — реальная история о беспределе коммунальщиков в маленьком городе.
«...у вас сорвана пломба»«Если вас ещё не оштрафовали, тогда мы идем к вам!» — примерно таким лозунгом руководствуются сотрудники одной электросетевой компании в небольшом городке Артём, что в Приморском крае.
Последние полгода ко мне, как к юристу, стали часто обращаться граждане совершенно разного возраста, пола и национальности. Объединяло их одно: все они проживают в частных домах с установленным внутри ограды или дома электрическим счетчиком. И беда у всех одна — визит незваных инспекторов, которые всегда обнаруживают сорванную на электросчетчике пломбу.
Вот и визит инспекторов заканчивается всегда одним и тем же — «...у вас сорвана пломба, приходите завтра к нам, а пока распишитесь вот тут и тут». Причем инспектора не смущает, что в это время в доме отсутствует собственник, что нет свидетелей, что заранее никого не оповещали, главное — выявлено нарушение! На следующий день, когда уже собственник дома (он же и плательщик за электроэнергию) приходит для беседы в электросетевую компанию, его просто ошарашивают: «У вас выявлено вмешательство в работу прибора учета электроэнергии и вам сделано доначисление исходя из тарифа за 3 месяца по количеству проживающих в доме человек умноженного на 10. С вас 50 000 — 80 000 рублей».
Тут же предлагают заключить Соглашение о рассрочке долга, иначе — отключение света. Убитые горем люди, не зная свои права, подписывают Соглашение и оплачивают огромные суммы из своего кармана.
А если потом и обратятся в суд, то отстоять свои права уже не могут — в Соглашении указано, что все доначисления законны и собственник это принимает и подписывает, да и в суде профессиональные юристы электросетевой и энергоснабжающей компаний по отработанной методике не дают шанса отстоять свои права простым гражданам, не знакомым с гражданским правом. Прокуратура на жалобы граждан дежурно рапортует, что это гражданско-правовой спор и решается он в суде.
Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от горе-инспекторов?Прочитайте внимательно «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее — Правила) — это основной документ, который устанавливает и регулирует права и обязанности, сроки, ответственность и другие важные аспекты по предоставлению коммунальных услуг.
Пункт 85 Правил гласит: «Проверки, если для их проведения требуется доступ в жилое помещение потребителя, проводятся в следующем порядке: исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки способом, позволяющим определить дату отправления такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время исполнителя для совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске исполнителя к приборам учета».
Если уведомление не получили, можете дверь инспекторам не открывать, даже если собственник помещения присутствует дома (пусть сначала пришлют уведомление).
Если инспектор обнаружил нарушение: Пункт 85 (1) Правил гласит: акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета составляется немедленно после окончания проверки.
Акты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку, и потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:
- дата, место, время составление акта;
- обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные нарушения;
- состав лиц, участвовавших в проверке, составлении акта; подписи исполнителя (его представителя), потребителя (его представителя);
- отметка об отказе потребителя (его представителя) от подписания указанного акта, в том числе информация о причинах такого отказа (при наличии);
- возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявленным нарушением;
- иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.
Требования об оплате начисленного долга под угрозой немедленного отключения света, воды, газа — незаконны!
Статья 119 Правил гласит:
- исполнитель (ресурсоснабжающая организация) направляет потребителю-должнику предупреждение, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю предупреждения предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено. Предупреждение доставляется путем вручения потребителю-должнику под расписку, или по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста предупреждения, или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи предупреждения по сети подвижной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети «Интернет», передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
- при непогашении задолженности в течение установленного в предупреждении срока либо при непогашении задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения коммунальной услуги, исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги.