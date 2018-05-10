Учет ГСМ в «1С»: инструкция для бухгалтеров

При наличии большого количества транспортных средств, источников финансирования, разнообразных видов деятельности, а также агрегатов, расходующих горюче-смазочные материалы, перед учреждением стоит острая необходимость в автоматизации выписки путевых листов и корректного списания горюче смазочных материалов.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0, для учета путевых листов на различные транспортные средства, рабочих листов для агрегатов, потребляющих ГСМ в соответствии с нормативами, разработана подсистема «Учет ГСМ».

Для того чтобы начать использовать возможности учета ГСМ в программе, необходимо перейти на пункт меню «Администрирование» – «Настройка параметров учета» – «Специализированные подсистемы». В данной вкладке необходимо проставить отметку в пункте «Учет горюче-смазочных материалов» для отражения документов данного направления.

Далее в пункте меню «Нормативно-справочная информация» можно заполнить следующие справочники:

«Нормы для расчета расхода ГСМ для агрегатов» и «Нормы для расчета расхода ГСМ для транспортных средств»;

«Поправочные коэффициенты в процентах» и «Поправочные значения для расчета норм расхода ГСМ»;

«Маршруты движения транспортных средств».

Также заполняется регистр сведений «Настройки округления результата расчета нормативного расхода ГСМ», предназначенный для указания округления расхода дробной части и округления числа 1,5.

В пункте меню «Администрирования» по мере необходимости заполняются справочники по виду используемого ГСМ, лицензионных карточек, маршрутов автобусов и топливных карточек водителя.

Перед созданием путевого листа необходимо также заполнить данные о норме расхода транспортного средства в карточке основных средств. Для этого в карточке по кнопке перейти есть регистр сведений «Настройки норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов».

Журнал путевых листов и таксировки путевых листов расположен в пункте меню «Материальные запасы». В программе предусмотрено заполнение путевых листов разных видов в зависимости от транспортного средства. Рассмотрим оформление путевого листа легкового автомобиля (форма №3).

На вкладке «Общие сведения» заполняется информация о транспортном средстве, водителе, подразделении, сотруднике и организации, в распоряжении которого находится водитель. Лицензионная карточка заполняется в случае, если работа транспортного средства по путевому листу является лицензируемой деятельностью.

На вкладке «Выезд» предоставляются данные о времени выезда транспортного средства и показателях спидометра на начало дня. В нижней части путевого листа указываются ответственные за выезд.

Далее заполняется вкладка «Маршруты» с указанием маршрутов движения транспортного средства. После заполнения приведенных данных путевой лист сохраняется и выводится на печатную форму для предоставления водителю. Оставшиеся вкладки заполняются в программе после возвращения транспортного средства.

На вкладке «Маршруты» будет прописана дополнительная информация о времени выезда и возвращении транспорта, а также пройденном километраже. Во вкладке «Возвращение» указываются дата и время возвращения водителя, показания спидометра транспортного средства, а также ответственные за возращение. Информация о поступлении, расходе и остатках ГСМ заполняется на вкладке «Горючее» и по итогам дня результат работы водителя за смену в часах и пройденных километрах будет заполнено во вкладке «Результаты». При необходимости можно также заполнить вкладку «Прочее».

Для оформления списания ГСМ на основании путевого листа вводится документ «Таксировка путевых листов».

Основная информация о путевом листе, транспорте, водителе и показании спидометра при выезде будет уже заполнена во вкладке «Данные путевого листа». Для утверждения исходных данных на следующей вкладке необходимо выбрать кнопку заполнить для отражения маршрута движения транспортного средства в соответствии с путевым листом и норма расходов на 100 километров.

Расход нормативного расхода ГСМ используется следующий:

Результат = (0.01 * (Транспортная (базовая) норма расхода х Пробег + Норма расхода на транспортную работу) + Норма расхода на работу спецоборудования) х (1 + 0.01 х Поправочные коэффициенты) + Норма расхода на ездки самосвала + Норма расхода отопителей/кондиционеров, на прогрев и простой + (Пробег/Контрольное значение х Поправочные значения).

На вкладке «Расчет расхода ГСМ» предоставляется информация об остатках при выезде, поступлении и фактическом расходе ГСМ. Фактический расход ГСМ сравнивается с нормативным расходом, рассчитанным по формуле и выводятся данные об экономии/перерасходе.

Данные для отражения сумм в бухгалтерском учете прописываются на вкладке «Списание ГСМ» – здесь учитываются номенклатура материального запаса, единица измерения, КФО, счет учета, КПС, МОЛ, дебет счета и количество списываемого ГСМ.

После выбора типовой операции «Списание ГСМ по путевому листу» документ «Таксировка путевого листа» записывается и проводится, формируя вместе с тем проводки по списанию ГСМ.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», бюджетный выпуск, апрель 2018